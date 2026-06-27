Canicule : où la vigilance rouge est-elle abaissée ? Les prévisions météo du week-end

La canicule se poursuit, samedi 27 juin. De nombreux départements sont toujours en vigilance rouge. Le point sur la situation.

L'ESSENTIEL

La canicule n'a toujours pas quitté la France. Cet épisode caniculaire continue de faire suffoquer le pays. Ce samedi 27 juin, les températures restent particulièrement élevées sur la partie est de l'Hexagone. Mais plusieurs départements sortent de la vigilance rouge canicule.

À 6 heures, la Sarthe, l’Indre-et-Loire, les Deux-Sèvres, la Vienne, la Charente, la Haute-Vienne, la Creuse, la Dordogne, la Corrèze, le Lot et-Garonne, le Lot, le Tarn-et-Garonne et le Tarn ont basculé en alerte orange. À la mi-journée, les Alpes-de-Haute-Provence et le Var quitteront également la vigilance rouge canicule. Les département de l'Aisne, des Ardennes, de l'Aube, du Cher, de l'Eure-et-Loir, de l'Indre, du Loir-et-Cher, du Loiret, de La Marne, de la Nièvre, du Nord et de l'Oise connaîtront le même sort, mais à 22 heures. Des températures dépassant la barre des 35°C sont attendues à l'est et sur une partie du sud. Des pointes à 40°C sont également évoquées.

Vendredi, le gouvernement a décidé de déclencher le niveau 3 du plan Orsan, il s'agit du grade le plus élevé de mobilisation sanitaire en France. Cette décision permet notamment de "renforcer les effectifs hospitaliers" et "d’adapter les activités hospitalières afin de garantir la prise en charge des conséquences de la canicule, avec des déprogrammations ciblées", a annoncé le Premier ministre, Sébastien Lecornu.

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09:08 - Où va-t-il faire le plus chaud ce samedi ? L'épisode caniculaire n'est pas terminé, les températures restent élevées en particulier dans l'est de l'Hexagone. "Soleil et canicule persistent sur une bonne partie du pays avec des pointes à 40°C du Grand Est à l'Auvergne-Rhône-Alpes" ce samedi, indique La Chaîne Météo. 08:23 - Encore une baisse des départements en vigilance rouge canicule 37 départements sont toujours en vigilance rouge canicule, samedi 27 juin. 13 territoires n'y sont plus depuis 6 heures du matin. La Sarthe, l’Indre-et-Loire, les Deux-Sèvres, la Vienne, la Charente, la Haute-Vienne, la Creuse, la Dordogne, la Corrèze, le Lot et-Garonne, le Lot, le Tarn-et-Garonne et le Tarn sont concernés. D'autres départements vont également quitter la vigilance rouge canicule ce samedi. 26/06/26 - 23:39 - Une nuit moins chaude dans le nord-ouest du pays FIN DU DIRECT - Bonne nouvelle pour les habitants du nord-ouest de la France. La nuit de vendredi à samedi s'annonce bien plus fraîche que les dernières, avec -5 à -15°C pour les plus chanceux. Êtes-vous concerné ? Voici la carte de France des chutes de températures : Il fait nettement moins chaud ce soir dans le nord-ouest : jusquà 15C de moins quhier soir au Havre. À Paris, la baisse est sensible depuis deux heures, sous leffet dune brève incursion dair océanique (5C de moins qu'hier). pic.twitter.com/wmtt5DO1Rv — Guillaume Séchet (@Meteovilles) June 26, 2026 26/06/26 - 23:02 - Vive émotion après un mort par noyade en plein Paris Le maire de Paris a rapidement fait part de son émotion vendredi soir après l'annonce d'un mort par noyade au canal Saint-Martin. "Ce soir, un homme s’est noyé dans le canal Saint-Martin, en dehors de l’espace surveillé et des horaires d’ouverture de la baignade", a-t-il regretté sur X, précisant qu'une enquête a été diligentée pour faire la lumière sur les circonstances exactes de ce tragique décès. Adressant toutes ses condoléances aux proches de la victime, il a appelé les Parisiens à la responsabilité et la prudence. "Alors que la canicule se prolonge et que la situation sanitaire est difficile, je fais un appel à la responsabilité. Soyez prudents." Cette carte reprend celles des vigilances Météo France du moment et se met à jour automatiquement après chaque nouveau bulletin de vigilance. 26/06/26 - 22:36 - Un mort par noyade à Paris, dans le canal Saint-Martin Avec la canicule, de nombreux Français tentent de trouver un peu de fraîcheur dans les points d'eau et rivières. Depuis le début de la canicule, de nombreuses noyades sont à déplorer. Ce vendredi soir, Le Parisien rapporte qu'une personne a perdu la vie en se noyant dans le canal Saint-Martin, au niveau du quai de Valmy. La victime serait un homme majeur. Il n'a toutefois pas pu être réanimé par les secours. 26/06/26 - 21:27 - Chaleur record, 10e jour consécutif à plus de 35°C à Paris.. ce qui nous attend samedi La météo demain s'annonce à nouveau suffocante. Comme le rapporte Keraunos sur X, une chaleur record est à nouveau attendue de l'Auvergne au Nord-Est, avec des températures maximales allant de 38 à 42°C. De son côté, Paris enchaînera son 10e jour consécutif à plus de 35°C. Alors que Strasbourg n'avait jamais connu des températures atteignant les 40°C depuis 1923, avant aujourd'hui, le thermomètre devrait à nouveau grimper à cette température samedi.

En savoir plus

Samedi 27 juin, le soleil et la canicule "persistent sur une bonne moitié est avec des pointes à 40°C du Grand Est à l'Auvergne-Rhône-Alpes", prévient La Chaîne Météo. Il fait, certes, un peu moins chaud sur la façade ouest du pays et la chaleur redevient modérée en Manche. Attention toutefois aux violents orages qui vont éclater "du sud-ouest vers le nord en journée".

Dimanche 28 juin, l'après-midi sera "chaude et instable" du sud-ouest au nord-est, indique La Chaîne Météo. Il sera enfin possible de profiter de l'air par le quart nord-ouest, toutefois, attention aux orages qui éclateront des Pyrénées au centre-est puis Alsace après la fournaise du jour, précise l'institut. Côté températures, la canicule est toujours d'actualité notamment sur la partie est du pays. Il fer jusqu'à 38°C à Lyon et Montélimar, 34°C à Dijon et 33°C à Nice.

Lundi 29 juin, quelques orages s'abattront encore près des frontières de l'est. Ailleurs, le temps redevient calme et "nettement moins chaud avec de belles périodes ensoleillées", nous apprend La Chaîne Météo. Sur les 3/4 du pays, les températures redeviennent plus tolérables pour l'organisme avec un maximum de 16°C dans le sud-est à Marseille, même température pour Montpellier, enfin, à Toulouse, me mercure affichera 30 degrés après avoir avoisiné puis dépassé les 40°C pendant plusieurs journées consécutives.

En météorologie, le terme canicule ne désigne pas une simple journée de forte chaleur, mais répond à des critères scientifiques et géographiques très stricts établis par Météo-France. Pour qu'une canicule soit officiellement déclarée, les températures maximales (le jour) et minimales (la nuit) doivent impérativement franchir des seuils critiques pendant au moins trois jours et trois nuits consécutifs. Ces repères pour définir une canicule ne sont pas les mêmes sur tout le territoire : ils sont calculés en fonction de la sensibilité des populations et du climat de chaque département. Par exemple, à Paris, la vigilance est activée si le thermomètre ne descend pas sous 21°C la nuit et atteint au moins 31°C le jour. En revanche, à Toulouse, les seuils sont fixés à 21°C la nuit et 36°C en journée. L'enjeu est principalement sanitaire, car lorsque les nuits restent chaudes, l'organisme humain ne parvient plus à récupérer du stress thermique accumulé, ce qui fragilise fortement les corps.

Installée de manière précoce sur le pays, cette deuxième vague de chaleur intense de l'année est particulièrement éprouvante. Débutée en milieu de semaine dernière, l'augmentation des températures s'est poursuivie pour atteindre son paroxysme le jeudi 25 juin sur l'ensemble du pays. En effet, selon les modélisations de Météo-France, le dôme de chaleur a commencé à se fissurer à partir du mardi 23 juin par l'ouest. Une masse d'air océanique plus fraîche a bousculé cet air saharien statique, provoquant une baisse du mercure. Cette transition va désormais déclencher un violent conflit de masses d'air, synonyme d'orages potentiellement destructeurs avec grêle et violentes rafales. Ce vendredi, une baisse des températures s'amorce par la façade atlantique, et donne lieu à une diminution de ces chaleurs extrêmes de manière échelonnée jusqu'à mardi prochain. Le sud-est sera la zone la plus touchée, ici, la canicule devrait encore durer plusieurs jours avec une fin d'épisode espérée entre lundi et mercredi prochain.

La survenue de cet épisode de chaleur extrême à la mi-juin place le système scolaire sous tension, alors que se déroulent les épreuves orales du baccalauréat puis du brevet. Face à des salles de classe transformées en étuves, le ministère de l'Éducation nationale applique un protocole sanitaire strict pour protéger les élèves et le personnel. Les chefs d'établissement ont pour consigne d'adapter l'organisation des journées. Les activités physiques et sportives en extérieur sont totalement suspendues au profit de temps calmes à l'ombre. L'accent est mis sur l'hydratation, avec un accès facilité aux points d'eau et la distribution de bouteilles. Les gestes réflexes sont activés : fermeture des volets dès l'arrivée du soleil, puis aération maximale tôt le matin. Dans les cas les plus critiques, si la sécurité thermique d'une école primaire n'est plus garantie, les préfets et les mairies peuvent décider de suspendre temporairement l'accueil des élèves.