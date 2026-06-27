Orages en France : de nombreux départements en vigilance orange, les prévisions du week-end

De violents orages sont attendus sur une partie de la France ce samedi 27 juin. Plusieurs départements entrent en vigilance orange. À quoi faut-il s'attendre ?

De forts orages sont attendus à partir de ce samedi 27 juin en France. Alors que l'Hexagone est asphyxié depuis plusieurs jours par un épisode caniculaire extrême, une nouvelle instabilité fait son arrivée ce week-end. C'est pourquoi Météo-France a décidé de placer plusieurs départements en vigilance orange orages à partir de samedi après la mi-journée. "Des orages brusques et violents vont se déclencher cet après-midi, débutant sur le Centre-Val-de-Loire, pour se propager vers l'Île-de-France, puis les Hauts-de-France, l'Yonne et jusqu'aux Ardennes", assure l'institut météorologique.

Cette vigilance orange orages concerne au total 34 départements, du nord jusqu'au sud-ouest du pays. Plusieurs "phénomènes violents, comme de la grêle, de fortes averses et des rafales de vent dépassant les 100 km/h par endroits", sont attendus en France. Les orages risquent d'être particulièrement nombreux dans les prochaines heures. "Une deuxième axe orageux va concerner dans la soirée et la nuit de samedi à dimanche, la Nouvelle-Aquitaine le sud du Centre-Val-de-Loire et l'Allier", indique également Météo-France.

Un dimanche particulièrement orageux ?

Les orages vont rester dans la journée de dimanche sur le sol français. Selon les prévisions, l'instabilité orageuse sera présente du sud-ouest jusqu'au nord-est dès le début de journée. "Attention aux orages qui éclateront des Pyrénées au Centre Est puis Alsace", prévient la Chaîne météo.

"En cours de journée, une activité orageuse fréquente et parfois virulente est dès lors attendue sur un axe Pyrénées/nord-est, avec un risque de fortes rafales de vent, de fortes pluies et de grêle", indique de son côté Keraunos (l'Observatoire français des tornades et orages violents.Ces violents orages devraient continuer dans la soirée ainsi que dans la nuit de dimanche à lundi, au moment où l'épisode caniculaire doit prendre fin.

Dernières mises à jour

14:20 - 34 départements en vigilance orange à cause des orages Attention aux orages dans l'Hexagone. Météo-France a placé au total 34 départements en vigilance orange, du nord-est jusqu'au au sud-ouest.

Les orages sont attendus ce week-end en France. Alors que la canicule est toujours présente dans l'Hexagone, cette perturbation s'accompagne d'une baisse des températures.