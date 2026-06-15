Résultat Loto (FDJ) : le tirage de ce lundi 15 juin 2026 [EN DIRECT]

LOTO. Après une nouvelle victoire samedi, quelqu'un parviendra-t-il à trouver les résultats Loto à l'occasion du tirage de ce lundi 15 juin ?

Nouveau tirage Loto ce lundi 15 juin 2026. La chance sera-t-elle une nouvelle fois au rendez-vous ? Après la victoire de samedi, deux millions d'euros ont été remis en jeu. Lors du précédent tirage, un heureux vainqueur était parvenu à trouver le résultat Loto et à remporter, de fait, les quatre millions d'euros qui avaient été mis sur la table pour l'occasion.

Reste à savoir si la chance est toujours d'actualité. Entre la signature d'un accord Téhéran-Washington, dans le cadre de la guerre en Iran, et l'euphorie de la Coupe du monde de football 2026, elle semble en tout cas être revenue sur le front international. Pour savoir si c'est également le cas à titre personnel, le mieux est encore de participer au tirage Loto. Comme pour chaque rendez-vous, qui ont lieu les lundis, mercredis et samedis, les joueurs ont jusqu'à 20h15 pour participer. Les résultats Loto sont attendus ci-dessous dans la soirée :

Un incroyable tirage Loto de l'été en vue !

Si lundi la Française des jeux ne propose que la cagnotte minimale qui puisse être mise en jeu au tirage Loto, un autre rendez-vous à ne louper sous aucun prétexte se profile. Comme à chaque fin d'année scolaire, si les enfants attendent avec impatience les vacances d'été, les aficionados de la Française des jeux savent qu'un Grand Loto se profile. Et pas manquer : cette année, ce sera le vendredi 26 juin !

Vingt millions d'euros seront mis en jeu. Ils seront forcément remportés ou partagés entre les plus grands vainqueurs de ce tirage, annonce d'ores et déjà la FDJ. Mais ce n'est pas tout ! Alors qu'en temps normal 10 codes permettant chacun de remporter 20 000 euros sont tirés au sort à chaque tirage Loto, faisant autant de vainqueurs, cette fois-ci, la FDJ sort le grand jeu et annonce... 100 codes LOTO permettant chacun d'empocher 20 000 euros. Ce seront donc 22 millions d'euros en tout qui seront distribués ce jour-là. Attention, il y a un "mais". Au lieu d'être vendue 2,20 euros comme pour un tirage classique, ceux qui voudront tenter de trouver le résultat Loto gagnant devront dépenser cinq euros pour s'offrir une grille classique.

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