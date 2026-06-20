Fête de la musique 2026 : quelles sont les manifestations qui ont été annulées ? Un événement terni par la canicule

La Fête de la musique 2026 s'annonce éprouvante ce dimanche 21 juin, avec une canicule intense. Plusieurs communes ont déjà annulé des événements et les autorités restent en alerte, alors que les températures pourraient approcher les 40°C.

Et si la Fête de la musique 2026 était la plus chaude jamais enregistrée ? Et bien oui. C'est désormais officiel, la Fête de la Musique ne sera pas annulée de manière générale en France. "Il n'y aura pas de remises en cause des festivités" prévues lors de la Fête de la Musique, qui aura lieu lors du pic de canicule, assure le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, ce vendredi 19 juin au micro de BFMTV. La ministre de la Culture Catherine Pégard a toutefois appelé le 20 juin sur France 2 à une "extrême vigilance" et estime que certains concerts pourraient être annulés, laissant la décision aux préfectures et municipalités. "Nous avons demandé aux préfets et aux directeurs d'ARS d'être en lien très étroit avec les organisateurs pour s'assurer que toutes les précautions soient prises". Autrement dit : chacun devra décider au cas par cas du maintien ou non de la Fête de la Musique dans sa commune

Au niveau national, l'indicateur thermique pourrait atteindre les 28,1°C le jour de la Fête de la musique 2026, une "valeur exceptionnelle pour un début d'été", souligne La Chaîne Météo. Cette prévision est nettement supérieure aux valeurs enregistrées lors des deux éditions les plus chaudes de la Fête de la musique : celles de 2017 avec 26,5°C et de 2025 avec 26°C. La Fête de la musique 2026 sera assurément tropicale, mais sera-t-elle maintenue face aux chaleurs caniculaires ?

Et bien oui. C'est désormais officiel, la Fête de la Musique ne sera pas annulée de manière générale en France. "Il n'y aura pas de remises en cause des festivités" prévues lors de la Fête de la Musique, qui aura lieu lors du pic de canicule, assure le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, ce vendredi 19 juin au micro de BFMTV. "Nous avons demandé aux préfets et aux directeurs d'ARS d'être en lien très étroit avec les organisateurs pour s'assurer que toutes les précautions soient prises". Autrement dit : chacun devra décider au cas par cas du maintien ou non de la Fête de la Musique dans sa commune.

Plusieurs villes annulent des évènements de la Fête de la musique

Aucune annulation généralisée des célébrations de la Fête de la musique 2026 n'a été annoncée par le gouvernement à ce stade. Le ministère de l'Intérieur n'a "pas de retour de demande d'annulation" a fait savoir la ministre déléguée Marie-Pierre Vedrenne le 16 juin. Mais c'est au niveau local que les autorités vont décider d'annuler, de retarder ou de maintenir les concerts de la Fête de la musique, "car les températures et les situations sont différentes d'une commune à une autre", a expliqué la ministre de la Santé Stéphanie Rist sur RTL.

Plusieurs villes ont déjà annoncé renoncer à la fête qui accompagne le solstice d'été et d'autres pourraient suivre cet exemple à l'approche de la Fête de la musique. Rester attentif aux communications des autorités locales comme les mairies et les préfectures est donc le seul moyen d'être informé du maintien ou l'annulation d'une partie et de tous les événements du 21 juin. À Paris, aucune annulation prévue à ce stade, selon Pierre Rabadan (adjoint à la Vie nocturne), mais "une vingtaine de totems", dispensant des messages de prévention sur les "réflexes à adopter" face à la chaleur pour éviter les malaises, vont être déployés dans la capitale, indique-t-il à l'AFP.

À Bordeaux, un arrêté a été pris vendredi pour interdire toute manifestation en extérieur entre 12h et 19h. "Par conséquent, la Fête de la musique des enfants, initialement prévue de 14 à 19 heures au Parc Rivière, est annulée", précisait le communiqué. À Angers, dans le Maine-et-Loire, le maire Christophe Béchu a supprimé des événements prévus "sur des places très minérales où il n'y a pas d'arbre ni ombre" par sécurité rapporte la ministre Stéphanie Rist. Des communes ont même décidé de ne pas organiser de Fête de la musique du tout comme Saint-Savinien, en Charente-Maritime, à cause des "40°C voire plus" annoncés indique l'organisatrice de l'événement à RTL. "Un très gros crève-cœur" ajoute-t-elle. D'autres communes ont pris la même décision en région parisienne ou encore dans le sud-ouest.

Les communes dans lesquelles la Fête de la musique est totalement annulée

Tomblaine (Meurthe-et-Moselle) ;

Amnéville (Moselle) ;

Claye-Souilly (Seine-et-Marne) ;

Nanterre (Hauts-de-Seine) ;

Bréal-sous-Montfort (Ille-et-Vilaine) ;

Eguzon-Chantôme (Indre) ;

Ecommoy (Sarthe) ;

Pré-en-Pail (Mayenne) ;

Poitiers (Vienne) ;

Brive-la-Gaillarde (Corrèze) ;

Saint-Savinien-sur-Charente (Charente-Maritime) ;

Saujon (Charente-Maritime) ;

Coteaux-du-Blanzacais (Charente) ;

Le Teich (Gironde) ;

Bègles (Gironde) ;

Capbreton (Landes).

La Fête de la musique (et sa possible annulation) sous surveillance accrue

Si le ministère de l'Intérieur n'a pas encore prévu l'annulation de la Fête de la musique au niveau national, il peut encore le faire en fonction des l'évolution des vigilances canicule et plus particulièrement en cas de vigilance rouge activée. "En cas d'évolution significative de la situation, notamment lors d'un passage en vigilance orange ou rouge, des adaptations complémentaires peuvent être demandées aux organisateurs et des décisions spécifiques examinées au cas par cas, en lien avec les autorités compétentes et au regard des conditions constatées localement", fait ainsi savoir la préfecture de police de Paris rapporte franceinfo.

Pour éviter des annulations de la Fête de la musique, d'autres mesures préventives pourraient être mis en place comme des distributions de bouteilles d'eau, des installations de robinets pour éviter d'éventuelles insolations et rafraîchir les festivaliers. Par ailleurs, les dispositifs de secours mis en place en marge des évènements de la Fête de la musique devraient sans doute être renforcés face à la canicule cette année. Le ministère de l'Intérieur est notamment "en lien avec les préfectures, les organisateurs pour pouvoir déployer (...) des pompiers, la protection civile pour parer à toute éventualité", a précisé Marie-Pierre Vedrenne. Les dispositifs de secours mis en place en marge des évènements de la Fête de la musique devraient sans doute être renforcés face à la canicule.

Une chaleur accrue le soir de la Fête de la musique

La canicule fera grimper le mercure le soir de la Fête de la musique, mais la chaleur sera renforcée par d'autres facteurs. A commencer par le solstice d'été : la journée étant la plus longue de l'année, la durée d'ensoleillement pendant laquelle le soleil et la chaleur taperont fort sera également prolongée. Et même une fois la soirée entamée, l'air ne se rafraichira pas à cause de l'effet des îlots de chaleur urbain dans les villes où "le béton et l'asphalte restituent lentement l'énergie accumulée pendant la journée" prévient La Chaîne Météo. La chaleur se fera d'autant plus sentir en raison des foules pouvant être rassemblées en un même endroit pour un concert de la Fête de la musique.

Toutes ces raisons créent un risque sanitaire réel et d'autant plus important pour les personnes fragiles, ou les festivaliers exposés de longues heures à la chaleur. "La déshydratation, les coups de chaleur et les malaises seront favorisés par l'affluence et la chaleur nocturne", insiste La Chaîne Météo.

Dernières mises à jour

16:36 - Interdiction d’alcool dans les 35 départements en vigilance rouge pour la Fête de la musique Le gouvernement a annoncé l’interdiction de la consommation d’alcool dans les 35 départements placés en vigilance rouge canicule ce dimanche, à l’occasion de la Fête de la musique. Des arrêtés préfectoraux vont être pris pour interdire l’alcool sur la voie, afin de limiter les risques liés aux fortes chaleurs et aux rassemblements massifs. 15:53 - L’alcool interdit sur les quais de Seine et le canal Saint-Martin Face à la canicule attendue ce dimanche et à une forte affluence, la préfecture de police a pris un arrêté interdisant la consommation d’alcool sur les quais de Seine et les bords du canal Saint-Martin à partir de dimanche matin. Sont également concernés la vente d’alcool en supermarché dans certains secteurs, ainsi que la détention et le transport de boissons alcoolisées ou en bouteille en verre. Les infractions seront sanctionnées d’une amende de 135 euros. Une mesure justifiée par les autorités par les risques accrus liés à la chaleur et aux troubles à l’ordre public attendus pour cette Fête de la musique 2026. 13:59 - Mutzig : les pompiers annulent la Fête de la musique par précaution face à la canicule En raison des fortes chaleurs attendues ce week-end, la Fête de la musique prévue à Mutzig en Alsace ce dimanche 21 juin n’aura finalement pas lieu. L’Amicale des sapeurs-pompiers a décidé d’annuler l’événement par mesure de précaution, estimant que les conditions climatiques ne permettaient pas d’accueillir le public en toute sécurité. 13:26 - Plusieurs villes annulent la Fête de la musique face aux fortes chaleurs Alors qu’une vague de chaleur place 60 départements en vigilance orange et fait craindre un passage en rouge avec jusqu’à 41°C, plusieurs villes ont décidé d’annuler les festivités de la Fête de la musique. Boulogne-Billancourt, Nanterre, Poitiers, Châtellerault ou encore Brive-la-Gaillarde ont annulé leurs événements pour limiter les risques liés à la chaleur. D’autres communes maintiennent la fête mais adaptent le programme face aux fortes températures. 12:07 - Fête de la musique à Paris maintenue malgré la canicule annoncée À l’occasion de l’inauguration de la première "avenue-jardin" avenue Bouvines, le maire de Paris Emmanuel Grégoire a confirmé le maintien de la Fête de la musique dans la capitale, malgré les inquiétudes liées à la canicule. "Il y a eu des débats mais pour l’instant nous préférons maintenir la Fête de la musique pour pouvoir l’ordonner et l’encadrer plutôt que de la subir", a-t-il déclaré, évoquant une vigilance renforcée face aux fortes chaleurs et à l’affluence attendue. 11:11 - Bordeaux : des restrictions en extérieur pour la Fête de la musique face à la canicule En raison de la vague de chaleur attendue ce week-end, la mairie de Bordeaux a pris un arrêté interdisant les manifestations en extérieur entre 12h et 19h pour la Fête de la musique. Les concerts en intérieur et les événements programmés après 19h sont en revanche maintenus, dans un contexte de fortes températures pouvant frôler les 40°C en Gironde. 10:07 - La Fête de la musique maintenue mais adaptée à la canicule au Mans Face aux fortes chaleurs attendues ce dimanche 21 juin, la Fête de la musique au Mans sera maintenue mais adaptée, selon la préfecture de la Sarthe. Le début des concerts est décalé à 18 heures afin de limiter l’exposition du public et des artistes. Des points de distribution d’eau seront installés à proximité des scènes et des messages de prévention sanitaire diffusés tout au long de la soirée. Des espaces climatisés seront également mis à disposition pour la prise en charge des publics, avec un dispositif de sécurité renforcé pour encadrer l’événement en période de canicule. 09:57 - "certains concerts seront peut-être annulés" face à la canicule La ministre de la Culture Catherine Pégard a appelé ce samedi 20 juin 2026 à une "extrême vigilance" face à la vague de chaleur attendue pour la Fête de la musique ce dimanche 21 juin. Alors que 60 départements sont placés en vigilance orange canicule, elle a laissé aux préfectures et aux municipalités la possibilité de maintenir ou d’annuler les festivités au cas par cas. "Il y a certains concerts qui, peut-être, seront annulés", a-t-elle déclaré sur France 2, tout en excluant une vision globale d’annulation. Plusieurs communes ont déjà pris des décisions en ce sens alors que le thermomètre pourrait frôler les 40°C dans certaines régions.

La canicule a poussé certaines communes françaises a revoir leurs plans pour cette Fête de la Musique 2026. Dans certaines régions, les concerts sont tout simplement annulés face aux températures extrêmement élevées annoncées et aux risques d'orages.