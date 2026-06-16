Euromillions : le résultat du tirage du mardi 16 juin 2026 dévoilé [EN DIRECT]

En juin 2007, un couple propriétaire d'un débit de tabac parisien et un complice ont été mis en examen pour escroquerie portant sur 35,565 millions d'euros. Le buraliste aurait subtilisé par ruse deux tickets gagnants à un joueur régulier, en lui indiquant qu'il n'avait rien gagné, avant de les faire encaisser par un complice. Des signaux d'alerte — les mêmes numéros continuant d'être joués et un transfert bancaire suspect vers l'étranger — ont déclenché une enquête judiciaire.

Lancé début 2004 à l'initiative de la France, de l'Espagne et du Royaume-Uni, l'Euromillions s'est rapidement élargi. Dès octobre 2004, six nouveaux pays ont rejoint l'aventure : l'Autriche, la Belgique, l'Irlande, le Luxembourg, le Portugal et la Suisse. Les principautés de Monaco, d'Andorre et du Liechtenstein participent également au jeu. Au total, ce sont environ 214 millions d'habitants qui constituent le bassin potentiel de joueurs de cette loterie européenne, l'une des plus importantes au monde par son audience et l'ampleur de ses jackpots.

Depuis le début de l'année 2026, le My Million a déjà engendré 28 millionnaires en France, au 7 avril. Ce code, attribué automatiquement à l'achat de chaque grille d'Euromillions, produit un nouveau gagnant à chaque tirage, soit deux par semaine. Les heureux élus proviennent de toutes les régions : Île-de-France, Occitanie, Bourgogne-Franche-Comté, Centre-Val de Loire ou encore les DOM-TOM. En cas de victoire en ligne, le gain est automatiquement crédité sur le compte joueur, puis transféré directement vers le compte bancaire si les coordonnées ont été renseignées au préalable.

21:42 - Le tirage de l'Euromillions a lieu près de Paris, deux fois par semaine Chaque mardi et vendredi, aux environs de 20h45, le tirage de l'Euromillions est enregistré près de Paris, sous la surveillance d'un huissier de justice. Deux machines du fabricant français Ryo Catteau sont utilisées : une "Stresa" pour tirer les cinq numéros, et une "Pâquerette" pour les deux étoiles. La vidéo est ensuite transmise aux pays participants, qui la diffusent en différé avec leur propre présentateur. Seules les images du tirage sont communes à l'ensemble des nations impliquées dans cette loterie européenne.

21:36 - À l'Euromillions, une chance sur 12 de remporter un gain À l'Euromillions, la Française des Jeux indique qu'en moyenne un ticket sur 12 remporte un gain. De nombreux lots sont distribués lorsque seulement quelques numéros de la combinaison ont été trouvés, ce qui rend indispensable de bien vérifier tous ses gains après chaque tirage. Certains joueurs parient sur leurs chiffres fétiches ou leurs dates de naissance, tandis que d'autres analysent les statistiques des numéros les plus et les moins sortis. Des gains intermédiaires significatifs existent : le 3 avril, un Français ayant trouvé cinq bons numéros et une étoile a empoché 236 718,40 euros.

21:30 - En France, les gains de l'Euromillions ne sont pas taxés Remporter un jackpot à l'Euromillions en France présente un avantage fiscal de taille : les gains perçus au moment du tirage sont considérés comme un accroissement de patrimoine non imposable au titre de l'impôt sur le revenu. Une spécificité qui distingue la France de pays comme l'Espagne, le Portugal ou la Suisse, où les gains supérieurs à certains seuils sont taxés entre 10 % et 35 %. Attention toutefois : dès l'année suivante, les revenus générés par le placement de cette fortune — intérêts, dividendes, loyers — restent soumis à la fiscalité classique, notamment la flat tax et l'impôt sur la fortune immobilière.

21:24 - Les plus grands jackpots de l'Euromillions remportés en France En août 2025, cinq amis originaires d'Île-de-France ont remporté la somme record de 250 millions d'euros à l'Euromillions. Avant eux, un joueur de Tahiti avait décroché 220 millions d'euros en 2021, et un retraité du Sud de la France avait empoché 200 millions d'euros en décembre 2020. Plus récemment, en novembre 2025, un couple alsacien a également remporté 178 millions d'euros. Des gains colossaux qui illustrent l'ampleur des jackpots que peut distribuer cette loterie européenne à ses joueurs français.

21:18 - Comment connaître les résultats de l'Euromillions ? Les résultats du code My Million sont disponibles vers 20h35, tandis que le tirage Euromillions complet est accessible aux alentours de 21h45. Plusieurs moyens permettent de les consulter : directement dans les points de vente, en scannant son reçu via l'application mobile de la FDJ, ou encore par téléphone et SMS. Un simulateur en ligne est également mis à disposition pour vérifier ses gains. Le code My Million, attribué automatiquement à l'achat de chaque grille, est composé de deux lettres et sept chiffres, sans aucun supplément au prix fixé à 2,50 euros.

21:06 - À l'Euromillions, un nouveau millionnaire français à chaque tirage Deux fois par semaine, le MyMillion crée un nouveau millionnaire en France. Depuis le début de l'année, pas moins de 20 gagnants avaient déjà été désignés au début du printemps 2026. Ces heureux élus proviennent de toutes les régions : Île-de-France, Occitanie, Bourgogne-Franche-Comté, Centre-Val de Loire ou encore les DOM-TOM. Concernant la fiscalité, les gains de jeu ne sont pas imposables en tant que revenu en France, l'impôt étant prélevé via la part des mises non redistribuée. Un régime globalement avantageux pour les gagnants.

21:00 - À l'Euromillions, le délai pour réclamer ses gains est limité Après un tirage de l'Euromillions, les participants disposent de soixante jours pour se manifester et récupérer leurs gains auprès de la Française des Jeux. Ce délai court "à compter de la date du dernier tirage ou événement auquel le reçu a participé", et non nécessairement à partir du tirage gagnant lui-même. Par ailleurs, à chaque tirage, un code My Million — composé de deux lettres et sept chiffres — est automatiquement attribué à l'achat d'une grille, offrant la possibilité de remporter un million d'euros supplémentaire, sans surcoût.

20:54 - Jusqu'à quand peut-on jouer à l'Euromillions ? Pour tenter sa chance à l'Euromillions, les joueurs ont jusqu'à 20h15 précises pour valider leur grille, en point de vente physique ou en ligne. Le tirage débute généralement à 20h20, et les résultats sont disponibles aux alentours de 20h50, une fois la combinaison officiellement validée. Côté partage de gains, si un gagnant souhaite redistribuer sa fortune à ses proches, l'administration fiscale considère cela comme un don manuel, potentiellement lourdement imposé. Exception notable : le "mandat réciproque de percevoir le gain éventuel", reconnu par la jurisprudence, permet un partage légal entre co-joueurs.

20:48 - L'Euromillions est né dans les années 1990 Le concept de l'Euromillions ne date pas d'hier. C'est à la Française des Jeux, sous la direction de Caroline de Fontenay, que l'idée d'une loterie européenne a germé dans les années 1990. Le projet a successivement porté les noms "Europa Loto" puis "Méga Millions" avant de trouver sa forme définitive. C'est finalement le vendredi 13 février 2004 que le premier tirage a eu lieu, à l'initiative conjointe des loteries française, britannique et espagnole. Une aventure commune qui réunit aujourd'hui des millions de joueurs à travers l'Europe.

20:42 - Comment récupérer ses gains à l'Euromillions ? Remporter un gain à l'Euromillions implique des démarches qui varient selon le montant. Pour un gain jusqu'à 30 000 euros, les joueurs ayant acheté leur grille en point de vente doivent y retourner avec leur reçu. Au-delà de ce seuil et jusqu'à 500 000 euros, un déplacement dans un centre de paiement FDJ est nécessaire. Pour les gains supérieurs à 500 000 euros, la FDJ propose un accompagnement personnalisé, joignable au 09 69 36 60 60. Des procédures pensées pour sécuriser le versement de sommes parfois considérables.

20:36 - 250 millions d'euros : le record français à l'Euromillions En août 2025, cinq amis originaires d'Île-de-France ont remporté ensemble 250 millions d'euros à l'Euromillions, soit le plafond maximal du jeu. Selon les informations rapportées, c'était "la toute première fois qu'ils jouaient tous ensemble". Avant eux, un joueur de Tahiti avait décroché 220 millions en 2021, un retraité du Sud de la France 200 millions en décembre 2020, et un couple alsacien 178 millions en novembre 2025. Ces gains records illustrent l'ampleur des sommes en jeu dans cette loterie européenne, dont le jackpot peut osciller entre 17 et 250 millions d'euros.

20:30 - Les gains de l'euromillions ne sont pas imposés en france en france, les gains remportés à l'euromillions ne sont soumis à aucune taxe. le fisc considère ces sommes comme un accroissement de patrimoine non imposable. une situation avantageuse comparée à d'autres pays participants : en espagne, au portugal ou en suisse, les gains dépassant certains seuils peuvent être taxés entre 10 % et 35 %. attention toutefois : dès l'année suivant le gain, les revenus générés par le placement de cette somme — intérêts, dividendes ou loyers — restent soumis à la fiscalité classique.

20:24 - Ce que vous devez savoir avant de jouer à l'Euromillions Pour participer à l'Euromillions, il faut avoir au moins 18 ans et débourser 2,50 euros par grille. En France, chaque grille achetée est automatiquement accompagnée d'un code My Million, composé de deux lettres et sept chiffres, offrant une chance supplémentaire de remporter un million d'euros. Ce code est attribué automatiquement : le joueur ne peut pas le choisir. Jouer à l'Euromillions comporte des risques et reste réservé aux personnes majeures.

20:18 - Comment vérifier ses résultats et jouer à l'Euromillions ? Les résultats du code My Million sont disponibles vers 20h35, suivis du tirage Euromillions complet aux alentours de 21h45. Les joueurs peuvent les consulter en point de vente, via l'application mobile en scannant leur reçu, par téléphone ou SMS, ou encore grâce au simulateur en ligne de la FDJ. Pour jouer, il faut choisir 5 numéros entre 1 et 50 ainsi que 2 étoiles parmi 12. Ceux qui ne souhaitent pas sélectionner leurs numéros peuvent opter pour le "flash", qui génère automatiquement une combinaison aléatoire.

20:12 - Un scandale autour des profils gagnants de l'Euromillions en Belgique En Belgique, la Loterie nationale a été au cœur d'une controverse révélée par le journal Sud Presse : l'institution composait elle-même les profils des gagnants de l'Euromillions pour les rendre moins identifiables. Ainsi, une gagnante âgée de Blankenberge avait été présentée comme "une famille avec deux enfants de Gand". Un ancien responsable a témoigné avoir reçu l'ordre de fabriquer ces profils, une pratique que les directeurs de la loterie ont formellement niée.