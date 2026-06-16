Euromillions : le résultat du tirage du mardi 16 juin 2026 dévoilé [EN DIRECT]

Euromillions : le résultat du tirage du mardi 16 juin 2026 dévoilé [EN DIRECT]
La Rédaction

Le tirage Euromillions du mardi 16 juin 2026 a eu lieu et le résultat tant attendu est désormais disponible en direct sur cette page.

Le jackpot de l'Euromillions s'établit à 26 millions pour ce mardi 16 juin 2026. Une cagnotte que des millions de joueurs espèrent décrocher ce soir, à l'issue du tirage de l'Euromillions dont les résultats sont à suivre en direct ci-dessous dès leur publication par la FDJ. Les grilles sont désormais closes, le suspense peut commencer.

 

Vendredi dernier, la combinaison 4, 7, 14, 22 et 23, accompagnée des étoiles 1 et 7, n'a trouvé aucun preneur au rang 1. Plusieurs joueurs européens ont néanmoins validé des rangs intermédiaires, confirmant que l'Euromillions récompense bien au-delà du seul jackpot. Ce non-événement au sommet a mécaniquement alimenté la progression de la cagnotte jusqu'à son niveau actuel.

Une résistance au sommet qui nourrit la légende du tirage de l'Euromillions

Derrière chaque jackpot non remporté se cache une réalité statistique implacable. Décrocher le rang 1 à l'Euromillions suppose de surmonter une probabilité d'environ une chance sur 140 millions, soit sept fois moins favorable que celle du Loto français. C'est précisément cette rareté structurelle qui confère au tirage de l'Euromillions une attractivité croissante à mesure que les semaines sans vainqueur s'accumulent.

Le plafond théorique de la cagnotte Euromillions est fixé à 250 millions, un record absolu que certains tirages ont frôlé par le passé. À l'opposé, un jackpot minimal garanti de 17 millions est assuré à chaque nouveau cycle, garantissant une mise de départ significative. Entre ces deux bornes, la progression dépend uniquement du nombre de tirages consécutifs sans lauréat au sommet.

Le résultat de l'Euromillions ne sera pas le seul enjeu de la soirée

Parallèlement au tirage de l'Euromillions, un code My Million sera également dévoilé ce soir par la FDJ. Composé de deux lettres et sept chiffres, ce code est attribué automatiquement à l'achat de chaque grille à 2,50 euros, sans démarche supplémentaire. Il garantit qu'au moins un joueur français deviendra millionnaire cette semaine, indépendamment de la combinaison gagnante.

Ce soir, la FDJ publiera officiellement les numéros tirés ainsi que le code My Million de la semaine. Ces deux éléments constitueront l'intégralité des informations à retrouver dans les résultats du tirage de l'Euromillions mis en ligne. Jusqu'à leur publication, des millions de joueurs à travers l'Europe retiennent leur souffle.

Dernières mises à jour

22:06 - Une tentative de fraude massive à l'Euromillions en 2007

En juin 2007, un couple propriétaire d'un débit de tabac parisien et un complice ont été mis en examen pour escroquerie portant sur 35,565 millions d'euros. Le buraliste aurait subtilisé par ruse deux tickets gagnants à un joueur régulier, en lui indiquant qu'il n'avait rien gagné, avant de les faire encaisser par un complice. Des signaux d'alerte — les mêmes numéros continuant d'être joués et un transfert bancaire suspect vers l'étranger — ont déclenché une enquête judiciaire.

21:54 - L'Euromillions, une loterie fondée par trois pays européens

Lancé début 2004 à l'initiative de la France, de l'Espagne et du Royaume-Uni, l'Euromillions s'est rapidement élargi. Dès octobre 2004, six nouveaux pays ont rejoint l'aventure : l'Autriche, la Belgique, l'Irlande, le Luxembourg, le Portugal et la Suisse. Les principautés de Monaco, d'Andorre et du Liechtenstein participent également au jeu. Au total, ce sont environ 214 millions d'habitants qui constituent le bassin potentiel de joueurs de cette loterie européenne, l'une des plus importantes au monde par son audience et l'ampleur de ses jackpots.

21:48 - My Million : deux millionnaires créés chaque semaine en France

Depuis le début de l'année 2026, le My Million a déjà engendré 28 millionnaires en France, au 7 avril. Ce code, attribué automatiquement à l'achat de chaque grille d'Euromillions, produit un nouveau gagnant à chaque tirage, soit deux par semaine. Les heureux élus proviennent de toutes les régions : Île-de-France, Occitanie, Bourgogne-Franche-Comté, Centre-Val de Loire ou encore les DOM-TOM. En cas de victoire en ligne, le gain est automatiquement crédité sur le compte joueur, puis transféré directement vers le compte bancaire si les coordonnées ont été renseignées au préalable.

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