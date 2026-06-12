Euromillions : tirage du vendredi 12 juin 2026, découvrez les résultats [EN DIRECT]

Le tirage Euromillions du vendredi 12 juin 2026 est lancé et le résultat tant attendu se dévoile en direct ce soir pour tenter de gagner 17 millions.
Ce vendredi 12 janvier 2026, la Française des Jeux propose un nouveau tirage de l'Euromillions avec une cagnotte de 17 millions à remporter. Un joueur chanceux pourrait voir sa vie basculer en quelques secondes. Les résultats du tirage de l'Euromillions sont à suivre en direct ci-dessous, dès leur publication officielle par la FDJ.
Le tirage de l'Euromillions se tient chaque mardi et vendredi soir, avec une grille à composer de cinq numéros principaux choisis entre 1 et 50, et deux étoiles sélectionnées parmi douze. Pour remporter le jackpot, il faut aligner simultanément ces sept éléments, ce qui en fait l'un des jeux de hasard les plus exigeants du continent. Le résultat de l'Euromillions est diffusé peu après 21 heures, heure française.
Que faut-il savoir avant de découvrir le résultat de l'Euromillions ce soir ?
Lors du précédent tirage de l'Euromillions, les étoiles tirées étaient le 5 et le 3. Ces numéros complémentaires jouent un rôle décisif dans la validation de nombreux rangs de gains inférieurs au jackpot. Connaître les étoiles du tirage précédent permet parfois aux joueurs réguliers d'ajuster leurs grilles suivantes, même si chaque tirage reste totalement indépendant.
La loterie Euromillions est gérée en France par la FDJ, qui organise les tirages sous contrôle d'huissier pour en garantir l'intégrité. Les boules sont tirées mécaniquement, sans aucune intervention humaine dans la sélection des numéros. Ce dispositif de contrôle rigoureux est commun à l'ensemble des pays participants au jeu.
Le tirage de l'Euromillions, un rendez-vous qui mobilise des millions de joueurs européens
Chaque tirage de l'Euromillions mobilise des dizaines de millions de joueurs répartis dans une quinzaine de pays européens. La mise en commun des mises nationales permet d'atteindre des cagnottes exceptionnelles, culminant parfois à 250 millions, plafond fixé par les organisateurs. C'est précisément cette dimension continentale qui confère à l'Euromillions son statut de loterie la plus populaire d'Europe.
En France, la participation à l'Euromillions s'effectue en bureau de tabac, dans les points de vente agréés FDJ ou directement en ligne sur le site officiel. Les joueurs peuvent valider leurs grilles jusqu'à quelques minutes avant le début du tirage. Quel que soit le canal utilisé, chaque grille Euromillions donne automatiquement droit à un code My Million, attribué de façon aléatoire par le système informatique de la FDJ.
Dernières mises à jour
21:06 - Comment récupérer ses gains à l'Euromillions selon leur montant
Tous les gagnants de l'Euromillions ne suivent pas la même procédure pour récupérer leur mise. Pour des gains inférieurs à 30 000 euros, un simple passage en point de vente avec son reçu suffit. Entre 30 000 et 500 000 euros, il faut se rendre dans un centre de paiement FDJ. Au-delà de 500 000 euros, que l'on ait joué en ligne ou en boutique, la démarche passe obligatoirement par le service des grands vainqueurs, joignable au 09 69 36 60 60. Le prix d'une grille est fixé à 2,50 euros, code My Million inclus, sans aucun supplément.
21:00 - Le My Million, un tirage 100 % français adossé à l'Euromillions
Bien que l'Euromillions réunisse près d'une dizaine de pays, le My Million est un tirage exclusivement national. Chaque mardi et vendredi, un code est tiré au sort parmi les grilles validées en France, DOM-TOM inclus, garantissant ainsi un nouveau millionnaire français à chaque tirage. Ce mécanisme constitue une forme de compensation face à un jackpot principal dont les probabilités de le décrocher restent particulièrement faibles. Le code, composé de deux lettres et sept chiffres, est automatiquement attribué à tout participant français sans supplément de prix.
20:54 - Statistiques et probabilités : ce que cache le tirage de l'Euromillions
Décrocher le jackpot de l'Euromillions relève statistiquement de l'exploit : la probabilité de trouver la combinaison parfaite est d'une chance sur 139 838 160. Tous rangs confondus, la probabilité de remporter un gain est en revanche d'une chance sur 13. En France, l'option "Étoile+" permet même de passer à une chance sur 4. Côté statistiques historiques, les numéros 21, 42 et 35 figurent parmi les plus fréquents selon les relevés de la FDJ au 22 avril 2026, tout comme les étoiles 3 et 2. Chaque tirage reste néanmoins indépendant, le hasard demeurant le seul maître.
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20:48 - Un scandale autour des profils gagnants de l'Euromillions en Belgique
En Belgique, la Loterie nationale se retrouve au cœur d'une controverse révélée par le journal Sud Presse. Selon ce dernier, la Loterie composait elle-même les profils des gagnants d'Euromillions afin de les rendre moins identifiables. Une gagnante âgée de Blankenberge avait ainsi été présentée comme "une famille avec deux enfants de Gand". Un ancien responsable a témoigné avoir reçu l'ordre de fabriquer ces profils, une pratique formellement niée par les directeurs de la Loterie nationale.
20:42 - Récupérer ses gains à l'Euromillions : ce qu'il faut savoir
Les gagnants de l'Euromillions disposent de soixante jours pour réclamer leurs gains auprès de la Française des jeux. Ce délai court "à compter de la date du dernier tirage ou événement auquel le reçu a participé", et non nécessairement à partir du tirage gagnant lui-même. Pour les gains supérieurs à 500 000 euros, un service dédié aux grands vainqueurs est joignable au 09 69 36 60 60. Par ailleurs, en France, le prix minimal d'une grille est fixé à 2,50 euros depuis février 2014, en raison de la participation obligatoire au jeu complémentaire My Million.
20:36 - Les origines européennes de l'Euromillions
Fondé début 2004 par trois pays fondateurs — la France, l'Espagne et le Royaume-Uni —, l'Euromillions s'est rapidement élargi dès octobre 2004 avec l'arrivée de l'Autriche, la Belgique, l'Irlande, le Luxembourg, le Portugal et la Suisse. Les principautés de Monaco, d'Andorre et du Liechtenstein participent également à la loterie, portant le bassin potentiel de joueurs à environ 214 millions d'habitants. Ce sont donc au total neuf États membres et trois principautés qui composent aujourd'hui cet espace de jeu commun, l'un des plus importants au monde en matière de loterie.
20:30 - Le code My Million, un numéro automatique inclus dans chaque grille Euromillions
À chaque achat d'une grille Euromillions, un code My Million est automatiquement attribué par un ordinateur. Composé de deux lettres et sept chiffres, ce code ne peut ni être choisi par le joueur, ni être refusé : il est systématiquement associé à toute participation. Son coût est intégré au prix de la grille, fixé à 2,50 euros, sans aucun supplément. En cas de gain important, les modalités de récupération varient : au-delà de 500 000 euros, qu'il s'agisse d'un achat en ligne ou en point de vente, le joueur doit contacter le service des grands vainqueurs au 09 69 36 60 60.
20:24 - Comment jouer à l'Euromillions ?
Pour participer à l'Euromillions, plusieurs options s'offrent aux joueurs. Les plus traditionnels se rendent en point de vente FDJ, où ils cochent une grille en papier avant de la faire valider par le vendeur. Ceux qui préfèrent laisser le hasard décider peuvent recourir à l'option "flash", qui génère automatiquement une combinaison de numéros, disponible en point de vente comme sur le site ou l'application de la FDJ. Par ailleurs, il n'est pas nécessaire de trouver l'intégralité de la combinaison gagnante pour remporter un gain : plusieurs rangs de gains existent, permettant de repartir avec des sommes parfois très significatives.
20:18 - La répartition géographique des gagnants à l'Euromillions
Le Royaume-Uni domine le classement des gagnants de premier rang à l'Euromillions avec 137 jackpots décrochés. La France suit de très près avec 134 victoires, devant l'Espagne qui en totalise 124. Le Portugal comptabilise 86 gagnants, la Belgique 48, la Suisse 26, tandis que l'Autriche et l'Irlande en recensent 21 chacun. Le Luxembourg ferme la marche avec seulement 4 jackpots remportés depuis la création du jeu. La France se distingue donc comme l'un des pays les plus chanceux parmi les neuf nations participantes à cette loterie européenne.
20:12 - Les records de l'Euromillions en France
En août 2025, cinq amis originaires d'Île-de-France ont remporté la somme record de 250 millions d'euros à l'Euromillions. Avant eux, un joueur de Tahiti avait décroché 220 millions d'euros en 2021, et un retraité du Sud de la France avait empoché 200 millions d'euros en décembre 2020. Plus récemment, en novembre 2025, un couple alsacien a également remporté 178 millions d'euros. Ces jackpots records illustrent l'ampleur des gains possibles à chaque tirage, organisé chaque mardi et vendredi par la Française des jeux.
20:06 - Les chiffres qui sortent le plus souvent à l'Euromillions
Depuis le 4 février 2020, cinq numéros dominent les statistiques officielles de la FDJ à l'Euromillions. Le 35 arrive en tête avec 12,67% de sorties (84 tirages au total), suivi du 42 (12,37%, 82 fois), du 21 (12,07%, 80 fois), du 29 (11,76%, 78 fois) et du 34 (11,61%, 77 fois). Le numéro 35 est d'ailleurs apparu pour la dernière fois au tirage du 29 mai 2026. Une précision s'impose : il s'agit uniquement de statistiques, pas de probabilités de tirages futures. La probabilité de trouver la combinaison gagnante reste, elle, de 1 chance sur 139 838 160.