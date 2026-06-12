Résultat Euromillions : le tirage du vendredi 12 juin 2026 [EN LIGNE]

Résultat Euromillions : le tirage du vendredi 12 juin 2026 [EN LIGNE]
La Rédaction

Le résultat du tirage Euromillions du vendredi 12 juin 2026 est tombé et aucun joueur n'a décroché le jackpot de 17 millions ce soir.

Ce vendredi 12 janvier 2026, la Française des Jeux proposait une cagnotte de 17 millions lors du tirage de l'Euromillions. Les numéros gagnants ont été dévoilés et sont disponibles dans le widget ci-dessous.

 

Lors de ce tirage de l'Euromillions du vendredi 12 janvier 2026, aucune grille n'a réuni les cinq bons numéros et les deux étoiles nécessaires pour décrocher le jackpot. La cagnotte est donc remise en jeu au prochain tirage. Parmi les résultats de l'Euromillions, 3 grilles en Europe ont validé les cinq numéros avec une seule étoile, empochant 212 362 €, tandis que 2 grilles françaises et 13 européennes ont fait de même sans étoile pour 11 454 €. Quatre numéros et deux étoiles ont rapporté 602 € à 22 grilles françaises et 77 européennes, et quatre numéros avec une étoile ont offert 56 € à 418 grilles françaises et 1 533 grilles européennes.

Résultat de l'Euromillions — et si votre grille faisait partie des gagnantes

Pour valider une participation à l'Euromillions, le joueur doit sélectionner cinq numéros parmi 50 et deux étoiles parmi 12. Ce format, identique dans l'ensemble des pays participants, génère des combinaisons astronomiques qui expliquent la difficulté à remporter le jackpot du tirage de l'Euromillions. Plus les rangs de gains sont élevés, plus les critères à réunir sont stricts, ce qui rend chaque résultat de l'Euromillions attendu avec une tension particulière.

Le tirage de l'Euromillions du vendredi, rendez-vous incontournable des joueurs français

Chaque semaine, deux tirages de l'Euromillions sont organisés, le mardi et le vendredi soir. Le résultat de l'Euromillions est officiellement communiqué par la Française des Jeux peu après 21h15, heure à laquelle la machine à tirage entre en action. Ce double rendez-vous hebdomadaire alimente une mécanique de jackpot qui peut grimper très rapidement lorsque plusieurs tirages successifs restent sans grand gagnant, comme c'est le cas ce soir.

Dernières mises à jour

22:48 - Récupérer ses gains à l'Euromillions : ce qu'il faut savoir

Gagner à l'Euromillions implique de respecter des procédures précises pour récupérer ses gains. Pour un montant inférieur à 30 000 euros, il suffit de retourner au point de vente avec son reçu. Entre 30 000 et 500 000 euros, un centre de paiement FDJ est requis. Au-delà de 500 000 euros, la FDJ propose un accompagnement personnalisé via le numéro 09 69 36 60 60. Dans tous les cas, les gagnants disposent d'un délai strict de soixante jours pour se manifester, à compter du dernier tirage auquel le reçu a participé. Passé ce délai, les sommes non réclamées sont définitivement perdues.

22:42 - TF1 aux commandes du tirage de l'Euromillions depuis 2014

Depuis janvier 2014, TF1 assure la diffusion du tirage de l'Euromillions en France, après avoir remporté l'appel d'offres de la Française des Jeux. Ce n'est pas la première fois que la chaîne privée occupe ce rôle : elle diffusait déjà le tirage de 2004 à 2010, avant que France 2 prenne le relais de janvier 2011 à décembre 2013. Plusieurs animateurs se succèdent à l'antenne pour présenter le tirage, parmi lesquels Jean-Pierre Foucault, Marion Jollès, Karine Ferri et Emma Cubaynes.

22:30 - Cinq amis d'Île-de-France remportent 250 millions d'euros à l'Euromillions

En août 2025, cinq amis originaires d'Île-de-France ont décroché ensemble la somme record de 250 millions d'euros à l'Euromillions, soit le jackpot maximal autorisé. Selon les informations rapportées, c'était "la toute première fois qu'ils jouaient tous ensemble". Avant ce groupe, un joueur de Tahiti avait remporté 220 millions en 2021, un retraité du Sud de la France 200 millions en décembre 2020, et un couple alsacien 178 millions en novembre 2025. L'option Étoile +, disponible pour un euro supplémentaire, permet quant à elle de multiplier les gains sur certains rangs intermédiaires.

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