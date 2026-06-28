Canicule : la météo de demain, quelles températures ce lundi 29 juin ?

La météo de demain s'annonce plus agréable que les jours précédents avec la fin de la vigilance rouge canicule. Le point sur ce qui vous attend.

L'ESSENTIEL

Avec la fin de l’épisode caniculaire, la météo de demain sera plus agréable. À partir de 22 heures ce dimanche soir, il n’y aura plus aucun département en vigilance rouge canicule. Le Haut-Rhin et le Bas-Rhin repassent en alerte orange. 22 départements seront toujours en vigilance orange canicule demain.

La météo de demain s’annonce plus agréable avec des températures nettement moins élevées que les jours précédents, notamment au nord du pays. La barre des 30 °C ne doit pas être franchie ce lundi dans cette partie de l’Hexagone, selon les prévisions des experts. On attend 28 °C à Paris ou encore 27 °C à Strasbourg.

Mais les températures restent élevées au sud. Selon les prévisions pour demain après-midi, la barre des 30 °C va être dépassée dans le sud-est. Il doit faire 33 °C à Montélimar, 34 °C à Marseille et même 36 °C à Montpellier.

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17:20 - À quoi faut-il s'attendre dans le nord du pays pour cette journée de lundi ? La canicule quitte la France. Elle laisse place à des températures plus agréables dans le nord de la France. Le thermomètre ne dépassera la barre des 30°C ce lundi 29 juin. Selon la Chaîne Météo, il fera 28°C à Paris, 27°C à Strasbourg ou à Nantes et 24°C à Rennes. 17:01 - Où va-t-il faire le plus chaud lundi ? Il va faire encore particulièrement chaud dans le sud de la France ce lundi 29 juin. Selon les prévisions de la Chaîne Météo, la maximale est attendue du côté de Montpellier avec une température de 36°C pour l'après-midi. 16:50 - Va-t-il faire plus de 30°C ce lundi en France ? Avec la fin de l'épisode caniculaire, les températures vont baisser en France. Néanmoins, elles devraient dépasser la barre des 30°C dans le sud du pays ce lundi. Selon les prévisions de Météo-France, il fera déjà plus de 30°C à Gap, à Montpellier, à Nice ou en Corse demain matin. Dans l'après-midi, les températures dépasseront les 30°C uniquement dans le sud-est. 16:18 - Plus aucun département en vigilance rouge lundi Dans son dernier bulletin, Météo-France confirme qu'il n'y aura aucun département en vigilance rouge canicule ce lundi 29 juin. Deux départements, le Haut-Rhin et le Bas-Rhin, sont toujours concernés en ce moment. Ils repasseront en orange dans la soirée, à partir de 22 heures. Cette carte reprend celles des vigilances Météo France du moment et se met à jour automatiquement après chaque nouveau bulletin de vigilance. 15:28 - Le bilan de l'OMS sur le nombre de morts en Europe à cause de la chaleur Selon un bilan de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), l'apparition d'une vague de chaleur est à l'origine de la mort de plus d'un millier de personnes depuis une semaine en Europe. "Plus de 1 300 décès supplémentaires ont été enregistrés depuis le 21 juin en lien avec les températures élevées en Europe", indique le directeur général de l'OMS Tedos Adhanom Ghebreyesus. 13:10 - Déjà plus de 35°C à la mi-journée La canicule se poursuit, dimanche 28 juin. Elle doit quitter l'Hexagone dans la soirée mais les températures restent élevées sur une partie de l'Hexagone. Selon la Chaîne Météo, la barre des 35°C a déjà été dépassée à l'est du pays. La température atteignait 38°C du côté de la Provence à la mi-journée. 12:12 - Le bilan de la journée de samedi Il a encore fait particulièrement chaud ce samedi 27 juin. Les températures ont une nouvelle fois dépassé la barre des 40°C. "Les maximales ont atteint 38°C à 42°C sur le Grand-Est et en Bourgogne-Franche-Comté", indique Météo-France. La barre des 43°C a même été atteinte, selon les relevés de la Chaîne Météo, du côté de Vassincourt, dans la Meuse. Des records absolus de chaleur ont même été battus du côté de Colmar, Metz, Nancy, Strasbourg ou encore Mulhouse. 11:46 - Prendre des nouvelles des personnes isolées, le message de Stéphanie Rist La ministre de la Santé Stéphanie Rist a pris la parole, dimanche 28 juin, sur BFMTV pour revenir sur l'épisode caniculaire. Elle insiste sur l'importance de prendre des nouvelles des personnes qui sont isolées. "Il est encore temps d'aller cogner à la porte du voisin pour savoir comment il va. C'est une responsabilité que nous avons aussi collectivement", assure la ministre. 10:27 - 34 départements en vigilance orange canicule Plusieurs territoires ont quitté la vigilance rouge canicule en début de journée ce dimanche 28 juin. Au total, 34 départements sont en alerte orange. L'Ain, l'Allier, les Alpes-de-Haute-Provence, les Alpes-Maritimes, l'Ardèche, la Corse-du-Sud, la Haute-Corse, la Côte-d'Or, le Doubs, la Drôme, l'Isère, le Jura, la Loire, la Haute-Marne, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, la Moselle, le Puy-de-Dôme, le Rhône, la Haute-Saône, la Saône-et-Loire, la Savoie, la Haute-Savoie, Paris, la Seine-et-Marne, les Yvelines, le Var, les Vosges, le Territoire de Belfort, l'Essonne, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne et le Val-d'Oise sont concernés. 10:10 - Dans le Haut-Rhin et le Bas-Rhin, quelles sont les températures attendues ? Le Haut-Rhin et le Bas-Rhin sont les deux seuls départements à être toujours en vigilance rouge canicule. Pour cette journée du dimanche 28 juin, les températures restent élevées. Selon les prévisions de Météo-France, il va faire plus de 35°C dans ces deux départements. On attend 36°C cet après-midi du côté de Strasbourg et 37°C à Wissembourg. 09:30 - Deux départements toujours en vigilance rouge canicule Dans son dernier bulletin, Météo-France fait savoir que deux départements vont rester en vigilance rouge canicule ce dimanche 28 juin : le Haut-Rhin et le Bas-Rhin. Mais ils doivent basculer en orange à partir de 22 heures.

En savoir plus

Dimanche 28 juin, l'après-midi sera "chaude et instable" du sud-ouest au nord-est, indique La Chaîne Météo. Il sera enfin possible de profiter de l'air par le quart nord-ouest, toutefois, attention aux orages qui éclateront des Pyrénées au centre-est puis Alsace après la fournaise du jour, précise l'institut. Côté températures, la canicule est toujours d'actualité notamment sur la partie est du pays. Il fera jusqu'à 38°C à Lyon et Montélimar, 34°C à Dijon et 33°C à Nice.

Lundi 29 juin, quelques orages s'abattront encore près des frontières de l'est. Ailleurs, le temps redevient calme et "nettement moins chaud avec de belles périodes ensoleillées", nous apprend La Chaîne Météo. Sur les 3/4 du pays, les températures redeviennent plus tolérables pour l'organisme avec un maximum de 16°C dans le sud-est à Marseille, même température pour Montpellier, enfin, à Toulouse, me mercure affichera 30 degrés après avoir avoisiné puis dépassé les 40°C pendant plusieurs journées consécutives.

En météorologie, le terme canicule ne désigne pas une simple journée de forte chaleur, mais répond à des critères scientifiques et géographiques très stricts établis par Météo-France. Pour qu'une canicule soit officiellement déclarée, les températures maximales (le jour) et minimales (la nuit) doivent impérativement franchir des seuils critiques pendant au moins trois jours et trois nuits consécutifs. Ces repères pour définir une canicule ne sont pas les mêmes sur tout le territoire : ils sont calculés en fonction de la sensibilité des populations et du climat de chaque département. Par exemple, à Paris, la vigilance est activée si le thermomètre ne descend pas sous 21°C la nuit et atteint au moins 31°C le jour. En revanche, à Toulouse, les seuils sont fixés à 21°C la nuit et 36°C en journée. L'enjeu est principalement sanitaire, car lorsque les nuits restent chaudes, l'organisme humain ne parvient plus à récupérer du stress thermique accumulé, ce qui fragilise fortement les corps.

Installée de manière précoce sur le pays, cette deuxième vague de chaleur intense de l'année est particulièrement éprouvante. Débutée en milieu de semaine dernière, l'augmentation des températures s'est poursuivie pour atteindre son paroxysme le jeudi 25 juin sur l'ensemble du pays. En effet, selon les modélisations de Météo-France, le dôme de chaleur a commencé à se fissurer à partir du mardi 23 juin par l'ouest. Une masse d'air océanique plus fraîche a bousculé cet air saharien statique, provoquant une baisse du mercure. Cette transition va désormais déclencher un violent conflit de masses d'air, synonyme d'orages potentiellement destructeurs avec grêle et violentes rafales. Ce vendredi, une baisse des températures s'amorce par la façade atlantique, et donne lieu à une diminution de ces chaleurs extrêmes de manière échelonnée jusqu'à mardi prochain. Le sud-est sera la zone la plus touchée, ici, la canicule devrait encore durer plusieurs jours avec une fin d'épisode espérée entre lundi et mercredi prochain.

La survenue de cet épisode de chaleur extrême à la mi-juin place le système scolaire sous tension, alors que se déroulent les épreuves orales du baccalauréat puis du brevet. Face à des salles de classe transformées en étuves, le ministère de l'Éducation nationale applique un protocole sanitaire strict pour protéger les élèves et le personnel. Les chefs d'établissement ont pour consigne d'adapter l'organisation des journées. Les activités physiques et sportives en extérieur sont totalement suspendues au profit de temps calmes à l'ombre. L'accent est mis sur l'hydratation, avec un accès facilité aux points d'eau et la distribution de bouteilles. Les gestes réflexes sont activés : fermeture des volets dès l'arrivée du soleil, puis aération maximale tôt le matin. Dans les cas les plus critiques, si la sécurité thermique d'une école primaire n'est plus garantie, les préfets et les mairies peuvent décider de suspendre temporairement l'accueil des élèves.