Vigilance canicule : les prévisions évoluent, deux cartes pour suivre cette semaine de fournaise

La canicule de juin s'intensifie encore ce mardi 23 juin avec 54 départements en vigilance rouge, mais le pic de chaleur pourrait n'être demain. La journée et la nuit s'annoncent très chaudes avec des températures records supérieures à 40°C et des ressentis encore plus élevés allant jusqu'à 48°C.

L'ESSENTIEL

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17:02 - 1 800 établissements scolaires fermés, 8 000 concernés par des aménagements horaires Environ 1 800 établissements scolaires sont fermés en raison de la canicule et 8 000 autres "ont été obligés d'adapter leurs horaires", sur un total de 60 000 en France, a annoncé le ministre de l'Education Edouard Geffray. Des chiffres en hausse par rapport à hier : 1 352 écoles et collèges étaient fermés et 4 042 autres avaient bénéficié d'aménagements.

16:49 - La fin de la canicule étalée sur plusieurs jours ? La canicule doit se poursuivre au moins jusqu'à jeudi avec des températures "suffocantes" selon Météo France. Mais les températures commenceront à diminuer à partir de vendredi en fin de journée. La baisse du mercredi s'amorcera par le nord-ouest et risque de se faire très progressivement. Si bien que la moitié ouest du pays pourrait sortir de la canicule dans le courant du week-end, alors que la moitié est pourrait souffrir des fortes chaleurs jusqu'en milieu de semaine prochaine projette La Chaîne Météo. #Canicule : vous vous demandez sûrement quand elle se termine ! Il est prévu une fin progressive de la canicule à l'ouest au cours du week-end avec une baisse des #températures. Les fortes #chaleurs se maintiennent à l'est avant une fin prévue entre lundi et mercredi prochain. pic.twitter.com/ECzLDClSfK — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) June 23, 2026

Cette carte reprend celles des vigilances Météo France du moment et se met à jour automatiquement après chaque nouveau bulletin de vigilance.

16:27 - La journée de mercredi risque d'être encore plus chaude qu'aujourd'hui Les températures "exceptionnellement élevées sur la majeure partie du pays" seront encore au rendez-vous pour la journée de mercredi. Elles seront comprises entre 39 et 43°C avec des pointes à l'Ouest, mais aussi à Paris avec 41°C attendus. Ces fortes chaleurs gagnent encore du terrain en s'étendant aux Hauts-de-France. La journée risque d'être plus chaude, car "les températures minimales sont encore en hausse, atteignant au petit matin 20 à 26°C voire plus ponctuellement, soit potentiellement à nouveau des valeurs inédites" prévient Météo France.

16:09 - La vigilance rouge maintenue et étendue à quatre départements mercredi 58 départements seront placés en vigilance rouge pour la journée de mercredi annonce Météo France dans son bulletin de 16 heures. Les 54 départements actuellement en alerte verront la vigilance se prolonger pour une nouvelle journée et seront rejoints à partir de midi par quatre départements des Hauts-de-France : l'Aisne, la Somme, le Nord et le Pas-de-Calais.

15:59 - Ce mardi devient la journée la plus chaude jamais enregistrée en France Météo-France indique cet après-midi que l'indicateur thermique national enregistré à 15 heures est de 29,6°C. Cette valeur qui correspond à la moyenne des températures enregistrées dans les 30 stations françaises n'a jamais été aussi élevée depuis 1947 et le début des mesures. Le précédent record remontait au 25 juillet 2019 et au 5 août 2003 avec 29,4°C. Il est fort probable que l'indicateur grimpe encore puisque les températures de la journée continue de se réchauffer jusqu'en fin d'après-midi. Les prévisions de La Chaîne Météo misent sur un indicateur supérieur à 30°C ce mardi.

15:35 - Les températures des villes de France comparables à celle des villes d'Afrique ou du Moyen-Orient La canicule transforme le climat tempéré de France en atmosphère chaude et sèche comparable à celle de villes désertiques ou situées dans des régions beaucoup plus chaudes du globe. Le Parisien a établi une comparaison et le résultat est surprenant. Avec 43°C Bordeaux affiche la même température que Bagdad en Irak ; Poitiers est comparé à Téhéran en Iran avec 42°C, Paris et ses 41°C renvoient vers Dubaï aux Emirats arabes unis. Avec 40°C, Nantes et Lyons sont associés à Doha au Qatar et à Phoenix aux Etats-Unis. Avec quelques degrés en moins, les 37°C de Lille sont comparés à ceux de Niamey au Niger, le 36°C de Montpellier à ceux de Tombouctou au Mali et les 35°C de Strasbourg au climat de Tripoli en Lybie.

14:58 - Il y a eu plus de vagues de chaleur ces 15 dernières années que les 60 précédentes La canicule du mois de juin 2026 est la 52ème vague de chaleur que connaît la France depuis 1947. L'historique montre toutefois qu'il y a eu autant de canicules et de vague de chaleur, voire un peu plus, depuis 2011, soit sur les 15 dernières années, qu'entre 1947 et 2010, soit en 63 ans. 25 vagues de chaleur ont été enregistrées entre 1947 et 2010

27 vagues de chaleur sont survenues entre 2011 et 2026 (en comptant celle que la France subit actuellement". C'est la preuve, s'il en fallait une, que ces épisodes de chaleur que l’on connaît de plus en plus souvent avant même le début de l’été calendaire sont remarquables, et de plus en plus probables dans un climat qui change souligne Météo France.

14:34 - Les températures caniculaires dépassent les 40°C sur 20% du territoire français "Jusqu'à la fin de la semaine, les nuits remarquablement chaudes s'imposent sur une superficie inédite du territoire, gagnant plus des trois quarts du territoire, mercredi et jeudi", annonce Météo France dans une note publiée en début d'après-midi. "En journée, les températures maximales s’envolent également cette semaine sur des niveaux record tous mois confondus, avec plus de 40 °C sur 20 % du territoire", ajoute l'agence météorologique. Laquelle conclut : "Globalement, sur l’ensemble du pays, la France devrait connaître cette semaine ses journées les plus chaudes jamais observées".

14:09 - Jusqu'à 48°C en température ressentie ce mardi Alors que les températures maximales oscillent entre 39 et 42°C ce mardi, les températures ressenties sont bien plus élevées. Elles sont comprises en 40 et 44°C sur la majorité du pays, mais grimpent jusqu'à 46 et 48°C dans l'Ouest du pays. C'est à la frontière franco-bele que les températures ressenties sont les plus basses avec 35°C, suivie de la pointe du Cotentin et le littoral de la Côte d'Azur avec 37°C. #canicule : attention danger la #température ressenti est un indicateur sanitaire : à La Chaîne Météo, la température ressentie calculée ne se limite pas à lhumidité. Notre calcul intègre aussi la température sous abri, lhumidité, le vent et le rayonnement solaire. pic.twitter.com/j6w6cxmWa0 — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) June 23, 2026

13:51 - La nuit de mardi à mercredi sera encore plus chaude que la précédente La canicule est d'autant plus forte ce mardi que l'atmosphère n'a pas pu se rafraîchir dans la nuit de lundi à mardi. Les nuits tropicales marquées par des températures élevées empêche aux corps de récupérer rendent la chaleur plus difficilement supportable. La nuit prochaine s'annonce chaude avec des températures comprises entre 25 et 27°C du sud de la Nouvelle-Aquitaine à la Normandie, à l'exception des côtes bretonnes, estimées à 28°C en région parisienne et comprises en 22 et 26°C sur la majorité du reste du pays. #canicule : les #températures nocturnes restent désormais exceptionnellement élevées, surtout en ville où le milieu bétonné et l'asphalte restituent la #chaleur du jour pendant la nuit. Rappelons que la végétalisation resterait la meilleure solution pour "rafraichir les villes pic.twitter.com/HloL0eD2lx — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) June 23, 2026

13:32 - Pourquoi les individus n'ont pas la même résistance à la canicule et aux fortes chaleurs ? (2/2) En dehors des différences liées à l'âge ou à la santé, d'autres facteurs expliquent pourquoi deux personnes présentant le même profil supportent plus ou moins la canicule. Le plus important étant la capacité "à perdre de la chaleur via la transpiration ou la vasodilatation, c’est-à-dire l’élargissement des vaisseaux sanguins de la peau", explique Daniel Gagnon, professeur associé à l’Université de Montréal, au Parisien. Cette capacité évolue en fonction des lieux et modes de vie et à la façon dont l'organisme s'est habitué ou adapté aux fortes chaleurs : une personne ayant vécu dans une région au climat plus chaud que celui de la France est plus habituée et donc plus résistante à la chaleur.

13:18 - Pourquoi les individus n'ont pas la même résistance à la canicule et aux fortes chaleurs ? (1/2) Tous les individus ne sont pas égaux face au froid ou à la chaleur et cela se voit en période de canicule. Cette différence s'explique par plusieurs facteurs, dont les plus évident sont l'âge et le poids. "Un âge avancé, à partir de 65 ans, est associé à une réduction de la capacité du corps à perdre de la chaleur, ce qui peut réduire notre tolérance aux températures très élevées", précise décrit Daniel Gagnon, professeur associé à l’Université de Montréal, au Parisien. Quand à la chargé pondéral, plus elle est lourde, plus bouger demande des efforts et devient difficile sous de fortes chaleurs ajoute Basile Chaix, coordinateur scientifique du programme de l’Inserm sur le changement climatique et la santé. Les personnes affaiblies par une maladie ou prenant un traitement avec des effets sur la thermorégulation sont aussi plus sensibles aux chaleurs caniculaires.

12:54 - Il faisait plus chaud en France que sur 98,8% de la planète hier Lundi, la France était l'un des endroits les plus chauds sur Terre à en croire les données du Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme. Une carte du Washington Post compilant les données indique qu'à la date du 22 juin 2026, seul 1,2% de la planète était plus chaude que le point le plus chaud de France enregistré dans la journée hier. Le désert du Sahara, celui d'Arabie Saoudite et une partie de l'Irak faisaient partie des rares endroits où il faisait plus chaud qu'en France sur le thermomètre. How hot is it in France on Monday?



Only 1.2 percent of the planet will be hotter than France's hottest place.



Places that will be hotter include the Sahara Desert, Desert Southwest and Middle East. pic.twitter.com/Le13ZZWAdF — Ben Noll (@BenNollWeather) June 22, 2026

12:27 - La canicule fait bondir les températures de 20°C au-dessus des normales de saison. Avec des pointes de températures allant jusqu'à 40°C et même au-dessus avec des 43 et 44°C attendus par endroits, le temps est bien plus chaud que prévu. Par rapport aux températures attendues pour la fois d'un mois de juin, celles enregistrées depuis hier sont supérieures de 13 à 20°C aux normales de saison souligne. La Chaîne météo. Les régions de l'Ouest gagnent le plus de degrés : +18°C en Nouvelle-Aquitaine, +19°C en Normandie, +20°C dans les Pays de la Loire. Les régions du centre grimpent de 15 à 17°C et celles de l'Est à peine moins avec 13 à 14 °C en plus.

12:00 - Passage en vigilance rouge pour 5 départements Comme annoncé depuis hier soir dans les bulletins de Météo France, 5 départements rejoignent la liste des territoires en vigilance rouge à midi. Il s'agit des départements normands : le Calvados, l'Eure, la Manche et la Seine-Maritime (l'Orne étant déjà en alerte depuis lundi) et de l'Oise dans les Hauts-de-France.

11:40 - La canicule terminée en fin de semaine ou la semaine prochaine ? La canicule est entrée dans sa phase la plus intense, laquelle doit durer jusqu'à jeudi au moins. L'épisode caniculaire est censé s'atténuer sur une partie du pays à partir de vendredi sans pour autant prendre fin partout. Par endroit, la canicule pourrait se prolonger jusqu'en début de semaine prochaine. Lire l'article Fin de la canicule : on en sait plus sur la date à laquelle elle va s'arrêter

11:21 - 40 personnes décédées par noyade depuis le début de la canicule Le Premier ministre Sébastien Lecornu, qui tient une nouvelle cellule interministérielles de crise ce mardi, annonce durant la réunion que 40 personnes sont décédées par noyade depuis jeudi et le début de la canicule. Il précise que les victimes sont "essentiellement des jeunes".

11:09 - Les 35°C atteints dès 10 heures A 10 heures ce mardi, le thermomètre montait déjà haut selon le site Météo Ciel. Il faisait déjà 33,7°C à La Rochelle (Charente-Maritime), La Roche-sur-Yon (Vendée) et Biscarosse (Landes), 34°C à Niort et 35,8°C à Pougne-Herisson (Deux-Sèvres). Les 35°C étaient également atteint en Vendée et à Chateaumeillant (Cher).

10:42 - Les 54 départements en vigilance rouge ce mardi maintenus en alerte demain Météo France confirme le placement en vigilance rouge de 54 départements ce mardi dans son bulletin du 10 heures, et aussi le prolongement de l'ensemble des vigilances à la journée de mercredi. L'agence météorologique prévient par ailleurs qu'un "extension de la vigilance rouge canicule est possible pour la journée de mercredi" à certains départements actuellement en orange.

10:21 - La nuit la plus chaude jamais enregistrée en France La nuit de lundi à mardi a été la plus chaude jamais enregistrée en France depuis 1947 souligne le météorologue Guillaume Séchet. L'indicateur thermique national affichait 21,6°C dans la nuit, au-dessus des 21,4°C de juillet 2019. Localement, plusieurs records ont été battus notamment dans l'Ouest : Rennes (25,5°C), Poitiers (26,2°C), Cholet (26,9°C) ou encore Caen (22,7°C). Nuit historique en France : avec un indicateur thermique national de 21,6C, la nuit du 22 au 23 juin 2026 devient la plus chaude jamais enregistrée depuis 1947, battant le précédent record de 21,4C du 25 juillet 2019.

De nombreux records absolus de températures minimales ont pic.twitter.com/eAAy11yuKz — Guillaume Séchet (@Meteovilles) June 23, 2026

09:59 - La température moyenne a-t-elle dépassé le record de 29,4°C ? Les estimations se contredisent Sous l'effet de la canicule, "la température moyenne sur l'ensemble du pays devrait dépasser le record absolu de 29,4°C qui date de la canicule d'août 2003 et pourrait atteindre 30°C en milieu de semaine", prévient Météo-France. Lundi, cet indicateur thermique national a atteint le 29,2°C à 17 heures. Les prévisions de La Chaîne météo indiquaient de leur côté que la température moyenne nationale devait atteindre les 30,1°C lundi et même les 31,1°C mercredi, au plus haut.

09:27 - 118 records de chaleur absolus battus en France lundi Lundi, la France a vécu une journée historique d'un point de vue météo avec 118 records de chaleur absolus battus et 331 records mensuels. C'est surtout dans l'ouest que les records sont tombés : 40,6°C à Rennes, 41°C à Angers, 41,5°C à Poitiers, 41,9°C à Bordeaux, 43,1°C à Soorts-Hossegor et 44,3°C pour la maximale du jour à Le Blanc dans l'Indre. La France a vécu une journée historique d'un point de vue météo et climat avec 118 records de chaleur absolus (tous mois confondus) et 331 records mensuels battus. pic.twitter.com/DqkFGkK9r3 — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) June 22, 2026

09:11 - 28 départements en vigilance orange pour les feux de forêt En plus de vigilance pour la canicule, des vigilances sont actives concernant le risque de feux de forêt. 28 départements sont placés en vigilance orange : l'Allier, l'Aube, l'Aude, les Bouches-du-Rhône, la Charente, la Charente-Maritime, le Cher, la Creuse, la Drôme, le Gard, le Gers, la Gironde, la Haute-Garonne, l'Hérault, l'Indre, l'Indre-et-Loire, le Loir-et-Cher, le Loiret, le Lot-et-Garonne, le Maine-et-Loire, la Nièvre, le Puy-de-Dôme, les Deux-Sèvres, le Var, le Vaucluse, la Vendée, la Vienne et la Haute-Vienne.

08:54 - Une vingtaine de décès par noyade depuis samedi Marina Ferrari, la ministre des Sports et de la Jeunesse, a indiqué ce matin sur France inter qu'une "vingtaine de décès" par noyade ont été comptabilisés depuis le début du week-end.