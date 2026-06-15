Vague de chaleur : une canicule imminente ? Les prévisions météo jour par jour

Une vague touche la France et va s'intensifier dans les prochains jours, pouvant tourner à la canicule. Les 35 degrés seront souvent dépassés.

La France s'apprête à faire face à une vague de chaleur avec les températures qui montent en flèche. Un nouveau dôme de chaleur se reconstitue en Espagne et se dirige vers la France. Ce lundi 15 juin, les 30 degrés sont déjà atteints sur une large partie du pays. Le nord-est et les bords de Manche sont encore épargnés, alors que 30 degrés sont déjà annoncés à Paris. 33 degrés sont aussi attendus à Nantes ou Limoges, 35 à Bordeaux et 36 à Montpellier. La hausse va s'accentuer à partir de mercredi 17 juin, selon La Chaine météo. L'indicateur thermique national devrait dépasser les seuils qui caractérisent la vague de chaleur. Les régions du centre et de l'est pourraient être davantage touchées que lors de l'épisode de fin mai, avec des températures jusqu'à 10 degrés au-dessus des normales de saison.

Les températures maximales attendues pourraient souvent être comprises entre 32 et 37 degrés, et ce jusqu'à dimanche. Des pointes à 39/40 sont aussi envisagées. Les températures minimales vont aussi augmenter, pouvant avoir des difficultés à passer sous les 20 degrés. Les seuils de canicule pourraient même être atteints, notamment dans le sud-ouest et le centre. Une canicule "étendue" est donc probable. Avec de telles chaleurs, le risque d'incendie est surveillé de près.

Les prévisions détaillées jour par jour

Mardi 16 juin : les conditions devraient peu évoluer avec toujours de la chaleur. Il pourrait même faire légèrement moins chaud suite à de l'air océanique, notamment sur la côte atlantique, même s'il fera toujours autour de 30 degrés. A contrario, le nord-est pourrait gagner quelques degrés alors que les températures seraient toujours agréables en bord de Manche.

Mercredi 17 juin : la chaleur va s'intensifier. La majorité des régions verront le mercure monter entre 32 et 36 degrés. Il pourra faire jusqu'à 38 localement du sud-ouest au Languedoc. Seules les côtes de la Manche resteront autour des 25 degrés.

Jeudi 18 juin, un flux de sud-ouest devrait apporter de l'air encore plus chaud. Les très fortes chaleurs seront étouffantes avec jusqu'à 34 à Strasbourg, 35 à Nantes, 36 à Paris et Toulouse, 37 à Auxerre 38 à Bordeaux.

Si la période du vendredi 19 au dimanche 21 juin apparaît comme possiblement la plus chaude, avec de probables pointes à 40 et des alertes canicule, l’évolution au-delà du week-end reste incertaine. Des remontées d’air océanique pourraient favoriser le retour d’orages et amorcer une baisse des températures dans l’ouest du pays à partir du 21 juin, début de l'été calendaire.

Dernières mises à jour

11:55 - Va-t-on vers une canicule ? Les différents scénarios météo tendent vers une vague de chaleur. L'indicateur thermique national pourrait bien atteindre les seuils nécessaires avec un pic au-dessus de 25,3 degrés et plusieurs journées consécutives au-dessus de 23,4. Cela devrait même s'étendre sur au moins 5 jours, même si quelques incertitudes règnent encore sur la fin du week-end. Concernant le risque de canicule, il n'est pas exclu et même probable. Des températures souvent comprises entre 32 et 37 sont attendues et donc des alertes pourraient être déclenchées entre mercredi et dimanche. 40 degrés sont possibles, selon les scénarios les plus chauds. Les seuils de canicule devraient être atteints dans plusieurs départements, notamment du sud-ouest au centre. Les nuits vont aussi être tropicales : les minimales ne passeront pas sous les 20 degrés par endroits. 11:50 - Il fait déjà chaud ce lundi, mais la vague de chaleur devrait débuter mercredi La journée de ce lundi s'annonce très ensoleillée et les températures montent vite. L'après-midi, les maximales atteignent entre 30 et 35 degrés dans l'ouest et le sud du pays. L'est et les bords de Manche profitent encore de températures agréables. La vague de chaleur est attendue à partir de mercredi sur les trois quarts du pays. Elle pourrait être remarquable par son intensité, des pointes à 40 sont redoutées, et par sa durée, qui pourrait s'étendre au moins jusqu'au week-end. 14/06/26 - 10:42 - Le ministre de l'Éducation nationale ne veut plus d'épreuves du Bac l'après-midi Le ministre de l'Éducation nationale, Édouard Geffray, a annoncé ce dimanche 14 juin sur France Inter sa volonté d'adapter les conditions d'examen au réchauffement climatique. Jugeant les sessions de l'après-midi trop éprouvantes, le ministre souhaite qu'aucune épreuve n'ait lieu de 14h à 18h. Il souhaite organiser l'ensemble des épreuves entre 8h et midi afin de faire composer les lycéens lorsque les températures restent supportables. Le ministre a néanmoins précisé qu'un report des examens plus tard dans l'année a d'ores et déjà été exclu. LIRE PLUS

Les températures grimpent en France et les modèles météo convergent vers une vague de chaleur de plusieurs jours cette semaine. L’intensité maximale de l’épisode, sa durée exacte et son éventuelle qualification en canicule restent à confirmer dans les prochains jours.