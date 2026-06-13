Résultat du loto (FDJ) : le tirage du samedi 13 juin 2026 [EN DIRECT]

Loto. Le tirage du Loto du samedi 13 juin met en jeu la somme de 4 millions d'euros. Les résultats du tirage seront disponibles dans cet article à partir de 20 h 35.

Ce samedi 13 juin, la Française des jeux met en jeu pour son tirage Loto la somme exceptionnelle de 4 millions d'euros. En plus du jackpot, 20 joueurs seront tirés au sort et pourront chacun remporter la somme de 20 000 euros. Pour remporter la mise, il faut trouver les bons résultats, c'est-à-dire les cinq numéros gagnants ainsi que le numéro chance. Attention, jouer au Loto comporte des risques et est strictement réservé aux personnes majeures.



Chaque semaine, le jackpot augmente d'un million d'euros lorsqu'il n'est pas remporté faute de joueurs ayant parié sur les bons numéros. Lors des tirage loto, organisés trois fois par semaine, les lundi, mercredi et samedi, les joueurs peuvent valider leurs grilles jusqu'à 20 h 15 le jour du tirage en ligne ou chez un commerçant partenaire. Les probabilités de décrocher le jackpot au Loto sont d'environ une chance sur 19 millions. Remporter la mise reste donc peu probable.

Le loto fête ses 50 ans : retour sur les histoires incroyables et jackpots inoubliables

Le Loto fête ses 50 ans cette année, avec une avalanche d'anecdotes marquantes depuis son premier tirage en 1976. Lancé le 19 mai de cette année-là avec seulement 73 690 bulletins réservés aux Parisiens, le jeu de la Française des Jeux a rapidement vu naître ses premiers grands gagnants, dont un couple de concierges du Nord-Pas-de-Calais qui avait décroché 800 000 francs en septembre 1976.



Depuis, des milliers de joueurs ont été récompensés et les histoires insolites se sont multipliées un ticket égaré pour un jackpot de 30 millions d'euros, une grille validée par erreur pour un tirage moins lucratif, ou encore un joueur isérois devenu millionnaire en remplissant ses numéros avec le code-barres. Certaines combinaisons sont même devenues légendaires, comme une famille de l'Allier qui a attendu 46 ans sans jamais changer ses numéros avant de toucher le jackpot, ou encore ce joueur parisien ayant gagné deux fois avec la même combinaison à vingt ans d'intervalle.

