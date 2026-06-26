Vigilance canicule : 61 départements en rouge, une baisse des températures samedi (mais pas partout)

La canicule se poursuit ce vendredi 26 juin, les chaleurs sont encore là mais la dynamique s'enclenche pour des températures moins élevées.

L'ESSENTIEL

La canicule est installée en France et continue de faire suffoquer le pays. Il s'agit là d'un épisode caniculaire d'intensité "exceptionnelle", similaire à la canicule d'août 2003. Toutefois, une première bonne nouvelle a été annoncée par Météo-France pour ce vendredi 26 juin : une baisse des températures "progressive par la façade atlantique", juste après une dégradation orageuse.

La météo de ce vendredi 26 juin reste préoccupante. Le nombre de départements en vigilance rouge canicule est en baisse, certes, mais reste élevé. 61 seront encore en alerte maximale à partir de 22 heures, prévient Météo-France, 72 durant la journée. Voilà pourquoi le gouvernement a décidé de déclencher le niveau 3 du plan Orsan, il s'agit du grade le plus élevé de mobilisation sanitaire en France. Cette décision permet notamment de "renforcer les effectifs hospitaliers" et "d’adapter les activités hospitalières afin de garantir la prise en charge des conséquences de la canicule, avec des déprogrammations ciblées", a annoncé le Premier ministre, Sébastien Lecornu. À Paris, face à des hôpitaux saturés, le préfet de police a pris plusieurs arrêtés visant à encadrer davantage la consommation d'alcool.

Ce vendredi est donc une nouvelle journée caniculaire. Le vent sur la façade atlantique permet de faire tomber les températures de quelques degrés, avec quelques orages isolés sur un quart nord-est, les Hauts-de-France et le bassin parisien. Pour les maximales : 40°C sont attendus à Lyon et Strasbourg, 39°C à Troyes et Dijon.

Ce samedi la vigilance rouge canicule sera levée dans 13 départements : la Sarthe, l’Indre-Et-Loire, les Deux-Sèvres, la Vienne, la Charente, la Haute-Vienne, la Creuse, la Dordogne, la Corrèze, le Lot et-Garonne, le Lot, le Tarn-et-Garonne et le Tarn.

En direct

07:57 - Un temps moins caniculaire à partir de ce vendredi La Chaine météo donne des prévisions pour ce vendredi 26 juin : les premiers signes de la fin de la canicule apparaissent par l'ouest. Des côtes de la Manche jusqu'au littoral atlantique, le vent océanique commence à s'imposer progressivement. Les températures reculent lentement, offrant un premier soulagement après plusieurs journées de chaleur extrême. Cette baisse reste toutefois progressive et concerne d'abord les secteurs littoraux. 25/06/26 - 23:31 - Quelle météo demain à l'est du pays ? FIN DU DIRECT - Pour la journée du vendredi 26 juin 2026, Météo-France annonce dans l'est du pays encore des températures proches des 40°C. Ainsi, vendredi après-midi, il devrait faire 38°C à Strasbourg, Metz, Vichy et Lyon. 37°C sont attendus à Belfort, Chalon-sur-Saône et Montélimar. Globalement le soleil sera au rendez-vous, avec des nuages toutefois au nord et des orages dans les Alpes. Sur le pourtour méditerranéen, les températures oscilleront davantage autour des 30°C. 25/06/26 - 22:57 - Ces nouveaux records de chaleur battus jeudi La météo de demain s'annonce à nouveau suffocante dans une majeure partie du pays. Déjà ce jeudi, de nombreux records de chaleur ont été franchis. Comme le rapporte le météorologue Guillaume Séchet sur X, c'est à Gouville (41,40°C) que la température la plus élevée a été enregistrée ce jeudi. Suivent : Saint-Nazaire (41,3°C), Vichy (40,5°C), Châteaudun (40°C), Dinard (39,9°C) ou encore Troyes (39,8°C). Plus de 200 records de #chaleur ce jeudi 25 juin 2026 :



41,5C à Gouville (50) - absolu

41,3C à Saint-Nazaire (44) - absolu

40,5C à Vichy (03) - mensuel

40,0C à Châteaudun (28) - mensuel

39,9C à Dinard (35) - mensuel

39,8C à Troyes (10) - mensuel pic.twitter.com/kDXdkExDPw — Guillaume Séchet (@Meteovilles) June 25, 2026 25/06/26 - 22:12 - Quelle météo demain à Paris ? Pour la journée du vendredi 26 juin 2026 à Paris, le temps sera marqué par des orages isolés en journée suivis d'une nuit claire, avec des températures grimpant jusqu'à 38°C et descendant à 22°C, un taux d'humidité de 41%, un indice UV très élevé de 8, un risque de pluie de 35% en journée. Cette carte reprend celles des vigilances Météo France du moment et se met à jour automatiquement après chaque nouveau bulletin de vigilance. 25/06/26 - 22:07 - Ces nouveaux records de chaleur battus jeudi La météo de demain s'annonce à nouveau suffocante dans une majeure partie du pays. Déjà ce jeudi, de nombreux records de chaleur ont été franchis. Comme le rapporte le météorologue Guillaume Séchet sur X, c'est à Gouville (41,40°C) que la température la plus élevée a été enregistrée ce jeudi. Suivent : Saint-Nazaire (41,3°C), Vichy (40,5°C), Châteaudun (40°C), Dinard (39,9°C) ou encore Troyes (39,8°C). Plus de 200 records de #chaleur ce jeudi 25 juin 2026 :



41,5C à Gouville (50) - absolu

41,3C à Saint-Nazaire (44) - absolu

40,5C à Vichy (03) - mensuel

40,0C à Châteaudun (28) - mensuel

39,9C à Dinard (35) - mensuel

39,8C à Troyes (10) - mensuel pic.twitter.com/kDXdkExDPw — Guillaume Séchet (@Meteovilles) June 25, 2026 25/06/26 - 21:34 - 2 500 interventions des pompiers, vente d'alcool interdite, hôpitaux saturés.. À Paris, la canicule sévit Dans la capitale, la canicule continue de sévir. "Une journée normale c'est environ 1 250 interventions et aujourd'hui on dépasse les 2 500 interventions" des sapeurs-pompiers de Paris, a rapporté jeudi soir le préfet de police, Patrice Faure. Il a par ailleurs annoncé que les hôpitaux sont "saturés" et que, dans ces circonstances, un arrêté interdisant la consommation d'alcool à Paris a été pris et sera effectif à compter de midi ce vendredi jusqu'à 7h samedi, puis de samedi midi jusqu'à 7h dimanche. De même, un autre arrêté interdira la vente d'alcool à compter de 18h vendredi jusqu'à samedi 7h et de samedi 18h jusqu'à dimanche 7h. 25/06/26 - 20:51 - 164 nouveaux records mensuels de chaleur battus ce jeudi Selon La Chaîne météo, pas moins de 164 records mensuels de chaleur ont été battus ce jeudi 25 juin ainsi que 12 records absolus. Dans la Manche, il a fait jusqu'à 41,5°C à Gouville. Un chiffre qui permet de battre à plate couture le précédent record qui datait du 18 juillet 2022. À l'époque, le thermomètre affichait 37,9°C, soit 3°C de moins. La #canicule a une nouvelle fois été très étendue ce jeudi. Les 40C ont été franchis pour la 4ème journée consécutive à #Nantes ce qui n'a jamais été observé depuis l'ouverture de la station en 1945. 164 nouveaux records mensuels de chaleur ont été battus et 12 records pic.twitter.com/uxzzKYNB08 — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) June 25, 2026 25/06/26 - 20:12 - Dans les Yvelines, la situation se tend, en sus de la canicule des incendies Conséquences de la canicule, les terrains sont asséchés et tout est propice à la propagation des incendies. Dans les Yvelines, la situation est particulièrement compliquée ce soir avec un violent feu qui touche un champ du Syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne (SIAAP) à Achères. En parallèle, un transformateur a également pris feu à Triel-sur-Seine. Les images : La situation se dégrade avec la chaleur dans les Yvelines. Un incendie touche le champ du SIAAP à Achères, tandis qu'un transformateur est également en flammes à Triel-sur-Seine. Conséquence : une école a dû fermer ses portes. Vidéo : https://t.co/49Q1X7V3Eo pic.twitter.com/q6cW4C8zLB — Guillaume Séchet (@Meteovilles) June 25, 2026

En savoir plus

Vendredi 26 juin, une baisse des températures progressive par la façade atlantique devrait s'esquisser indique Météo-France. Elles resteront tout de même extrêmement élevées sur une grande partie du pays, avec des pointes à 40°C prévues en région parisienne et 38°C en Occitanie ou dans la vallée du Rhône, selon La Chaîne Météo.

Samedi 27 juin, le soleil et la canicule "persistent sur une bonne moitié est avec des pointes à 40°C du Grand Est à l'Auvergne-Rhône-Alpes", prévient La Chaîne Météo. Il fait, certes, un peu moins chaud sur la façade ouest du pays et la chaleur redevient modérée en Manche. Attention toutefois aux violents orages qui vont éclater "du sud-ouest vers le nord en journée".

En météorologie, le terme canicule ne désigne pas une simple journée de forte chaleur, mais répond à des critères scientifiques et géographiques très stricts établis par Météo-France. Pour qu'une canicule soit officiellement déclarée, les températures maximales (le jour) et minimales (la nuit) doivent impérativement franchir des seuils critiques pendant au moins trois jours et trois nuits consécutifs. Ces repères pour définir une canicule ne sont pas les mêmes sur tout le territoire : ils sont calculés en fonction de la sensibilité des populations et du climat de chaque département. Par exemple, à Paris, la vigilance est activée si le thermomètre ne descend pas sous 21°C la nuit et atteint au moins 31°C le jour. En revanche, à Toulouse, les seuils sont fixés à 21°C la nuit et 36°C en journée. L'enjeu est principalement sanitaire, car lorsque les nuits restent chaudes, l'organisme humain ne parvient plus à récupérer du stress thermique accumulé, ce qui fragilise fortement les corps.

Installée de manière précoce sur le pays, cette deuxième vague de chaleur intense de l'année s'annonce particulièrement éprouvante. Débutée en milieu de semaine, l'augmentation des températures s'est poursuivie pour atteindre son paroxysme le jeudi 25 juin sur l'ensemble du pays. En effet, selon les modélisations de Météo-France, le dôme de chaleur a commencé à se fissurer à partir du mardi 23 juin par l'ouest. Une masse d'air océanique plus fraîche va bousculer cet air saharien statique, provoquant une baisse du mercure. Cette transition va déclencher un violent conflit de masses d'air, synonyme d'orages potentiellement destructeurs avec grêle et violentes rafales. La vigilance météo restera requise jusqu'au milieu de la semaine, car les modèles n'anticipent pas de baisse significative des températures avant la fin du mois de juin. Ce vendredi, une baisse des températures s'amorce par la façade atlantique, et donnera lieu à une diminution de ces chaleurs extrêmes de manière échelonnée jusqu'à mardi prochain. Le sud-est sera la zone la plus touchée, ici, la canicule devrait encore durer plusieurs jours.

La survenue de cet épisode de chaleur extrême à la mi-juin place le système scolaire sous tension, alors que se déroulent les épreuves orales du baccalauréat puis du brevet. Face à des salles de classe transformées en étuves, le ministère de l'Éducation nationale applique un protocole sanitaire strict pour protéger les élèves et le personnel. Les chefs d'établissement ont pour consigne d'adapter l'organisation des journées. Les activités physiques et sportives en extérieur sont totalement suspendues au profit de temps calmes à l'ombre. L'accent est mis sur l'hydratation, avec un accès facilité aux points d'eau et la distribution de bouteilles. Les gestes réflexes sont activés : fermeture des volets dès l'arrivée du soleil, puis aération maximale tôt le matin. Dans les cas les plus critiques, si la sécurité thermique d'une école primaire n'est plus garantie, les préfets et les mairies peuvent décider de suspendre temporairement l'accueil des élèves.