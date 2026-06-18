Trains supprimés par la SNCF : quelles sont les lignes perturbées par la canicule ?

La SNCF a annoncé la suppression de 71 trains entre le jeudi 18 juin et le lundi 22 juin en raison de la canicule qui touche la France et des chaleurs extrêmes attendues.

La canicule contraint la France à tourner au ralenti. Avec plus de 40°C attendus par endroits, les fortes chaleurs de ce mois de juin entraînent des ajustements ou des perturbations dans différents secteurs et celui du ferroviaire n'y échappe pas. La SNCF annonce la suppression d'au moins 71 trains de ce jeudi 18 juin jusqu'au lundi 22 juin. Pourquoi ? Pour éviter les "pannes potentielles de climatisation liées aux très hautes températures" sur les trains Corail, les plus anciens véhicules de la société ferroviaire nationale rapporte Le Figaro.

La SNCF indique prendre cette décision pour "la sécurité et le bien-être des usagers" et pour éviter de voir des voyageurs coincés dans des wagons sans climatisation sous plus de 40°C. Un scène d'autant plus redoutée après la panne ayant bloqué deux TGV sur les voies à Montanay, dans le Rhône, en plein épisode de forte chaleur le 26 mai dernier.

Trois lignes Intercités concernées et des TER

Les 71 trains supprimés entre le 18 et le 22 juin sont principalement ceux circulant sur trois lignes du réseau Intercités : la ligne Paris-Orléans-Limoges-Toulouse dite "Palito" avec 31 annulations, la ligne Paris-Clermont-Ferrand dite "Pacle" avec 19 annulations et la ligne Bordeaux-Marseille aussi appelée "Transversale Sud" avec 21 annulations. Selon les axes et les jours entre 25 et 40 % du trafic quotidien sera supprimé sur ces lignes. Les Intercités reliant Bordeaux à Marseille par la Transversale Sud sont ceux qui comptent le plus d'annulation selon les prévisions de la SNCF Voyageurs transmises à l'AFP :

Ligne Bordeaux-Marseille : 40 % du plan de transport annulé jeudi et vendredi et près de 50 % des trains supprimés durant le week-end.

Ligne Paris-Orléans-Limoges-Toulouse : 35 % des trains supprimés jeudi et vendredi puis 28 % de trajets annulés durant le week-end.

Ligne Paris-Clermont-Ferrand : 25 % d'annulations par jour prévu de jeudi à dimanche.

Les trains supprimés sur ses lignes sont principalement ceux du milieu de journée, aux heures les plus chaudes indique la SNCF qui ajoute que la capacité des trajets maintenus sera "renforcée" dans la mesure du possible. En plus de ces lignes Intercités, la SNCF prévient que des trains express régionaux (TER) risquent également de voir leur trafic perturbé, dans une moindre mesure. Ces décisions seront prises au cas par cas en concertation avec les autorités régionales et les acteurs de la mobilité ferroviaire en fonction des prévisions météorologiques.

Des trains vérifiés, mais plus suffisamment adaptés

Les trains supprimés en raison de la canicule sont essentiellement ceux des lignes jugées les plus vétustes. Ceux du réseau Corail ont été conçus avant que les pics de chaleur atteignent les valeurs que l'on connaît aujourd'hui et ne sont donc pas adaptés aux conditions actuelles, malgré des vérifications en règle explique la SNCF. Le fonctionnement des climatisations sur les trains Corail a "bien sûr été vérifié sur 100% des trains de la période estivale, qui font l'objet d'un entretien régulier", mais leur conception "ne leur assure pas la même fiabilité que les trains plus récents", souligne l'opérateur ferroviaire auprès du Figaro.

Les TGV plus récents semblent moins soumis à des risques de panne de climatisation. Reste que les fortes chaleurs et canicules observées ces dernières années entraînent d'autres difficultés pour l'ensemble du secteur ferroviaire, notamment sur les infrastructures comme les rails qui se dilatent sous l'effet de la chaleur. "Les fortes chaleurs plus intenses et plus précoces nous obligent à anticiper davantage" les différents effets sur le réseau a déclaré Christophe Le Dantec, directeur du programme d'adaptation au changement climatique à SNCF Réseau, au Monde.