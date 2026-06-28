Orages en France : plusieurs départements en vigilance orange, les prévisions

Après la canicule, la France est traversée par des orages depuis le début du week-end. Plusieurs départements sont en vigilance orange, le point sur la situation.

Alerte dans le sud-ouest et le centre de la France, dimanche 28 juin. 14 départements sont placés en vigilance orange pour des risques d'orages. Les territoires concernés sont l'Allier, l'Ariège, l'Aveyron, le Cantal, la Haute-Garonne, le Gers, la Loire, la Haute-Loire, le Lot, le Puy-de-Dôme, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, le Tarn et le Tarn-et-Garonne. L'alerte débute à partir de 14 heures.

La veille, de nombreux départements avaient été placés en vigilance orange aux orages par Météo-France. Un épisode orageux particulièrement orageux s'est abattu samedi sur l'Hexagone, de violentes rafales de vent, des chutes de grêle ou encore d'impressionnants éclairs ont fait leur apparition sur plusieurs parties de l'Hexagone. Du côté de la région parisienne, la finale du Top 14 entre Toulouse et Montpellier a été interrompue pendant plusieurs minutes à cause des conditions météorologiques.

Des orages particulièrement violents ?

Les orages sont donc toujours présents ce dimanche. "Une dégradation orageuse se met en place dans l'après-midi de dimanche à partir des Pyrénées vers l'Auvergne. Ces orages s'accompagnent d'un risque de fortes rafales de vent (ponctuellement plus de 100km/h), de grêle et de fortes précipitations (localement jusqu'à 50mm en une heure)", indique Météo-France.

Mais des orages sont également à prévoir dans la partie nord du pays, au cours de l'après-midi et de la soirée alors que la canicule touche à sa fin. La Chaîne Météo parle d'une "forte dégradation orageuse généralisée attendue ce soir" et des orages "forts à violents entre dimanche soir et lundi, du sud-ouest vers l'est du pays".

Dernières mises à jour

13:45 - Le point sur la situation Plusieurs départements vont être concernés par une vigilance orange aux orages ce dimanche 28 juin. Mais ces phénomènes sont déjà présents. "Quelques orages circulent en Aquitaine ainsi qu’entre la Champagne, la Lorraine et les Ardennes. Ils restent encore dispersés à la mi-journée, avant la forte dégradation orageuse généralisée attendue ce soir", précise la Chaîne Météo.

Les orages sont attendus ce week-end en France. Alors que la canicule est toujours présente dans l'Hexagone, cette perturbation s'accompagne d'une baisse des températures.