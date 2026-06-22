Canicule de juin 2026 : des températures records et les ressentis en direct, attention à l'effet "sèche-cheveux"
Toute la France est en vigilance canicule ce lundi 22 juin 2026 et 49 départements sont placés en alerte rouge par Météo France. Les températures grimpent jusqu'à 42°C, voire 43°C, ce lundi mais les ressentis risquent d'être plus élevés par endroits.
- La canicule s'étend encore et touche toute la France ce lundi 22 juin 2026. Météo France évoque un "épisode caniculaire d'intensité exceptionnelle" et possiblement plus fort que la canicule d'août 2003. La température moyenne nationale dépasse les 30°C, un niveau inédit. Le pic de la canicule est prévu pour les prochains jours, entre lundi et mercredi.
- 49 départements sont placés en vigilance rouge canicule ce lundi, mais certains ne doivent entrer en alerte qu'à partir de midi, 39 territoires sont en alerte orange et 7 autres en vigilance jaune. Météo France prévient cependant qu'une "extension de la vigilance rouge canicule est possible sur la journée de mardi".
- La canicule fait grimper les température qui sont généralement comprises entre 36°C et 40°C ce lundi, sauf sur les littoraux. Les températures maximales doivent cependant atteindre les 40 à 43°C dans les Pays-de-la-Loire, le Poitou-Charentes et l'Aquitaine. Les températures ressenties sont parfois plus chaudes encore en raison de l'humidité de l'air comme le montre le site Ventusky avec la carte ci-dessous. Les nuits sont également particulièrement chaudes et vont le devenir d'avantage.
- La canicule a de lourdes conséquences. Dans l'éducation nationale, 845 écoles et collèges ont fermé ce lundi tandis que 1 800 autres ont prévu des aménagements d'horaires et que des épreuves du bac ont été reportées. La chaleur, accompagnée de vents à 30/40 km/h, augmente aussi le risque d'incendie avec l'effet "sèche-cheveux" et 17 départements sont en alerte orange pour les feux de forêt.
- La canicule a déjà fait des victimes. Plusieurs morts ont été attribuées, directement ou indirectement, aux fortes chaleurs : celle d'un homme sur une piste d'athlétisme, celles de trois personnes âgées en Gironde et 13 noyages recensées dimanche 21 juin selon le porte-parole de la sécurité civile.
12:06 - La vigilance rouge canicule entre en vigueur dans 14 départements
Il est midi et le nombre de vigilance rouge canicule activée passe officiellement de 35 à 49 avec le passage en rouge de 14 départements. Sont concernés : l'Allier, la Côte-d'Or, les Côtes d'Armor, le Finistère, la Haute-Garonne, l'Ille-et-Vilaine, la Mayenne, le Morbihan, l'Orne, le Puy-de-Dôme, les Hautes-Pyrénées, la Saône-et-Loire, le Tarn et le Tarn-et-Garonne.
Ils rejoignent tous les départements d'Ile-de-France, tous ceux de Nouvele-Aquitaine et ceux de Centre-Val-de-Loire, mais aussi le Maine-et-Loire, la Loire-Atlantique et la Sarthe (Pays de la Loire), l'Aube (Grand-Est), la Nièvre et l'Yonne (Bourgogne-Franche-Comté) et le Gers (Occitanie).
11:47 - Les températures caniculaires de 40°C maintenues jusqu'à jeudi
Les 40 à 43°C attendus ce lundi risquent de se maintenir pour les prochains jour de canicule selon la Chaîne météo qui prévient que le phénomène devrait durer jusqu'à mercredi et peut-être même jusqu'à jeudi après-midi.
#Canicule : évolution des températures maximales qui se maintiennent autour de 40C jusqu'à jeudi après-midi, avant une baisse vendredi par l'ouest. pic.twitter.com/fPgj686qIj— La Chaîne Météo (@lachainemeteo) June 21, 2026
11:25 - La nuit prochaine fortement réchauffée par les" heat bursts"
Si la nuit de dimanche à lundi a été chaude, la nuit prochaine pourrait l'être encore plus en raison des phénomènes de "heat bursts" anticipés par certains météorologistes. Ces phénomènes rares et parfois spectaculaire provoque "une brusque remontée de la température, pouvant atteindre + 10 °C en l’espace de quelques minutes" explique InfoClimat. Cela se produit "sous un orage en déclin" lorsque les précipitations n'atteignent pas le sol car séchée par l'atmosphère, l'air refroidi plonge ensuite vers le sol, se comprime et se réchauffe fortement.
10:59 - La canicule finie cette semaine ou maintenue au-delà ?
"Les températures resteront globalement à un niveau caniculaire une grande partie de la semaine sur l'ensemble du pays", indiquait Météo France dans son bulletin de 7 heures ce lundi. De son côté, la Chaîne météo écrit que "la fin de semaine pourrait marquer le début d'une légère amélioration sur les régions du nord", mais estime que "de nombreuses régions pourraient rester concernées par la canicule jusqu'au week-end, voire au-delà", notamment dans le sud. La canicule va-t-elle se prolonger sur la semaine prochaine ? Le Global Forecast System, modèle de prévision du National Weather Service des États-Unis, consultable sur le site Météo ciel, indique que les 40°C pourraient être atteints dans une bonne partie de l'Hexagone le mardi 30 juin. Mais ces données sont à prendre avec prudence, la situation pouvant évoluer rapidement. La fin du mois de juin et le début du mois de juillet s'annoncent chaud, mais il est encore trop tôt pour dire s'ils seront caniculaires.
10:39 - 49 vigilance rouge canicule : un record jamais atteint
La canicule en cours a poussé Météo France a placé 49 départements en vigilance rouge canicule ce lundi. Le journaliste du Parisien et spécialiste en santé et météo, Nicolas Berrod, souligne qu'un tel nombre d'alerte est d'un niveau "jamais-vu... depuis le lancement de cette vigilance en 2004". Il est difficile de savoir si le nombre de département en alerte est plus ou moins important que lors de la canicule de 2003 (la vigilance n'ayant été créé qu'après cet épisode de chaleur historique), mais les deux phénomènes relèvent de l'exceptionnel.
10:20 - La canicule est-elle forte que celle de 2003 ? Elle pourrait le devenir
La canicule d’août 2003 avait été exceptionnelle par sa sévérité globale, sa durée et surtout son impact sanitaire et reste à ce jour la référence historique pour les records de chaleur. Mais plusieurs indicateurs suggèrent que la canicule en cours et "au moins comparable aux plus grands épisodes connus en France et "pourrait même devenir la plus intense jamais observée dans le pays, devant août 2003. "Sa durée approchera deux semaines, avec une chaleur installée sur la quasi-totalité du pays" et "son intensité maximale pourrait dépasser celle de 2003" prévient la Chaîne météo au sujet de la canicule de juin 2026 : "L’indicateur thermique national franchit le seuil des 30°C pendant plusieurs jours, de lundi à jeudi, un niveau inédit à l’échelle du pays".
10:06 - L'effet "sèche-cheveux" décuplé pendant la canicule
Dès aujourd'hui et ces prochains jours, il faut craindre "l'effet sèche-cheveux" décuplé par la canicule et les vents. Avec des températures supérieures à 40°C, des vents allant à 30 ou 40 km/h et un taux d'humidité sous les 10%, les conditions sont réunies pour griller la végétation et augmenter le risque de feu de forêt. Il faut donc surveiller le risque d'incendies sur les trois prochains jours.
Ce qui est malheureusement à craindre entre lundi et mardi notamment c'est "l'effet sèche cheveux" avec des températures au dessus de 40C se conjuguant à un vent à 30/40 km/h en rafales ainsi qu'un taux d'humidité descendant à 10%.— Extrême Météo (@ExtremeMeteo) June 20, 2026
Les végétaux en quelques heures, ne peuvent pic.twitter.com/7hV9RJrETh
09:45 - L'indicateur thermique nationale supérieur à 30°C pendant plusieurs jours
La canicule de juin 2026 risque de battre un autre record : celui de l'indicateur thermique nationale équivalent à la température moyenne dans l'ensemble du pays. Celui-ci dépasse les 30°C pour la journée de lundi, devrait atteindre les 31,1°C mercredi et ne repasser sous les 30°C qu'à compter de vendredi. Quatre jours au-dessus de 30°C comme envisagé par La Chaîne météo serait un record. Même la canicule de 2003 n'avait pas donné lieu à de telles valeurs avec un indicateur thermique plafonnant à 29,4°C.
09:33 - Une des nuits les plus chaudes jamais enregistrées : des records mensuels battus
La nuit de dimanche à lundi a battu plusieurs records de chaleur mensuels. Il a fait 27,5°C au plus doux à Pouzagues en Vendée (contre 24,9°C en juin 2019) et à Campistrous dans les Hautes-Pyrénées le mercure n'est pas descendu sous les 26,4°C (contre 24,2 en 2003). Un record a aussi été battu à Paris avec 24,2°C au plus bas (contre 23,7°C en juin 2017).
09:19 - 13 personnes mortes noyées durant la canicule
Le porte-parole national de la Sécurité civile Jérôme Boulanger a annoncé sur ICI Paris Île-de-France avoir recensé "13 décès par noyade" sur le territoire français sur la journée de dimanche. De son côté, BFM a pu confirmer trois de ces décès : celui d'un adolescent de 17 ans se baignant dans le Clain à Poitiers, celui d'un jeune homme de 30 ans alcoolisé se baignant à Lagny-sur-Marne et celui d'une adolescente de 13 ans s'étant noyée lors d'une baignade familiale à Fontaine-le-Port.
09:03 - Le pic de la canicule sera-t-il atteint ce lundi ?
La journée de lundi s'annonce comme la plus chaude de cette canicule de juin 2026, mais les chaleurs connues aujourd'hui risquent de durer quelques jours selon les prévisions sur trois jours de Météo France. Les 40 à 42°C concernant une large partie ouest du pays, des Pays de la Loire jusqu'à l'Aquitaine pouvant durer jusqu'à mercredi. Ces températures pourraient amener la France à battre un nouveau record de chaleur dès aujourd'hui : "La température moyenne sur l'Hexagone pourrait atteindre le niveau de la journée la plus chaude jamais mesurée en France tous mois confondus", indique Météo-France.
Aperçu des températures maximales prévues les 3 prochains jours. pic.twitter.com/u0Au1o7qiJ— VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) June 21, 2026
08:50 - Ecoles fermées, épreuves du bac reportées.. Les conséquences de la canicule sur l'Education nationale
La canicule n'est pas sans conséquence sur les établissements scolaires. Ce lundi, 845 écoles et collèges sont fermés et 1 800 autres établissement ont prévu des horaires aménagés pour éviter de recevoir les élèves sous de trop fortes chaleurs a fait savoir le ministère de l'Education nationale. Par ailleurs, alors que le grand oral du bac début aujourd'hui pour les candidats de terminale, quelques 4 000 élèves dont l'oral était normalement prévu ce lundi et demain ont vu leur épreuve reportée dans les académies de Bordeaux, Lyon, Montpellier, Normandie et Poitiers.
08:41 - Une cellule interministérielle de crise prévue ce lundi
Une nouvelle cellule interministérielle de crise sur la canicule doit être organisée dans la journée de ce lundi comme annoncé hier soir par le président de la République, Emmanuel Macron.
08:33 - 17 départements en vigilance orange pour les feux de forêt à cause de la canicule
Les températures caniculaires entraîne "l'asséchement de la végétation" et fait grimper le nombre de feux de cultures et de broussailles indiquent les autorités. Ce lundi, 17 départements sont placés en vigilance orange pour les feux de forêt par Météo France : l'Allier, l'Aude, les Bouches-du-Rhône, la Charente, la Charente-Maritime, le Cher, le Gard, l'Hérault, l'Indre, le Maine-et-Loire, la Nièvre, les Deux-Sèvres, le Var, le Vaucluse, la Vendée, la Vienne et la Haute-Vienne.
08:25 - Encore "quelques jours de très très chaud" au moins avant la fin de la canicule
Invitée de TF1 ce matin, la ministre de la Santé Stéphanie Rist a fait savoir que "pour l'instant, nous n'avons pas de certitudes sur le jour où la température va baisser" et donc sur la fin de la canicule, ou a minima des chaleurs extrêmes. "On est partis pour, au minimum, quelques jours de très très chaud", a-t-elle déclaré reconnaissant que "beaucoup de nos concitoyens vont souffrir". Comme elle l'avait fait au début de la canicule, la ministre appelle à la solidarité et à prendre soin des personnes âgées ou isolées durant cette période. Stéphanie Rist assure par ailleurs que le gouvernement est "vigilant" à la situation.
08:11 - La nuit la plus chaude depuis sept ans et plus de 25°C enregistrés à 6h
la nuit de dimanche à lundi a été la plus qu'a connu la France depuis la canicule du juillet 2019 avec une température moyenne nationale de 21,4°C. Rare sont les départements à avoir eu vu le mercure descendre sous les 20°C. Ces nuits tropicales s'accompagnent souvent de matinées étouffantes dès l'aube et ce matin à 6 heures il faisait déjà 27,6°C à l'Île Rousse, 27°C à Angoulême, 26°C à Bordeaux et Limoges ou encore 25°C à Poitiers, Nantes et au Mans.
08:05 - Déjà 35 départements en vigilance rouge et 14 de plus à midi
35 départements sont déjà placés en vigilance rouge canicule ce lundi, il s'agit des mêmes territoires qu'hier. L'alerte va cependant s'étendre à 14 départements à partir de midi. Seront concernés : l'Allier, la Côte-d'Or, les Côtes d'Armor, le Finistère, la Haute-Garonne, l'Ille-et-Vilaine, la Mayenne, le Morbihan, l'Orne, le Puy-de-Dôme, les Hautes-Pyrénées, la Saône-et-Loire, le Tarn et le Tarn-et-Garonne.
Les prévisions jour par jour de la canicule de juin
Dimanche 21 juin, pour la fête de la musique et le solstice d'été, le pic de l'épisode est attendu. Les 35 degrés seraient dépassés sur la majorité du pays, avec localement des pics à plus de 40. Des records mensuels pourraient être explosés.
Lundi 22 juin, la chaleur devrait encore persister avec des valeurs assez comparables à dimanche avec des valeurs fréquemment comprises entre 35 et 40 degrés. Il pourrait s'agir de la journée la plus chaude à l'échelle du pays.
Canicule : une définition précise
En météorologie, le terme canicule ne désigne pas une simple journée de forte chaleur, mais répond à des critères scientifiques et géographiques très stricts établis par Météo-France. Pour qu'une canicule soit officiellement déclarée, les températures maximales (le jour) et minimales (la nuit) doivent impérativement franchir des seuils critiques pendant au moins trois jours et trois nuits consécutifs. Ces repères pour définir une canicule ne sont pas les mêmes sur tout le territoire : ils sont calculés en fonction de la sensibilité des populations et du climat de chaque département. Par exemple, à Paris, la vigilance est activée si le thermomètre ne descend pas sous 21°C la nuit et atteint au moins 31°C le jour. En revanche, à Toulouse, les seuils sont fixés à 21°C la nuit et 36°C en journée. L'enjeu est principalement sanitaire, car lorsque les nuits restent chaudes, l'organisme humain ne parvient plus à récupérer du stress thermique accumulé, ce qui fragilise fortement les corps.
Jusqu'à quand va durer cette canicule de juin en France ?
Installée de manière précoce sur le pays, cette deuxième vague de chaleur intense de l'année s'annonce particulièrement éprouvante. Débutée en milieu de semaine, l'augmentation des températures va se poursuivre de façon continue pour atteindre son paroxysme au cours du week-end. Les journées du dimanche 21 juin, jour du solstice d'été, et du lundi 22 juin s'annoncent comme les plus étouffantes avec des pointes fréquentes à 40°C à l'ombre. Selon les modélisations de Météo-France, le dôme de chaleur commencera à se fissurer à partir du mardi 23 juin par l'ouest. Une masse d'air océanique plus fraîche va bousculer cet air saharien statique, provoquant une baisse du mercure. Cette transition va déclencher un violent conflit de masses d'air, synonyme d'orages potentiellement destructeurs avec grêle et violentes rafales. La vigilance météo restera requise jusqu'au milieu de la semaine, car les modèles n'anticipent pas de baisse significative des températures avant la fin du mois de juin.
Canicule en France : quelles mesures pour les écoles ?
La survenue de cet épisode de chaleur extrême à la mi-juin place le système scolaire sous tension, alors que se déroulent les épreuves orales du baccalauréat puis du brevet. Face à des salles de classe transformées en étuves, le ministère de l'Éducation nationale applique un protocole sanitaire strict pour protéger les élèves et le personnel. Les chefs d'établissement ont pour consigne d'adapter l'organisation des journées. Les activités physiques et sportives en extérieur sont totalement suspendues au profit de temps calmes à l'ombre. L'accent est mis sur l'hydratation, avec un accès facilité aux points d'eau et la distribution de bouteilles. Les gestes réflexes sont activés : fermeture des volets dès l'arrivée du soleil, puis aération maximale tôt le matin. Dans les cas les plus critiques, si la sécurité thermique d'une école primaire n'est plus garantie, les préfets et les mairies peuvent décider de suspendre temporairement l'accueil des élèves.