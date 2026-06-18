Loto : résultat du tirage du mercredi 17 juin 2026, tous les numéros [EN LIGNE]

Loto : résultat du tirage du mercredi 17 juin 2026, tous les numéros [EN LIGNE]
La Rédaction

Le résultat du tirage Loto du mercredi 17 juin 2026 est tombé et le jackpot de 3 millions repart, aucun joueur n'ayant décroché la combinaison gagnante.

La Française des Jeux a organisé ce mercredi 17 juin 2026 un nouveau tirage du Loto avec une cagnotte de 3 millions à la clé. Les résultats sont disponibles ci-dessous, publiés par la FDJ en soirée. Une mise en jeu qui faisait suite à un jackpot non décroché lors du tirage précédent, permettant ainsi à la cagnotte d'atteindre ce niveau.

Tirage du Loto du mercredi 17 juin 2026

Lors du tirage du Loto du mercredi 17 juin 2026, aucune grille n'a affiché les 5 bons numéros et le numéro Chance qui auraient permis à un chanceux ou une chanceuse de changer de vie. Le jackpot est donc remis en jeu au tirage suivant. Aucun joueur n'a davantage trouvé les 5 bons numéros suffisants pour le rang 2. En revanche, 20 grilles gagnantes ont décroché le rang 3 avec quatre bons numéros et le numéro Chance pour 10 788 €, tandis que le rang 4 a récompensé 184 participants avec quatre bons numéros sans numéro Chance pour 830 € chacun.

Le jackpot du Loto repart à la hausse, la course au résultat est relancée

La mécanique du tirage du Loto repose sur un engrenage bien rodé : tout jackpot non remporté vient automatiquement gonfler la cagnotte du tirage suivant, entretenant la fièvre des joueurs semaine après semaine. Pour viser le rang 1, chaque participant doit cocher cinq numéros parmi 49 et un numéro Chance parmi 10. Une grille simple est accessible à 2,20 euros, avec une option second tirage proposée à 80 centimes supplémentaires.

Les grilles du Loto peuvent être validées jusqu'à 20h15 le jour du tirage, que ce soit dans un point de vente agréé, sur le site officiel de la FDJ ou via l'application mobile. Ce résultat du Loto confirme que la pression monte à chaque session sans vainqueur au rang 1, rendant chaque nouveau tirage du Loto plus attractif que le précédent.

Dernières mises à jour

- Décrocher le jackpot du Loto, plus difficile que d'avoir un enfant astronaute

Tenter sa chance au Loto, c'est faire face à des probabilités vertigineuses. Avec une seule grille classique, un joueur dispose d'une chance sur 19 068 840 de trouver la bonne combinaison. À titre de comparaison, il a davantage de chances d'être touché par un astéroïde (une sur 720 000), d'avoir un enfant astronaute (une sur 12 millions) ou même d'être né avec un sixième doigt (une sur 20 000). Des statistiques qui donnent le vertige, mais qui n'empêchent pas chaque semaine des millions de Français de tenter leur chance.

- Toutes les combinaisons ont la même probabilité au Loto

Un joueur a autant de chances de remporter le jackpot du Loto en cochant 1 - 2 - 3 - 4 - 5 avec le numéro Chance 6 qu'avec n'importe quelle autre combinaison. Chaque suite de numéros, aussi "logique" ou "aléatoire" qu'elle paraisse, possède exactement la même probabilité d'être tirée. Par ailleurs, les gains non réclamés ne restent pas indéfiniment en suspens : les gains intermédiaires sont reversés au Trésor public depuis la loi Pacte, tandis que les jackpots peuvent être réinjectés dans de futures cagnottes ou opérations spéciales.

- Le pack MultiChances du Loto offre plus de chances de gagner

Pour les joueurs qui souhaitent maximiser leurs chances au Loto, il existe le pack MultiChances. Constitué de 600 parts et autant de codes, ce pack est disponible au prix de 6,60 euros la part. En misant sur cette option, un joueur augmente significativement ses probabilités de sortir gagnant. Attention toutefois : en cas de gain, les sommes remportées sont partagées entre les détenteurs de parts. Une formule qui séduit ceux qui préfèrent multiplier leurs chances plutôt que de jouer en solo.

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