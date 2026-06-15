Résultat Loto (FDJ) : le tirage de ce lundi 15 juin 2026 [EN DIRECT]
LOTO. Après une nouvelle victoire samedi, quelqu'un parviendra-t-il à trouver les résultats Loto à l'occasion du tirage de ce lundi 15 juin ?
Nouveau tirage Loto ce lundi 15 juin 2026. La chance sera-t-elle une nouvelle fois au rendez-vous ? Après la victoire de samedi, deux millions d'euros ont été remis en jeu. Lors du précédent tirage, un heureux vainqueur était parvenu à trouver le résultat Loto et à remporter, de fait, les quatre millions d'euros qui avaient été mis sur la table pour l'occasion.
Reste à savoir si la chance est toujours d'actualité. Entre la signature d'un accord Téhéran-Washington, dans le cadre de la guerre en Iran, et l'euphorie de la Coupe du monde de football 2026, elle semble en tout cas être revenue sur le front international. Pour savoir si c'est également le cas à titre personnel, le mieux est encore de participer au tirage Loto. Comme pour chaque rendez-vous, qui ont lieu les lundis, mercredis et samedis, les joueurs ont jusqu'à 20h15 pour participer. Les résultats Loto sont attendus ci-dessous dans la soirée :
Un incroyable tirage Loto de l'été en vue !
Si lundi la Française des jeux ne propose que la cagnotte minimale qui puisse être mise en jeu au tirage Loto, un autre rendez-vous à ne louper sous aucun prétexte se profile. Comme à chaque fin d'année scolaire, si les enfants attendent avec impatience les vacances d'été, les aficionados de la Française des jeux savent qu'un Grand Loto se profile. Et pas manquer : cette année, ce sera le vendredi 26 juin !
Vingt millions d'euros seront mis en jeu. Ils seront forcément remportés ou partagés entre les plus grands vainqueurs de ce tirage, annonce d'ores et déjà la FDJ. Mais ce n'est pas tout ! Alors qu'en temps normal 10 codes permettant chacun de remporter 20 000 euros sont tirés au sort à chaque tirage Loto, faisant autant de vainqueurs, cette fois-ci, la FDJ sort le grand jeu et annonce... 100 codes LOTO permettant chacun d'empocher 20 000 euros. Ce seront donc 22 millions d'euros en tout qui seront distribués ce jour-là. Attention, il y a un "mais". Au lieu d'être vendue 2,20 euros comme pour un tirage classique, ceux qui voudront tenter de trouver le résultat Loto gagnant devront dépenser cinq euros pour s'offrir une grille classique.
21:12 - Le pack MultiChances du Loto, une option pour booster ses chances
Pour les joueurs souhaitant multiplier leurs chances au Loto, le pack MultiChances est disponible exclusivement sur le site de la FDJ ou son application mobile. Il est constitué de 100 grilles simples et 100 codes Loto, chaque code permettant de remporter jusqu'à 20 000 euros. Chaque joueur peut acheter 1, 2, 5 ou 10 parts à 4,40 euros l'unité. En cas de gain, "vous remportez une partie des gains du pack, proportionnellement au nombre de parts achetées", précise la FDJ. Le pack complet comprend 600 parts au total, à 6,60 euros la part.
21:10 - Un rythme record de millionnaires grâce au Loto
En 2025, la FDJ a créé un millionnaire tous les deux jours, soit 189 nouveaux gagnants sur l'année. La grande majorité d'entre eux, 87,5 %, ont remporté entre 1 et 5 millions d'euros, principalement via les codes My Million® et les jackpots LOTO®. Côté statistiques, depuis le 4 février 2020, le numéro 30 est le plus fréquemment tiré avec 11,99 % de sorties, suivi du 31 (11,8 %), du 24 (11,33 %), du 3 (11,24 %) et du 28 (11,14 %). Ces chiffres restent des statistiques, non des probabilités de tirages futurs.
21:09 - Comment récupérer ses gains au Loto ?
Vous avez coché les bons numéros au Loto ? Encore faut-il savoir où récupérer vos gains. Pour les montants inférieurs à 30 000 euros, rendez-vous directement chez le commerçant partenaire où vous avez acheté votre grille. Au-delà et jusqu'à 500 000 euros, un centre de paiement FDJ est nécessaire. Pour les gains supérieurs à ce plafond, la FDJ propose un accompagnement dédié via son service Relations Gagnants. En 2026, plus de 1,5 million de joueurs ont déjà remporté un gain, que ce soit un jackpot, un gain intermédiaire ou un simple remboursement.