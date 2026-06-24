Vigilance canicule : jusqu'à 43°C et des dégâts ce mercredi, les dernières prévisions

Alors que 58 départements sont placés en vigilance rouge canicule et que le pic de chaleur pourrait être atteint ce mercredi 24 juin, la chaleur extrême fait de nombreux dégâts en France : morts, feux de forêt, coupures d'électricité. On fait le point sur les prévisions.

L'ESSENTIEL

La canicule de juin 2026 se poursuit ce mercredi 24 juin. Les températures maximales évoluent peu par rapport à la veille, elle restent extrêmes : 39°C à 42°C sur une grande moitié ouest et jusqu'à 43°C en Poitou-Charente ou dans le Val de Loire. De nouveaux records pourraient être battus, tout mois confondus.

58 départements sont placés en vigilance rouge canicule mercredi et 31 sont en alerte orange. La vigilance rouge est en effet étendue à quatre nouveaux départements à partir de midi. Une extension de la vigilance rouge canicule est possible pour la journée de jeudi sur certains départements actuellement en orange prévient Météo-France.

La canicule a déjà fait plusieurs victimes, directement ou indirectement. Au moins 42 personnes sont mortes noyées depuis jeudi, début de la vague de chaleur, a annoncé le Premier ministre. Un feu de forêt a également parcouru hier 85 hectares dans le Maine-et-Loire. Dans le Lot-et-Garonne, un incendie a brûlé 87 hectares. Les dégâts ne s'arrêtent pas là : 68 000 foyers sont sans électricité dans le Finistère ce mercredi matin, les clients seront raccordés "au plus tôt" en fin de journée.

La journée du mercredi 24 juin 2026 pourrait devenir la plus chaude jamais enregistrée en France. Pour l'instant, c'est celle du mardi 23 qui détient le record avec une température moyenne nationale de 29,8°C enregistrée à 17 heures par Météo-France. Les prévisions de la Chaîne Météo estiment qu'il va dépasser les 31°C ce mercredi. Le site Ventusky et sa carte ci-dessous permettent de suivre les températures ressenties.

En direct

12:31 - Les 40°C déjà dépassés dans l'ouest de la France Les 40°C sont déjà atteints à la mi-journée dans l’ouest de la France ce mercredi 24 juin. Selon les relevés effectués par Météo-France, 40,3°C ont été relevés à la station La Trimouille (Vienne), 40,1°C à celle de Chantonnay (Vendée) et 40°C à celle de Thouars-Stna (Deux-Sèvres). D'autres commune sont dans le même cas, d'après La Chaîne Météo : #Canicule : les 40C sont déjà atteints à la mi-journée dans louest !

40,9C à Palluau

40,8C à Thouars

40,7C à Saint-Fulgent, Châteaumeillant et Chantonnay

40,3C à La Rochelle-Aérodrome

Une chaleur exceptionnelle avant même le pic de laprès-midi. pic.twitter.com/0D1N1tot62 — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) June 24, 2026 11:29 - Le Mont Saint-Michel adapte son fonctionnement face à la canicule En raison des conditions climatiques actuelles et du placement du département de la Manche en vigilance rouge canicule, des mesures exceptionnelles sont mises en œuvre par l’Établissement public national du Mont Saint-Michel afin de garantir la sécurité de tous. En effet, l'abbaye du Mont Saint-Michel sera fermée cette après-midi et jeudi après-midi à compter de 13h00 (dernière entrée à 12h00) en raison des fortes chaleurs. Canicule : le Mont Saint-Michel adapte son fonctionnement pour protéger les visiteurs



En raison des conditions climatiques actuelles et du placement du département de la Manche en vigilance rouge canicule, des mesures exceptionnelles sont mises en uvre par lÉtablissement pic.twitter.com/Jpy440eLmh — Préfet de la Manche (@Prefecture50) June 24, 2026 Cette carte reprend celles des vigilances Météo France du moment et se met à jour automatiquement après chaque nouveau bulletin de vigilance. 11:02 - La France a battu mardi son record de température maximale moyenne La France a battu hier son record de température maximale moyenne, datant de 2003, a annoncé ce matin Météo-France. L'indicateur thermique national (ITN) des températures maximales, qui correspond à la moyenne des températures les plus élevées relevées sur 30 stations de référence, a atteint 38,2°C hier, dépassant le précédent record du 5 août 2003 (37,7°C). 10:16 - Deux nouveaux cas de noyade mortelles en France, un enfant de 6 ans et un ado Trois nouvelles noyades se sont déroulées ces dernières heures en France, dont deux mortellement, a appris BFMTV. "À Bègles, en Gironde, un enfant de 6 ans a échappé à la surveillance de ses parents hier soir aux alentours de 18h45, avant d'être retrouvé dans les vagues. L'enfant est mort à l'hôpital". "En Seine-et-Marne, vers 19h30 aux Champs-sur-Marne, deux adolescents se sont baignés dans une zone interdite. L'un des deux s'est noyé et est mort, l'autre transporté en état de choc à l'hôpital", apprend-on. 09:35 - 35 départements présentent un danger "élevé" de feux de forêts Alors qu'un feu de forêt a parcouru hier 85 hectares dans le Maine-et-Loire, dans le Lot-et-Garonne, un incendie a brûlé 87 hectares. Ce mercredi, 35 départements présentent un danger élevé de feux de forêts. Avec des températures très élevées, une faible humidité, et un vent continental, le risque continue de s’étendre à de nouvelles régions cette semaine, prévient Météo-France. 35 départements présentent un danger élevé de feux de forêts.



Avec des températures très élevées, une faible humidité, et un vent continental, le risque continue de sétendre à de nouvelles régions cette semaine.



Consultez la Météo des forêts : https://t.co/McwufCGXaC pic.twitter.com/hDwETiX97Q — Météo-France (@meteofrance) June 24, 2026 09:08 - La menace d'une nouvelle canicule début juillet Des "chaleurs extrêmes" du 5 au 14 juillet sont très probables, a faut savoir la ministre de la Transition écologique. Une nouvelle canicule est à craindre, on vous explique tout. Lire l'article Une nouvelle canicule entre début juillet et mi-juillet 2026, une hypothèse très sérieuse 08:14 - "De fortes probabilités" pour une nouvelle canicule début juillet, annonce le gouvernement Monique Barbut, ministre de la Transition écologique, indique sur France Inter ce mercredi matin "qu'il y a de fortes probabilités" pour que la chaleur revienne lors de la première semaine de juillet. Il se peut que "nous revenions à des chaleurs extrêmes qui pourraient nous amener jusqu'au 14 juillet", indique-t-elle, après "une pause relative" fin juin. Une canicule jusquà la mi-juillet ? Monique Barbut, ministre de la Transition écologique, annonce quaprès une petite pause la semaine prochaine, il y a une forte probabilité que nous connaissions de nouveau des chaleurs extrêmes jusquau 14 juillet.



Monique Barbut était au pic.twitter.com/KxgUsopty8 — France Inter (@franceinter) June 24, 2026 08:10 - Des températures extrêmes entre 39°C et 43°C en France ce mercredi Ce mercredi, les températures minimales sont encore en hausse, atteignant au petit matin 20 à 26°C voire plus ponctuellement, soit potentiellement à nouveau des valeurs inédites avec un pic de chaleur redouté pour cette journée de mercredi après un mardi historique en France. En cours après-midi, les températures maximales évoluent "assez peu par rapport à la veille", restant exceptionnellement élevées sur la majeure partie du pays, avec 39°C à 42°C sur une grande moitié ouest et localement 43°C en Poitou-Charente et Val de Loire). "Il faut s'attendre à ce que de nouveaux records soient battus, y compris tous mois confondus", précise Météo-France dans son bulletin journalier de 7 heures.

En savoir plus

Mercredi 24 juin, devrait être la journée le plus chaude de l'épisode caniculaire. Les maximales sont similaires à celle de mardi, soit comprises entre 39 et 43°C selon Météo France et la Chaîne météo, mais les minimales devraient être plus élevés que celles de mardi qui oscillent entre 20 et 26°C.

Jeudi 25 juin, la canicule pourrait commencer à fléchir malgré des températures encore élevées. Les maximales descendraient entre 38 et 40°C et seraient limitées à quelques régions comme le Centre-Val-de-Loire, l'Ile-de-France et quelques territoires bretons et normands. La majorité du pays serait encore sous les 33 à 38°C.

Vendredi 26 juin, une baisse des températures progressive par la façade atlantique devrait s'esquisser indique Météo-France. Elles resteront tout de même extrêmement élevées sur une grande partie du pays, avec des pointes à 40°C prévues en région parisienne et 38°C en Occitanie ou dans la vallée du Rhône, selon La Chaîne Météo.

En météorologie, le terme canicule ne désigne pas une simple journée de forte chaleur, mais répond à des critères scientifiques et géographiques très stricts établis par Météo-France. Pour qu'une canicule soit officiellement déclarée, les températures maximales (le jour) et minimales (la nuit) doivent impérativement franchir des seuils critiques pendant au moins trois jours et trois nuits consécutifs. Ces repères pour définir une canicule ne sont pas les mêmes sur tout le territoire : ils sont calculés en fonction de la sensibilité des populations et du climat de chaque département. Par exemple, à Paris, la vigilance est activée si le thermomètre ne descend pas sous 21°C la nuit et atteint au moins 31°C le jour. En revanche, à Toulouse, les seuils sont fixés à 21°C la nuit et 36°C en journée. L'enjeu est principalement sanitaire, car lorsque les nuits restent chaudes, l'organisme humain ne parvient plus à récupérer du stress thermique accumulé, ce qui fragilise fortement les corps.

Installée de manière précoce sur le pays, cette deuxième vague de chaleur intense de l'année s'annonce particulièrement éprouvante. Débutée en milieu de semaine, l'augmentation des températures va se poursuivre de façon continue pour atteindre son paroxysme au cours du week-end. Les journées du dimanche 21 juin, jour du solstice d'été, et du lundi 22 juin s'annoncent comme les plus étouffantes avec des pointes fréquentes à 40°C à l'ombre. Selon les modélisations de Météo-France, le dôme de chaleur commencera à se fissurer à partir du mardi 23 juin par l'ouest. Une masse d'air océanique plus fraîche va bousculer cet air saharien statique, provoquant une baisse du mercure. Cette transition va déclencher un violent conflit de masses d'air, synonyme d'orages potentiellement destructeurs avec grêle et violentes rafales. La vigilance météo restera requise jusqu'au milieu de la semaine, car les modèles n'anticipent pas de baisse significative des températures avant la fin du mois de juin.

La survenue de cet épisode de chaleur extrême à la mi-juin place le système scolaire sous tension, alors que se déroulent les épreuves orales du baccalauréat puis du brevet. Face à des salles de classe transformées en étuves, le ministère de l'Éducation nationale applique un protocole sanitaire strict pour protéger les élèves et le personnel. Les chefs d'établissement ont pour consigne d'adapter l'organisation des journées. Les activités physiques et sportives en extérieur sont totalement suspendues au profit de temps calmes à l'ombre. L'accent est mis sur l'hydratation, avec un accès facilité aux points d'eau et la distribution de bouteilles. Les gestes réflexes sont activés : fermeture des volets dès l'arrivée du soleil, puis aération maximale tôt le matin. Dans les cas les plus critiques, si la sécurité thermique d'une école primaire n'est plus garantie, les préfets et les mairies peuvent décider de suspendre temporairement l'accueil des élèves.