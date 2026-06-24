Fin de la canicule : on connaît la date, et ce n'est pas pour tout de suite

La fin de la canicule de juin 2026 n'est pas prête de s'arrêter. Une baisse relative des températures s'amorce ce vendredi par l'ouest du pays, mais il faudra attendre une semaine entière pour observer la fin de l'épisode de canicule.

Jusqu'à quand la canicule va-t-elle durer pour ce mois de juin 2026 ? Prenez votre mal en patience, la baisse des températures n'est pas prévue pour tout de suite. Alors que l'indicateur thermique pourrait dépasser les 31 degrés pour cette journée du mercredi 24 juin, les températures extrêmes vont durer à minima jusqu'à ce vendredi sur toute la France. Météo-France parle de "baisse progressive" au nord. Pour le reste du territoire, la donne est totalement différente.

En effet, le rafraichissement qui devrait être observé ce vendredi sera "relatif" et "ne sera pas suffisant pour faire sortir toute la France des conditions caniculaires", précise François Jobard, prévisionniste à Météo-France, au micro de franceinfo. "On va passer d'une situation de chaleur extrêmement intense à une situation de chaleur encore forte, mais plus banale", prévient-il. Autrement dit : les régions de l'ouest devraient retrouver vendredi des températures plus supportables, "autour d'une trentaine de degrés", selon l'expert.

Une fin de canicule échelonnée entre vendredi et mercredi prochain

Vendredi 26 juin, une baisse des températures progressive par la façade atlantique va bien s'esquisser indique Météo-France. Elles resteront tout de même extrêmement élevées sur une grande partie du pays, avec des pointes à 40°C prévues en région parisienne et 38°C en Occitanie ou dans la vallée du Rhône, selon La Chaîne Météo.

C'est par la façade ouest qu'un semblant de fraicheur fera son apparition au fur et à mesure que la semaine avancera. La baisse des température sera bel et bien perceptible à l'ouest avec des orages. En revanche, dans le sud et l'est, les journées de samedi et dimanche restent soumise à la canicule. Des températures entre 35 et 40°C sont prévues tout au long du week-end. "La canicule se maintiendra sous un soleil de plomb" samedi dans l'est, selon Météo Consult. Dimanche sera une journée "toujours caniculaire".

En début de semaine prochaine, lundi, mardi et mercredi, "la canicule pourrait bien se poursuivre à l'est", confirme La Chaîne Météo qui évoque une fin de canicule "progressive" avec des fortes chaleurs qui "se maintiennent à l'est avant une fin prévue entre lundi et mercredi prochain".

Pourquoi la canicule de juin 2026 dure autant

La "persistance" de cet épisode de chaleur extrême, comme l'explique La Chaîne Météo, s'explique par "un mécanisme" météo identifié et spécifique, connu des spécialistes : une "masse d’air subtropicale très chaude [...] piégée sous un dôme de hautes pressions". Sous ce dôme, "l’air descend, se comprime et se réchauffe", apprend-on. "Le dôme fonctionne comme un couvercle qui vient piéger la chaleur, et qui, en appuyant sur les gaz pris au piège, les réchauffe", précise Ludovic Lagrange, météorologue pour Weather Solutions chez franceinfo.

Ajoutez à cela des journées plus longues en ce début d'été, avec un ensoleillement plus important, une accumulation de chaleur accrue, et vous obtenez un cocktail explosif pour une canicule durable en juin 2026. "On est dans un monde plus chaud, donc toutes les masses d'air sont plus chaudes, ce qui signifie qu'il est plus difficile qu'avant de sortir des périodes de canicule, que celles-ci durent plus longtemps", ajoute François Jobard à franceinfo.

Même si une masse d'air océanique plus fraîche va bousculer l'air saharien statique, provoquant une baisse du mercure en milieu de semaine, la baisse ne sera pas nette et elle devrait s'accompagner d'orages de grêle et de violentes rafales de vent par endroits pouvant provoquer de lourds dégâts. De son côté, La Chaîne météo estime que l'indicateur thermique national pourrait "rester au-dessus du seuil de vague de chaleur (23,4°C) jusqu’au début juillet", relaie Le Figaro. Par conséquent, si l'épisode caniculaire devrait bien perdre en intensité ce week-end et en début de semaine prochaine, il ne devrait pas disparaître totalement non plus !

Dernières mises à jour

10:27 - Des températures "caniculaires jusqu'en début de semaine prochaine" Dans son bulletin de ce mercredi matin, La Chaîne Météo confirme que la canicule devrait se poursuivre "au moins jusqu'à vendredi, avec un possible recul progressif par l'ouest durant le week-end". En revanche, l'est du pays pourrait conserver des températures "caniculaires jusqu'en début de semaine prochaine", précise-t-on. Localement, ce mercredi, les températures atteindront 44°C dans l'après-midi, précise l'organisme, quand Météo-France avance une température maximale de 43°C. 09:32 - "Le dur" de la canicule "n'est pas encore passé" Malgré un épisode de canicule historique, "le dur" de la canicule "n'est pas encore passé", indique La Chaîne Météo ce mercredi 24 juin. La chaleur sera "accablante cet après-midi avec plus de 40 à 43°C" entre Bordeaux, Nantes et Paris. Par endroits, les températures sont supérieures à plus de 20 degrés aux normales de saison. Le dur de la #canicule n'est pas encore passé, la #chaleur sera accablante cet après-midi avec plus de 40 à 43C entre #Bordeaux, #Nantes et #Paris. Les anomalies de température atteignent des niveaux records, jusqu'à +20C. pic.twitter.com/3uJ21KXX6Y — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) June 24, 2026 09:13 - La menace d'une nouvelle canicule début juillet Des "chaleurs extrêmes" du 5 au 14 juillet sont très probables, a faut savoir la ministre de la Transition écologique. Une nouvelle canicule est à craindre, on vous explique tout. Lire l'article Une nouvelle canicule entre début juillet et mi-juillet 2026, une hypothèse très sérieuse 09:09 - La fin de la canicule prévue à l'est "entre lundi et mercredi prochain" C'est par la façade ouest de la France qu'un semblant de fraîcheur fera son apparition au fur et à mesure que la semaine avancera. La baisse des température sera bel et bien perceptible à l'ouest avec des orages. En revanche, dans le sud et l'est, les journées de samedi et dimanche restent soumise à la canicule. Des températures entre 35 et 40°C sont prévues tout au long du week-end. "La canicule se maintiendra sous un soleil de plomb" samedi dans l'est, selon Météo Consult. Dimanche sera une journée "toujours caniculaire". En début de semaine prochaine, lundi, mardi et mercredi, "la canicule pourrait bien se poursuivre à l'est", confirme La Chaîne Météo qui évoque une fin de canicule "progressive" avec des fortes chaleurs qui "se maintiennent à l'est avant une fin prévue entre lundi et mercredi prochain". 23/06/26 - 23:33 - L'évolution des nuits tropicales en dit long sur la fin de la canicule en France Dans la nuit de mardi à mercredi, puis de mercredi à jeudi, les zones concernées par les nuits tropicales semblent s'étaler peu à peu. Une diminution des zones concernées est observée seulement dans la nuit de jeudi à vendredi. Des journées caniculaires mais aussi des nuits éprouvantes.



Les températures minimales sont encore en hausse, atteignant 23 à 28 C la nuit prochaine, de mardi à mercredi, sur les départements concernés par la Vigilance #canicule.



Et ça continue les jours suivants... pic.twitter.com/VzY9eVMMvV — Météo-France (@meteofrance) June 23, 2026 23/06/26 - 22:31 - Une baisse par l'ouest en fin de semaine ? La Chaine météo prévoit, à ce jour, un déclin des températures par l'ouest à partir de vendredi puis dans le week-end. Le dôme de chaleur devrait se remplier sur le centre de l'Europe. Il fera toutefois encore chaud entre 28 et 33 degrés dans l'ouest alors que les 40 degrés pourront toujours être atteints dans le nord-est. "Ce week-end, les régions de l'ouest et du nord-ouest seront sorties de la canicule, ce qui ne sera pas le cas sur certaines régions du nord-est et du centre-est", précise le site spécialisé. Les températures baisseront par l'ouest et le nord-ouest vendredi mais les 40C pourront encore être atteints du centre au nord-est. Ce week-end, les régions de l'ouest et du nord-ouest seront sorties de la canicule, ce qui ne sera pas le cas sur certaines régions du nord-est et pic.twitter.com/rj617mriwF — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) June 22, 2026

La canicule va se poursuivre une grosse partie de la semaine. Les températures devraient amorcer leur baisse à partir de ce vendredi 26 juin, avant une amélioration plus nette dans le week-end à l'ouest du pays. Sur le partie est, la canicule devrait perdurer jusqu'à mercredi prochain, la partie sud-est sera la plus touchée par la durée de cet épisode de canicule.