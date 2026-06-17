Des ministres soumis à des tests anti-drogues, c'est très sérieux !

L premier ministre Sébastien Lecornu a adressé à ses ministres une circulaire présentant son plan de tests anti-drogues à destinations de plusieurs agents de l'Etat.

Dans la nuit du 16 au 17 juin, le premier ministre Sébastien Lecornu a adressé une circulaire à ses ministres. Ces derniers ont ainsi été sommés d'organiser des dépistages des membres de leurs cabinets, des hauts fonctionnaires nommés en conseil des ministres et des agents habilités par le gouvernement, explique Le Monde. Le texte stipule que ces derniers devront adresser à leurs équipes des tests anti drogues inopinés et obligatoires. Ceux-ci prendraient la forme de tests salivaires, ajoute Politico.

Cette décision aurait pour objectif de "vérifier qu'ils ne soient pas consommateurs de stupéfiants y compris dans le domaine privé", partage encore le média spécialisé Politico. Ces tests seront réalisés selon The Huffington Post, sur des personnes déjà "en poste" ainsi que sur d'éventuelles nouvelles recrues publiques.

En cas de résultats positifs, les agents de l'Etat devront "apprécier les conséquences qu'il convient de tirer, y compris sur le plan disciplinaire", ajoute le Premier ministre qui leur demande également de définir "un plan d'action" qu'ils ont ordre de lui adresser "avant le 26 juin". Ils pourraient également être la cible "d'un non-recrutement" en amont d'une nomination, d'une injonction ou d'une révocation, relate BFM TV.

D'après Le Parisien, certains conseillers à Matignon auraient déjà été à l'origine de contrôle alors qu'ils revenaient de week-end il y a une quinzaine de jours.

Au-delà des membres de cabinets, sont également concernés les commissaires, les secrétaires et les délégués des administrations de l'Etat, les ambassadeurs, les consuls généraux, les préfets, les directeurs des services actifs de police en fonction à l'administration centrale, ou encore les recteurs d'académie. Le premier ministre et son gouvernement sont aussi concernés par la mesure et par cette politique de durcissement de lutte contre le narcotrafic, rappelle Ouest France. "L'Etat ne peut pas mener une politique claire contre le narcotrafic et ses conséquences dans la société sans s'imposer à lui-même les mêmes exigences", a déclaré Matignon dans un communiqué en amont de l'envoi de la circulaire.