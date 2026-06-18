Loto : résultat du tirage du mercredi 17 juin 2026, tous les numéros [EN LIGNE]

Tenter sa chance au Loto, c'est faire face à des probabilités vertigineuses. Avec une seule grille classique, un joueur dispose d'une chance sur 19 068 840 de trouver la bonne combinaison. À titre de comparaison, il a davantage de chances d'être touché par un astéroïde (une sur 720 000), d'avoir un enfant astronaute (une sur 12 millions) ou même d'être né avec un sixième doigt (une sur 20 000). Des statistiques qui donnent le vertige, mais qui n'empêchent pas chaque semaine des millions de Français de tenter leur chance.

Un joueur a autant de chances de remporter le jackpot du Loto en cochant 1 - 2 - 3 - 4 - 5 avec le numéro Chance 6 qu'avec n'importe quelle autre combinaison. Chaque suite de numéros, aussi "logique" ou "aléatoire" qu'elle paraisse, possède exactement la même probabilité d'être tirée. Par ailleurs, les gains non réclamés ne restent pas indéfiniment en suspens : les gains intermédiaires sont reversés au Trésor public depuis la loi Pacte, tandis que les jackpots peuvent être réinjectés dans de futures cagnottes ou opérations spéciales.

Pour les joueurs qui souhaitent maximiser leurs chances au Loto, il existe le pack MultiChances. Constitué de 600 parts et autant de codes, ce pack est disponible au prix de 6,60 euros la part. En misant sur cette option, un joueur augmente significativement ses probabilités de sortir gagnant. Attention toutefois : en cas de gain, les sommes remportées sont partagées entre les détenteurs de parts. Une formule qui séduit ceux qui préfèrent multiplier leurs chances plutôt que de jouer en solo.

22:36 - Le record absolu du Loto remonte à décembre 2021 Le plus gros jackpot jamais remporté au Loto s'élève à 30 millions d'euros. Ce gain record a été décroché à Orgères le 4 décembre 2021. Le deuxième plus grand jackpot de l'histoire du jeu a quant à lui été remporté le 11 septembre 2021 par un joueur ayant tenté sa chance sur Internet. Le top 5 des plus grandes cagnottes se complète avec 25 millions d'euros gagnés à Paris le 5 décembre 2022, 24 millions à Sarcelles le 6 juin 2011, et 23 millions remportés par un couple de Libourne le 19 mai 2014.

22:18 - En 2026, le Loto réserve plusieurs tirages spéciaux avec des jackpots garantis En 2026, la Française des Jeux a programmé six Super Loto, dont trois liés aux vendredis 13, ainsi qu'un Super Loto du Patrimoine. Ces tirages spéciaux proposent un jackpot minimum de 13 millions d'euros. Deux Grands Loto sont également au calendrier, l'un en été et l'autre à Noël, avec des cagnottes minimums de 20 millions d'euros chacun. Ces rendez-vous incontournables offrent aux joueurs des opportunités de gains exceptionnels tout au long de l'année. Rappel : les jeux d'argent sont réservés aux personnes majeures. En cas de difficultés, le 09 74 75 13 13 est disponible.

22:06 - Plus de 1,5 million de gagnants au Loto en 2026 En 2026, 1 516 316 joueurs ont gagné au Loto. Entre le jackpot, les gains intermédiaires ou les simples remboursements, le tirage a fait plusieurs heureux. Chaque semaine, des millions de Français tentent leur chance et espèrent remporter le gros lot. Les jeux de tirage comme le Loto, l'EuroMillions - My Million, le Keno et l'EuroDreams sont les premiers pourvoyeurs de millionnaires. Quelques grands gagnants ont toutefois décroché le million via les jeux à gratter Millionnaire et Mission Patrimoine 2025.

21:54 - Comment récupérer ses gains au Loto Vous avez validé votre grille du Loto en point de vente et décroché un gain ? La procédure dépend du montant remporté. Jusqu'à 30 000 euros, le retrait s'effectue directement chez le commerçant où le billet a été acheté. Au-delà, il faut contacter le service client de la FDJ, qui oriente les gagnants vers le service Relations Gagnants pour un accompagnement personnalisé. Dans tous les cas, le gagnant dispose d'un délai de 60 jours pour récupérer ses gains. Passé ce délai, les sommes ne peuvent plus être réclamées.

21:42 - Une histoire du Loto qui remonte au XVIe siècle Héritier de la Loterie nationale créée en 1933, le Loto puise ses origines en Italie, dès le XVIe siècle. Officialisé sous sa forme moderne par le gouvernement Chirac, le premier tirage a eu lieu en 1976. Depuis, des millions de Français ont vu leur quotidien chamboulé en devenant millionnaires. Les chances de remporter le jackpot restent toutefois très faibles : environ une sur 19 millions. En 2026, plus de 1,5 million de joueurs ont néanmoins déjà touché un gain, qu'il s'agisse de jackpots, de gains intermédiaires ou de simples remboursements.

21:30 - Les plus gros gains du Loto en 2025 Le Loto a récompensé plusieurs joueurs avec des gains records en 2025. Le jackpot le plus élevé de l'année a atteint 23 millions d'euros, remporté en Gironde le 29 septembre. La deuxième plus grosse cagnotte s'est élevée à 20 millions d'euros, décrochée en Bretagne le 15 novembre. Enfin, un joueur d'Occitanie a remporté 19 millions d'euros le 26 février. À chaque tirage, dix codes sont également tirés au sort, permettant à dix participants de remporter chacun 20 000 euros, indépendamment de la combinaison gagnante.

21:22 - Le pack MultiChances du Loto : jouer à plusieurs pour plus de chances Disponible uniquement sur le site FDJ ou son application mobile, le pack MultiChances permet de jouer collectivement au Loto. Il est composé de 100 grilles simples et 100 codes Loto, chacun offrant la possibilité de remporter 20 000 euros. Chaque joueur peut acheter 1, 2, 5 ou 10 parts à 4,40 euros l'unité. En cas de gain, "vous remportez une partie des gains du pack, proportionnellement au nombre de parts achetées", précise la FDJ. Une version élargie existe également, constituée de 600 parts à 6,60 euros chacune.

21:10 - Le Loto Mission Nature, un jeu au service de la biodiversité Depuis 2023, 64 projets de préservation de la nature ont bénéficié du soutien financier de la FDJ grâce au Loto Mission Nature. Cette offre de jeux est "destinée à la préservation et la restauration de la biodiversité et à la sensibilisation du grand public à cet enjeu". En 2026, cette quatrième édition est lancée en partenariat avec l'Office français de la biodiversité (OFB), à l'occasion de la Fête de la Nature. Pour les joueurs en ligne, les gains sont automatiquement crédités sur leur compte joueur après chaque tirage du Loto. Rappel : le jeu est interdit aux moins de 18 ans.

20:58 - Un rythme record de nouveaux millionnaires grâce au Loto en 2025 En 2025, la FDJ a créé un millionnaire tous les deux jours, portant le total annuel à 189 gagnants. La grande majorité d'entre eux, soit 87,5 %, ont remporté entre 1 et 5 millions d'euros, principalement grâce aux codes My Million® et aux jackpots LOTO®. Pour rappel, le jackpot minimum du Loto est fixé à 2 millions d'euros, et la cagnotte moyenne remportée tourne autour de 5 millions d'euros. Jouer comporte toutefois des risques, notamment d'addiction. Le jeu est interdit aux moins de 18 ans. En cas de difficulté, un service d'aide est joignable au 09 74 75 13 13.

20:52 - Comment le Loto garantit l'intégrité de ses tirages Les boules officielles du Loto sont conservées dans un espace ultra-sécurisé, placé sous vidéosurveillance et équipé d'un accès par lecteur d'empreinte biométrique. Seul l'huissier détient la clé permettant d'accéder à ce coffre. Les boules sont également contrôlées deux fois par an par un organisme extérieur, garantissant l'intégrité de chaque tirage. Par ailleurs, la FDJ met à disposition un simulateur en ligne permettant de calculer ses gains potentiels en renseignant ses numéros cochés, son code LOTO, sa participation éventuelle au 2nd tirage ainsi que le jour de tirage choisi.

20:46 - Jouer au Loto : des chances de gagner très faibles mais des millions de gagnants Les chances de décrocher le jackpot du Loto sont d'environ une sur 19 068 840 en jouant une seule grille classique. À titre de comparaison, un joueur a plus de chances d'être touché par un astéroïde (une sur 720 000) ou d'avoir un enfant astronaute (une sur 12 millions) que de trouver la bonne combinaison. Malgré ces probabilités très défavorables, en 2026, plus de 1,5 million de joueurs ont déjà remporté un gain, que ce soit un jackpot, un gain intermédiaire ou un simple remboursement.

20:40 - Comment récupérer ses gains au Loto après un tirage Vous avez un billet gagnant du Loto acheté en point de vente ? Les gains jusqu'à 30 000 euros peuvent être retirés directement chez le commerçant. Au-delà de ce montant, il faut contacter le service client, qui oriente vers le service Relations Gagnants pour un accompagnement personnalisé. Dans tous les cas, le gagnant dispose de 60 jours pour récupérer ses gains. À noter : à chaque tirage, dix codes sont tirés au sort, permettant chacun de remporter 20 000 euros, indépendamment de la combinaison jouée.