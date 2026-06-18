Panne d'électricité gare de l'Est : ce que l'on sait, les perturbations

La gare de l'Est s'est retrouvée complètement paralysée ce jeudi 18 juin en soirée. La faute à une panne d'électricité qui a chamboulé tout le trafic. Les perturbations ont été nombreuses.

Soirée noire ce jeudi 18 juin 2026 à la gare de l'Est, à Paris. Le trafic des trains a été complètement interrompu vers 18 heures dans la gare parisienne. La SNCF expliquait que cette perturbation était liée à "un défaut d'alimentation électrique à la sortie de la gare". Une caténaire serait en effet tombée sur un train voyageurs alors qu'il se trouvait à un kilomètre de la gare de l'Est. Heureusement, la SNCF a confirmé à Radio France que l'incident n'avait pas fait de blessé.

Mais cette coupure d'électricité n'est pas restée sans conséquence pour les voyageurs de la SNCF. "Des équipes sont sur place pour faire le diagnostic et sécuriser les installations. Le trafic est interrompu au moins jusqu'à 22 heures", avait rapidement fait savoir une porte-parole de la SNCF Gares et Connexions à l'AFP.

L'incident "terminé" en fin de soirée

À 18h45, les tableaux d'affichage faisaient état de retards importants : jusqu'à 2 heures de retard pour les trains qui devaient arrivée sur la gare de l'Est et entre 30 minutes et 1h10 de retard pour les trains au départ de la gare de l'Est, selon franceinfo. De son côté Le Figaro nuançait en annonçant entre "20 minutes à 1h30" de retard pour les TGV INOUI, citant la SNCF. Sur son site, cette dernière indiquait, dans un premier temps, des retards sur au moins tous les trains prévus jusqu'à 20h25.

Vers 20 heures, la SNCF expliquait que le trafic passant par la gare de l'Est était désormais "détourné sur des lignes électrifiés" que tout allait pouvoir reprendre. Cependant, comme le rapporte franceinfo, une journaliste n'avait toujours pas pu constatée de reprise aux alentours de 20h40. En fin de soirée, le site de la SNCF a finalement fait savoir que "l'incident [était] terminé" et que le trafic avait repris à la gare de l'Est. Cependant "des retards jusqu’à 4 heures sont à prévoir" sur les TGV Inoui, prévenait-elle.

Perturbations sur les TGV, le Transilien P et le RER E de la gare de l'Est

Dans le détail, la SNCF évoquait en début de soirée des retards allant jusqu'à 1h40, maximum, pour les lignes raccordant le Luxembourg, Stuttgard, Strasbourg, Remiremont et Saint-Dié-des-Vosges. Les trains en provenance de Troyes, Reims, Nancy, Strasbourg, Mannheim ou Strasbourg affichaient, eux, des retards plus raisonnables : entre 20 minutes et 1 heure.

Et le Transilien P n'était pas épargné. La ligne P en direction de Meaux, Provins, Château-Thierry ou Coulommiers était aussi à l'arrêt ce jeudi soir. Une reprise était espérée avant 21h50. Vers 22h, le compte X de la ligne P annonçait que "le train PICI 21h50 Meaux ➞22h27 Paris Est [allait] desservir toutes les gares jusqu'à Rosa Parks et [être] direct Paris Est". Des bus de remplacement semblaient également avoir été mis en place, avec là encore des ralentissements entre Paris Est et Provins et Paris Est et Coulommiers.

Passant également par Magenta, station située non loin de la gare de l'Est, le RER E a également connu des perturbations, avec une reprise du trafic normal également fixée à 22 heures. La canicule n'arrangeant rien, l'Association des Usagers des Transports s'alarmait ce soir sur X : "Situation catastrophique ce soir sur le RER E avec des milliers d’usagers bloqués dans des trains surchauffés suite à une panne électrique. Beaucoup sont contraints de descendre sur les voies. Ligne P en rideau également."

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