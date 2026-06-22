Orages en France : pluie, grêle... Des phénomènes violents attendus, les prévisions détaillées

Des orages éclatent encore en France ce lundi, mais ils ne parviennent pas à agir sur la chaleur. Ils sont toutefois à surveiller car ils peuvent s'accompagner de pluies battantes et de grêle.

La canicule se prolonge avec des journées qui s'annoncent encore étouffantes. D'importants épisodes orageux ont aussi été observés et ils ont déjà fait des dégâts : arbres décrochés, impacts de foudre sur des habitations, axes routiers inondés... Et ce n'est pas fini. Cette semaine, des orages de chaleur vont encore éclater. Ils ne suffiront toutefois pas à faire baisser les températures : l'atmosphère n'en deviendra que plus lourde avec l'humidité.

Ce lundi 22 juin, une cinquantaine de départements sont en vigilance jaune orages, dont une majorité est située dans l'ouest. "Des orages éclatent dans l'après-midi sur les crêtes des Pyrénées, sur le sud du Massif central et surtout sur les Alpes du sud où ils peuvent donner des précipitations parfois soutenues. Des nuages peuvent aussi brouiller le ciel dans l'après-midi et en soirée sur le nord-ouest de l'hexagone et conduire à des averses orageuses plus isolées de la Bretagne et des terres normandes au Centre-Val de Loire et au Limousin", précise Météo-France.

De puissants orages en fin de semaine

Des phénomènes violents sont possibles localement. L'observatoire français des tornades et orages violents, Keraunos, précise que de fortes pluies et de la grêle sont attendues sur les Alpes et le nord-ouest. Des bourrasques de vent jusqu'à 90 km/h sont également envisagées. Les fortes chaleurs resteront malgré tout de mise.

Les orages pourraient être plus localisés mardi, concernant majoritairement les massifs du sud et le nord-ouest en fin de journée. En montagne, ils seront très pluvieux. Dans les jours suivants, il faudra surveiller l'évolution orageuse possible dans le nord-ouest. Un potentiel d'orages marqués est davantage attendu pour la fin de semaine. Ce week-end, La Chaine météo annonce des averses orageuses dans l'ouest samedi, puis une journée de dimanche instable et orageuse sur "quasiment tout le pays". C'est ce passage qui pourrait finir par réussir à repousser la canicule vers l'est, mais l'ambiance restera chaude.

Dernières mises à jour

16:30 - Une vingtaine de départements en vigilance jaune orages demain Dans son bulletin de 16 heures, Météo-France a revu à la hausse le nombre de départements en vigilance jaune orages pour demain. Deux zones sont concernées : les Alpes, déjà signalés, et désormais le nord-ouest. Les Alpes-Maritimes, les Alpes-de-Haute-Provence et les Hautes-Alpes sont rejoints par la Somme, l'Oise, la Seine-Maritime, l'Eure, l'Eure-et-Loir, l'Orne, la Manche, la Sarthe, la Mayenne, l'Ille-et-Vilaine, les Côtes d'Armor, le Morbihan, la Loire-Atlantique, le Maine-et-Loire et la Vendée. "L'après-midi, les massifs du sud se coiffent de nuages menaçants, donnant des orages en fin de journée, orages parfois forts sur les Alpes du sud. Des averses orageuses isolées restent possibles en fin d'après-midi et en soirée sur le Nord-Ouest", précise Météo-France. 14:30 - Pourquoi les orages ne font pas baisser la chaleur ? Les épisodes caniculaires se terminent souvent par de puissants orages. Si cela pourra être davantage le cas en fin de semaine, avec les orages de ce lundi, on ne change pas de masse d'air. Les orages y ajoutent de l'humidité, c'est pourquoi le ressenti devient en fait plus lourd. Des pointes à 40 degrés sont attendues ce mardi à Paris et dans l'ouest de la France. 14:10 - Quels départements en vigilance ce lundi ? Ce lundi, les départements placés en vigilance jaune orages sont assez dispersés sur le pays, même si la majorité se trouve à l'ouest. Ils sont au nombre de 53 à être concernés : l'Aisne, les Alpes-de-Haute-Provence, les Hautes-Alpes, les Alpes-Maritimes, l'Ariège, l'Aube, l'Aveyron, le Calvados, le Cantal, la Côte-d'Or, l'Eure, l'Eure-et-Loire, la Haute-Garonne, la Haute-Loire, le Loiret, la Lozère, le Maine-et-Loire, la Manche, la Marne, les Côtes-d'Armor, le Morbihan, l'Ille-et-Vilaine, la Mayenne, la Moselle, l'Oise, l'Orne, le Puy-de-Dôme, le Maine-et-Loire, la Loire-Atlantique, la Vendée, la Haute-Vienne, la Creuse, la Corrèze, les Landes, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, les Pyrénées-Orientales, le Bas-Rhin, la Sarthe, Paris, la Seine-Maritime, la Seine-et-Marne, les Yvelines, les Deux-Sèvres, le Var, le Vaucluse, la Vienne, l'Yonne, l'Essonne, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne, le Val-d'Oise, et la Corse-du-Sud. 14:07 - La forte chaleur alimente le front orageux La canicule se poursuit. Cette chaleur alimente "des foyers orageux localement producteurs de fortes pluies et de grêle, notamment sur les Alpes et dans le nord-ouest du pays", précise Keraunos. Ces orages sont classés comme "modérés". "Dès le début d'après-midi, les nuages bourgeonneront de nouveau sur les reliefs, notamment du côté des Pyrénées, du sud du Massif Central et des Alpes. C'est principalement sur les Alpes que l'activité orageuse pourra prendre de l'ampleur en cours d'après-midi, avec un risque localisé de fortes pluies, de grêle et de bourrasques de vent parfois proches de 70 km/h. Les orages se disperseront progressivement en soirée. Dans le même temps, en cours d'après-midi, des foyers orageux commenceront à se développer dans le nord-ouest du pays. Localement, ils pourront être actifs et produiront jusqu'en fin de soirée de fortes lames d'eau localisées, des rafales de vent isolément fortes (microrafales avec pointes possibles > 90 km/h) et de la grêle", détaille l'observatoire français des tornades et orages violents.

Les fortes chaleurs s'installent durablement sur le pays. Cet épisode caniculaire devrait se maintenir a minima jusqu'en fin de semaine. En marge de ces très fortes chaleurs, des orages localement violents touchent la France.