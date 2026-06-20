Orages en France : les départements en vigilance, où et quand la foudre est-elle attendue ?

Les violents orages causés par la canicule font des blessés et de lourds dégâts. Le Premier ministre Sébastien Lecornu préside ce samedi 20 juin le Centre interministériel de crise (CIC) du ministère de l'Intérieur, alors que d'autres intempéries sont attendues.

La violente canicule qui frappe la France provoque de violents orages. L'air chaud entre en conflit avec l'air humide venant de l'Atlantique, provoquant d'impressionnantes tempêtes depuis le jeudi 18 juin. Vendredi, la Normandie et le Nord ont été particulièrement touchés. Dans l'Eure, d'énormes grêlons de 5 cm de diamètre sont tombés du ciel, tandis que les torrents qui se sont abattus sur le Nord et le Pas-de-Calais ont fait plusieurs blessés et des dégâts matériels. Deux hommes ont ainsi été blessés de manière légère vendredi soir après que la foudre s'est abattue sur un patio métallique, à Fampoux, près d'Arras, relève La Voix du Nord. Une femme a également été blessée à Lille après qu'un platane s'est coupé en deux sur le boulevard Victor-Hugo. Les intempéries ont aussi abîmé plusieurs véhicules, et une maison a été détruite à Hem.

Le passage de la dépression orageuse a aussi inondé les axes routiers et fortement perturbé le trafic ferroviaire, entraînant l'interruption complète de la circulation entre Lille et Douai jusqu'à près de 22 heures vendredi 19 juin. Au départ de la gare Lille-Flandres, des retards allant jusqu'à 40 minutes ont été enregistrés, tandis que le trafic des TGV et des trains Eurostar (ex-Thalys) a également subi des répercussions.

Le Premier ministre Sébastien Lecornu doit présider ce samedi 20 juin le Centre interministériel de crise (CIC) du ministère de l'Intérieur. Cet outil stratégique de gestion de crise réunira, à l'initiative de l'entourage du Premier ministre, un large panel de membres du gouvernement afin de coordonner la réponse nationale à l'urgence météorologique. Seront ainsi présents les ministres de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur, des Transports, de la Santé, de l'Aménagement du territoire, des Armées, de l'Agriculture, des Sports, du Travail, de la Transition écologique, de la Justice, de la Culture et du Logement.

Météo France annonce que 60 départements sont placés en vigilance orange pour samedi 20 juin et dimanche 21 juin. En prime, 10 départements sont placés en vigilance orange pour orages ce samedi : l'Aisne, les Ardennes, la Meuse, la Marne, la Seine-et-Marne, l'Aube, la Haute-Marne, l'Yonne, la Côte-d'Or et la Nièvre.

Les nouveaux orages prévus en fin d'après-midi et dans la soirée devraient être plus modérés. Le risque apparaît comme "plus isolé", selon La Chaîne Météo, même si des phénomènes violents restent possibles (grêle, fortes pluies et fortes rafales). Enfin, dimanche, le risque d'orages devrait devenir "beaucoup plus restreint" en raison de la stabilité de la masse d'air.

Dernières mises à jour

14:57 - 60 départements en vigilance orange canicule, dont 10 en alerte orages Météo France indique que 60 départements sont placés en vigilance orange les samedi 20 juin et dimanche 21 juin. En parallèle, 10 départements se retrouvent en vigilance orange pour risque d'orages violents ce samedi : l'Aisne, les Ardennes, la Meuse, la Marne, la Seine-et-Marne, l'Aube, la Haute-Marne, l'Yonne, la Côte-d'Or et la Nièvre. 14:04 - Sébastien Lecornu active le Centre interministériel de crise Ce samedi 20 juin, le Premier ministre Sébastien Lecornu présidera le Centre interministériel de crise (CIC) du ministère de l'Intérieur, un outil stratégique activé à son initiative pour coordonner la réponse nationale face à l'urgence météorologique. Cette réunion de crise rassemblera un très large panel de membres du gouvernement, mobilisant les ministres de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur, des Transports, de la Santé, de l'Aménagement du territoire, des Armées, de l'Agriculture, des Sports, du Travail, de la Transition écologique, de la Justice, de la Culture et du Logement. 13:04 - Deux hommes foudroyés dans le Nord Dans la soirée du vendredi 19 juin, vers 18h15, deux hommes de 56 et 66 ans ont été frappés par la foudre à Fampoux (Pas-de-Calais) alors qu'ils se trouvaient sous un porche métallique, indique BFMTV. pris en charge par le CODIS du Pas-de-Calais, ils ont été transportés à l’hôpital d’Arras. Leur pronostic vital n'est pas engagé.

Les fortes chaleurs s'installent durablement sur le pays. Cet épisode caniculaire devrait se maintenir a minima jusqu'en début de semaine prochaine. En marge de ces très fortes chaleurs, des orages localement violents concernent les Hauts-de-France vendredi après-midi et en début de soirée.