Résultat EuroDreams (FDJ) : le tirage de ce jeudi 11 juin 2026 [EN LIGNE]

EURODREAMS. Le tirage EuroDreams de ce jeudi 11 juin a-t-il fait un grand gagnant ? Les résultats sont à présent connus.

Le tirage EuroDreams de ce jeudi 11 juin 2026 promettait la coquette somme de 7,2 millions d'euros. Attention toutefois, contrairement à certaines loteries, à l'EuroDreams, le jackpot ne devait pas être versé en une seule fois en cas de victoire, mais sous forme de rente de 20 000 euros par mois pendant trente ans. Une option tout aussi satisfaisante. Mais quelqu'un a-t-il réussi à trouver les résultats EuroDreams gagnants ?

Au vu de la répartition des gains de ce jeudi soir, il semble que le tirage EuroDreams n'a pas fait de rentier. Pas de vainqueur en effet ni au premier ni au deuxième rang. En revanche, pas moins de 101 grilles ont été cochées de cinq des six bons chiffres. Parmi elles, 33 ont été validées en France. Chacune permet à son détenteur de remporter 562,80 euros. 4 134 grilles, dont 1 072 validées en France, permettent également à leurs propriétaires de repartir avec 38,50 euros. Voici tous les résultats EuroDreams :

Tirage du jeudi 11 juin 2026 6 - 18 - 22 - 25 - 31 - 32 5

Tout ce qu'il faut savoir sur le tirage EuroDreams

Un tirage EuroDreams a lieu chaque lundi et chaque jeudi. Et cela, peu importe la période de l'année, qu'il s'agisse d'un jour férié ou des vacances de Noël comme des grandes vacances estivales. La Française des jeux assure toujours le rendez-vous avec ses homologues européens. Autre point qui ne change pas, ou quasiment pas : le montant de la cagnotte en jeu. Ce sont toujours 20 000 euros par mois qui sont promis pendant trente ans à qui trouvera les résultats EuroDreams, et 2 000 euros par mois pendant cinq ans à qui parviendra à trouver au moins les six chiffres du jour, tant pis pour le numéro Dream.

À noter toutefois qu'il est déjà arrivé que la Française des jeux décide de pimenter un peu les choses. 30 000 euros par mois pendant trente ans étaient ainsi en jeu durant trois ou quatre mois en fin d'année dernière et début d'année, le temps que quelqu'un parvienne enfin à trouver le résultat EuroDreams. Enfin, pour jouer, rien de bien compliqué. Il suffit de cocher six chiffres parmi les 40 possibles et un numéro Dream entre les cinq possibles. La grille est vendue 2,50 euros, mais elle peut coûter plus cher si on décide de cocher davantage de numéros afin d'augmenter ses chances.