Vague de chaleur de juin 2026 : dates, températures, villes touchées… Les prévisions météo

Une nouvelle vague de chaleur s'installe en France à partir de ce samedi 13 juin. Des températures supérieures à 35 °C sont attendues dans plusieurs régions, et des pointes proches de 40 °C pourraient être observées sur l'ensemble du territoire.

La France s'apprête à connaître un nouvel épisode de fortes chaleurs quelques semaines seulement après la canicule de fin mai. Selon les prévisions de Météo-France et de La Chaîne Météo, les températures vont progressivement grimper à partir de ce week-end du 13 juin, avant d'atteindre un pic la semaine suivante. Plusieurs régions devraient dépasser 35 °C et certaines villes du sud pourraient approcher ou franchir localement 40 °C si les scénarios fondés sur les prévisions les plus chaudes se confirment.

À quelles dates la vague de chaleur en France débute-t-elle et se termine-t-elle ?

L’épisode de chaleur débute dès ce samedi 13 juin sur une grande partie du sud du pays. Sous l’effet d’un puissant anticyclone, le soleil s’impose largement et les températures dépassent déjà les 30°C dans de nombreuses régions. Dans le sud-ouest et autour du Languedoc-Rousillon, les maximales atteignent fréquemment entre 33 et 36°C rapporte Météo France.

Jusqu’au mardi 16 juin, les conditions devraient évoluer peu, avec une chaleur durable et relativement stable. La situation pourrait toutefois changer à partir du mercredi 17 juin. Les prévisionnistes anticipent une extension des fortes chaleurs vers le centre et une partie du nord de la France. Selon Météo-France, la chaleur devrait progressivement gagner du terrain au fil de la semaine.

Si la période du vendredi 19 au dimanche 21 juin apparaît comme la plus chaude, l’évolution au-delà du week-end reste incertaine. Des remontées d’air océanique pourraient favoriser le retour d’orages et amorcer une baisse des températures dans l’ouest du pays à partir du 21 juin.

Quelles températures sont attendues et dans quelles villes ?

Les températures devraient largement dépasser les normales de saison dans de nombreuses régions. Dès ce week-end, les 35°C pourraient être atteints ou dépassés en Occitanie, dans le Languedoc et en Provence. Les valeurs observées se situeraient alors entre six et 10 degrés au-dessus des moyennes habituelles de la période. À partir du milieu de la semaine prochaine, les maximales pourraient atteindre les 30 à 34°C dans la moitié sud, avec localement 35 à 38°C du sud-ouest jusqu’au Languedoc-Roussillon. Les villes de Toulouse, Bordeaux ou encore Aix-en-Provence figurent parmi les secteurs où les températures les plus élevées sont prévues. Certains scénarios étudiés par les climatologues n’excluent pas des pointes comprises entre 40 et 42°C dans le sud du pays.

L’Île-de-France pourrait également être fortement concernée. Selon les projections du Monde, le thermomètre pourrait atteindre 39°C à Paris autour du week-end du 20 juin, même si ces prévisions restent sujettes à l’incertitude. Autre caractéristique de cet épisode : le retour des “nuits tropicales”. Dans de nombreuses régions, les températures minimales pourraient rester supérieures à 20°C pendant plusieurs nuits consécutives à partir de la semaine du 15 juin.

À ce stade, les prévisionnistes considèrent comme actée l’installation d’une période de fortes chaleurs durable jusqu’au milieu de la semaine prochaine. En revanche, l’intensité maximale de l’épisode, sa durée exacte et son éventuelle qualification en canicule restent à confirmer dans les prochains jours.

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