Fin de la canicule : plusieurs dates avancées, quand va-t-elle se terminer ?

La journée de lundi s'annonce comme la plus chaude de cette canicule de juin 2026. Cet épisode extrême va durer plusieurs jours et pourrait s'atténuer en fin de semaine, mais nous n'avons "pas de certitudes sur le jour où la température va baisser", a déclaré le gouvernement.

La canicule s'est installée. Avec un indicateur thermique compris entre 30 et 31°C, les journées de lundi, mardi, mercredi et jeudi pourraient devenir les plus chaudes jamais observées en France "depuis 1900", indique La Chaîne Météo. Mercredi prochain, il pourrait même culminer autour de 31,1°C, soit environ 1,5°C au-dessus de ces anciens records. Voilà pourquoi, le mercure pourrait avoisiner les 44°C entre les Pays de la Loire, le Poitou-Charentes et l’Aquitaine. À Paris, avec 41 à 42°C envisagés lundi, le record absolu de chaleur de la capitale, établi à 42,6°C le 25 juillet 2019, pourrait être approché.

Selon Météo-France, le pic de chaleur est réellement attendu pour le mardi 23 juin. Mais une "légère baisse des températures pourra s’amorcer jeudi" à Paris et dans sa région. En effet, la station météorologique révèle que le dôme de chaleur commencera à se fissurer à partir du mardi 23 juin par l'ouest. Une masse d'air océanique plus fraîche va bousculer cet air saharien statique, provoquant une baisse du mercure. Attention, la baisse ne sera pas nette et elle devrait s'accompagner d'orages de grêle et de violentes rafales de vent par endroits pouvant provoquer de lourds dégâts.

Une "atténuation" autour du week-end du 28 juin ?

Météo-France précise dans son bulletin du lundi 22 juin que les températures vont atteindre un "plateau très élevé au moins jusqu'à jeudi". Une diminution significative des températures n'est donc pas attendue avant ce vendredi 26 juin, a minima, "mais cela reste à confirmer", concède l'organisme. Des doutes partagés par la ministre de la Santé.

Invitée de TF1 ce matin, Stéphanie Rist a fait savoir que "pour l'instant, nous n'avons pas de certitudes sur le jour où la température va baisser" et donc sur la fin de la canicule, ou des chaleurs extrêmes. "On est partis pour, au minimum, quelques jours de très très chaud", a-t-elle déclaré reconnaissant que "beaucoup de nos concitoyens vont souffrir". Les températures resteront "globalement à un niveau caniculaire une grande partie de la semaine sur l'ensemble du pays", abonde Météo-France.

La journée de samedi 27 juin pourrait être celle qui marquera une rupture nette au niveau des températures. "Une atténuation par le nord" est envisagée par La Chaîne Météo, qui évoque même une fenêtre "autour du week-end du 28 juin". Mais ce répit pourrait être "seulement temporaire si de nouveaux régimes chauds se mettent en place en juillet", est-il précisé.

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10:26 - Les températures resteront à un niveau caniculaire "une grande partie de la semaine" Météo-France indique dans son bulletin du lundi 22 juin 2026 que les températures vont atteindre un "plateau très élevé au moins jusqu'à jeudi". Une diminution significative des températures n'est donc pas attendue avant ce vendredi 26 juin, a minima, "mais cela reste à confirmer", concède l'organisme. Pour les départements placés en vigilance rouge (49 ce lundi), l'épisode caniculaire est d'une "intensité exceptionnelle, similaire à celle de la canicule d'août 2003, mais de durée encore incertaine". Les températures resteront "globalement à un niveau caniculaire une grande partie de la semaine sur l'ensemble du pays", conclut la station météorologique.

La canicule va se poursuivre une grosse partie de la semaine. Les températures devraient amorcer leur baisse à partir de ce jeudi, avant une amélioration plus nette à l'approche du week-end. Cette baisse du mercure devrait s'accompagner de violents orages de grêle localement et d'importantes rafales.