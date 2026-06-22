Canicule de juin 2026 : des températures records et les ressentis en direct, attention à l'effet "sèche-cheveux"

Toute la France est en vigilance canicule ce lundi 22 juin 2026 et 49 départements sont placés en alerte rouge par Météo France. Les températures grimpent jusqu'à 42°C, voire 43°C, ce lundi mais les ressentis risquent d'être plus élevés par endroits.

L'ESSENTIEL

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12:06 - La vigilance rouge canicule entre en vigueur dans 14 départements Il est midi et le nombre de vigilance rouge canicule activée passe officiellement de 35 à 49 avec le passage en rouge de 14 départements. Sont concernés : l'Allier, la Côte-d'Or, les Côtes d'Armor, le Finistère, la Haute-Garonne, l'Ille-et-Vilaine, la Mayenne, le Morbihan, l'Orne, le Puy-de-Dôme, les Hautes-Pyrénées, la Saône-et-Loire, le Tarn et le Tarn-et-Garonne. Ils rejoignent tous les départements d'Ile-de-France, tous ceux de Nouvele-Aquitaine et ceux de Centre-Val-de-Loire, mais aussi le Maine-et-Loire, la Loire-Atlantique et la Sarthe (Pays de la Loire), l'Aube (Grand-Est), la Nièvre et l'Yonne (Bourgogne-Franche-Comté) et le Gers (Occitanie).

11:47 - Les températures caniculaires de 40°C maintenues jusqu'à jeudi Les 40 à 43°C attendus ce lundi risquent de se maintenir pour les prochains jour de canicule selon la Chaîne météo qui prévient que le phénomène devrait durer jusqu'à mercredi et peut-être même jusqu'à jeudi après-midi. #Canicule : évolution des températures maximales qui se maintiennent autour de 40C jusqu'à jeudi après-midi, avant une baisse vendredi par l'ouest. pic.twitter.com/fPgj686qIj — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) June 21, 2026

Cette carte reprend celles des vigilances Météo France du moment et se met à jour automatiquement après chaque nouveau bulletin de vigilance.

11:25 - La nuit prochaine fortement réchauffée par les" heat bursts" Si la nuit de dimanche à lundi a été chaude, la nuit prochaine pourrait l'être encore plus en raison des phénomènes de "heat bursts" anticipés par certains météorologistes. Ces phénomènes rares et parfois spectaculaire provoque "une brusque remontée de la température, pouvant atteindre + 10 °C en l’espace de quelques minutes" explique InfoClimat. Cela se produit "sous un orage en déclin" lorsque les précipitations n'atteignent pas le sol car séchée par l'atmosphère, l'air refroidi plonge ensuite vers le sol, se comprime et se réchauffe fortement.

10:59 - La canicule finie cette semaine ou maintenue au-delà ? "Les températures resteront globalement à un niveau caniculaire une grande partie de la semaine sur l'ensemble du pays", indiquait Météo France dans son bulletin de 7 heures ce lundi. De son côté, la Chaîne météo écrit que "la fin de semaine pourrait marquer le début d'une légère amélioration sur les régions du nord", mais estime que "de nombreuses régions pourraient rester concernées par la canicule jusqu'au week-end, voire au-delà", notamment dans le sud. La canicule va-t-elle se prolonger sur la semaine prochaine ? Le Global Forecast System, modèle de prévision du National Weather Service des États-Unis, consultable sur le site Météo ciel, indique que les 40°C pourraient être atteints dans une bonne partie de l'Hexagone le mardi 30 juin. Mais ces données sont à prendre avec prudence, la situation pouvant évoluer rapidement. La fin du mois de juin et le début du mois de juillet s'annoncent chaud, mais il est encore trop tôt pour dire s'ils seront caniculaires.

10:39 - 49 vigilance rouge canicule : un record jamais atteint La canicule en cours a poussé Météo France a placé 49 départements en vigilance rouge canicule ce lundi. Le journaliste du Parisien et spécialiste en santé et météo, Nicolas Berrod, souligne qu'un tel nombre d'alerte est d'un niveau "jamais-vu... depuis le lancement de cette vigilance en 2004". Il est difficile de savoir si le nombre de département en alerte est plus ou moins important que lors de la canicule de 2003 (la vigilance n'ayant été créé qu'après cet épisode de chaleur historique), mais les deux phénomènes relèvent de l'exceptionnel.

10:20 - La canicule est-elle forte que celle de 2003 ? Elle pourrait le devenir La canicule d’août 2003 avait été exceptionnelle par sa sévérité globale, sa durée et surtout son impact sanitaire et reste à ce jour la référence historique pour les records de chaleur. Mais plusieurs indicateurs suggèrent que la canicule en cours et "au moins comparable aux plus grands épisodes connus en France et "pourrait même devenir la plus intense jamais observée dans le pays, devant août 2003. "Sa durée approchera deux semaines, avec une chaleur installée sur la quasi-totalité du pays" et "son intensité maximale pourrait dépasser celle de 2003" prévient la Chaîne météo au sujet de la canicule de juin 2026 : "L’indicateur thermique national franchit le seuil des 30°C pendant plusieurs jours, de lundi à jeudi, un niveau inédit à l’échelle du pays".

10:06 - L'effet "sèche-cheveux" décuplé pendant la canicule Dès aujourd'hui et ces prochains jours, il faut craindre "l'effet sèche-cheveux" décuplé par la canicule et les vents. Avec des températures supérieures à 40°C, des vents allant à 30 ou 40 km/h et un taux d'humidité sous les 10%, les conditions sont réunies pour griller la végétation et augmenter le risque de feu de forêt. Il faut donc surveiller le risque d'incendies sur les trois prochains jours. Ce qui est malheureusement à craindre entre lundi et mardi notamment c'est "l'effet sèche cheveux" avec des températures au dessus de 40C se conjuguant à un vent à 30/40 km/h en rafales ainsi qu'un taux d'humidité descendant à 10%.



Les végétaux en quelques heures, ne peuvent pic.twitter.com/7hV9RJrETh — Extrême Météo (@ExtremeMeteo) June 20, 2026

09:45 - L'indicateur thermique nationale supérieur à 30°C pendant plusieurs jours La canicule de juin 2026 risque de battre un autre record : celui de l'indicateur thermique nationale équivalent à la température moyenne dans l'ensemble du pays. Celui-ci dépasse les 30°C pour la journée de lundi, devrait atteindre les 31,1°C mercredi et ne repasser sous les 30°C qu'à compter de vendredi. Quatre jours au-dessus de 30°C comme envisagé par La Chaîne météo serait un record. Même la canicule de 2003 n'avait pas donné lieu à de telles valeurs avec un indicateur thermique plafonnant à 29,4°C.

09:33 - Une des nuits les plus chaudes jamais enregistrées : des records mensuels battus La nuit de dimanche à lundi a battu plusieurs records de chaleur mensuels. Il a fait 27,5°C au plus doux à Pouzagues en Vendée (contre 24,9°C en juin 2019) et à Campistrous dans les Hautes-Pyrénées le mercure n'est pas descendu sous les 26,4°C (contre 24,2 en 2003). Un record a aussi été battu à Paris avec 24,2°C au plus bas (contre 23,7°C en juin 2017).

09:19 - 13 personnes mortes noyées durant la canicule Le porte-parole national de la Sécurité civile Jérôme Boulanger a annoncé sur ICI Paris Île-de-France avoir recensé "13 décès par noyade" sur le territoire français sur la journée de dimanche. De son côté, BFM a pu confirmer trois de ces décès : celui d'un adolescent de 17 ans se baignant dans le Clain à Poitiers, celui d'un jeune homme de 30 ans alcoolisé se baignant à Lagny-sur-Marne et celui d'une adolescente de 13 ans s'étant noyée lors d'une baignade familiale à Fontaine-le-Port.

09:03 - Le pic de la canicule sera-t-il atteint ce lundi ? La journée de lundi s'annonce comme la plus chaude de cette canicule de juin 2026, mais les chaleurs connues aujourd'hui risquent de durer quelques jours selon les prévisions sur trois jours de Météo France. Les 40 à 42°C concernant une large partie ouest du pays, des Pays de la Loire jusqu'à l'Aquitaine pouvant durer jusqu'à mercredi. Ces températures pourraient amener la France à battre un nouveau record de chaleur dès aujourd'hui : "La température moyenne sur l'Hexagone pourrait atteindre le niveau de la journée la plus chaude jamais mesurée en France tous mois confondus", indique Météo-France. Aperçu des températures maximales prévues les 3 prochains jours. pic.twitter.com/u0Au1o7qiJ — VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) June 21, 2026

08:50 - Ecoles fermées, épreuves du bac reportées.. Les conséquences de la canicule sur l'Education nationale La canicule n'est pas sans conséquence sur les établissements scolaires. Ce lundi, 845 écoles et collèges sont fermés et 1 800 autres établissement ont prévu des horaires aménagés pour éviter de recevoir les élèves sous de trop fortes chaleurs a fait savoir le ministère de l'Education nationale. Par ailleurs, alors que le grand oral du bac début aujourd'hui pour les candidats de terminale, quelques 4 000 élèves dont l'oral était normalement prévu ce lundi et demain ont vu leur épreuve reportée dans les académies de Bordeaux, Lyon, Montpellier, Normandie et Poitiers.

08:41 - Une cellule interministérielle de crise prévue ce lundi Une nouvelle cellule interministérielle de crise sur la canicule doit être organisée dans la journée de ce lundi comme annoncé hier soir par le président de la République, Emmanuel Macron.

08:33 - 17 départements en vigilance orange pour les feux de forêt à cause de la canicule Les températures caniculaires entraîne "l'asséchement de la végétation" et fait grimper le nombre de feux de cultures et de broussailles indiquent les autorités. Ce lundi, 17 départements sont placés en vigilance orange pour les feux de forêt par Météo France : l'Allier, l'Aude, les Bouches-du-Rhône, la Charente, la Charente-Maritime, le Cher, le Gard, l'Hérault, l'Indre, le Maine-et-Loire, la Nièvre, les Deux-Sèvres, le Var, le Vaucluse, la Vendée, la Vienne et la Haute-Vienne.

08:25 - Encore "quelques jours de très très chaud" au moins avant la fin de la canicule Invitée de TF1 ce matin, la ministre de la Santé Stéphanie Rist a fait savoir que "pour l'instant, nous n'avons pas de certitudes sur le jour où la température va baisser" et donc sur la fin de la canicule, ou a minima des chaleurs extrêmes. "On est partis pour, au minimum, quelques jours de très très chaud", a-t-elle déclaré reconnaissant que "beaucoup de nos concitoyens vont souffrir". Comme elle l'avait fait au début de la canicule, la ministre appelle à la solidarité et à prendre soin des personnes âgées ou isolées durant cette période. Stéphanie Rist assure par ailleurs que le gouvernement est "vigilant" à la situation.

08:11 - La nuit la plus chaude depuis sept ans et plus de 25°C enregistrés à 6h la nuit de dimanche à lundi a été la plus qu'a connu la France depuis la canicule du juillet 2019 avec une température moyenne nationale de 21,4°C. Rare sont les départements à avoir eu vu le mercure descendre sous les 20°C. Ces nuits tropicales s'accompagnent souvent de matinées étouffantes dès l'aube et ce matin à 6 heures il faisait déjà 27,6°C à l'Île Rousse, 27°C à Angoulême, 26°C à Bordeaux et Limoges ou encore 25°C à Poitiers, Nantes et au Mans.