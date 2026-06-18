Pourquoi la canicule et les fortes chaleurs modifient nos rêves

La canicule ne perturbe pas seulement notre temps d'endormissement, elle change aussi la perception de nos rêves, plus "bizarres" que d'habitude.

Depuis ce mercredi 17 juin, une vague de chaleur étouffante s'est installée sur la majeure partie de la France. Si ces températures extrêmes rendent nos journées pénibles, elles bouleversent aussi les nuits. Vous avez l'impression de faire des rêves plus bizarres, plus agités ou de vous réveiller en sursaut en plein cauchemar ? Ce n'est pas une coïncidence : la canicule modifie directement et radicalement l'architecture de nos rêves.

il faut savoir que notre sommeil suit un rythme biologique de 24 heures étroitement lié à la température de notre corps. Pour que nous puissions nous endormir profondément, notre température interne doit impérativement baisser. Or, comme le rappelle le média The Conversation, les nuits tropicales bloquent ce processus de refroidissement naturel.

Ce blocage thermique cible en priorité la phase la plus mystérieuse de notre nuit : le sommeil paradoxal, c'est-à-dire le moment précis où se forment la majorité de nos rêves. Durant cette phase, notre cerveau perd temporairement une grande partie de sa capacité à réguler sa propre température. Si la chambre est trop chaude, le corps panique et se retrouve incapable de maintenir son équilibre thermique. Pour se protéger de la surchauffe, le cerveau met en place un mécanisme de défense automatique : il court-circuite le sommeil paradoxal et abrège les cycles de rêves.

Comme le sommeil devient plus léger et plus morcelé, les phases de transition se dérèglent. Au lieu de glisser sereinement d'un cycle à l'autre, nous subissons ce que le site Futura appelle des micro-éveils répétés. C'est là que se produit la modification radicale de vos rêves : En temps normal, nous oublions la quasi-totalité de nos productions nocturnes. En période de canicule, ces micro-réveils incessants vous extirpent brutalement de notre sommeil en plein milieu d'un rêve. Nous interceptons notre rêve "en plein vol", ce qui vous donne l'illusion visuelle et émotionnelle qu'il était beaucoup plus intense, long et très net. La chaleur permet ainsi un accès plus facile au contenu latent de nos rêves : mal dormir rend notre mémoire plus forte, nous avons l'impression que nos rêves sont plus complexes et "bizarres".

Par ailleurs, les interruptions de sommeil altèrent directement la gestion de nos émotions. Maxime Chauvineau explique dans Science et Vie que ces étapes précises du sommeil sont normalement cruciales pour la récupération physiologique et la régulation émotionnelle. Privé de ces régulateurs à cause de l'air lourd, notre cerveau s'agite. Le stress physique provoqué par la chaleur peut teinter nos rêves d'une note d'anxiété.