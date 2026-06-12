Euromillions : tirage du vendredi 12 juin 2026, découvrez les résultats [EN DIRECT]

Le tirage Euromillions du vendredi 12 juin 2026 est lancé et le résultat tant attendu se dévoile en direct ce soir pour tenter de gagner 17 millions.

Ce vendredi 12 janvier 2026, la Française des Jeux propose un nouveau tirage de l'Euromillions avec une cagnotte de 17 millions à remporter. Un joueur chanceux pourrait voir sa vie basculer en quelques secondes. Les résultats du tirage de l'Euromillions sont à suivre en direct ci-dessous, dès leur publication officielle par la FDJ.

Le tirage de l'Euromillions se tient chaque mardi et vendredi soir, avec une grille à composer de cinq numéros principaux choisis entre 1 et 50, et deux étoiles sélectionnées parmi douze. Pour remporter le jackpot, il faut aligner simultanément ces sept éléments, ce qui en fait l'un des jeux de hasard les plus exigeants du continent. Le résultat de l'Euromillions est diffusé peu après 21 heures, heure française.

Que faut-il savoir avant de découvrir le résultat de l'Euromillions ce soir ?

Lors du précédent tirage de l'Euromillions, les étoiles tirées étaient le 5 et le 3. Ces numéros complémentaires jouent un rôle décisif dans la validation de nombreux rangs de gains inférieurs au jackpot. Connaître les étoiles du tirage précédent permet parfois aux joueurs réguliers d'ajuster leurs grilles suivantes, même si chaque tirage reste totalement indépendant.

La loterie Euromillions est gérée en France par la FDJ, qui organise les tirages sous contrôle d'huissier pour en garantir l'intégrité. Les boules sont tirées mécaniquement, sans aucune intervention humaine dans la sélection des numéros. Ce dispositif de contrôle rigoureux est commun à l'ensemble des pays participants au jeu.

Le tirage de l'Euromillions, un rendez-vous qui mobilise des millions de joueurs européens

Chaque tirage de l'Euromillions mobilise des dizaines de millions de joueurs répartis dans une quinzaine de pays européens. La mise en commun des mises nationales permet d'atteindre des cagnottes exceptionnelles, culminant parfois à 250 millions, plafond fixé par les organisateurs. C'est précisément cette dimension continentale qui confère à l'Euromillions son statut de loterie la plus populaire d'Europe.

En France, la participation à l'Euromillions s'effectue en bureau de tabac, dans les points de vente agréés FDJ ou directement en ligne sur le site officiel. Les joueurs peuvent valider leurs grilles jusqu'à quelques minutes avant le début du tirage. Quel que soit le canal utilisé, chaque grille Euromillions donne automatiquement droit à un code My Million, attribué de façon aléatoire par le système informatique de la FDJ.

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