Euromillions : résultat du tirage du vendredi 19 juin 2026, tous les numéros [EN LIGNE]

Depuis février 2020, la cagnotte maximale de l'Euromillions peut atteindre 250 millions, contre 190 millions entre 2011 et 2020. Ce plafond fonctionne par cycles : il débute à 200 millions, puis augmente de 10 millions à chaque nouveau cycle. Si aucun joueur ne remporte le jackpot après cinq tirages consécutifs au plafond, la cagnotte est alors redistribuée au premier rang inférieur comptant au moins un gagnant. Une mécanique qui entretient la tension autour de chaque tirage et booste la participation, celle-ci étant étroitement liée au montant annoncé.

Lancé en février 2014, My Million est un jeu complémentaire français associé à chaque tirage Euromillions . Son principe est simple : un gagnant d'un million d'euros est garanti à chaque tirage en France. Depuis son lancement, ce dispositif a contribué à une hausse de 13 % des ventes de la FDJ en 2014. Plusieurs fois par an, des "Semaines exceptionnelles My Million" sont organisées, permettant à 5 à 10 joueurs de remporter un million d'euros, au lieu d'un seul gagnant habituellement. Le code My Million est automatiquement inclus dans chaque grille achetée à 2,50 euros.

En août 2025, cinq amis originaires d'Île-de-France ont remporté ensemble 250 millions d'euros, le plafond maximal de l'Euromillions. Selon les informations rapportées, c'était "la toute première fois qu'ils jouaient tous ensemble". Avant eux, un joueur de Tahiti avait décroché 220 millions en 2021, et un retraité du Sud de la France 200 millions en décembre 2020. Dans le cas de paris collectifs, la jurisprudence reconnaît le "mandat réciproque de percevoir le gain éventuel", permettant un partage légal entre co-joueurs sans risquer une requalification fiscale en don manuel.

23:52 - Récupérer ses gains à l'Euromillions : les démarches selon le montant remporté Vous avez coché les bons numéros lors d'un tirage de l'Euromillions ? Les démarches pour toucher vos gains varient selon le montant remporté. Si vous avez joué en ligne, votre compte est directement crédité. Pour une grille achetée en point de vente FDJ, rendez-vous sur place si le gain ne dépasse pas 30 000 euros. Entre 30 000 et 500 000 euros, un centre de paiement FDJ est nécessaire. Au-delà d'un demi-million d'euros, la FDJ propose un accompagnement personnalisé aux grands gagnants.

23:40 - Quelle stratégie pour choisir ses numéros à l'Euromillions ? Aucune méthode scientifique ne permet de prédire les résultats de l'Euromillions, le hasard restant le seul maître du jeu. Certains joueurs s'appuient sur des chiffres personnels, comme une date de naissance ou un numéro fétiche, tandis que d'autres consultent les statistiques de sorties disponibles sur le site de la FDJ. Pour ceux qui préfèrent ne pas choisir eux-mêmes, l'option "flash" génère automatiquement une combinaison aléatoire. En France, l'option "étoile+" permet quant à elle de passer à 1 chance sur 4 de remporter un lot.

23:28 - Jouer à l'Euromillions : deux options pour valider sa grille Pour participer à l'Euromillions, les joueurs peuvent se rendre dans un bureau de tabac agréé par la FDJ ou passer par le site internet et l'application de la Française des jeux. Dans les deux cas, il faut sélectionner cinq chiffres parmi 50 et deux numéros étoile parmi 12. Une règle s'applique impérativement : la grille doit être validée avant 20h15 le jour du tirage pour être prise en compte. Passé ce délai, elle ne sera tout simplement pas enregistrée.

23:16 - Gagner sans le jackpot à l'Euromillions, c'est possible Décrocher le jackpot n'est pas la seule façon de repartir avec une somme conséquente à l'Euromillions. Le 3 avril, un joueur français ayant trouvé les cinq bons numéros et une étoile a empoché 236 718,40 euros. Le 27 mars, une grille validée en France avec la même combinaison rapportait 353 647,20 euros à son détenteur. Ces gains intermédiaires rappellent que d'autres rangs de gains existent bien en dessous du jackpot. Pour vérifier ses résultats, les joueurs peuvent scanner leur reçu via l'application mobile ou consulter un point de vente.

23:04 - Le scandale des profils gagnants de l'Euromillions en Belgique Le journal belge Sud Presse a révélé que la Loterie nationale composait elle-même les profils des gagnants d'EuroMillions pour les rendre moins identifiables. À titre d'exemple, une gagnante âgée de Blankenberge avait été présentée comme "une famille avec deux enfants de Gand". Un ancien responsable a témoigné avoir reçu l'ordre de fabriquer ces profils, ce que les directeurs de la loterie ont nié.

22:52 - Les numéros les plus souvent tirés à l'Euromillions Depuis le 4 février 2020, le numéro 35 est celui qui sort le plus souvent à l'Euromillions, avec un taux de 12,63% et 84 apparitions au total, dont la dernière le 29 mai 2026. Il devance le 42 (82 sorties), le 21 (80 sorties), le 29 (78 sorties) et le 34 (77 sorties). Ces données, issues des statistiques officielles de la FDJ, attirent l'attention de certains joueurs. Attention toutefois : il s'agit de statistiques, pas de probabilités. Elles ne permettent en aucun cas de prédire les résultats d'un futur tirage.

22:42 - Combien coûte une grille Euromillions ? Le prix d'une grille simple est fixé à 2 €, dont seulement 1 € est redistribué aux joueurs. En France, la participation obligatoire au jeu complémentaire My Million a porté ce tarif à 2,50 € minimum par grille depuis février 2014. Au Royaume-Uni et en Suisse, les prix sont respectivement de 2 £ et 3,5 CHF, ajustables selon les taux de change. Pour décrocher le jackpot, il faut trouver la bonne combinaison parmi plus de 139 838 160 possibilités. Mais tous rangs confondus, un joueur a 1 chance sur 13 de remporter un gain.

22:30 - Comment savoir si l'on a gagné à l'Euromillions ? Après chaque tirage de l'Euromillions, la Française des Jeux communique la combinaison gagnante, les numéros étoile ainsi que le code My Million. TF1 diffuse également le tirage en différé dans la soirée. Pour choisir ses numéros, certains joueurs s'appuient sur des chiffres personnels, d'autres consultent les statistiques de sorties disponibles sur le site de la FDJ. L'option "flash", qui génère automatiquement une combinaison aléatoire, reste une alternative populaire. Aucune méthode scientifique ne permet toutefois de prédire les résultats : le hasard demeure le seul maître du jeu.

22:18 - 250 millions d'euros : le record français à l'Euromillions En août 2025, cinq amis originaires d'Île-de-France ont remporté ensemble 250 millions d'euros, le plafond maximal de l'Euromillions. Selon les informations rapportées, c'était "la toute première fois qu'ils jouaient tous ensemble". Avant eux, un joueur de Tahiti avait décroché 220 millions en 2021, un retraité du Sud de la France 200 millions en décembre 2020, et un couple alsacien 178 millions en novembre 2025. Lorsqu'un jackpot est remporté, les compteurs repartent à zéro, avec une cagnotte minimale fixée à 17 millions d'euros pour le tirage suivant.

22:06 - Pourquoi le jackpot de l'Euromillions est-il si difficile à décrocher ? Depuis septembre 2016, les joueurs de l'Euromillions doivent choisir 5 numéros entre 1 et 50, ainsi que 2 étoiles parmi 12. Ce n'était pas toujours le cas : à l'origine, le jeu ne comptait que 9 étoiles, puis 11 à partir de mai 2011. Chaque modification a mécaniquement réduit les chances de remporter le jackpot. Résultat : la probabilité est passée d'environ 1 sur 76 millions à 1 sur 140 millions. Les tirages ont lieu deux fois par semaine.

22:00 - Comment récupérer ses gains à l'Euromillions ? Tout dépend du montant remporté. En point de vente, les gains inférieurs à 30 000 euros peuvent être récupérés directement sur place, reçu en main. Entre 30 000 et 500 000 euros, il faut se rendre dans un centre de paiement FDJ. Au-delà de 500 000 euros, que la grille ait été jouée en ligne ou en boutique, le gagnant doit contacter le service des grands vainqueurs au 09 69 36 60 60. Une procédure progressive, adaptée à l'ampleur des sommes en jeu.

21:54 - La France, deuxième pays le plus chanceux à l'Euromillions Le Royaume-Uni domine le classement des gagnants de premier rang à l'Euromillions avec 137 jackpots remportés. La France se place en deuxième position avec 134 gagnants, devant l'Espagne et ses 124 lauréats. Le Portugal totalise 86 gagnants, la Belgique 48, la Suisse 26, tandis que l'Autriche et l'Irlande en comptent 21 chacun. Le Luxembourg ferme la marche avec seulement 4 gagnants de jackpot. Ces chiffres reflètent en partie le poids démographique et la popularité du jeu dans chaque pays participants.

21:48 - L'Euromillions affiche le taux de redistribution le plus bas des jeux FDJ Avec un taux de redistribution aux joueurs (TRJ) de 50 %, l'Euromillions est le jeu de tirage de la FDJ qui reverse la plus faible part des mises à ses participants. Concrètement, sur une grille à 2,50 euros, seul 1,25 euro est affecté aux lots. À titre de comparaison, le Loto affiche un TRJ de 50,5 % et le Keno de 57,5 %. Le jeu My Million présente quant à lui un taux encore inférieur, compris entre 25 et 50 %, avec la particularité de diminuer à mesure que le nombre de joueurs augmente.

21:42 - Le chiffre d'affaires de l'Euromillions a été multiplié par dix en quinze ans Le succès commercial de l'Euromillions ne se dément pas. Son chiffre d'affaires total est passé de 1,5 milliard d'euros en 2004 à 6,6 milliards en 2013, pour atteindre 15,8 milliards en 2018, soit une multiplication par dix en l'espace de quinze ans. En France, le jeu pesait déjà près de 10 % du chiffre d'affaires de la Française des Jeux dès 2006. Un engouement directement lié au montant des cagnottes annoncées : plus le jackpot est élevé, plus le taux de participation grimpe.

21:36 - 28 millionnaires créés par le My Million en France depuis le début de l'année Le My Million génère un nouveau millionnaire en France à chaque tirage, soit deux par semaine. Depuis le début de l'année 2026, pas moins de 28 millionnaires ont ainsi été créés, au 7 avril. Les heureux gagnants proviennent de toutes les régions : Île-de-France, Occitanie, Bourgogne-Franche-Comté, Centre-Val de Loire ou encore les DOM-TOM. Depuis sa création et au 22 avril 2026, l'Euromillions compte au total 601 gagnants de premier rang à travers l'Europe.

21:30 - Des gains intermédiaires significatifs pour des joueurs français Même sans décrocher le jackpot de l'Euromillions, certains joueurs empochent des sommes très importantes. Le 27 mars, un joueur ayant validé une grille en France avec cinq numéros et une étoile a remporté 353 647,20 euros. Le 3 avril, un Français ayant trouvé les cinq bons numéros et une étoile a quant à lui encaissé 236 718,40 euros. Ces gains de rang intermédiaire rappellent qu'il n'est pas nécessaire de trouver la combinaison complète pour repartir avec une somme conséquente à l'Euromillions.