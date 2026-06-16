Vague de chaleur : une canicule étouffante attendue, les prévisions détaillées

Une nouvelle vague de chaleur touche la France. Elle inquiète de par son intensité et sa durée. Des valeurs records pour une mi-juin sont appréhendées.

L'épisode de fortes chaleurs a débuté. Les températures montent progressivement. Ce mardi 16 juin, les températures s'approchent des 30 degrés. Dans la vallée du Rhône, les 35 degrés peuvent être atteints. Météo-France place en alerte canicule trois premiers départements pour la journée de mardi. Il s'agit de l'Allier, du Puy-de-Dôme et du Rhône. Dès le matin, des températures comprises entre 15 et 22°C ont été relevés. À Paris et sur le pourtour méditerranéen, les températures grimpent dans l'après-midi d'une dizaine de degrés, atteignant ainsi 29 à Paris et 33 vers Perpignan. Dans l'ouest cependant, les chaleurs sont atténuées, laissant un peu de répit.

Mais la hausse va s'accentuer à partir de mercredi 17 juin, selon La Chaîne météo, et ce presque partout. L'indicateur thermique national devrait dépasser les seuils qui caractérisent la vague de chaleur. Les régions du centre et de l'est pourraient être davantage touchées que lors de l'épisode de fin mai, avec des températures jusqu'à 10 à 15 degrés au-dessus des normales de saison. Les températures maximales attendues pendant l'épisode pourraient souvent être comprises entre 32 et 37 degrés, et ce jusqu'à dimanche. Des pointes à 39/40 sont aussi envisagées.

Les seuils de canicule pourraient même être atteints, notamment dans le sud-ouest et le centre. Une canicule "étendue" est donc probable. Avec de telles chaleurs, l'inquiétude est de mise, surtout qu'elle se compile à de l'humidité pouvant provoquer des orages, mais aussi à des nuits très chaudes. Le risque d'incendie est, par ailleurs, surveillé de près.

Les prévisions détaillées jour par jour

Mercredi 17 juin, la chaleur va s'intensifier. La majorité des régions verront le mercure monter entre 32 et 36 degrés. Il pourra faire jusqu'à 38 localement du sud-ouest au Languedoc. Seules les côtes de la Manche resteront autour des 25 degrés.

Jeudi 18 juin, un flux de sud-ouest devrait apporter de l'air encore plus chaud. Les très fortes chaleurs seront étouffantes avec jusqu'à 34 à Strasbourg, 35 à Nantes, 36 à Paris et Toulouse, 37 à Auxerre et 38 à Bordeaux.

Vendredi 19 juin, les fortes à très fortes chaleurs se maintiendront et elles deviendront encore plus lourdes, notamment dans le nord-est. Des pointes sont probables entre 37 et 39 degrés en Bourgogne. L’Île-de-France pourrait connaître des températures supérieures à 35 degrés.

Le week-end sera encore très chaud. Dimanche particulièrement pourrait être le plus gros pic de la vague de chaleur avec un indicateur thermique national qui pourrait culminer autour de 28. L’évolution au-delà du week-end reste incertaine. Des remontées d’air océanique sont à surveiller : elles peuvent provoquer le retour d’orages et amorcer une baisse des températures dans l’ouest du pays.

Dernières mises à jour

12:30 - Il faudra être prudent ! Les personnes âgées, les enfants, les plus fragiles, les personnes travaillant en extérieur doivent être particulièrement vigilantes. Il faudra bien s'hydrater, limiter les activités et efforts aux heures les plus chaudes et privilégier des lieux frais. 12:15 - Attention aux orages ! Dix départements sont en vigilance jaune orages ce mardi : les Ardennes, la Marne, la Meuse, les Alpes-Maritimes, les Alpes-de-Haute-Provence, les Pyrénées-Orientales, l'Ariège, la Haute-Garonne, les Hautes-Pyrénées et les Pyrénées-Atlantiques. "Des nuages se développent l'après-midi, et des orages d'évolution diurne se déclenchent sur les Alpes du sud et les Pyrénées", précise Météo-France. Ce risque avec la chaleur lourde sera à surveiller toute la semaine. Ils pourraient se développer dans l'ouest jeudi, et de façon plus conséquente de la Normandie et du nord du Centre Val de Loire jusqu'aux Hauts-de-France et au Grand Est. Les prévisions sur les orages restent à confirmer. 12:00 - La France au coeur du dôme de chaleur La France va faire face aux anomalies de températures les plus fortes en Europe. Un dôme de chaleur touche le continent avec une compression de la masse d'air qui se réchauffe mécaniquement au fur et à mesure qu'elle descend. L'Hexagone est en plein centre de ce mécanisme, notamment pour le sud-ouest, les régions centrales et le bassin parisien. Les écarts à la normale pourraient donc atteindre de 10 à 15 degrés. LIRE PLUS

Les températures grimpent en France et les modèles météo convergent vers une vague de chaleur de plusieurs jours cette semaine. L’intensité maximale de l’épisode, sa durée exacte et son éventuelle qualification en canicule restent à confirmer dans les prochains jours.