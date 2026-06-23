Orages en France : des phénomènes violents et récurrents, trajectoire et prévisions

Si des orages éclatent ce mardi 23 juin, ils vont ponctuer une bonne partie de la semaine. Une trentaine de départements est actuellement en alerte.

Des orages ont éclaté ce mardi 23 juin dans le nord du pays. La perturbation pouvait s'accompagner de grêle, de rafales proches de 90 km/h et de fortes pluies. Après ces orages matinaux, cet après-midi, les nuages se sont décalés vers l'est. Le risque de phénomènes violents concerne le Jura et les Alpes du Sud. En fin de journée et soirée, "des développements nuageux et des averses orageuses isolées sont possibles sur le nord de l'Auvergne Rhône-Alpes ainsi que de la Normandie au Poitou", ajoute Météo-France. 32 départements sont encore en vigilance jaune. L'Eure, le Calvados, la Manche, l'Orne, l'Eure-et-Loir, l'Ille-et-Vilaine, la Mayenne, la Sarthe, le Loir-et-Cher, la Loire-Atlantique, le Maine-et-Loire, l'Indre-et-Loire, la Vienne, les Deux-Sèvres, la Vendée, la Haute-Vienne, la Creuse, la Corrèze, la Lozère, la Haute-Garonne, les Hautes-Pyrénées, la Drôme, les Hautes-Alpes, les Alpes-de-Haute-Provence, le Var, les Alpes-Maritimes, l'Ain, le Jura, la Haute-Savoie, les Vosges, le Haut-Rhin et le Territoire de Belfort sont toujours concernés dans la mise à jour du bulletin de 16 heures.

Une menace toute la semaine : les prévisions d'orages des prochains jours

De fortes pluies tombent en montagne. Les Alpes-de-Haute-Provence sont placées en vigilance jaune pluie-inondation. Mercredi, les orages pourraient davantage concerner le nord-ouest, notamment la Bretagne, la Normandie et les Pays-de-la Loire, mais aussi le sud-est, avec une bonne partie de la PACA et le sud-est de Rhône-Alpes, ainsi que les Pyrénées. "Ce mercredi, le risque le plus marqué concerne les reliefs du sud-est, notamment la partie sud des Alpes, la Haute-Provence, l'est du Massif central, et la montagne corse", précise La Chaine météo. Sous les plus forts, 35 à 50 mm de pluies pourraient tomber. Le vent pourra souffler jusqu'à 90 km/h. Une trentaine de départements seront donc de nouveau en vigilance.

Jeudi, le risque d'orages devrait être davantage localisés du centre-ouest ou sud-ouest avant de remonter sur le nord-ouest vendredi. "On peut s’attendre à des orages très violents dès ce jeudi 25 juin sur la Bretagne, Normandie et des Pays de la Loire au Centre", a prévenu le météorologue Yann Amice auprès de actu.fr. Des phénomènes de "heat burst" sont craints après les orages. Ces "coups de chaleur" assez rares entrainent une hausse brutale des températures en quelques minutes et sont accompagnés de rafales et d'un assèchement soudain de l'air.

Ce week-end, La Chaine météo annonce des averses orageuses dans l'ouest samedi, puis une journée de dimanche instable et orageuse sur "quasiment tout le pays". C'est ce passage qui pourrait finir par réussir à repousser la canicule vers l'est, mais l'ambiance restera chaude.

Dernières mises à jour

16:50 - 35 départements en vigilance jaune ce mercredi Si plusieurs départements du nord sont sortis de vigilance ce mardi 22 juin, ils sont encore au nombre de 32. Mercredi, le risque concerne le sud-est, le nord-ouest et les Pyrénées. Sont concernés : l’Ain, les Alpes-de-Haute-Provence, les Hautes-Alpes, les Alpes-Maritimes, l’Ardèche, l’Ariège, l’Aveyron, le Cantal, la Charente-Maritime, la Corse-du-Sud, la Haute-Corse, les Côtes-d’Armor, la Drôme, le Gard, la Haute-Garonne, l’Ille-et-Vilaine, l’Isère, la Haute-Loire, la Loire-Atlantique, la Lozère, le Maine-et-Loire, la Mayenne, le Morbihan, l’Orne, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, les Pyrénées-Orientales, la Sarthe, la Savoie, la Haute-Savoie, les Deux-Sèvres, le Var, le Vaucluse, la Vendée et la Vienne. 15:15 - Un risque d'orages plus élevé en fin de semaine Si des orages éclatent localement, des phénomènes violents sont surtout craints en fin de semaine. Les orages deviendront plus nombreux, mais en restant assez localisés jeudi et vendredi. Jeudi, ce sera plutôt sur le sud-ouest et le centre-ouest alors que vendredi le nord-ouest sera davantage concerné. Après le passage des orages, les températures pourraient commencer à baisser ce week-end. 14:00 - Des orages jusqu'à Paris ? Des cellules orageuses se sont développées dans le nord de la France ce mardi matin. Elles ont eu des conséquences jusqu'à Paris. Elles étaient en fin de vie et ont provoqué de fortes rafales en milieu de matinée. Les températures ont brutalement chuté : "le mercure est passé de 32°C à 10 h à 29°C à 11 h", selon le météorologue Guillaume Séchet. Ce n'était toutefois que temporaire. De fortes rafales de vent ont brusquement balayé Paris vers 10h30 / 10h45. Elles sont liées aux cellules orageuses en fin de vie qui circulent actuellement sur lOise. À noter que les orages matinaux observés dans les Hauts-de-France navaient dailleurs pas été anticipés par les pic.twitter.com/ISZI4z5hPK — Guillaume Séchet (@Meteovilles) June 23, 2026 LIRE PLUS

Les orages sont présents toute la semaine en France. Alors que le risque de phénomènes violents s'accroit à partir de mercredi, ceux de fin de semaine pourraient véritablement faire baisser les températures