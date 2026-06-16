Tirage Euromillions : le résultat du mardi 16 juin 2026 [EN DIRECT]

Suivez en direct le résultat du tirage Euromillions du mardi 16 juin 2026 et découvrez si le jackpot de 26 millions trouve enfin son grand gagnant ce soir.

Le jackpot de l'Euromillions de ce mardi 16 juin 2026 s'élève à 26 millions, une cagnotte que le tirage de l'Euromillions de ce soir pourrait enfin attribuer à un heureux gagnant. Les résultats sont à suivre en direct ci-dessous, dès leur publication par la FDJ. Une occasion à ne pas manquer pour les joueurs ayant validé leur grille avant la clôture des paris.

Lors du précédent tirage de l'Euromillions, vendredi dernier, les numéros 4, 7, 14, 22 et 23 accompagnés des étoiles 1 et 7 ont été tirés, sans que personne ne décroche le jackpot. La cagnotte est donc repartie à la hausse pour alimenter le tirage de l'Euromillions de ce mardi. Quelques joueurs européens s'étaient tout de même approchés du sommet, sans parvenir à cocher l'intégralité de la combinaison gagnante.

Un tirage de l'Euromillions sans grand gagnant vendredi, le jackpot repart à la hausse

Pour tenter sa chance au tirage de l'Euromillions de ce soir, il fallait avoir validé sa grille avant 20h15, que ce soit en ligne ou chez un commerçant partenaire de la FDJ. Chaque participation à 2,50 euros ouvre droit à un code My Million, garantissant chaque semaine au moins un millionnaire en France. Les joueurs souhaitant multiplier leurs combinaisons avaient la possibilité d'opter pour une grille multiple, à un coût plus élevé.

Le résultat de l'Euromillions face à des probabilités redoutables

Décrocher le rang 1 au tirage de l'Euromillions reste un exploit statistique hors norme : la probabilité d'y parvenir est d'une chance sur près de 140 millions, soit sept fois moins de chances qu'au Loto. Pourtant, c'est précisément cette difficulté qui explique l'ampleur des jackpots atteints par l'Euromillions, dont le plafond est fixé à 250 millions. Le jackpot minimum garanti, lui, est établi à 17 millions et grimpe à chaque tirage de l'Euromillions non remporté.

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