Il se rend au refuge pour un dernier adieu, mais le chiot qu'il a sauvé l'empêche de partir

Après avoir sauvé un chien errant et l'avoir confié à un refuge, un couple est retourné lui rendre visite pour lui dire au revoir. La réaction de l'animal les a bouleversés.

Une belle histoire qui va émouvoir les amis des animaux. Tout commence lorsque Chloé et son compagnon croisent la route d'un lurcher, un chien de type lévrier, qui erre seul en détresse près de leur voiture. L'animal est alors recouvert de peinture. Le couple décide immédiatement de le mettre à l'abri et de le confier à un refuge pour animaux afin qu'il reçoive les soins nécessaires, relaye Yahoo.com, qui raconte ce petit feuilleton.

Après avoir laissé le chien, baptisé Diesel, entre de bonnes mains, onze jours s'écoulent. Chloé et son partenaire décident alors de se rendre au refuge pour prendre des nouvelles de l'animal et lui dire un dernier au revoir, pensant que leur rôle s'arrêtait là. Diesel avait d'ailleurs été placé temporairement dans une famille d'accueil en urgence juste après son sauvetage, et le couple n'avait pas pu le revoir depuis.

Mais au moment des retrouvailles, l'émotion s'empare de tout le monde. Dès que le compagnon de Chloé prend le chien dans ses bras, Diesel s'accroche fermement à son épaule et refuse catégoriquement de le lâcher. Ce geste de tendresse et de reconnaissance absolue bouleverse profondément le couple.

Face à cette réaction si forte, Chloé et son compagnon comprennent qu'ils ne peuvent pas repartir sans lui. "Le jour même, nous avons rempli une demande d'adoption, et il est arrivé chez nous cinq jours plus tard", déclarait la propriétaire à Newsweek.

Chloé a partagé cette incroyable aventure dans une vidéo sur son compte TikTok, qui a rapidement touché de nombreux internautes. Dans une seconde vidéo publiée plus récemment, on peut voir Diesel aujourd'hui. Le chien a bien grandi, mais il est resté tout aussi attaché à ses maîtres, prouvant que les liens créés lors de son sauvetage sont gravés à jamais.