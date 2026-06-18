Résultat EuroDreams (FDJ) : le tirage de ce jeudi 18 juin 2026 [EN LIGNE]

EURODREAMS. La Française des jeux a livré les résultats EuroDreams du tirage de ce jeudi 18 juin. Découvrez sans attendre la combinaison gagnante du jour.

Le tirage EuroDreams de ce jeudi 18 juin 2026 a-t-il fait un heureux rentier ? Le résultat EuroDreams est désormais connu, tout comme la répartition des gains. Malheureusement, il semble que la chance n'ait pas été au rendez-vous ce jeudi soir. Il n'y a en effet aucun joueur qui soit parvenu à cocher tous les bons résultats EuroDreams.

Pas de vainqueur au premier rang donc, mais pas non plus au deuxième. Les plus gros gagnants se hissent péniblement au troisième rang. Grâce à cinq bons chiffres, ils remportent 523,30 euros, chacun et versés en une seule et unique fois. Au quatrième rang, les joueurs peuvent espérer repartir avec encore 32,10 euros. Pour les deux derniers rangs, il faut se contenter de 4,60 euros et 2,50 euros, soit la mise de base. Juste de quoi participer au tirage EuroDreams suivant ! Voici tous les résultats EuroDreams de ce jeudi 18 juin 2026 :

Tirage du jeudi 18 juin 2026 2 - 19 - 23 - 27 - 28 - 30 3

Quelles sont les chances de trouver les résultats EuroDreams ?

En ne jouant qu'une combinaison, un joueur a très exactement une chance sur 19 191 900 de trouver le résultat EuroDreams. Cela ne dépend ni de la cagnotte en jeu, ni du nombre de participants au tirage EuroDreams, ni même de l'alignement de la Lune avec le Soleil. Ce chiffre est tout simplement le nombre de combinaisons possibles lorsqu'on sait qu'il faut cinq chiffres et un numéro Dream pour en composer une et qu'une grille propose 40 chiffres et cinq numéros Dream.

Pour tenter de trouver le résultat EuroDreams, les joueurs peuvent soit parier sur des chiffres qui leur parlent, comme un numéro porte-bonheur ou le numéro de leur joueur de football préféré de cette Coupe du monde 2026, soit se fier aux statistiques. Sur le site de la Française des jeux, sont en effet mises à disposition les statistiques des chiffres qui sortent le plus ou le moins. De quoi inspirer les indécis ? Une certitude, comme aime le dire la FDJ, "100% des gagnants" ont tenté leur chance !