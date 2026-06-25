Météo demain : les prévisions sur la canicule, une bonne nouvelle

De très fortes chaleurs sont annoncées pour demain, vendredi 26 juin. Une bonne nouvelle fait cependant son apparition et concerne la façade atlantique du pays. Quelle sera la météo demain ?

L'ESSENTIEL

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21:34 - 2 500 interventions des pompiers, vente d'alcool interdite, hôpitaux saturés.. À Paris, la canicule sévit Dans la capitale, la canicule continue de sévir. "Une journée normale c'est environ 1 250 interventions et aujourd'hui on dépasse les 2 500 interventions" des sapeurs-pompiers de Paris, a rapporté jeudi soir le préfet de police, Patrice Faure. Il a par ailleurs annoncé que les hôpitaux sont "saturés" et que, dans ces circonstances, un arrêté interdisant la consommation d'alcool à Paris a été pris et sera effectif à compter de midi ce vendredi jusqu'à 7h samedi, puis de samedi midi jusqu'à 7h dimanche. De même, un autre arrêté interdira la vente d'alcool à compter de 18h vendredi jusqu'à samedi 7h et de samedi 18h jusqu'à dimanche 7h.

20:51 - 164 nouveaux records mensuels de chaleur battus ce jeudi Selon La Chaîne météo, pas moins de 164 records mensuels de chaleur ont été battus ce jeudi 25 juin ainsi que 12 records absolus. Dans la Manche, il a fait jusqu'à 41,5°C à Gouville. Un chiffre qui permet de battre à plate couture le précédent record qui datait du 18 juillet 2022. À l'époque, le thermomètre affichait 37,9°C, soit 3°C de moins. La #canicule a une nouvelle fois été très étendue ce jeudi. Les 40C ont été franchis pour la 4ème journée consécutive à #Nantes ce qui n'a jamais été observé depuis l'ouverture de la station en 1945. 164 nouveaux records mensuels de chaleur ont été battus et 12 records pic.twitter.com/uxzzKYNB08 — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) June 25, 2026

Cette carte reprend celles des vigilances Météo France du moment et se met à jour automatiquement après chaque nouveau bulletin de vigilance.

20:12 - Dans les Yvelines, la situation se tend, en sus de la canicule des incendies Conséquences de la canicule, les terrains sont asséchés et tout est propice à la propagation des incendies. Dans les Yvelines, la situation est particulièrement compliquée ce soir avec un violent feu qui touche un champ du Syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne (SIAAP) à Achères. En parallèle, un transformateur a également pris feu à Triel-sur-Seine. Les images : La situation se dégrade avec la chaleur dans les Yvelines. Un incendie touche le champ du SIAAP à Achères, tandis qu'un transformateur est également en flammes à Triel-sur-Seine. Conséquence : une école a dû fermer ses portes. Vidéo : https://t.co/49Q1X7V3Eo pic.twitter.com/q6cW4C8zLB — Guillaume Séchet (@Meteovilles) June 25, 2026

19:35 - Quelle température près de chez vous dans la nuit de jeudi à vendredi ? Les températures nocturnes vont commencer à diminuer à l'ouest du pays dès la prochaine nuit, même si seulement quelques départements seront concernés. Dans les Pyrénées, le massif central et en Bretagne, la température devraient osciller entre 17 et 20°C. Mais dans le reste du pays, il fera encore en 20 et 26°C, voire 27°C localement. Seules les Alpes pourront se targuer d'avoir moins de 17°C. Températures prévues les trois prochaines nuits pic.twitter.com/KacwtUl9Ll — VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) June 25, 2026

18:51 - La carte des températures de demain et du week-end La canicule sera toujours présente demain et ce week-end mais elle perd un peu en intensité et un peu de terrain selon les prévisions. Les plus grosses chaleurs se concentrent dans le nord-est pour la journée de vendredi avec 28 à 40° en Bourgogne, en Ile-de-France et dans le Grand Est. Mais il fera tout de même entre 36 et 38° sur une large zone du pays. Seul le littoral atlantique commencera à mieux respirer malgré des températures toujours supérieures aux normales de saison entre 25 et 30°C. Ces températures inférieures à 30°C gagneront une grande moitié est de la France jusqu'à dimanche, tandis que l'est devra encore supporter des pointes allant de 36 à 39°C. Températures prévues les trois prochains jours pic.twitter.com/KrQzyze1fl — VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) June 25, 2026

18:14 - A nouveau 30°C dans la nuit de jeudi à vendredi Pour la quatrième soirée consécutive, la chaleur va régner cette nuit avec 22 à 30°C selon les prévisions de La Chaîne météo. C'est à Paris et dans la région parisienne qu'il pourrait faire le plus chaud avec jusqu'à 31°C. Il fait entre 25 et 28°C dans une large zone de la moitié nord comprenant la Bourgogne-Franche Comté, le Grand-Est et les Hauts-de-France et la Normandie.

17:27 - Où fera-t-il le plus chaud demain ? Si Météo-France annonce un "léger rafraichissement des températures" par la façade atlantique pour la journée de vendredi, l'agence prévient qui fera encore "anormalement chaud sur une grande partie du pays" et notamment en région parisienne, dans le Centre-Val de Loire et en Bourgogne. Il fera entre 38 et 41°C et maximum dans ces territoires et entre 33 et 38°C dans le reste de l'Hexagone, tandis que les minimales ne descendront pas sous les 22 à 26°C.

17:01 - Plusieurs vigilances canicule levées entre ce soir et demain matin Météo-France confirme la levée de plusieurs vigilances rouges canicule ce jeudi soir. 11 départements de la façade atlantique passeront en orange à partir de 22 heures : la Charente-Maritime, les Côtes-d'Armor, le Finistère, la Gironde, les Landes, la Loire-Atlantique, la Manche, le Morbihan, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées et la Vendée. Mais certaines de ces vigilances déjà rétrogradées en orange seront également rétrogradées en jaune à partir de 6 heures vendredi matin. Ce sera le cas dans ls Côtes-d'Armor, le Finistère et la Manche.

16:28 - Demain en France, de très fortes chaleur avec quelques orages Vendredi 26 juin, "le temps reste caniculaire", sur une large partie du pays devient Météo-France. Des passages nuageux circulent sur la moitié nord, le ciel est parfois laiteux, il reste plus dégagé au sud. Quelques averses orageuses sont attendues vers les Ardennes l'après-midi, et sur le relief des Pyrénées, des Alpes, du Jura et de la Corse. De manière générale, "les minimales se situent entre 18 et 21 degrés sur les côtes de Manche à la Nouvelle-Aquitaine". "Les maximales restent anormalement chaudes sur une grande partie du pays, avec encore 38 à 41 degrés du Limousin au Centre, l'Ile-de-France et la Bourgogne", indique la station météorologique.

16:20 - 61 départements en vigilance rouge vendredi à partir de 22 heures Dans son bulletin de 16 heures, Météo-France dévoile ses prévisions pour la journée du vendredi 26 juin 2026. À compter de 22 heures, les 11 départements suivants redescendront du rouge vers l'orange pour la canicule : le Pas-de-Calais (62), la Somme (80), la Seine-Maritime (76), l'Eure (27), le Calvados (14), l'orne (61), l'Ille-et-Vilaine (35), la Mayenne (53), le Maine-et-Loire (49), le Gers (32) et la Haute-Garonne (31). Ce qui abaissera, toujours à partir de 22 heures, le nombre de départements en vigilance rouge de 72 à 61. "L'air le plus chaud va progressivement se décaler vers l'Est du pays tandis qu'une dégradation orageuse localement marquée jeudi en fin de journée va amener de l'air relativement plus frais par l'ouest", précise la station météorologique. Pour jeudi 25 juin 2026 :

72 départements en vigilance rouge

14 départements en vigilance orange

Pour vendredi 26 juin 2026 :

61 départements en vigilance rouge

25 départements en vigilance orangehttps://t.co/JGz4rTUvHP pic.twitter.com/DRfwvZSzp3 — VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) June 25, 2026

16:15 - Quelle météo demain dans le sud ? Pour la journée du vendredi 26 juin 2026 dans le Midi, le temps sera ensoleillé en journée suivi d'une nuit claire, avec des températures grimpant jusqu'à 39°C et descendant à 19°C, un taux d'humidité de 33%, un indice UV très élevé de 9, un risque de pluie de 10% en journée. Météo-France prévoit 36°C à Toulouse, 38°C Montauban et 31°C à Carcassonne. Dans la zone, les températures resteront donc caniculaires et une baisse significative n'interviendra que dimanche soir, voire en début de semaine prochaine.

16:12 - Quelle météo demain en Bretagne ? Pour la journée du vendredi 26 juin 2026 en Bretagne, le temps sera ensoleillé en journée suivi d'une nuit claire, avec des températures grimpant jusqu'à 31°C et descendant à 16°C, un taux d'humidité de 65%, un indice UV élevé de 7, un risque de pluie de 10% en journée. Météo-France prévoit 24°C à Brest et 31°C à Rennes pour cette journée durant laquelle les températures vont baisser via la façade atlantique.

16:09 - Quelle météo demain à Paris ? Pour la journée du vendredi 26 juin 2026 à Paris, le temps sera marqué par des orages isolés en journée suivis d'une nuit claire, avec des températures grimpant jusqu'à 38°C et descendant à 22°C, un taux d'humidité de 41%, un indice UV très élevé de 8, un risque de pluie de 35% en journée.

15:30 - Appel à la grève lancé par les syndicats d'enseignants en plein épisode de canicule Les syndicats d'enseignants appellent à la grève face aux "conditions de travail inacceptables". "Nos organisations n’ont cessé d’alerter, de faire des propositions, d’exiger de l’anticipation [...] Aujourd’hui, rien n’est prêt, rien n’a été anticipé, et les personnels bricolent, au sens propre, comme au sens figuré, pour tenir le service public d’Éducation, seuls et dans des conditions difficiles", écrit l'intersyndicale, composée de la FSU, le SE-UNSA, la FNEC FP FO, la CFDT Éducation, Formation et Recherche publiques, la CGT Educ’action, le SNALC et SUD Éducation.

15:08 - Les billets de TGV peuvent être échangés ou remboursés gratuitement Christophe Fanichet, PDG de SNCF Voyageurs, annonce dans une conférence de presse que "les voyageurs qui souhaitent reporter ou annuler leur voyage pour les TGV Inoui ou Ouigo" peuvent le faire "gratuitement". "Il faut que les Français qui ne souhaitent pas voyager, ou simplement le reporter, puissent le faire", précise-t-il.

14:04 - La chaleur se décale vers l'est demain, jusqu'à 41°C attendus Comme prévu par les météorologues, la chaleur se déplace vers l'est de la France à partir de ce vendredi 26 juin. En effet, il fera jusqu'à 41 degrés dans le nord-est demain, et des records pourront être battus pour un mois de juin, indique La Chaîne Météo. Jusqu'à 41C demain dans le nord-est !



La #chaleur se décale vers l'est avec des températures qui pourront battre des records de juin. Pendant ce temps, l'ouest commence doucement à respirer avec un risque d'#orage.



À votre avis, où fera-t-il le plus chaud ? pic.twitter.com/xk1gzqZUbW — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) June 25, 2026

13:39 - 25 arrêts cardiaques en vingt-quatre heures à Paris Dans un point d'informations lié à l'épisode caniculaire, le cabinet de la ministre de la Santé, Stéphanie Rist, annonce que dans la capitale "en 24 heures, on a eu 25 arrêts cardiaques", or "habituellement on est à dix à Paris", précise-t-elle. "On commence à avoir, et on s’y attendait (…), les premiers décès" probablement liés aux températures extrêmes, qui "ne concernent pas que des personnes âgées déshydratées", mais aussi "des jeunes qui font des arrêts cardiaques", a aussi dit le cabinet.

12:17 - Des orages "accompagnés de grêle et de fortes rafales" ce jeudi soir Jeudi en fin d'après-midi et soirée, des orages remontent sur la façade ouest du pays, parfois forts "accompagnés notamment de grêle et de fortes rafales, prévient Météo-France. Les départements actuellement en vigilance orange "orages" sont a priori les plus exposés aux phénomènes violents prévus, mais une extension de cette vigilance orange à des départements voisins "n'est pas exclue selon l'évolution des prévisions" (notamment le Calvados, l'Orne, le Maine-et-Loire et l'Indre-et-Loire), précise la station météorologique.

12:03 - Le gouvernement relève le plan Orsan à l'échelon 3, niveau "le plus élevé de mobilisation sanitaire" Le Premier ministre Sébastien Lecornu a annoncé sur X l'activation du plan ORSAN au niveau 3 : le niveau le plus élevé de mobilisation sanitaire. Une décision qui permettra à la fois de renforcer les effectifs hospitaliers, notamment grâce à la mobilisation de la réserve sanitaire, de renforcer la coordination entre les hôpitaux, la médecine de ville, les cliniques et le secteur médico-social et enfin d’adapter les activités hospitalières afin de garantir la prise en charge des conséquences de la canicule, avec des déprogrammations ciblées d'interventions non urgentes lorsque cela est nécessaire, précise le locataire de Matignon. La canicule ne faiblit pas dans notre pays et la pression sur notre système de santé continue de sintensifier.



Cest pourquoi, en concertation avec @stephanie_rist, jai décidé dactiver le plan ORSAN au niveau 3, le niveau le plus élevé de mobilisation sanitaire. — Sébastien Lecornu (@SebLecornu) June 25, 2026

11:48 - Les départements en alerte pour orages ce jeudi Les orages éclatent fortement sur l'ouest de la France ce jeudi 25 juin. Grosse grêle, fortes pluies et puissantes rafales sont annoncées dans les départements en vigilance orange. On vous explique tout dans notre article dédié : Lire l'article Orages en France : grosse grêle, rafales... 12 départements en vigilance orange, les prévisions détaillées

11:39 - Deux départements en niveau de danger feux très élevé Pour la première fois de la saison, deux départements sont en niveau de danger feux très élevé : les Deux-Sèvres et la Haute-Garonne, révèle Météo-France. Dans le même temps, la majorité du territoire reste concernée par un niveau élevé de danger au deux de forêt. Pour la première fois de la saison, deux départements sont en niveau de danger feux très élevé : Deux-Sèvres et Haute-Garonne.



Majorité du territoire concernée par un niveau élevé.



9 feux sur 10 sont dorigine humaine et souvent le fait dune imprudence. Prudence ! pic.twitter.com/gOI08yHaBN — Météo-France (@meteofrance) June 25, 2026

11:30 - Sébastien Lecornu répond aux critiques sur les moyens engagés par l'Etat face à la canicule Interrogé par Le Parisien ce mercredi, Sébastien Lecornu reconnaît un "retard manifeste dans l'entretien de nos bâtiments publics", mais "ce sujet est redevenu central depuis 2017 avec un rattrapage après des décennies de sous-investissement", souligne-t-il. "Depuis 2017, les aides de l’État aux collectivités pour équiper et rénover les écoles, collèges et lycées ont dépassé plus de 1,2 milliard d’euros", précise le Premier ministre. "Depuis l’élection d’Emmanuel Macron, nous avons mis beaucoup d’argent pour les collectivités, particulièrement via le Fonds vert que nous avons créé en 2023. Nous avons également accompagné beaucoup de projets locaux, plus de 6 000, parfois au détriment d’autres, comme les hôpitaux et les prisons", abonde le locataire de Matignon dans les colonnes du quotidien francilien.

11:19 - L'épreuve de français du brevet maintenue malgré la canicule Le brevet des collèges 2026 est maintenu malgré la canicule. Les fortes chaleurs n'auront pas raison de la première épreuve prévue ce vendredi matin, mais elles justifieront des aménagements spéciaux a annoncé le ministre de l'Education nationale. Lire l'article Brevet 2026 et canicule : les règles changent pour l'épreuve de français

11:07 - Un enfant de 3 ans retrouvé mort dans une voiture dans le Val-d'Oise Un enfant de 3 ans a été retrouvé mort dans une voiture dans le Val-d'Oise, en pleine vague de chaleur, hier vers 19 heures a appris BFMTV de source policière. Il a été déclaré mort à 20 heures, malgré l'intervention des secours. Le commissariat d'Enghien-les-Bains a été saisi. L'enfant a été "retrouvé par ses parents dans le véhicule stationné devant le domicile", a indiqué une source policière auprès du Parisien, tandis que les pompiers ont confirmé le décès.