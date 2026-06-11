Résultat EuroDreams (FDJ) : le tirage de ce jeudi 11 juin 2026 [EN DIRECT]

EURODREAMS. Nouveau tirage EuroDreams ce jeudi 11 juin 2026. Parviendrez-vous à trouver les résultats du jour ?

Le tirage EuroDreams de ce jeudi 11 juin 2026 promet la coquette somme de 7,2 millions d'euros. Attention toutefois, contrairement à certaines loteries, à l'EuroDreams, le jackpot n'est pas versé en une seule fois lorsque les résultats ont été trouvés par un participant. En effet, le joueur qui gagne le tirage EuroDreams remporte une rente de 20 000 euros par mois pendant trente ans. Ce n'est donc qu'au terme de trois décennies qu'il aura empoché les 7,2 millions d'euros. En cas de décès, la totalité des gains restants est en revanche reversée en une seule fois aux héritiers du vainqueur.

Un type de versement qui peut s'avérer gagnant pour certains, notamment les plus dépensiers d'entre nous qui pourraient ne pas parvenir à se réfréner avec autant de millions d'euros en poche. Quoi qu'il en soit, il est possible de tenter de trouver le résultat EuroDreams jusqu'à 20h15 ce jeudi soir. Tous les résultats EuroDreams du tirage du jour seront dévoilés ci-dessous le moment venu, soit en milieu de soirée.

Tout ce qu'il faut savoir sur le tirage EuroDreams

Un tirage EuroDreams a lieu chaque lundi et chaque jeudi. Et cela, peu importe la période de l'année, qu'il s'agisse d'un jour férié ou des vacances de Noël comme des grandes vacances estivales. La Française des jeux assure toujours le rendez-vous avec ses homologues européens. Autre point qui ne change pas, ou quasiment pas : le montant de la cagnotte en jeu. Ce sont toujours 20 000 euros par mois qui sont promis pendant trente ans à qui trouvera les résultats EuroDreams, et 2 000 euros par mois pendant cinq ans à qui parviendra à trouver au moins les six chiffres du jour, tant pis pour le numéro Dream.

À noter toutefois qu'il est déjà arrivé que la Française des jeux décide de pimenter un peu l'enjeu. 30 000 euros par mois étaient ainsi en jeu durant trois ou quatre mois en fin d'année dernière et début d'année, le temps que quelqu'un parvienne enfin à trouver le résultat EuroDreams. Pour jouer, rien de bien compliqué. Il suffit de cocher six chiffres parmi les 40 possibles et un numéro Dream entre les cinq possibles. La grille est vendue 2,50 euros, mais elle peut coûter plus cher si on décide de cocher davantage de numéros afin d'augmenter ses chances.