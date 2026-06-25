Fin de la canicule : quand va-t-elle se terminer ? Plusieurs journées suffocantes encore prévues

La fin de la canicule 2026 n'est pas pour tout de suite. Malgré une amorce de la baisse des températures par la façade atlantique ce jeudi soir, le reste du pays restera soumis à des températures extrêmes pour encore plusieurs jours. La fin de la canicule sera "progressive" et inégale en fonction des régions.

Jusqu'à quand la canicule va-t-elle durer pour ce mois de juin 2026 ? La canicule devrait encore se poursuivre ce week-end sur une grande partie du pays, avec des températures attendues autour de 40°C à 42°C, a annoncé Météo-France. "A partir de jeudi soir, une baisse des températures s'annonce par la façade atlantique. (...) Mais cet air moins chaud à l'ouest a du mal à gagner l'ensemble du pays et les conditions caniculaires se maintiendront sur une grande partie du territoire ce week-end", a déclaré Benoît Thomé, directeur des relations institutionnelles chez Météo-France, au micro de Franceinfo.

Si la journée de jeudi sera toujours "suffocante" comme l'indique Météo-France, vendredi, une baisse des températures "progressive par la façade atlantique s'esquisse suite à la dégradation orageuse de jeudi soir". De quoi espérer des températures plus clémentes sur cette zone du pays. Le rafraichissement de vendredi sera "relatif" et "ne sera pas suffisant pour faire sortir toute la France des conditions caniculaires", précise François Jobard, prévisionniste à Météo-France, au micro de franceinfo. Les régions de l'ouest devraient retrouver vendredi des températures plus supportables, "autour d'une trentaine de degrés", selon l'expert.

Une fin de canicule "lente et contrastée" entre dimanche et la semaine prochaine

Samedi, la "généralisation des orages par l’ouest accentuera le recul de la canicule", explique La Chaîne Météo. Les régions centrales et l’Île-de-France devront attendre samedi soir pour bénéficier d’une baisse plus nette, liée au passage de la dégradation orageuse. Sur une grande moitié ouest, le pic de chaleur sera passé.

À l'est, les températures resteront suffocantes samedi. Entre la Bourgogne, la Franche-Comté, la Lorraine, l’Alsace et le nord des Alpes, les maximales pourront atteindre 38 à 40°C, localement un peu plus. "La canicule se maintiendra sous un soleil de plomb" samedi dans l'est, selon Météo Consult.

Dimanche sera une journée "toujours caniculaire". En début de semaine prochaine, lundi, mardi et mercredi, "la canicule pourrait bien se poursuivre à l'est", confirme La Chaîne Météo qui évoque une fin de canicule "progressive" avec des fortes chaleurs qui "se maintiennent à l'est avant une fin prévue entre lundi et mercredi prochain".

Dans le détail, l’indicateur thermique devrait commencer à diminuer à partir du week-end, "sans pour autant revenir immédiatement à des niveaux de saison". La canicule perdra donc progressivement en intensité, mais la France ne retrouvera "pas partout une chaleur normale dès dimanche (...) la sortie sera lente et contrastée", précise La Chaîne Météo.

Pourquoi la canicule de juin 2026 dure autant

La "persistance" de cet épisode de chaleur extrême, comme l'explique La Chaîne Météo, s'explique par "un mécanisme" météo identifié et spécifique, connu des spécialistes : une "masse d’air subtropicale très chaude [...] piégée sous un dôme de hautes pressions". Sous ce dôme, "l’air descend, se comprime et se réchauffe", apprend-on. "Le dôme fonctionne comme un couvercle qui vient piéger la chaleur, et qui, en appuyant sur les gaz pris au piège, les réchauffe", précise Ludovic Lagrange, météorologue pour Weather Solutions chez franceinfo.

Ajoutez à cela des journées plus longues en ce début d'été, avec un ensoleillement plus important, une accumulation de chaleur accrue, et vous obtenez un cocktail explosif pour une canicule durable en juin 2026. "On est dans un monde plus chaud, donc toutes les masses d'air sont plus chaudes, ce qui signifie qu'il est plus difficile qu'avant de sortir des périodes de canicule, que celles-ci durent plus longtemps", ajoute François Jobard à franceinfo.

Même si une masse d'air océanique plus fraîche va bousculer l'air saharien statique, provoquant une baisse du mercure en milieu de semaine, la baisse ne sera pas nette et elle devrait s'accompagner d'orages de grêle et de violentes rafales de vent par endroits pouvant provoquer de lourds dégâts. De son côté, La Chaîne météo estime que l'indicateur thermique national pourrait "rester au-dessus du seuil de vague de chaleur (23,4°C) jusqu’au début juillet", relaie Le Figaro. Par conséquent, si l'épisode caniculaire devrait bien perdre en intensité ce week-end et en début de semaine prochaine, il ne devrait pas disparaître totalement non plus !

Dernières mises à jour

09:02 - Une sortie de canicule "lente et contrastée" L’indicateur thermique devrait commencer à diminuer à partir du week-end, "sans pour autant revenir immédiatement à des niveaux de saison". La canicule perdra donc progressivement en intensité, mais la France ne retrouvera "pas partout une chaleur normale dès dimanche (...) la sortie sera lente et contrastée", précise La Chaîne Météo. 08:56 - La fin de la canicule prévue "entre lundi et mercredi" Dimanche sera une journée "toujours caniculaire". En début de semaine prochaine, lundi, mardi et mercredi, "la canicule pourrait bien se poursuivre à l'est", confirme La Chaîne Météo qui évoque une fin de canicule "progressive" avec des fortes chaleurs qui "se maintiennent à l'est avant une fin prévue entre lundi et mercredi prochain". 08:50 - Des températures toujours "suffocantes" samedi à l'est À l'est, les températures resteront suffocantes samedi. Entre la Bourgogne, la Franche-Comté, la Lorraine, l’Alsace et le nord des Alpes, les maximales pourront atteindre 38 à 40°C, localement un peu plus. "La canicule se maintiendra sous un soleil de plomb" samedi dans l'est, selon Météo Consult. 08:47 - Une première baisse des températures "progressive" vendredi Vendredi, une baisse des températures "progressive par la façade atlantique s'esquisse suite à la dégradation orageuse de jeudi soir". De quoi espérer des températures plus clémentes sur cette zone du pays. Le rafraichissement de vendredi sera "relatif" et "ne sera pas suffisant pour faire sortir toute la France des conditions caniculaires", précise François Jobard, prévisionniste à Météo-France, au micro de franceinfo. Les régions de l'ouest devraient retrouver vendredi des températures plus supportables, "autour d'une trentaine de degrés", selon l'expert.

La canicule va se poursuivre une grosse partie de la semaine. Les températures devraient amorcer leur baisse à partir de ce vendredi 26 juin, avant une amélioration plus nette dans le week-end à l'ouest du pays. Sur le partie est, la canicule devrait perdurer jusqu'à mercredi prochain, la partie sud-est sera la plus touchée par la durée de cet épisode de canicule.