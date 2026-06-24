Orages en France : 50 départements en alerte, de fortes pluies et de la grêle s'abattent

Les orages sont plus intenses ce mercredi 24 juin. Plus de la moitié du pays est en vigilance. Coups de tonnerre, pluies battantes, puissantes rafales... Ils peuvent être très forts par endroits.

Des orages vont encore éclater ce mercredi 24 juin. De nombreux départements sont concernés du sud-est au nord-est. Météo-France en a placé une cinquantaine en vigilance jaune pour cet après-midi. L’Ain, les Alpes-de-Haute-Provence, les Hautes-Alpes, les Alpes-Maritimes, l’Ardèche, l’Ariège, l’Aveyron, le Cantal, la Charente, la Charente-Maritime, la Corrèze, la Corse-du-Sud, la Haute-Corse, la Creuse, la Dordogne, la Drôme, l'Eure-et-Loir, le Gard, la Haute-Garonne, l'Ille-et-Vilaine, l'Indre, l'Indre-et-Loire, l'Isère, le Jura, le Loir-et-Cher, la Loire, la Haute-Loire, la Loire-Atlantique, le Lot, la Lozère, le Maine-et-Loire, la Mayenne, le Morbihan, l'Orne, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, les Pyrénées-Orientales, le Rhône, la Sarthe, la Savoie, la Haute-Savoie, les Deux-Sèvres, le Tarn, le Tarn-et-Garonne, le Var, le Vaucluse, la Vendée, la Vienne et la Haute-Vienne sont concernés.

Le risque le plus marqué touche les reliefs du sud-est, "notamment la partie sud des Alpes, la Haute-Provence, l'est du Massif central, et la montagne corse", précise La Chaine météo. Dans ces zones très exposées, les cumuls pourront atteindre 25 à 35 mm, voire 50 mm de pluie. Des chutes de grêle sont aussi redoutées. Il faudra surveiller le risque de ruissellement.

Météo-France précise, pour sa part, que ces averses orageuses vont s'étendre sur la PACA, le sud-est du Rhône-Alpes et le sud du Massif central. Les Pyrénées feront aussi face aux orages. En soirée, la perturbation se développe "du golfe du Morbihan vers la Vendée, du Val de Loire, le Perche et la Beauce". "En cours d'après-midi, le temps pourra également tourner localement à l'orage des Charentes à la Bretagne et au Bassin Parisien. Des foyers orageux épars sont attendus sur ces régions jusqu'en soirée, avec de fortes pluies localisées ainsi qu'un risque ponctuel de microrafale sous les premiers déclenchements", estime, de son côté, Keraunos, l'observatoire français des tornades et des orages violents.

Nouvelle journée de canicule intense ce mercredi, avec des évolutions orageuses qui s'annoncent parfois virulentes sur les Alpes et les Cévennes. Risque de grêle, de très fortes pluies et de rafales > 90 km/h.

bulletin complet : https://t.co/dookCX0aeA pic.twitter.com/9Y5QqIJnbu — Keraunos (@KeraunosObs) June 24, 2026

Ces orages ne mettront toutefois pas fin aux chaleurs caniculaires. Des phénomènes de "heat burst" sont craints après ces derniers. Ces "coups de chaleur" assez rares entrainent une hausse brutale des températures en quelques minutes et sont accompagnés de rafales et d'un assèchement soudain de l'air.

Les prévisions d'orages des prochains jours

Jeudi, le risque d'orages devrait être davantage localisé du centre-ouest au sud-ouest. La perturbation pourrait quand même remonter jusqu'à la Normandie, voire les Hauts-de-France, selon Keraunos.

Vendredi, un axe allant de la Bretagne au nord de la France sera visé en fin de journée. Pluies abondantes, grêle et puissantes rafales seront toujours au rendez-vous.

Ce week-end, La Chaine météo annonce des averses orageuses dans l'ouest samedi, puis une journée de dimanche instable et orageuse sur "quasiment tout le pays". C'est ce passage qui pourrait finir par réussir à repousser la canicule vers l'est, mais l'ambiance restera chaude.

Dernières mises à jour

12:20 - Les vigilances orages activées, mais pas que.. Les premières vigilances jaunes orages sont activées à 12h. Elles concernent surtout le sud-est. Dans l'ouest, une nouvelle vague est attendue vers 14h dans la partie sud et vers 15 heures dans la partie nord. Une vigilance jaune pluie-inondation est aussi activée dans les Hautes-Alpes et les Alpes-de-Haute-Provence. Ce dernier écope aussi d'une vigilance crue sur la partie "Var amont". 10:15 - Quelle trajectoire des orages aujourd'hui ? Si le soleil s'impose sur le pays et que l'atmosphère devient de plus en plus lourde au fil des heures, dès la mi-journée, les nuages orageux se développent en montagne. Le risque ne se cantonne toutefois pas aux sommets. Le sud-est pourrait également faire face aux orages dans la journée, alors qu'en soirée, c'est davantage le nord-ouest qui sera touché. 10:04 - Prudence en montagne ! Si vous êtes en vacances, il est préférable d'éviter la randonnée en montagne ce mercredi. Les Alpes-du-Sud, l'est du Massif central, les Cévennes et la montagne corse seront particulièrement concernés. L'activité électrique sera soutenue. Les pluies peuvent être localement abondantes et accompagnées de fortes rafales. Un important risque de ruissellements est signalé. Les Pyrénées sont aussi en vigilance orages. Outre la #canicule, des orages localisés mais parfois forts sont attendus à proximité des Alpes du Sud aujourd'hui, avec un risque de grêle, de fortes rafales et d'une activité électrique marquée. Soyez prudents si vous partez en montagne. pic.twitter.com/hTXIdKO3ha — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) June 24, 2026

Les orages sont présents toute la semaine en France. Alors que le risque de phénomènes violents s'accroit, il faut attendre ceux de fin de semaine pour voir véritablement baisser les températures