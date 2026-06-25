Vigilance canicule : les prévisions en direct, enfin une bonne nouvelle

La canicule se poursuit demain, vendredi 26 juin, avec de nouvelles températures extrêmes notamment sur la partie est du pays. Cependant, une bonne nouvelle a été annoncée par Météo-France et elle concerne la façade atlantique.

L'ESSENTIEL

En direct

15:30 - Appel à la grève lancé par les syndicats d'enseignants en plein épisode de canicule Les syndicats d'enseignants appellent à la grève face aux "conditions de travail inacceptables". "Nos organisations n’ont cessé d’alerter, de faire des propositions, d’exiger de l’anticipation [...] Aujourd’hui, rien n’est prêt, rien n’a été anticipé, et les personnels bricolent, au sens propre, comme au sens figuré, pour tenir le service public d’Éducation, seuls et dans des conditions difficiles", écrit l'intersyndicale, composée de la FSU, le SE-UNSA, la FNEC FP FO, la CFDT Éducation, Formation et Recherche publiques, la CGT Educ’action, le SNALC et SUD Éducation.

15:08 - Les billets de TGV peuvent être échangés ou remboursés gratuitement Christophe Fanichet, PDG de SNCF Voyageurs, annonce dans une conférence de presse que "les voyageurs qui souhaitent reporter ou annuler leur voyage pour les TGV Inoui ou Ouigo" peuvent le faire "gratuitement". "Il faut que les Français qui ne souhaitent pas voyager, ou simplement le reporter, puissent le faire", précise-t-il.

Cette carte reprend celles des vigilances Météo France du moment et se met à jour automatiquement après chaque nouveau bulletin de vigilance.

14:04 - La chaleur se décale vers l'est demain, jusqu'à 41°C attendus Comme prévu par les météorologues, la chaleur se déplace vers l'est de la France à partir de ce vendredi 26 juin. En effet, il fera jusqu'à 41 degrés dans le nord-est demain, et des records pourront être battus pour un mois de juin, indique La Chaîne Météo. Jusqu'à 41C demain dans le nord-est !



La #chaleur se décale vers l'est avec des températures qui pourront battre des records de juin. Pendant ce temps, l'ouest commence doucement à respirer avec un risque d'#orage.



À votre avis, où fera-t-il le plus chaud ? pic.twitter.com/xk1gzqZUbW — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) June 25, 2026

13:39 - 25 arrêts cardiaques en vingt-quatre heures à Paris Dans un point d'informations lié à l'épisode caniculaire, le cabinet de la ministre de la Santé, Stéphanie Rist, annonce que dans la capitale "en 24 heures, on a eu 25 arrêts cardiaques", or "habituellement on est à dix à Paris", précise-t-elle. "On commence à avoir, et on s’y attendait (…), les premiers décès" probablement liés aux températures extrêmes, qui "ne concernent pas que des personnes âgées déshydratées", mais aussi "des jeunes qui font des arrêts cardiaques", a aussi dit le cabinet.

12:17 - Des orages "accompagnés de grêle et de fortes rafales" ce jeudi soir Jeudi en fin d'après-midi et soirée, des orages remontent sur la façade ouest du pays, parfois forts "accompagnés notamment de grêle et de fortes rafales, prévient Météo-France. Les départements actuellement en vigilance orange "orages" sont a priori les plus exposés aux phénomènes violents prévus, mais une extension de cette vigilance orange à des départements voisins "n'est pas exclue selon l'évolution des prévisions" (notamment le Calvados, l'Orne, le Maine-et-Loire et l'Indre-et-Loire), précise la station météorologique.

12:03 - Le gouvernement relève le plan Orsan à l'échelon 3, niveau "le plus élevé de mobilisation sanitaire" Le Premier ministre Sébastien Lecornu a annoncé sur X l'activation du plan ORSAN au niveau 3 : le niveau le plus élevé de mobilisation sanitaire. Une décision qui permettra à la fois de renforcer les effectifs hospitaliers, notamment grâce à la mobilisation de la réserve sanitaire, de renforcer la coordination entre les hôpitaux, la médecine de ville, les cliniques et le secteur médico-social et enfin d’adapter les activités hospitalières afin de garantir la prise en charge des conséquences de la canicule, avec des déprogrammations ciblées d'interventions non urgentes lorsque cela est nécessaire, précise le locataire de Matignon. La canicule ne faiblit pas dans notre pays et la pression sur notre système de santé continue de sintensifier.



Cest pourquoi, en concertation avec @stephanie_rist, jai décidé dactiver le plan ORSAN au niveau 3, le niveau le plus élevé de mobilisation sanitaire. — Sébastien Lecornu (@SebLecornu) June 25, 2026

11:48 - Les départements en alerte pour orages ce jeudi Les orages éclatent fortement sur l'ouest de la France ce jeudi 25 juin. Grosse grêle, fortes pluies et puissantes rafales sont annoncées dans les départements en vigilance orange. On vous explique tout dans notre article dédié : Lire l'article Orages en France : 12 départements en vigilance orange suite à des phénomènes violents, trajectoire et prévisions

11:39 - Deux départements en niveau de danger feux très élevé Pour la première fois de la saison, deux départements sont en niveau de danger feux très élevé : les Deux-Sèvres et la Haute-Garonne, révèle Météo-France. Dans le même temps, la majorité du territoire reste concernée par un niveau élevé de danger au deux de forêt. Pour la première fois de la saison, deux départements sont en niveau de danger feux très élevé : Deux-Sèvres et Haute-Garonne.



Majorité du territoire concernée par un niveau élevé.



9 feux sur 10 sont dorigine humaine et souvent le fait dune imprudence. Prudence ! pic.twitter.com/gOI08yHaBN — Météo-France (@meteofrance) June 25, 2026

11:30 - Sébastien Lecornu répond aux critiques sur les moyens engagés par l'Etat face à la canicule Interrogé par Le Parisien ce mercredi, Sébastien Lecornu reconnaît un "retard manifeste dans l'entretien de nos bâtiments publics", mais "ce sujet est redevenu central depuis 2017 avec un rattrapage après des décennies de sous-investissement", souligne-t-il. "Depuis 2017, les aides de l’État aux collectivités pour équiper et rénover les écoles, collèges et lycées ont dépassé plus de 1,2 milliard d’euros", précise le Premier ministre. "Depuis l’élection d’Emmanuel Macron, nous avons mis beaucoup d’argent pour les collectivités, particulièrement via le Fonds vert que nous avons créé en 2023. Nous avons également accompagné beaucoup de projets locaux, plus de 6 000, parfois au détriment d’autres, comme les hôpitaux et les prisons", abonde le locataire de Matignon dans les colonnes du quotidien francilien.

11:19 - L'épreuve de français du brevet maintenue malgré la canicule Le brevet des collèges 2026 est maintenu malgré la canicule. Les fortes chaleurs n'auront pas raison de la première épreuve prévue ce vendredi matin, mais elles justifieront des aménagements spéciaux a annoncé le ministre de l'Education nationale. Lire l'article Brevet 2026 et canicule : les règles changent pour l'épreuve de français

11:07 - Un enfant de 3 ans retrouvé mort dans une voiture dans le Val-d'Oise Un enfant de 3 ans a été retrouvé mort dans une voiture dans le Val-d'Oise, en pleine vague de chaleur, hier vers 19 heures a appris BFMTV de source policière. Il a été déclaré mort à 20 heures, malgré l'intervention des secours. Le commissariat d'Enghien-les-Bains a été saisi. L'enfant a été "retrouvé par ses parents dans le véhicule stationné devant le domicile", a indiqué une source policière auprès du Parisien, tandis que les pompiers ont confirmé le décès.

10:50 - La nuit la plus chaude jamais observée en France depuis 80 ans La nuit dernière a été la plus chaude jamais observée en France depuis 1945, avec un indicateur thermique national des températures minimales de 21,96 °C, rapporte La Chaîne Météo. Nous avons donc vécu depuis 3 jours, les 3 nuits les plus chaudes, devant celles d'août 2003. Avec un indicateur thermique national des températures minimales de 21,96C, la nuit dernière a été la plus chaude jamais observée en France depuis 1945. Nous avons donc vécu depuis 3 jours, les 3 nuits les plus chaudes, devant les nuits très chaudes d'août 2003 et de pic.twitter.com/0OkOCBdFuP — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) June 25, 2026

10:09 - Les températures devraient dépasser 35°C ce jeudi pour plus de 100 millions de personnes en Europe Au moins 101 millions d’habitants en Europe, dont plus de 50 millions en France et 18 millions en Allemagne, devraient connaître des températures supérieures à 35 °C à un moment de la journée jeudi, selon les calculs de l’Agence France-Presse. Au total, les températures maximales devraient dépasser 30°C pour plus de 380 millions d’habitants en Europe (hors Turquie), soit près des deux tiers. Cette analyse à partir des prévisions du service météorologique allemand et des projections de population en 2025 du Joint Research Center, rejoint les chiffres de l’ONG autrichienne Klimadashboard.

08:57 - Quand la fin de la canicule est-elle prévue ? La fin de la canicule 2026 n'est pas pour tout de suite. Malgré une amorce de la baisse des températures par la façade atlantique ce jeudi soir, le reste du pays restera soumis à des températures extrêmes pour encore plusieurs jours. La fin de la canicule sera "progressive" et inégale en fonction des régions. Lire l'article Fin de la canicule : quand va-t-elle se terminer ? Plusieurs journées suffocantes encore prévues

08:15 - Une baisse des températures par la façade atlantique ce jeudi "A partir de jeudi soir, une baisse des températures s'annonce par la façade atlantique. (...) Mais cet air moins chaud à l'ouest a du mal à gagner l'ensemble du pays et les conditions caniculaires se maintiendront sur une grande partie du territoire ce week-end", a déclaré Benoît Thomé, directeur des relations institutionnelles chez Météo-France, au micro de France Info.

08:10 - Plusieurs morts liés à la canicule à Paris, annonce Emmanuel Grégoire Interrogé sur TF1 pour savoir si des personnes sont mortes en raison de la canicule à Paris, le maire Emmanuel Grégoire a assuré qu'"il y en a", sans en dire plus. "Évidemment la mortalité est en hausse, mais c'est aux autorités sanitaires de communiquer là-dessus". "Il ne faut pas croire que l'on est invulnérables. Je voyais une centaine de joggueurs, ce n'est pas responsable", a ajouté Emmanuel Grégoire. Canicule : à Paris "la mortalité est en hausse", @egregoire dans #BonjourLaMatinaleTF1 pic.twitter.com/kLYBHm16sk — TF1Info (@TF1Info) June 25, 2026

08:08 - Des pointes locales de 44 à 45°C redoutées ce jeudi La canicule atteint son "paroxysme jusqu’à jeudi inclus", avec des nuits très difficiles, souvent 23 à 27°C en ville et 19 à 22°C en campagne, indique La Chaîne Météo. L’après-midi, les températures grimperont généralement "entre 35 et 40°C", avec de fréquents dépassements des 40°C du sud-ouest aux Pays de la Loire, au Centre-Val de Loire, à l’Île-de-France et à la Bourgogne. "Des pointes locales de 44 à 45°C restent possibles", apprend-on.