Euromillions : résultat du tirage du vendredi 19 juin 2026, tous les numéros [EN LIGNE]

Euromillions : résultat du tirage du vendredi 19 juin 2026, tous les numéros [EN LIGNE]
La Rédaction

Le tirage Euromillions du vendredi 19 juin 2026 a livré son résultat et le jackpot de 38 millions repart pour un tour, aucune grille n'ayant décroché le gros lot.

Le résultat du tirage de l'Euromillions de ce vendredi 19 juin 2026 est disponible ci-dessous. Ce soir, 38 millions étaient en jeu, une cagnotte constituée après deux semaines sans grand gagnant. La FDJ a dévoilé la combinaison gagnante aux alentours de 21h45, après l'annonce du code My Million vers 20h35.

 

Lors de ce tirage de l'Euromillions du vendredi 19 juin 2026, aucune grille n'a réuni les cinq numéros et les deux étoiles nécessaires pour empocher le jackpot. Le résultat de l'Euromillions révèle toutefois plusieurs gains intermédiaires notables : 1 grille française et 7 grilles européennes ont aligné les cinq bons numéros sans étoile, pour 110 335 €, tandis que 3 grilles françaises et 19 grilles européennes ont validé quatre numéros et deux étoiles pour 2 399 €. Enfin, 103 grilles françaises et 453 grilles européennes ont décroché quatre numéros et une étoile, soit 185 € chacune.

Quand le résultat de l'Euromillions tient à deux étoiles

La mécanique de la cagnotte illustre parfaitement la progression par paliers propre à l'Euromillions : sans vainqueur au rang suprême, le jackpot grossit et attise la curiosité des joueurs d'un tirage à l'autre. Les deux rendez-vous manqués des 13 et 16 juin 2026 avaient suffi à faire grimper la mise jusqu'à 38 millions, un niveau qui mobilise mécaniquement davantage de bulletins. Ce n'est pas tant l'écart entre deux bons numéros qui sépare un lot intermédiaire du grand prix, mais bien la présence ou l'absence de ces deux étoiles décisives.

Des millions de bulletins en lice à chaque tirage de l'Euromillions

L'Euromillions fédère chaque semaine des joueurs répartis sur l'ensemble du continent européen, des îles britanniques à la péninsule ibérique, tous soumis aux mêmes probabilités quelle que soit leur nationalité. Ce soir encore, des dizaines de millions de grilles étaient en compétition dans cet espace de jeu partagé, chacune avec une chance identique face au résultat de l'Euromillions. L'ampleur du dispositif explique en partie pourquoi le jackpot peut résister plusieurs tirages consécutifs malgré un nombre colossal de participants.

Pour ne pas attendre le lendemain matin, l'application mobile de la FDJ permet un scan instantané du ticket dès la publication officielle du résultat de l'Euromillions. Les joueurs ayant enregistré leurs grilles en ligne peuvent quant à eux recevoir une notification au moment même de la diffusion des numéros. L'ensemble de ces services reste strictement réservé aux participants majeurs.

Dernières mises à jour

00:31 - Le plafond de la cagnotte Euromillions a explosé depuis 2020

Depuis février 2020, la cagnotte maximale de l'Euromillions peut atteindre 250 millions, contre 190 millions entre 2011 et 2020. Ce plafond fonctionne par cycles : il débute à 200 millions, puis augmente de 10 millions à chaque nouveau cycle. Si aucun joueur ne remporte le jackpot après cinq tirages consécutifs au plafond, la cagnotte est alors redistribuée au premier rang inférieur comptant au moins un gagnant. Une mécanique qui entretient la tension autour de chaque tirage et booste la participation, celle-ci étant étroitement liée au montant annoncé.

00:29 - My Million, le jeu complémentaire qui garantit un millionnaire à chaque tirage Euromillions

Lancé en février 2014, My Million est un jeu complémentaire français associé à chaque tirage Euromillions. Son principe est simple : un gagnant d'un million d'euros est garanti à chaque tirage en France. Depuis son lancement, ce dispositif a contribué à une hausse de 13 % des ventes de la FDJ en 2014. Plusieurs fois par an, des "Semaines exceptionnelles My Million" sont organisées, permettant à 5 à 10 joueurs de remporter un million d'euros, au lieu d'un seul gagnant habituellement. Le code My Million est automatiquement inclus dans chaque grille achetée à 2,50 euros.

- Le record de l'Euromillions toujours dans les mémoires

En août 2025, cinq amis originaires d'Île-de-France ont remporté ensemble 250 millions d'euros, le plafond maximal de l'Euromillions. Selon les informations rapportées, c'était "la toute première fois qu'ils jouaient tous ensemble". Avant eux, un joueur de Tahiti avait décroché 220 millions en 2021, et un retraité du Sud de la France 200 millions en décembre 2020. Dans le cas de paris collectifs, la jurisprudence reconnaît le "mandat réciproque de percevoir le gain éventuel", permettant un partage légal entre co-joueurs sans risquer une requalification fiscale en don manuel.

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