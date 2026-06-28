Canicule : les températures baissent enfin sauf dans ces départements, les prévisions météo de ce dimanche

La canicule n'est pas encore terminée, dimanche 28 juin. Deux départements sont toujours en vigilance rouge, le point sur la situation.

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Vers la fin de la canicule ? La France fait face depuis plusieurs jours à de très fortes chaleurs et de nombreux records ont été battus. Cependant, le nombre de départements en vigilance rouge canicule continue de baisser, dimanche 28 juin.

Seuls deux territoires sont toujours concernés par ce niveau d'alerte : le Haut-Rhin et le Bas-Rhin. Mais bonne nouvelle, les deux départements doivent, selon Météo-France, passer en vigilance orange dans la soirée, à partir de 22 heures. 34 départements sont en alerte orange canicule pour le moment.

Mais les températures restent élevées dans le sud-ouest et l'est de la France. La barre des 35°C risque d'être dépassée cet après-midi à plusieurs endroits, selon les prévisions de la Chaîne Météo. Il fera encore très chaud du côté de Strasbourg, de Dijon ou de Lyon.

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09:30 - Deux départements toujours en vigilance rouge canicule Dans son dernier bulletin, Météo-France fait savoir que deux départements vont rester en vigilance rouge canicule ce dimanche 28 juin : le Haut-Rhin et le Bas-Rhin. Mais ils doivent basculer en orange à partir de 22 heures.

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Samedi 27 juin, le soleil et la canicule "persistent sur une bonne moitié est avec des pointes à 40°C du Grand Est à l'Auvergne-Rhône-Alpes", prévient La Chaîne Météo. Il fait, certes, un peu moins chaud sur la façade ouest du pays et la chaleur redevient modérée en Manche. Attention toutefois aux violents orages qui vont éclater "du sud-ouest vers le nord en journée".

Dimanche 28 juin, l'après-midi sera "chaude et instable" du sud-ouest au nord-est, indique La Chaîne Météo. Il sera enfin possible de profiter de l'air par le quart nord-ouest, toutefois, attention aux orages qui éclateront des Pyrénées au centre-est puis Alsace après la fournaise du jour, précise l'institut. Côté températures, la canicule est toujours d'actualité notamment sur la partie est du pays. Il fer jusqu'à 38°C à Lyon et Montélimar, 34°C à Dijon et 33°C à Nice.

Lundi 29 juin, quelques orages s'abattront encore près des frontières de l'est. Ailleurs, le temps redevient calme et "nettement moins chaud avec de belles périodes ensoleillées", nous apprend La Chaîne Météo. Sur les 3/4 du pays, les températures redeviennent plus tolérables pour l'organisme avec un maximum de 16°C dans le sud-est à Marseille, même température pour Montpellier, enfin, à Toulouse, me mercure affichera 30 degrés après avoir avoisiné puis dépassé les 40°C pendant plusieurs journées consécutives.

En météorologie, le terme canicule ne désigne pas une simple journée de forte chaleur, mais répond à des critères scientifiques et géographiques très stricts établis par Météo-France. Pour qu'une canicule soit officiellement déclarée, les températures maximales (le jour) et minimales (la nuit) doivent impérativement franchir des seuils critiques pendant au moins trois jours et trois nuits consécutifs. Ces repères pour définir une canicule ne sont pas les mêmes sur tout le territoire : ils sont calculés en fonction de la sensibilité des populations et du climat de chaque département. Par exemple, à Paris, la vigilance est activée si le thermomètre ne descend pas sous 21°C la nuit et atteint au moins 31°C le jour. En revanche, à Toulouse, les seuils sont fixés à 21°C la nuit et 36°C en journée. L'enjeu est principalement sanitaire, car lorsque les nuits restent chaudes, l'organisme humain ne parvient plus à récupérer du stress thermique accumulé, ce qui fragilise fortement les corps.

Installée de manière précoce sur le pays, cette deuxième vague de chaleur intense de l'année est particulièrement éprouvante. Débutée en milieu de semaine dernière, l'augmentation des températures s'est poursuivie pour atteindre son paroxysme le jeudi 25 juin sur l'ensemble du pays. En effet, selon les modélisations de Météo-France, le dôme de chaleur a commencé à se fissurer à partir du mardi 23 juin par l'ouest. Une masse d'air océanique plus fraîche a bousculé cet air saharien statique, provoquant une baisse du mercure. Cette transition va désormais déclencher un violent conflit de masses d'air, synonyme d'orages potentiellement destructeurs avec grêle et violentes rafales. Ce vendredi, une baisse des températures s'amorce par la façade atlantique, et donne lieu à une diminution de ces chaleurs extrêmes de manière échelonnée jusqu'à mardi prochain. Le sud-est sera la zone la plus touchée, ici, la canicule devrait encore durer plusieurs jours avec une fin d'épisode espérée entre lundi et mercredi prochain.

La survenue de cet épisode de chaleur extrême à la mi-juin place le système scolaire sous tension, alors que se déroulent les épreuves orales du baccalauréat puis du brevet. Face à des salles de classe transformées en étuves, le ministère de l'Éducation nationale applique un protocole sanitaire strict pour protéger les élèves et le personnel. Les chefs d'établissement ont pour consigne d'adapter l'organisation des journées. Les activités physiques et sportives en extérieur sont totalement suspendues au profit de temps calmes à l'ombre. L'accent est mis sur l'hydratation, avec un accès facilité aux points d'eau et la distribution de bouteilles. Les gestes réflexes sont activés : fermeture des volets dès l'arrivée du soleil, puis aération maximale tôt le matin. Dans les cas les plus critiques, si la sécurité thermique d'une école primaire n'est plus garantie, les préfets et les mairies peuvent décider de suspendre temporairement l'accueil des élèves.