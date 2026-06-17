Line Renaud lève le voile sur les derniers jours de Bernadette Chirac

Alors que l'ancienne première dame s'est éteinte le 5 juin dernier, son amie historique Line Renaud a fait des confidences sur ses derniers instants et sur leur période de cohabitation avant sa mort.

Bernadette Chirac s'est éteinte le 5 juin dernier à l'âge de 93 ans. La veuve de Jacques Chirac aurait passée ses derniers jours avec son amie de toujours Line Renaud qui l'aurait accueillie à bras ouverts dans sa demeure en région parisienne. L'actrice avait en effet ouvert les portes de sa maison, à Rueil Malmaison dans les Hauts de Seine, à Bernadette Chirac, qui rencontrait un souci chez elle. "A la suite d'un souci d'ascenseur chez elle, Bernadette est venue s'installer chez moi" à La Jonchère, explique la comédienne à Paris Match. Leur cohabitation aurait duré 6 semaines. Une période qui semble avoir "émerveillée" la défunte qui ne cachait pas sa stupeur pour le "calme de la maison et le chant des oiseaux", ont fait savoir ses proches.

"Je suis heureuse qu'elle ait pu vivre ici ses derniers instants, car je sais qu'ils ont été heureux, paisibles. La fille de Bernadette et Jacques Chirac Claude, était là avec nous, attentive à chaque moment", a également précisé Line Renaud. C'est dans cette bâtisse chargée d'histoire que l'ancienne première dame s'est éteinte. Une maison qui aura vu passer de nombreuses personnalités comme Brigitte Bardot ou Liza Minnelli...

Lors des obsèques de l'ancienne première dame le 12 juin dernier au sein de la basilique Saint Clotilde à Paris, Claude Chirac avait tenu "à remercier publiquement" Line Renaud pour l'hospitalité dont elle a fait preuve envers sa mère lors de ses instants finaux. Avant d'expliquer que "l'actrice avait permis à sa maman "de vivre ses derniers jours dans un paradis d'amour, de fleurs et de chant d'oiseaux", rappelle Yahoo. Des mots aussi forts que le lien qu'unissait les deux femmes.