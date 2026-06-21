Extrême canicule : le phénomène prend de l'ampleur et les températures vont encore grimper, selon les prévisions météo

Parmi les scénarios envisagés par Météo-France, plusieurs départements pourraient encore basculer en vigilance rouge dès ce dimanche 21 juin. Une large zone du nord-ouest au centre-est, incluant une partie de l'Île-de-France, reste sous étroite surveillance, sans décision définitive à ce stade.

L'ESSENTIEL

La canicule se poursuit et s’intensifie ce dimanche 21 juin 2026 sur une large partie du pays. Météo-France place 35 départements en vigilance rouge à partir de midi, un niveau inédit en France, tandis que 45 départements sont en vigilance orange. Si une légère baisse des températures est attendue sur le tiers nord en raison d’orages localisés, le sud et le centre-est restent sous une chaleur particulièrement intense, avec des valeurs souvent comprises entre 35 et 38°C.

Selon Météo-France, cet épisode de chaleur, décrit comme "étendu et intense", pourrait encore s’aggraver dans les prochains jours. Les 35 départements en alerte rouge sont : Aube (10), Charente (16), Charente-Maritime (17), Cher (18), Corrèze (19), Creuse (23), Dordogne (24), Eure-et-Loir (28), Gers (32), Gironde (33), Indre (36), Indre-et-Loire (37), Landes (40), Loir-et-Cher (41), Loire-Atlantique (44), Loiret (45), Lot (46), Lot-et-Garonne (47), Maine-et-Loire (49), Nièvre (58), Pyrénées-Atlantiques (64), Sarthe (72), Paris (75), Seine-et-Marne (77), Yvelines (78), Deux-Sèvres (79), Vendée (85), Vienne (86), Haute-Vienne (87), Yonne (89), Essonne (91), Hauts-de-Seine (92), Seine-Saint-Denis (93), Val-de-Marne (94) et Val-d’Oise (95). 14 nouveaux départements vont basculer en vigilance rouge à partir de lundi midi, 54 départements seront également en vigilance orange.

Le gouvernement suit la situation de près : selon une information de BFMTV, une nouvelle cellule interministérielle de crise doit se tenir dimanche 21 juin à 18 heures, réunissant les directeurs de cabinet des ministères concernés autour de Matignon. Le pic de chaleur est attendu entre dimanche et lundi, avec des températures pouvant atteindre localement 41°C, voire 42°C selon les prévisions les plus hautes. Plusieurs experts estiment que cet épisode pourrait rivaliser avec les grandes vagues de chaleur de 2003 et 2019.

La canicule devient plus difficile à supporter depuis vendredi avec l’arrivée de "nuits tropicales", avec des températures nocturnes comprises entre 20 et 25 degrés, rendant les périodes de récupération plus compliquées. Les autorités appellent à la prudence, alors que cette vague de chaleur exceptionnelle s’installe durablement sur le pays et pourrait encore gagner en intensité dans les prochains jours.

La vague de chaleur entraîne des mesures exceptionnelles dans les établissements scolaires avec la fermeture annoncée de 845 écoles et collèges, principalement situés dans les départements en vigilance rouge canicule. Par ailleurs, 1.800 autres établissements adaptent leurs horaires afin de libérer les élèves plus tôt et limiter leur exposition aux fortes températures.

Les derniers scénarios météo ne vont pas dans le bon sens en voyant une #canicule un peu plus intense et généralisée, s'étendant vers l'ouest. De nombreux départements sont susceptibles de passer en niveau rouge ce week-end. pic.twitter.com/628OMcXoMM — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) June 19, 2026

En direct

15:58 - Vigilance rouge étendue à 49 départements, un record historique La situation s’aggrave en France avec l’annonce d’une extension exceptionnelle de la vigilance rouge canicule : 49 départements seront placés en alerte maximale dès demain, tandis que 54 resteront en vigilance orange, selon Météo-France. Il s’agit d’un niveau jamais atteint auparavant, dépassant le précédent record de 2019 (20 départements). À titre de comparaison, un épisode similaire à celui de 2003 aurait aujourd’hui conduit à environ 50 départements en rouge. 15:32 - 250 000 sapeurs-pompiers mobilisés sur tout le territoire Face à la vague de chaleur intense touchant la France, 250 000 sapeurs-pompiers sont déployés pour renforcer les secours alors que plusieurs départements basculent en vigilance rouge. Ils interviennent non seulement sur les dispositifs de secours lors des grands événements comme la Fête de la musique, mais aussi via des maraudes auprès des personnes vulnérables afin de leur apporter aide, hydratation et assistance. Cette carte reprend celles des vigilances Météo France du moment et se met à jour automatiquement après chaque nouveau bulletin de vigilance. 14:29 - Feux de forêts : risque élevé dans quatre départements du sud Avec la forte chaleur, le risque d’incendies reste particulièrement élevé ce dimanche. Le Gard, les Bouches-du-Rhône, le Var et le Vaucluse sont placés en niveau de vigilance élevé face aux feux de forêts, alors que les conditions météorologiques restent très sèches et propices aux départs de feu. 13:53 - Canicule : risque élevé de feux de forêt dans plusieurs régions Météo-France place plusieurs départements en vigilance orange en raison d’un risque accru de feux de forêt, aggravé par la chaleur intense et la sécheresse des sols. Dans le sud du pays, notamment dans le Var, les Bouches-du-Rhône, le Vaucluse et le Gard, les conditions météorologiques favorisent fortement les départs de feu et leur propagation rapide. Les autorités appellent à la plus grande vigilance. 13:46 - Une nouvelle cellule interministérielle de crise convoquée à 18h Selon une information de BFMTV, une nouvelle cellule interministérielle de crise doit se tenir ce soir à 18 heures autour des directeurs de cabinet des ministères concernés, sous la coordination de Matignon, dans le cadre du suivi de la situation liée à la canicule. 13:08 - La ministre de la Santé recommande aux personnes âgées de se réfugier en mairie ou en EHPAD pour se rafraîchir La ministre de la Santé, Stéphanie Rist, recommande aux personnes âgées de se tourner vers leur mairie ou les EHPAD pour trouver des lieux rafraîchis en cas de fortes chaleurs. Elle rappelle que ces établissements disposent de pièces climatisées permettant de faire baisser la température corporelle, et invite aussi les personnes isolées à contacter leur centre communal d’action sociale. 12:29 - 845 écoles fermées et 1.800 établissements adaptent leurs horaires "845 écoles et collèges seront fermés en France" demain, a annoncé le ministre de l’Éducation nationale Édouard Geffray sur France 3. Ces établissements n’accueilleront pas d’élèves ou proposeront un accueil minimal, principalement dans les départements placés en vigilance rouge canicule. Le ministre précise également que 1.800 autres établissements adapteront leurs horaires, avec une libération des élèves dès l’après-midi afin de faire face aux fortes chaleurs. 12:15 - L’Île-de-France débloque une aide pour rafraîchir les lycées pendant le bac Face aux fortes chaleurs attendues, la région Île-de-France va débloquer une enveloppe exceptionnelle d’un million d’euros pour les lycées accueillant les épreuves orales du bac de français et le grand oral. Cette aide doit permettre l’achat de ventilateurs, brumisateurs et autres équipements de rafraîchissement afin de protéger élèves et personnels pendant les pics de chaleur. 11:58 - Emmanuel Macron appelle à la vigilance collective Face à la vague de chaleur, Emmanuel Macron appelle à la solidarité et à la vigilance. Le chef de l’État invite à “veiller les uns sur les autres”, en portant une attention particulière aux personnes âgées, aux enfants et aux personnes isolées ou fragiles, alors que la canicule touche une large partie du pays. Face à la canicule, veillons les uns sur les autres. Soyons collectivement attentifs à nos aînés, à nos enfants et aux personnes isolées ou fragiles. pic.twitter.com/LoKxfLvAVE — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 21, 2026

11:45 - Les Écologistes proposent un “congé climatique” face aux épisodes de canicule Les Écologistes lancent une pétition pour instaurer un congé climatique pouvant aller jusqu’à cinq jours par an. L’objectif : permettre aux travailleurs les plus exposés de faire face aux épisodes extrêmes, comme les canicules, inondations ou incendies, sans perte de revenus. Inspirée du modèle espagnol, la proposition vise aussi à couvrir les fermetures d’écoles liées aux conditions météo. Le texte souligne qu’“personne ne devrait risquer sa santé ou celle de ses proches simplement pour aller travailler”. 11:11 - La SNCF déconseille le train aux voyageurs vulnérables La SNCF appelle les personnes dites “vulnérables” à éviter de prendre le train pendant l’épisode de vague de chaleur. Son PDG Jean Castex recommande de "décaler leur voyage", évoquant un risque accru d’incidents sur le réseau et une mesure de prévention. Un appel à la prudence alors que les fortes chaleurs perturbent déjà les conditions de transport. 10:55 - Déjà plus de 30°C dans plusieurs villes du Sud-Ouest en pleine matinée Le Sud-Ouest suffoque déjà ce dimanche matin avec des températures très élevées relevées dès 10 heures. Plusieurs villes dépassent ou frôlent les 30°C, comme La Rochelle (30,5°C) ou Angoulême (30,1°C), tandis que Bordeaux, Bergerac et Cognac affichent déjà près de 29°C. Une montée rapide du thermomètre qui confirme un épisode de forte chaleur sur la région. 10:30 - Le Hellfest encadre la vente d’alcool et durcit l’accès pour les mineurs Le Hellfest annonce de nouvelles mesures : plus de vente d’alcool fort et une limitation à un verre de vin ou 25 cl de bière par commande. Le festival a aussi fermé sa billetterie 6-16 ans et déconseille la venue des mineurs déjà détenteurs de billets. 10:16 - La SNCF en alerte face à la canicule, Jean Castex évoque un réseau "fortement affecté" Alors que la vague de chaleur frappe la France, le patron de la SNCF Jean Castex reconnaît que "le réseau ferroviaire français est fortement affecté par cette canicule". Rails dilatés, caténaires fragilisées, signalisation perturbée et risques d’incendies : plusieurs infrastructures sont sous tension. La SNCF assure rester "totalement mobilisée" pour maintenir un trafic le plus normal possible malgré ces conditions exceptionnelles. 09:22 - Deux adolescents meurent lors d’une baignade interdite à Besançon Deux adolescents ont perdu la vie ce samedi 20 juin dans le Doubs, à Besançon, alors qu’ils se baignaient dans une zone interdite. Malgré l’intervention rapide de témoins puis des secours, les tentatives de réanimation n’ont pas permis de les sauver.

En savoir plus

Dimanche 21 juin, pour la fête de la musique et le solstice d'été, le pic de l'épisode est attendu. Les 35 degrés seraient dépassés sur la majorité du pays, avec localement des pics à plus de 40. Des records mensuels pourraient être explosés.

Lundi 22 juin, la chaleur devrait encore persister avec des valeurs assez comparables à dimanche avec des valeurs fréquemment comprises entre 35 et 40 degrés. Il pourrait s'agir de la journée la plus chaude à l'échelle du pays.

En météorologie, le terme canicule ne désigne pas une simple journée de forte chaleur, mais répond à des critères scientifiques et géographiques très stricts établis par Météo-France. Pour qu'une canicule soit officiellement déclarée, les températures maximales (le jour) et minimales (la nuit) doivent impérativement franchir des seuils critiques pendant au moins trois jours et trois nuits consécutifs. Ces repères pour définir une canicule ne sont pas les mêmes sur tout le territoire : ils sont calculés en fonction de la sensibilité des populations et du climat de chaque département. Par exemple, à Paris, la vigilance est activée si le thermomètre ne descend pas sous 21°C la nuit et atteint au moins 31°C le jour. En revanche, à Toulouse, les seuils sont fixés à 21°C la nuit et 36°C en journée. L'enjeu est principalement sanitaire, car lorsque les nuits restent chaudes, l'organisme humain ne parvient plus à récupérer du stress thermique accumulé, ce qui fragilise fortement les corps.

Installée de manière précoce sur le pays, cette deuxième vague de chaleur intense de l'année s'annonce particulièrement éprouvante. Débutée en milieu de semaine, l'augmentation des températures va se poursuivre de façon continue pour atteindre son paroxysme au cours du week-end. Les journées du dimanche 21 juin, jour du solstice d'été, et du lundi 22 juin s'annoncent comme les plus étouffantes avec des pointes fréquentes à 40°C à l'ombre. Selon les modélisations de Météo-France, le dôme de chaleur commencera à se fissurer à partir du mardi 23 juin par l'ouest. Une masse d'air océanique plus fraîche va bousculer cet air saharien statique, provoquant une baisse du mercure. Cette transition va déclencher un violent conflit de masses d'air, synonyme d'orages potentiellement destructeurs avec grêle et violentes rafales. La vigilance météo restera requise jusqu'au milieu de la semaine, car les modèles n'anticipent pas de baisse significative des températures avant la fin du mois de juin.

La survenue de cet épisode de chaleur extrême à la mi-juin place le système scolaire sous tension, alors que se déroulent les épreuves orales du baccalauréat puis du brevet. Face à des salles de classe transformées en étuves, le ministère de l'Éducation nationale applique un protocole sanitaire strict pour protéger les élèves et le personnel. Les chefs d'établissement ont pour consigne d'adapter l'organisation des journées. Les activités physiques et sportives en extérieur sont totalement suspendues au profit de temps calmes à l'ombre. L'accent est mis sur l'hydratation, avec un accès facilité aux points d'eau et la distribution de bouteilles. Les gestes réflexes sont activés : fermeture des volets dès l'arrivée du soleil, puis aération maximale tôt le matin. Dans les cas les plus critiques, si la sécurité thermique d'une école primaire n'est plus garantie, les préfets et les mairies peuvent décider de suspendre temporairement l'accueil des élèves.