Vague de chaleur : des températures jusqu'à 40°C attendues, les prévisions météo

Parmi les différents scénarios envisagés par Météo-France, plusieurs départements pourraient basculer en vigilance rouge canicule dès ce week-end. Une bande allant de la Loire-Atlantique à la région Auvergne-Rhône-Alpes, en passant par une partie de l'Île-de-France, est notamment surveillée de près, même si aucune décision n'est encore actée à ce stade.

L'ESSENTIEL

La canicule se poursuit et s’intensifie ce samedi 20 juin 2026 sur une large partie du pays. Désormais, 60 départements sont placés en vigilance orange, soit deux de plus que la veille. Si une légère baisse des températures est attendue sur le tiers nord en raison d’orages localisés, le sud et le centre-est restent sous une chaleur particulièrement intense, avec des valeurs souvent comprises entre 35 et 38°C.

Selon Météo-France, cet épisode de chaleur, décrit comme "étendu et intense", pourrait encore s’aggraver dans les prochaines heures. Les autorités n’excluent pas un passage en vigilance rouge dès dimanche midi sur certains territoires. Dans le détail, les départements concernés s’étendent de l’Occitanie au Grand-Est, en passant par l’Île-de-France et une large partie du centre du pays. Des zones comme l’Ardèche, la Drôme, la Gironde, les Landes, le Maine-et-Loire, les Deux-Sèvres ou encore les Pyrénées-Atlantiques s’ajoutent aux nombreux départements déjà concernés.

Le gouvernement suit la situation de près : Sébastien Lecornu doit présider ce samedi à 11 heures une cellule interministérielle de crise au ministère de l’Intérieur, en présence de 14 ministres. Le pic de chaleur est attendu entre dimanche et lundi, avec des températures pouvant atteindre localement 41°C, voire 42°C selon les prévisions les plus hautes. Plusieurs experts estiment que cet épisode pourrait rivaliser avec les grandes vagues de chaleur de 2003 et 2019.

La canicule est devenue plus difficile à supporter depuis ce vendredi et l'arrivée des fameuses nuits tropicales. La Chaîne météo prévient que les nuits seront de plus en plus chaudes avec un mercure compris entre 20 et 25 degrés.

Les derniers scénarios météo ne vont pas dans le bon sens en voyant une #canicule un peu plus intense et généralisée, s'étendant vers l'ouest. De nombreux départements sont susceptibles de passer en niveau rouge ce week-end. pic.twitter.com/628OMcXoMM — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) June 19, 2026

En direct

16:03 - 35 départements en vigilance rouge, un épisode d’une ampleur inédite Météo-France place 35 départements en vigilance rouge à partir de dimanche midi, un niveau inédit en France. L’épisode de chaleur, jugé "étendu, durable et intense", pourrait durer jusqu’en début de semaine prochaine, avec des températures extrêmes sur une large partie du pays. 16:00 - Un “plateau” de chaleur extrême attendu jusqu’à jeudi Selon le dernier bulletin de Météo-France, la France devrait entrer dans une phase de stabilisation des températures particulièrement élevées entre lundi et jeudi. L’institut évoque un véritable "plateau", avec des maximales et des minimales qui resteraient "à un niveau extrêmement élevé" sur plusieurs jours. Une légère baisse des températures est envisagée à partir du vendredi 26 juin, mais Météo-France insiste sur le caractère encore incertain de cette évolution. Cette carte reprend celles des vigilances Météo France du moment et se met à jour automatiquement après chaque nouveau bulletin de vigilance. 15:30 - Interdiction de consommation d’alcool dans l’espace public dans plusieurs communes du Bas-Rhin Face à l’épisode de fortes chaleurs, la préfecture du Bas-Rhin a pris un arrêté interdisant la consommation de boissons alcoolisées dans l’espace public de ce samedi 20 juin à 16h jusqu’à dimanche soir. Cette mesure concerne notamment Strasbourg, Haguenau, Sélestat ou encore Obernai, alors que plusieurs rassemblements sont prévus ce week-end. Les autorités évoquent un risque accru de déshydratation et de malaises lié à l’alcool en période de canicule. 14:52 - Canicule : que se passe-t-il en cas de vigilance rouge ? En cas de passage en vigilance rouge canicule, niveau d’alerte le plus élevé, la situation est considérée comme exceptionnelle par Météo-France en raison de son intensité, de sa durée et de son impact sanitaire. Les autorités sanitaires peuvent alors renforcer les mesures de protection : limitation ou interdiction d’événements en extérieur, adaptation des activités scolaires et des structures d’accueil, voire fermetures ponctuelles de certains établissements si les conditions deviennent trop difficiles. Les préfets disposent également de pouvoirs élargis pour encadrer les manifestations culturelles et sportives, afin de réduire les risques pour la population, notamment les plus vulnérables. 14:28 - Lundi 22 juin pourrait être la journée la plus chaude jamais enregistrée en France Selon Météo-France, la journée de lundi s'annonce encore plus étouffante que la veille et pourrait devenir la plus chaude jamais enregistrée dans l'Hexagone, tous mois confondus. L'institut de prévision anticipe en effet des températures minimales étouffantes, souvent supérieures à 22°C du sud-ouest au nord-ouest et dépassant localement les 25°C. Les maximales devraient quant à elles culminer entre 37°C et 42°C, menaçant par endroits de battre des records absolus. 13:58 - Canicule : les violences conjugales augmentent lors des vagues de chaleur Selon les Nations unies, les violences conjugales augmenteraient lors des épisodes de fortes chaleurs. Une hausse d’environ 28 % des féminicides serait notamment observée pendant les vagues de chaleur, un phénomène lié à l’impact de la chaleur sur le stress, l’irritabilité et les tensions au sein du foyer. 13:03 - Interdiction d’alcool sur les quais et le canal Saint-Martin À Paris, la préfecture interdit la consommation d’alcool sur les quais de Seine et le canal Saint-Martin à partir de dimanche matin, dans le cadre des mesures liées à la canicule et à la Fête de la musique. La vente d’alcool sera aussi restreinte l’après-midi. Objectif : limiter les rassemblements à risque en pleine vague de chaleur. 13:00 - La climatisation "peut servir à protéger", mais un impact qui interroge selon Cécile Duflot Interrogée sur France Inter, l’ancienne ministre écologiste Cécile Duflot a estimé que la climatisation pouvait être utile "pour protéger", notamment dans certains lieux sensibles comme les maternités. Elle a toutefois rappelé ses limites, en soulignant que "plus on utilise des climatiseurs, plus on réchauffe autour de l’endroit où on climatise", relançant le débat sur son usage en période de fortes chaleurs. 12:41 - Fermeture des écoles à Rennes face à la vague de chaleur Dans la ville de Rennes, la mairie a décidé de fermer les écoles lundi et mardi en raison des fortes chaleurs. Une mesure prise par la maire Johanna Rolland afin de "protéger les enfants". Plusieurs parcs de la ville resteront par ailleurs ouverts 24h/24 pour permettre aux habitants de trouver un peu de fraîcheur. Face aux 40 degrés annoncés pour le début de semaine, j'ai pris la décision de protéger les enfants en fermant les écoles de la Ville lundi et mardi après-midi. Un service d'accueil gratuit sera mis en place pour les familles qui n'ont pas d'autres solutions.



1/2 — Johanna Rolland (@Johanna_Rolland) June 19, 2026 11:44 - 42 °C attendus lundi, pic de chaleur exceptionnel en France La journée de dimanche ne serait pas le pic de cet épisode de chaleur mais plutôt lundi, selon Météo-France. "Les températures minimales pourraient rester souvent supérieures à 22 °C du Sud-Ouest au Nord-Est", anticipe le service météorologique, avec un mercure qui pourrait grimper entre 37 et 42 °C, une chaleur d’un niveau parfois inédit, tous mois confondus. 10:51 - Canicule : les consignes du ministère de l’Intérieur aux préfets Face à la vague de chaleur, le ministère de l’Intérieur a adressé dès jeudi plusieurs consignes aux préfets pour adapter la gestion de crise. Parmi les mesures demandées : l’adaptation des dispositifs de sécurité et de secours pour les événements sportifs, culturels et festifs, notamment la Fête de la musique. Le ministère insiste aussi sur la communication autour des risques liés à la chaleur, avec des rappels de consignes limiter le sport ou la consommation d’alcool. Les préfets sont également invités à renforcer le soutien aux personnes vulnérables, via des maraudes ou des transferts vers des lieux rafraîchis. 10:25 - La ministre de la culture appel à "une extrême vigilance" face à la canicule La ministre de la Culture Catherine Pégard appelle ce samedi matin sur France 2 à "une extrême vigilance" à l’approche de la Fête de la musique, touchée par un épisode de forte chaleur. Elle estime que "certains concerts pourront être annulés", tout en privilégiant une gestion au cas par cas selon les lieux et les décisions des autorités locales. 10:10 - Quels conseils adopter pour se protéger des fortes chaleurs ? Alors que la vague de chaleur se poursuit en France, plusieurs associations rappellent les bons gestes pour protéger les personnes les plus vulnérables, notamment les personnes âgées. Hydratation régulière, pièces fraîches, volets fermés en journée et sorties limitées aux heures les plus fraîches font partie des principales recommandations pour mieux supporter les fortes températures. 09:50 - Météo-France évoque un épisode comparable à 2003 et 2019 Selon Météo-France, la canicule en cours pourrait atteindre une intensité et une durée comparables aux épisodes de juillet 2019 et août 2003. La directrice de l’institut, Sophie Voirin, évoque une possible aggravation dès le dimanche 21 juin, avec davantage de départements en vigilance orange et un basculement possible en rouge, potentiellement dès dimanche à midi. 09:30 - 60 départements en vigilance orange aujourd’hui Près de 60 départements sont placés en vigilance orange canicule ce samedi, selon Météo-France. Les températures atteignent 35 à 38°C sur une large moitié du pays, du Sud-Ouest au Nord-Est. La chaleur se maintient également la nuit, avec des valeurs souvent supérieures à 20°C, tandis que des orages localement violents peuvent éclater, notamment dans le nord. 09:10 - Plusieurs villes annulent la Fête de la musique En raison des fortes chaleurs attendues ce week-end, plusieurs municipalités ont annulé la Fête de la musique prévue dimanche 21 juin. Boulogne-Billancourt, Nanterre, Brive-la-Gaillarde ou encore Poitiers sont concernées. Aucune interdiction nationale n’a été annoncée à ce stade. 08:45 - Sébastien Lecornu réunit une cellule de crise à 11 heures Face à la vague de chaleur qui touche le pays, Sébastien Lecornu présidera à 11 heures une cellule interministérielle de crise au ministère de l’Intérieur. Quatorze ministres sont attendus pour coordonner les mesures, alors que la canicule se poursuit sur une large partie du territoire.

En savoir plus

Samedi 20 juin, la journée s'annonce très chaude. Les fortes chaleurs devraient toutefois légèrement sur le nord du pays, mais se maintenir ailleurs, surtout du centre à l'est, avec entre 33 et 38 degrés. L'ambiance sera lourde.

Dimanche 21 juin, pour la fête de la musique et le solstice d'été, le pic de l'épisode est attendu. Les 35 degrés seraient dépassés sur la majorité du pays, avec localement des pics à plus de 40. Des records mensuels pourraient être explosés.

Lundi 22 juin, la chaleur devrait encore persister avec des valeurs assez comparables à dimanche avec des valeurs fréquemment comprises entre 35 et 40 degrés. Il pourrait s'agir de la journée la plus chaude à l'échelle du pays.

En météorologie, le terme canicule ne désigne pas une simple journée de forte chaleur, mais répond à des critères scientifiques et géographiques très stricts établis par Météo-France. Pour qu'une canicule soit officiellement déclarée, les températures maximales (le jour) et minimales (la nuit) doivent impérativement franchir des seuils critiques pendant au moins trois jours et trois nuits consécutifs. Ces repères pour définir une canicule ne sont pas les mêmes sur tout le territoire : ils sont calculés en fonction de la sensibilité des populations et du climat de chaque département. Par exemple, à Paris, la vigilance est activée si le thermomètre ne descend pas sous 21°C la nuit et atteint au moins 31°C le jour. En revanche, à Toulouse, les seuils sont fixés à 21°C la nuit et 36°C en journée. L'enjeu est principalement sanitaire, car lorsque les nuits restent chaudes, l'organisme humain ne parvient plus à récupérer du stress thermique accumulé, ce qui fragilise fortement les corps.

Installée de manière précoce sur le pays, cette deuxième vague de chaleur intense de l'année s'annonce particulièrement éprouvante. Débutée en milieu de semaine, l'augmentation des températures va se poursuivre de façon continue pour atteindre son paroxysme au cours du week-end. Les journées du dimanche 21 juin, jour du solstice d'été, et du lundi 22 juin s'annoncent comme les plus étouffantes avec des pointes fréquentes à 40°C à l'ombre. Selon les modélisations de Météo-France, le dôme de chaleur commencera à se fissurer à partir du mardi 23 juin par l'ouest. Une masse d'air océanique plus fraîche va bousculer cet air saharien statique, provoquant une baisse du mercure. Cette transition va déclencher un violent conflit de masses d'air, synonyme d'orages potentiellement destructeurs avec grêle et violentes rafales. La vigilance météo restera requise jusqu'au milieu de la semaine, car les modèles n'anticipent pas de baisse significative des températures avant la fin du mois de juin.

La survenue de cet épisode de chaleur extrême à la mi-juin place le système scolaire sous tension, alors que se déroulent les épreuves orales du baccalauréat puis du brevet. Face à des salles de classe transformées en étuves, le ministère de l'Éducation nationale applique un protocole sanitaire strict pour protéger les élèves et le personnel. Les chefs d'établissement ont pour consigne d'adapter l'organisation des journées. Les activités physiques et sportives en extérieur sont totalement suspendues au profit de temps calmes à l'ombre. L'accent est mis sur l'hydratation, avec un accès facilité aux points d'eau et la distribution de bouteilles. Les gestes réflexes sont activés : fermeture des volets dès l'arrivée du soleil, puis aération maximale tôt le matin. Dans les cas les plus critiques, si la sécurité thermique d'une école primaire n'est plus garantie, les préfets et les mairies peuvent décider de suspendre temporairement l'accueil des élèves.