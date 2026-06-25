Vigilance canicule : les prévisions en direct, enfin une bonne nouvelle
La canicule se poursuit demain, vendredi 26 juin, avec de nouvelles températures extrêmes notamment sur la partie est du pays. Cependant, une bonne nouvelle a été annoncée par Météo-France et elle concerne la façade atlantique.
- La canicule de juin 2026 se poursuit ce jeudi 25 juin 2026. La France subit un épisode caniculaire d'intensité "exceptionnelle", similaire à la canicule d'août 2003. Une bonne nouvelle arrive cependant pour demain, vendredi : une baisse des températures "progressive par la façade atlantique", comme annoncé par Météo-France. Elle va s'esquisser après une dégradation orageuse.
- Demain, 61 départements seront toujours placés en vigilance rouge canicule par Météo-France. Face à cette canicule durable, le gouvernement a déclenché le niveau 3 du plan Orsan, il s'agit du grade le plus élevé de mobilisation sanitaire en France. Une décision qui permet notamment de "renforcer les effectifs hospitaliers"et "d’adapter les activités hospitalières afin de garantir la prise en charge des conséquences de la canicule, avec des déprogrammations ciblées", a annoncé le Premier ministre, Sébastien Lecornu.
- Vendredi 26 juin, une ouvelle journée caniculaire est prévue avec 33 à 38°C sur une grande partie des régions. Le vent sur la façade atlantique permet de faire tomber les températures de quelques degrés, mais le temps restera lourd avec quelques orages isolés sur un quart nord-est, Hauts-de-France et bassin parisien, comme indiqué par La Chaîne Météo. Pour les maximales : 40°C sont attendus à Lyon et Strasbourg, 39°C à Troyes et Dijon.
15:30 - Appel à la grève lancé par les syndicats d'enseignants en plein épisode de canicule
Les syndicats d'enseignants appellent à la grève face aux "conditions de travail inacceptables". "Nos organisations n’ont cessé d’alerter, de faire des propositions, d’exiger de l’anticipation [...] Aujourd’hui, rien n’est prêt, rien n’a été anticipé, et les personnels bricolent, au sens propre, comme au sens figuré, pour tenir le service public d’Éducation, seuls et dans des conditions difficiles", écrit l'intersyndicale, composée de la FSU, le SE-UNSA, la FNEC FP FO, la CFDT Éducation, Formation et Recherche publiques, la CGT Educ’action, le SNALC et SUD Éducation.
15:08 - Les billets de TGV peuvent être échangés ou remboursés gratuitement
Christophe Fanichet, PDG de SNCF Voyageurs, annonce dans une conférence de presse que "les voyageurs qui souhaitent reporter ou annuler leur voyage pour les TGV Inoui ou Ouigo" peuvent le faire "gratuitement". "Il faut que les Français qui ne souhaitent pas voyager, ou simplement le reporter, puissent le faire", précise-t-il.
14:04 - La chaleur se décale vers l'est demain, jusqu'à 41°C attendus
Comme prévu par les météorologues, la chaleur se déplace vers l'est de la France à partir de ce vendredi 26 juin. En effet, il fera jusqu'à 41 degrés dans le nord-est demain, et des records pourront être battus pour un mois de juin, indique La Chaîne Météo.
Jusqu'à 41C demain dans le nord-est !— La Chaîne Météo (@lachainemeteo) June 25, 2026
La #chaleur se décale vers l'est avec des températures qui pourront battre des records de juin. Pendant ce temps, l'ouest commence doucement à respirer avec un risque d'#orage.
À votre avis, où fera-t-il le plus chaud ? pic.twitter.com/xk1gzqZUbW
13:39 - 25 arrêts cardiaques en vingt-quatre heures à Paris
Dans un point d'informations lié à l'épisode caniculaire, le cabinet de la ministre de la Santé, Stéphanie Rist, annonce que dans la capitale "en 24 heures, on a eu 25 arrêts cardiaques", or "habituellement on est à dix à Paris", précise-t-elle. "On commence à avoir, et on s’y attendait (…), les premiers décès" probablement liés aux températures extrêmes, qui "ne concernent pas que des personnes âgées déshydratées", mais aussi "des jeunes qui font des arrêts cardiaques", a aussi dit le cabinet.
12:17 - Des orages "accompagnés de grêle et de fortes rafales" ce jeudi soir
Jeudi en fin d'après-midi et soirée, des orages remontent sur la façade ouest du pays, parfois forts "accompagnés notamment de grêle et de fortes rafales, prévient Météo-France. Les départements actuellement en vigilance orange "orages" sont a priori les plus exposés aux phénomènes violents prévus, mais une extension de cette vigilance orange à des départements voisins "n'est pas exclue selon l'évolution des prévisions" (notamment le Calvados, l'Orne, le Maine-et-Loire et l'Indre-et-Loire), précise la station météorologique.
12:03 - Le gouvernement relève le plan Orsan à l'échelon 3, niveau "le plus élevé de mobilisation sanitaire"
Le Premier ministre Sébastien Lecornu a annoncé sur X l'activation du plan ORSAN au niveau 3 : le niveau le plus élevé de mobilisation sanitaire. Une décision qui permettra à la fois de renforcer les effectifs hospitaliers, notamment grâce à la mobilisation de la réserve sanitaire, de renforcer la coordination entre les hôpitaux, la médecine de ville, les cliniques et le secteur médico-social et enfin d’adapter les activités hospitalières afin de garantir la prise en charge des conséquences de la canicule, avec des déprogrammations ciblées d'interventions non urgentes lorsque cela est nécessaire, précise le locataire de Matignon.
La canicule ne faiblit pas dans notre pays et la pression sur notre système de santé continue de sintensifier.— Sébastien Lecornu (@SebLecornu) June 25, 2026
Cest pourquoi, en concertation avec @stephanie_rist, jai décidé dactiver le plan ORSAN au niveau 3, le niveau le plus élevé de mobilisation sanitaire.
11:48 - Les départements en alerte pour orages ce jeudi
Les orages éclatent fortement sur l'ouest de la France ce jeudi 25 juin. Grosse grêle, fortes pluies et puissantes rafales sont annoncées dans les départements en vigilance orange. On vous explique tout dans notre article dédié :
11:39 - Deux départements en niveau de danger feux très élevé
Pour la première fois de la saison, deux départements sont en niveau de danger feux très élevé : les Deux-Sèvres et la Haute-Garonne, révèle Météo-France. Dans le même temps, la majorité du territoire reste concernée par un niveau élevé de danger au deux de forêt.
Pour la première fois de la saison, deux départements sont en niveau de danger feux très élevé : Deux-Sèvres et Haute-Garonne.— Météo-France (@meteofrance) June 25, 2026
Majorité du territoire concernée par un niveau élevé.
9 feux sur 10 sont dorigine humaine et souvent le fait dune imprudence. Prudence ! pic.twitter.com/gOI08yHaBN
11:30 - Sébastien Lecornu répond aux critiques sur les moyens engagés par l'Etat face à la canicule
Interrogé par Le Parisien ce mercredi, Sébastien Lecornu reconnaît un "retard manifeste dans l'entretien de nos bâtiments publics", mais "ce sujet est redevenu central depuis 2017 avec un rattrapage après des décennies de sous-investissement", souligne-t-il. "Depuis 2017, les aides de l’État aux collectivités pour équiper et rénover les écoles, collèges et lycées ont dépassé plus de 1,2 milliard d’euros", précise le Premier ministre.
"Depuis l’élection d’Emmanuel Macron, nous avons mis beaucoup d’argent pour les collectivités, particulièrement via le Fonds vert que nous avons créé en 2023. Nous avons également accompagné beaucoup de projets locaux, plus de 6 000, parfois au détriment d’autres, comme les hôpitaux et les prisons", abonde le locataire de Matignon dans les colonnes du quotidien francilien.
11:19 - L'épreuve de français du brevet maintenue malgré la canicule
Le brevet des collèges 2026 est maintenu malgré la canicule. Les fortes chaleurs n'auront pas raison de la première épreuve prévue ce vendredi matin, mais elles justifieront des aménagements spéciaux a annoncé le ministre de l'Education nationale.
11:07 - Un enfant de 3 ans retrouvé mort dans une voiture dans le Val-d'Oise
Un enfant de 3 ans a été retrouvé mort dans une voiture dans le Val-d'Oise, en pleine vague de chaleur, hier vers 19 heures a appris BFMTV de source policière. Il a été déclaré mort à 20 heures, malgré l'intervention des secours. Le commissariat d'Enghien-les-Bains a été saisi. L'enfant a été "retrouvé par ses parents dans le véhicule stationné devant le domicile", a indiqué une source policière auprès du Parisien, tandis que les pompiers ont confirmé le décès.
10:50 - La nuit la plus chaude jamais observée en France depuis 80 ans
La nuit dernière a été la plus chaude jamais observée en France depuis 1945, avec un indicateur thermique national des températures minimales de 21,96 °C, rapporte La Chaîne Météo. Nous avons donc vécu depuis 3 jours, les 3 nuits les plus chaudes, devant celles d'août 2003.
Avec un indicateur thermique national des températures minimales de 21,96C, la nuit dernière a été la plus chaude jamais observée en France depuis 1945. Nous avons donc vécu depuis 3 jours, les 3 nuits les plus chaudes, devant les nuits très chaudes d'août 2003 et de pic.twitter.com/0OkOCBdFuP— La Chaîne Météo (@lachainemeteo) June 25, 2026
10:09 - Les températures devraient dépasser 35°C ce jeudi pour plus de 100 millions de personnes en Europe
Au moins 101 millions d’habitants en Europe, dont plus de 50 millions en France et 18 millions en Allemagne, devraient connaître des températures supérieures à 35 °C à un moment de la journée jeudi, selon les calculs de l’Agence France-Presse. Au total, les températures maximales devraient dépasser 30°C pour plus de 380 millions d’habitants en Europe (hors Turquie), soit près des deux tiers. Cette analyse à partir des prévisions du service météorologique allemand et des projections de population en 2025 du Joint Research Center, rejoint les chiffres de l’ONG autrichienne Klimadashboard.
08:57 - Quand la fin de la canicule est-elle prévue ?
La fin de la canicule 2026 n'est pas pour tout de suite. Malgré une amorce de la baisse des températures par la façade atlantique ce jeudi soir, le reste du pays restera soumis à des températures extrêmes pour encore plusieurs jours. La fin de la canicule sera "progressive" et inégale en fonction des régions.
08:15 - Une baisse des températures par la façade atlantique ce jeudi
"A partir de jeudi soir, une baisse des températures s'annonce par la façade atlantique. (...) Mais cet air moins chaud à l'ouest a du mal à gagner l'ensemble du pays et les conditions caniculaires se maintiendront sur une grande partie du territoire ce week-end", a déclaré Benoît Thomé, directeur des relations institutionnelles chez Météo-France, au micro de France Info.
08:10 - Plusieurs morts liés à la canicule à Paris, annonce Emmanuel Grégoire
Interrogé sur TF1 pour savoir si des personnes sont mortes en raison de la canicule à Paris, le maire Emmanuel Grégoire a assuré qu'"il y en a", sans en dire plus. "Évidemment la mortalité est en hausse, mais c'est aux autorités sanitaires de communiquer là-dessus". "Il ne faut pas croire que l'on est invulnérables. Je voyais une centaine de joggueurs, ce n'est pas responsable", a ajouté Emmanuel Grégoire.
Canicule : à Paris "la mortalité est en hausse", @egregoire dans #BonjourLaMatinaleTF1 pic.twitter.com/kLYBHm16sk— TF1Info (@TF1Info) June 25, 2026
08:08 - Des pointes locales de 44 à 45°C redoutées ce jeudi
La canicule atteint son "paroxysme jusqu’à jeudi inclus", avec des nuits très difficiles, souvent 23 à 27°C en ville et 19 à 22°C en campagne, indique La Chaîne Météo. L’après-midi, les températures grimperont généralement "entre 35 et 40°C", avec de fréquents dépassements des 40°C du sud-ouest aux Pays de la Loire, au Centre-Val de Loire, à l’Île-de-France et à la Bourgogne. "Des pointes locales de 44 à 45°C restent possibles", apprend-on.
08:03 - 72 départements en vigilance rouge canicule
Ce jeudi, Météo-France annonce l'extension de la vigilance rouge canicule à 14 départements, pour un début d'évènement à midi : Marne (51), Meuse (55), Ardennes (08), Haute-Marne (52), Meurthe-et-Moselle (54), Haute-Saône (70), Moselle (57), Vosges(88), Haut-Rhin (68), Bas-Rhin (67), Territoire de Belfort (90), Jura (39), Doubs (25) et Loire (42). Ainsi que la redescente en niveau orange canicule de 11 départements, à partir de 22 heures : Finistère (29), Côtes d'Armor (22), Manche(50), Morbihan (56), Loire-Atlantique (44), Vendée (85), Charente-Maritime (17), Gironde (33), Landes (40), Pyrénées-Atlantiques (64), Hautes-Pyrénées (65). Au total, 72 départements sont donc placés en vigilance rouge pour canicule ce jeudi, de midi à 22 heures.
Les prévisions jour par jour de la canicule de juin
Jeudi 25 juin, la canicule pourrait commencer à fléchir malgré des températures encore élevées. Les maximales descendraient entre 38 et 40°C et seraient limitées à quelques régions comme le Centre-Val-de-Loire, l'Ile-de-France et quelques territoires bretons et normands. La majorité du pays serait encore sous les 33 à 38°C.
Vendredi 26 juin, une baisse des températures progressive par la façade atlantique devrait s'esquisser indique Météo-France. Elles resteront tout de même extrêmement élevées sur une grande partie du pays, avec des pointes à 40°C prévues en région parisienne et 38°C en Occitanie ou dans la vallée du Rhône, selon La Chaîne Météo.
Canicule : une définition précise
En météorologie, le terme canicule ne désigne pas une simple journée de forte chaleur, mais répond à des critères scientifiques et géographiques très stricts établis par Météo-France. Pour qu'une canicule soit officiellement déclarée, les températures maximales (le jour) et minimales (la nuit) doivent impérativement franchir des seuils critiques pendant au moins trois jours et trois nuits consécutifs. Ces repères pour définir une canicule ne sont pas les mêmes sur tout le territoire : ils sont calculés en fonction de la sensibilité des populations et du climat de chaque département. Par exemple, à Paris, la vigilance est activée si le thermomètre ne descend pas sous 21°C la nuit et atteint au moins 31°C le jour. En revanche, à Toulouse, les seuils sont fixés à 21°C la nuit et 36°C en journée. L'enjeu est principalement sanitaire, car lorsque les nuits restent chaudes, l'organisme humain ne parvient plus à récupérer du stress thermique accumulé, ce qui fragilise fortement les corps.
Jusqu'à quand va durer cette canicule de juin en France ?
Installée de manière précoce sur le pays, cette deuxième vague de chaleur intense de l'année s'annonce particulièrement éprouvante. Débutée en milieu de semaine, l'augmentation des températures s'est poursuivie pour atteindre son paroxysme le jeudi 25 juin sur l'ensemble du pays. En effet, selon les modélisations de Météo-France, le dôme de chaleur a commencé à se fissurer à partir du mardi 23 juin par l'ouest. Une masse d'air océanique plus fraîche va bousculer cet air saharien statique, provoquant une baisse du mercure. Cette transition va déclencher un violent conflit de masses d'air, synonyme d'orages potentiellement destructeurs avec grêle et violentes rafales. La vigilance météo restera requise jusqu'au milieu de la semaine, car les modèles n'anticipent pas de baisse significative des températures avant la fin du mois de juin. Vendredi, une baisse des températures s'amorce par la façade atlantique, et donnera lieu à une diminution de ces chaleurs extrêmes de manière échelonnée jusqu'à mardi prochain. Le sud-est sera la zone la plus touchée, ici, la canicule devrait encore durer plusieurs jours.
Canicule en France : quelles mesures pour les écoles ?
La survenue de cet épisode de chaleur extrême à la mi-juin place le système scolaire sous tension, alors que se déroulent les épreuves orales du baccalauréat puis du brevet. Face à des salles de classe transformées en étuves, le ministère de l'Éducation nationale applique un protocole sanitaire strict pour protéger les élèves et le personnel. Les chefs d'établissement ont pour consigne d'adapter l'organisation des journées. Les activités physiques et sportives en extérieur sont totalement suspendues au profit de temps calmes à l'ombre. L'accent est mis sur l'hydratation, avec un accès facilité aux points d'eau et la distribution de bouteilles. Les gestes réflexes sont activés : fermeture des volets dès l'arrivée du soleil, puis aération maximale tôt le matin. Dans les cas les plus critiques, si la sécurité thermique d'une école primaire n'est plus garantie, les préfets et les mairies peuvent décider de suspendre temporairement l'accueil des élèves.