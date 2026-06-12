Résultat Euromillions : le tirage du vendredi 12 juin 2026 [EN LIGNE]

Gagner à l'Euromillions implique de respecter des procédures précises pour récupérer ses gains. Pour un montant inférieur à 30 000 euros, il suffit de retourner au point de vente avec son reçu. Entre 30 000 et 500 000 euros, un centre de paiement FDJ est requis. Au-delà de 500 000 euros, la FDJ propose un accompagnement personnalisé via le numéro 09 69 36 60 60. Dans tous les cas, les gagnants disposent d'un délai strict de soixante jours pour se manifester, à compter du dernier tirage auquel le reçu a participé. Passé ce délai, les sommes non réclamées sont définitivement perdues.

Depuis janvier 2014, TF1 assure la diffusion du tirage de l'Euromillions en France, après avoir remporté l'appel d'offres de la Française des Jeux. Ce n'est pas la première fois que la chaîne privée occupe ce rôle : elle diffusait déjà le tirage de 2004 à 2010, avant que France 2 prenne le relais de janvier 2011 à décembre 2013. Plusieurs animateurs se succèdent à l'antenne pour présenter le tirage, parmi lesquels Jean-Pierre Foucault, Marion Jollès, Karine Ferri et Emma Cubaynes.

En août 2025, cinq amis originaires d'Île-de-France ont décroché ensemble la somme record de 250 millions d'euros à l'Euromillions, soit le jackpot maximal autorisé. Selon les informations rapportées, c'était "la toute première fois qu'ils jouaient tous ensemble". Avant ce groupe, un joueur de Tahiti avait remporté 220 millions en 2021, un retraité du Sud de la France 200 millions en décembre 2020, et un couple alsacien 178 millions en novembre 2025. L'option Étoile +, disponible pour un euro supplémentaire, permet quant à elle de multiplier les gains sur certains rangs intermédiaires.

22:18 - Une loterie européenne organisée dans douze pays avec quatre devises L'Euromillions est proposé dans douze pays européens, dont trois micro-États : Monaco, Andorre et le Liechtenstein. La loterie fonctionne avec quatre devises différentes — l'euro, la livre sterling, le franc suisse et le franc pacifique — et est coorganisée par dix sociétés de jeux, qui ne se font pas concurrence sur leurs territoires respectifs. Cette dimension transnationale permet de proposer des jackpots bien supérieurs à ceux des loteries nationales classiques, mais elle réduit aussi considérablement les chances de remporter le gros lot.

22:06 - Les numéros les plus tirés à l'Euromillions depuis 2020 Depuis le 4 février 2020, le numéro 35 est le plus souvent sorti à l'Euromillions, avec un taux de 12,65% et 84 apparitions au total, dont la dernière le 29 mai 2026. Il devance le 42, sorti 82 fois (12,35%), le 21, sorti 80 fois (12,05%), le 29, sorti 78 fois (11,75%), et le 34, sorti 77 fois (11,6%). Ces données sont issues des statistiques officielles de la FDJ. Attention toutefois : il s'agit de statistiques historiques, et non de probabilités pour les tirages à venir.

22:00 - Le prix d'une grille Euromillions en France fixé à 2,50 euros minimum Depuis février 2014, jouer à l'Euromillions en France coûte au minimum 2,50 euros par grille. Ce tarif intègre la participation obligatoire au jeu complémentaire My Million, qui a fait passer le prix initial de 2 euros à 2,50 euros. À noter que sur les 2 euros de base, seul 1 euro est redistribué aux joueurs. Au Royaume-Uni et en Suisse, les tarifs sont respectivement de 2 livres sterling et 3,5 francs suisses, ajustés en fonction des taux de change.

21:54 - Le plafond de l'Euromillions relevé à 250 millions d'euros La cagnotte maximale de l'Euromillions a été relevée à 250 millions d'euros, contre 190 millions auparavant. Ce montant record a déjà été atteint et remporté trois fois : en Autriche le 28 mars 2025, en Irlande le 17 juin 2025 et en France le 19 août 2025. Neuf pays participent à cette loterie européenne fondée en 2004 : la France, l'Espagne, le Royaume-Uni, l'Autriche, la Belgique, l'Irlande, le Luxembourg, le Portugal et la Suisse, auxquels s'ajoutent les principautés de Monaco, d'Andorre et du Liechtenstein, pour un bassin de quelque 214 millions d'habitants.

21:48 - Comment récupérer ses gains à l'Euromillions ? Vous avez décroché un gain à l'Euromillions et vous vous demandez comment le récupérer ? Si vous avez joué en ligne ou via l'application mobile, votre compte est automatiquement crédité. En point de vente FDJ, vous pouvez y récupérer directement votre gain s'il ne dépasse pas 30 000 euros. Entre 30 000 et 500 000 euros, il faut se rendre dans un centre de paiement FDJ. Au-delà d'un demi-million d'euros, vous êtes considéré comme un grand gagnant et bénéficiez d'un accompagnement personnalisé de la part de FDJ.

21:42 - Un scandale autour des profils gagnants de l'Euromillions en Belgique Le journal belge Sud Presse a révélé que la Loterie nationale belge composait elle-même les profils des gagnants de l'Euromillions pour les rendre moins identifiables. Concrètement, une gagnante de Blankenberge avait ainsi été présentée au public comme "une famille avec deux enfants de Gand". Un ancien responsable a témoigné avoir reçu l'ordre de fabriquer ces profils, une pratique formellement niée par les directeurs de la loterie. Ce scandale soulève des questions sur la transparence des institutions organisant ce jeu européen.

21:36 - Des gains intermédiaires significatifs pour des joueurs français Décrocher le jackpot de l'Euromillions n'est pas la seule façon de remporter une somme importante. Le 27 mars, un joueur ayant validé sa grille en France avec cinq numéros et une étoile a remporté 353 647,20 euros. Le 3 avril, un autre joueur français ayant trouvé la même combinaison a empoché 236 718,40 euros. Ces gains intermédiaires rappellent que des sommes considérables peuvent être remportées sans décrocher le jackpot, à condition de trouver la quasi-totalité de la combinaison gagnante.

21:30 - Valider sa grille d'Euromillions avant 20h15 : une règle absolue Pour participer au tirage de l'Euromillions, les joueurs doivent impérativement valider leur grille avant 20h15, que ce soit en point de vente ou en ligne. Toute grille présentée après cette heure est considérée comme non valide pour le tirage en cours. Côté probabilités, décrocher le jackpot reste une entreprise très incertaine : la chance de trouver la combinaison exacte est d'une sur 139 838 160. À titre de comparaison, au Loto français, un joueur a environ une chance sur six de remporter quelque chose, contre une sur treize à l'Euromillions.

21:24 - Les plus gros jackpots de l'Euromillions remportés en France En août 2025, cinq amis originaires d'Île-de-France ont décroché la somme record de 250 millions d'euros à l'Euromillions. Un niveau inédit, qui efface les précédents records nationaux : un joueur de Tahiti avait remporté 220 millions d'euros en 2021, et un retraité du Sud de la France avait empoché 200 millions d'euros en décembre 2020. Plus récemment, en novembre 2025, un couple alsacien a également remporté 178 millions d'euros. Ces gains exceptionnels illustrent l'ampleur des jackpots que peut générer ce jeu européen.

21:18 - Un ticket sur 12 gagnant à l'Euromillions : comment ça marche ? À l'Euromillions, la Française des Jeux indique qu'en moyenne un ticket sur 12 remporte un gain. De nombreux lots sont en effet distribués lorsque seulement quelques numéros de la combinaison ont été trouvés. Il est donc recommandé de bien vérifier tous ses gains après chaque tirage. Il existe très exactement 139 838 160 combinaisons possibles, et la probabilité de décrocher le jackpot reste identique quel que soit le nombre de participants, car elle dépend uniquement du nombre de combinaisons réalisables, et non de la concurrence entre joueurs.

21:12 - Qui remporte le plus de jackpots à l'Euromillions ? Le Royaume-Uni domine le classement des jackpots remportés à l'Euromillions avec 137 gagnants de premier rang. La France suit de très près avec 134 lauréats, devant l'Espagne qui en compte 124. Le Portugal totalise 86 gagnants, tandis que la Belgique en recense 48. La Suisse enregistre 26 vainqueurs, l'Autriche et l'Irlande 21 chacune. Le Luxembourg ferme la marche avec seulement 4 gagnants de jackpot depuis la création du jeu. Ces chiffres reflètent à la fois la taille des pays participants et le volume de grilles jouées.

21:06 - Comment récupérer ses gains à l'Euromillions selon leur montant Tous les gagnants de l'Euromillions ne suivent pas la même procédure pour récupérer leur mise. Pour des gains inférieurs à 30 000 euros, un simple passage en point de vente avec son reçu suffit. Entre 30 000 et 500 000 euros, il faut se rendre dans un centre de paiement FDJ. Au-delà de 500 000 euros, que l'on ait joué en ligne ou en boutique, la démarche passe obligatoirement par le service des grands vainqueurs, joignable au 09 69 36 60 60. Le prix d'une grille est fixé à 2,50 euros, code My Million inclus, sans aucun supplément.

21:00 - Le My Million, un tirage 100 % français adossé à l'Euromillions Bien que l'Euromillions réunisse près d'une dizaine de pays, le My Million est un tirage exclusivement national. Chaque mardi et vendredi, un code est tiré au sort parmi les grilles validées en France, DOM-TOM inclus, garantissant ainsi un nouveau millionnaire français à chaque tirage. Ce mécanisme constitue une forme de compensation face à un jackpot principal dont les probabilités de le décrocher restent particulièrement faibles. Le code, composé de deux lettres et sept chiffres, est automatiquement attribué à tout participant français sans supplément de prix.

20:54 - Statistiques et probabilités : ce que cache le tirage de l'Euromillions Décrocher le jackpot de l'Euromillions relève statistiquement de l'exploit : la probabilité de trouver la combinaison parfaite est d'une chance sur 139 838 160. Tous rangs confondus, la probabilité de remporter un gain est en revanche d'une chance sur 13. En France, l'option "Étoile+" permet même de passer à une chance sur 4. Côté statistiques historiques, les numéros 21, 42 et 35 figurent parmi les plus fréquents selon les relevés de la FDJ au 22 avril 2026, tout comme les étoiles 3 et 2. Chaque tirage reste néanmoins indépendant, le hasard demeurant le seul maître.

20:48 - Un scandale autour des profils gagnants de l'Euromillions en Belgique En Belgique, la Loterie nationale se retrouve au cœur d'une controverse révélée par le journal Sud Presse. Selon ce dernier, la Loterie composait elle-même les profils des gagnants d'Euromillions afin de les rendre moins identifiables. Une gagnante âgée de Blankenberge avait ainsi été présentée comme "une famille avec deux enfants de Gand". Un ancien responsable a témoigné avoir reçu l'ordre de fabriquer ces profils, une pratique formellement niée par les directeurs de la Loterie nationale.

20:42 - Récupérer ses gains à l'Euromillions : ce qu'il faut savoir Les gagnants de l'Euromillions disposent de soixante jours pour réclamer leurs gains auprès de la Française des jeux. Ce délai court "à compter de la date du dernier tirage ou événement auquel le reçu a participé", et non nécessairement à partir du tirage gagnant lui-même. Pour les gains supérieurs à 500 000 euros, un service dédié aux grands vainqueurs est joignable au 09 69 36 60 60. Par ailleurs, en France, le prix minimal d'une grille est fixé à 2,50 euros depuis février 2014, en raison de la participation obligatoire au jeu complémentaire My Million.