Orages en France : 12 départements en vigilance orange suite à des phénomènes violents, trajectoire et prévisions

Les orages éclatent fortement sur l'ouest de la France ce jeudi 25 juin. Grosse grêle, fortes pluies et puissantes rafales sont annoncées dans les départements en vigilance orange.

Si des orages éclatent localement depuis quelques jours, ils s'intensifient ce jeudi 25 juin. Un conflit de masse d'air se met progressivement en place avec l'arrivée d'air océanique qui rencontre l'air brûlant et crée de l'instabilité. Une dégradation orageuse localement marquée est attendue en fin de journée dans l'ouest de la France. C'est pourquoi Météo-France a d'abord placé en vigilance orange 10 départements avec deux vagues : les Côtes d'Armor, l'Ille-et-Vilaine, la Manche à partir de 16 heures puis les Pyrénées-Atlantiques, les Landes, la Gironde, le Lot-et-Garonne, la Dordogne, les Hautes-Pyrénées et le Gers à partir de 18 heures. Puis, dans son bulletin de 10 heures, Météo-France a ajouté la Mayenne et la Sarthe à partir de 16 heures.

"Jeudi en fin d'après-midi et soirée, des orages remontent sur la façade ouest du pays, parfois forts accompagnés notamment de grêle et de fortes rafales", précise l'organisme. Les rafales pourraient atteindre 100 km/h et de gros grêlons pourraient tomber. Des cumuls de pluie jusqu'à 50 mm en peu de temps sont attendus.

Le sud-est jusqu'à la vallée du Rhône est en vigilance jaune orages ainsi qu'une bonne partie de l'ouest de la France. Des phénomènes virulents peuvent toujours éclater en montagne, notamment dans les Alpes. "Le risque d'orage déclinera partout en fin de soirée", précise Keraunos, l'observatoire français des tornades et des orages violents.

Un week-end très orageux

Vendredi, un axe allant de la Bretagne au nord de la France sera davantage visé en fin de journée. "Les foyers orageux devraient se multiplier en fin d'après-midi, soirée et nuit suivante de l'Aquitaine à la Normandie, puis jusqu'aux Hauts-de-France et à la Lorraine, avec des orages parfois actifs, notamment près de la Manche", prévoit Keraunos.

Après la #canicule, un conflit de masses d'air va s'opérer ce week-end. Par conséquent, des #orages localement violents pourraient se former en fin de semaine, notamment entre samedi et dimanche où l'on surveille cette situation avec attention. pic.twitter.com/BCSKDJy97W — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) June 24, 2026

Durant le week-end, le conflit de masse d'air va s'intensifier, précise La Chaine météo. Des vagues orageuses vont traverser le pays. Samedi, un axe Aquitaine-Centre-Hauts-de-France/Ardennes devrait être davantage touché. Ils vont accompagner le recul de la canicule vers l'est. Ainsi, dimanche, la perturbation va se décaler vers l'est. "Les régions allant du sud-ouest au centre, puis vers le nord-est, pourraient être les plus exposées selon le placement exact de la zone de conflit, qui reste encore à préciser dans le détail", ajoute le site spécialisé. Un risque de fortes pluies, de grêle et de puissantes rafales est donc attendu.

Dernières mises à jour

15:35 - Des phénomènes "extrêmes" attendus Les orages de ce jeudi s'annoncent violents avec de la grêle, du vent et de la pluie. "On va avoir une circulation d’orages en altitude avec des phénomènes extrêmes. Ça va être de la grêle, des bourrasques dépassant possiblement les 100 km/h", a assuré Olivier Proust, prévisionniste à Météo France, auprès de Ouest-France. Les températures caniculaires jouent sur la puissance des orages. "C’est vraiment à partir de 15 h/16 h que l’on aura une bascule très nette vers des orages potentiellement forts", a-t-il précisé. 14:05 - Les orages feront-ils chuter la température ? Si des orages ont déjà éclaté localement, ils n'ont pas fait baisser la température. Cette fois-ci, ce sera le cas. Dans l'ouest, quelques degrés seront perdus sur les maximales pour la journée de demain. Il fera encore chaud, mais la descente sera enclenchée. Ceux de la fin de semaine accompagneront la baisse progressive des températures. 12:15 - Des rafales jusqu'à 110 km/h et de la grêle Des orages violents se confirment pour l'après-midi. "Des orages éclatent en Bretagne et Cotentin, puis également en Aquitaine en fin de journée. Ils s'accompagnent de rafales à 90 km/h à localement 110 km/h, de cumuls de précipitations notables, d'une activité électrique marquée et de grêle moyenne à potentiellement grosse. Des averses orageuses se déclenchent également sur la montagne corse, le relief du Massif central et des Alpes", précise Météo-France. La vigilance est donc de mise. LIRE PLUS

Les orages sont présents toute la semaine en France. Alors que le risque de phénomènes violents s'accroit, il faut attendre ceux de fin de semaine pour voir véritablement baisser les températures