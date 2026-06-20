Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du samedi 20 juin 2026, 4 millions d'euros en jeu [EN LIGNE]

LOTO. Les résultats du tirage du Loto, sont disponibles. Découvrez sans plus attendre si la chance a frappé à votre porte en cette soirée du 20 juin 2026 !

C'est le rendez-vous incontournable de ce début de week-end pour des millions de Français. Ce samedi 20 juin 2026, la Française des jeux (FDJ) a mis en jeu une belle cagnotte de 4 millions d'euros. Le tirage du loto, qui a eu lieu ce soir, a révélé la combinaison gagnante sous le contrôle d'un commissaire de justice, et il pourrait bien radicalement changer la vie de la personne chanceuse qui aura coché les bons numéros sur sa grille.

Si vous avez correctement coché les cinq bons numéros ainsi que le précieux numéro Chance sur votre grille, vous touchez le jackpot de ce tirage du Loto. Pour les autres, pas de panique : le système de gains secondaires permet à de très nombreux joueurs de repartir avec de jolies sommes.

Les résultats des numéros qu'il fallait jouer pour ce tirage du Loto sont à retrouver ci-dessous :

En plus du tirage du Loto principal, l'option " second tirage" offre une seconde chance de remporter un gain substantiel avec une toute nouvelle combinaison. Alors n'oubliez pas de vérifier scrupuleusement le code alphanumérique attribué automatiquement sur votre reçu. Dix heureux joueurs seront ont été tirés au sort à travers l'Hexagone et empocheront la coquette somme de 20 000 euros chacun, quel que soit le résultat de leur grille principale !