Loto : résultat du tirage du lundi 22 juin 2026, les numéros tombés [EN LIGNE]

Le résultat du tirage du Loto du lundi 22 juin 2026 est tombé et le jackpot repart en jeu, aucun joueur n'ayant décroché les 5 millions mis en jeu ce soir.
Le résultat du tirage du Loto de ce lundi 22 juin 2026 est disponible ci-dessous. Avec une cagnotte de 5 millions en jeu, des millions de Français attendaient de savoir si leur grille allait enfin décrocher le précieux jackpot. La FDJ a officialisé les chiffres gagnants, mettant fin à l'attente pour tous les détenteurs de tickets.
Lors de ce tirage du Loto, aucune grille n'a réuni les cinq bons numéros accompagnés du numéro Chance : le jackpot est donc remis en jeu au prochain tirage. Un seul joueur tire cependant son épingle du jeu au rang 2, en alignant les cinq bons numéros sans le numéro Chance, pour un gain de 116 344 €. Au rang 3, 61 grilles affichant quatre numéros corrects avec le numéro Chance ont été récompensées à hauteur de 466 € chacune, tandis que 310 tickets au rang 4, avec quatre bons numéros sans numéro Chance, ont rapporté 330 € à leurs heureux détenteurs.
Le résultat du Loto relance une cagnotte déjà en pleine ascension
Pour saisir l'ampleur de ce nouveau report, il faut regarder le tirage du Loto du samedi 20 juin 2026. Ce soir-là, la combinaison gagnante était elle aussi restée sans preneur aux deux premiers rangs, seuls les rangs inférieurs distribuant des gains, avec 49 joueurs primés à 5 349 € et 318 billets récompensés à 583 €. La cagnotte n'a donc cessé de croître, et ce deuxième report consécutif accentue encore sa progression.
Tirage du Loto, un jackpot qui grossit à l'approche des grands rendez-vous de l'année
La mécanique de report qui s'enclenche ce soir intervient dans un calendrier 2026 particulièrement chargé, que la FDJ a construit autour de plusieurs événements majeurs. Six Super Loto sont programmés cette année, dont trois coïncidant avec un vendredi 13, auxquels vient s'ajouter un Super Loto du Patrimoine. Deux tirages du Loto se distinguent notamment par des jackpots de départ fixés à 20 millions minimum, l'un prévu en juillet, l'autre à Noël, des périodes historiquement associées aux plus fortes participations nationales.
Ce contexte calendaire confère à chaque report une dimension supplémentaire : la cagnotte actuelle pourrait bien alimenter ces grandes échéances bien au-delà de leur seuil de départ. La dynamique des vacances estivales, puis celle des fêtes de fin d'année, attire traditionnellement un nombre record de joueurs vers le tirage du Loto, démultipliant la portée des jackpots en jeu.
Les joueurs n'ayant pas encore vérifié leur grille sont invités à confronter leur combinaison aux résultats officiels du Loto publiés par la FDJ, que le ticket ait été acheté en bureau de tabac ou validé sur la plateforme numérique. Ce soir, un seul participant peut se prévaloir d'un gain à six chiffres, tandis que le jackpot du Loto, lui, continue de grossir en attendant son futur vainqueur.
Dernières mises à jour
- Le Loto Mission Nature, un jeu au service de la biodiversité
En 2026, le Loto Mission Nature entame sa quatrième édition. Ce jeu, lancé en partenariat avec l'Office français de la biodiversité (OFB) à l'occasion de la Fête de la Nature, est "destiné à la préservation et la restauration de la biodiversité et à la sensibilisation du grand public à cet enjeu". Depuis 2023, 64 projets ont déjà bénéficié du soutien financier de la FDJ sur l'ensemble du territoire. Une initiative qui associe jeu et engagement environnemental à l'échelle nationale.
- Un rythme inédit de millionnaires au Loto en 2025
En 2025, la FDJ a créé un millionnaire tous les deux jours, portant le total annuel à 189 gagnants. Une cadence inédite qui témoigne de la vitalité du jeu. La grande majorité de ces heureux gagnants, soit 87,5 % d'entre eux, ont empoché entre 1 et 5 millions d'euros. Ces gains proviennent principalement des jackpots LOTO® eux-mêmes, mais aussi des codes My Million®, ces derniers étant toutefois liés à l'Euromillions et non directement au Loto.
- Le record absolu du Loto, à retenir
Le plus grand jackpot de l'histoire du Loto a été remporté à Orgères le 4 décembre 2021, avec une cagnotte record de 30 millions d'euros. Le deuxième plus important jackpot a quant à lui été décroché le 11 septembre 2021 par un joueur ayant tenté sa chance sur Internet. Le top 5 des plus grandes cagnottes se complète avec 25 millions d'euros gagnés à Paris le 5 décembre 2022. Rappel important : le Loto est strictement réservé aux majeurs. En cas de difficultés liées au jeu, un service d'aide est joignable au 09 74 75 13 13.
- Au Loto, un pack élargi pour encore plus de chances
Pour les joueurs qui veulent maximiser leurs chances au Loto, la FDJ propose une version élargie du pack MultiChances, constituée de 600 parts et autant de codes. Chaque part est proposée au prix de 6,60 euros. En misant sur ce pack, un joueur augmente ses probabilités de sortir gagnant, mais devra en contrepartie partager ses gains avec les autres détenteurs de parts. Une formule qui implique donc un arbitrage entre chances accrues et gains potentiellement partagés.
- Les probabilités de gagner au Loto restent très faibles
Décrocher le jackpot du Loto relève du défi : les chances de remporter la mise sont d'environ une sur 19 millions. Un chiffre qui illustre la difficulté de l'exercice, même si les gains restent particulièrement convoités. En 2026, plus de 1,5 million de joueurs ont tout de même touché un gain, qu'il s'agisse d'un jackpot, d'un gain intermédiaire ou d'un simple remboursement. Une réalité qui montre que si le gros lot reste hors de portée pour la quasi-totalité des participants, le Loto continue de récompenser régulièrement un grand nombre de joueurs.
- Les plus gros jackpots du Loto en 2025
En 2025, le Loto a récompensé plusieurs joueurs avec des gains exceptionnels. Le plus gros jackpot de l'année s'est élevé à 23 millions d'euros, remporté en Gironde le 29 septembre. Deux autres gains majeurs ont suivi : 20 millions d'euros décrochés en Bretagne le 15 novembre, et 19 millions d'euros gagnés en Occitanie le 26 février. Ces trois régions concentrent ainsi le top 3 des plus grandes victoires de l'année, confirmant que le Loto peut offrir des gains considérables, bien au-delà du jackpot minimum garanti.
- L'Île-de-France, grande gagnante du Loto en 2025
Au classement régional des gagnants du Loto, l'Île-de-France arrive largement en tête avec 88 gagnants en 2025, devant Auvergne-Rhône-Alpes (40 gagnants) et le Grand Est (36 gagnants). Les joueurs en ligne sur FDJ.fr représentent quant à eux 81 gagnants, soit 17,9 % des gains de l'année. Parmi les plus grands jackpots de l'histoire du Loto, on retient les 24 millions d'euros remportés à Sarcelles, dans le Val-d'Oise, le 6 juin 2011, et les 23 millions d'euros gagnés par un couple de Libourne le 19 mai 2014.
- Au Loto, le jackpot repart automatiquement à la hausse
Lorsque personne ne remporte le jackpot du Loto, la cagnotte est automatiquement remise en jeu et augmente d'un million d'euros à chaque nouveau tirage. Elle ne peut pas descendre en dessous de 2 millions d'euros, qui constitue le montant minimum garanti. En moyenne, la cagnotte remportée au Loto s'élève à environ 5 millions d'euros. Un mécanisme progressif qui peut donc faire grimper la mise en jeu au fil des tirages successifs, jusqu'à ce qu'un joueur décroche la combinaison gagnante.
- Au Loto, le pack MultiChances pour jouer à plusieurs
Pour ceux qui souhaitent multiplier leurs chances au Loto, la FDJ propose le pack MultiChances, une option disponible uniquement sur son site ou son application mobile. Ce pack est constitué de 100 grilles simples et 100 codes Loto, chacun permettant de remporter 20 000 euros. Les joueurs peuvent acheter 1, 2, 5 ou 10 parts à 4,40 euros l'unité. En cas de victoire, "vous remportez une partie des gains du pack, proportionnellement au nombre de parts achetées", explique la FDJ. Une formule collective pour tenter sa chance autrement.
- Pour estimer ses gains au Loto, un simulateur en ligne est disponible
La FDJ met à disposition un simulateur en ligne permettant à chaque joueur d'estimer ses gains potentiels avant ou après un tirage. L'outil demande de renseigner les numéros cochés, le code LOTO®, une éventuelle participation au second tirage ainsi que le jour de tirage choisi. Il prend également en charge les grilles multiples et les numéros supplémentaires. Un outil pratique pour y voir plus clair, à l'heure où le jackpot peut parfois atteindre des sommets : 23 millions d'euros en Gironde en 2025, ou encore 30 millions d'euros à Orgères en 2021.
- Au Loto, les chances de gagner restent très minces
Les probabilités de décrocher le jackpot au Loto sont d'environ une sur 19 millions, ce qui rend la mise particulièrement difficile à remporter. Pourtant, en 2026, plus de 1,5 million de joueurs ont déjà touché un gain, que ce soit un jackpot, un gain intermédiaire ou un simple remboursement. Le Loto comporte également des risques d'addiction, et les jeux d'argent sont strictement réservés aux personnes majeures. En cas d'endettement, d'isolement ou de dépenses excessives, un service d'aide est disponible au 09 74 75 13 13.
- Au Loto, dix codes gagnants tirés à chaque tirage
À chaque tirage du Loto, dix codes sont tirés au sort parmi les participants. Chacun de ces codes permet à son détenteur d'emporter 20 000 euros, indépendamment de la combinaison jouée. Lors des Super Loto, ce nombre monte exceptionnellement à 50 codes, offrant toujours 20 000 euros chacun. Par ailleurs, l'intégrité des tirages est garantie par des mesures strictes : les boules officielles sont conservées dans un coffre sous vidéosurveillance, accessible uniquement par lecteur d'empreinte biométrique, dont seul l'huissier détient la clé. Elles font également l'objet de deux contrôles annuels par un organisme extérieur.
- Au Loto, certains numéros sortent plus souvent que d'autres
Depuis le 4 février 2020, les statistiques officielles de la FDJ révèlent que cinq numéros dominent les tirages du Loto. Le 30 arrive en tête avec 11,95 % de sorties, soit 128 apparitions au total, dont la dernière remonte au 3 juin 2026. Il est suivi du 31 (11,86 %, 127 sorties), du 24 (11,3 %, 121 sorties), du 3 (11,2 %, 120 sorties) et du 5 (11,11 %, 119 sorties). La FDJ le rappelle toutefois : ces données sont de simples statistiques, et non des probabilités de tirages futurs.
- Le record absolu du Loto, c'est 30 millions d'euros
Le plus gros jackpot jamais remporté au Loto a été décroché à Orgères le 4 décembre 2021, avec un gain record de 30 millions d'euros. Le deuxième plus grand jackpot a été remporté le 11 septembre 2021 par un joueur ayant joué en ligne. Le top 5 se complète avec 25 millions d'euros gagnés à Paris le 5 décembre 2022, 24 millions à Sarcelles le 6 juin 2011, et 23 millions remportés par un couple de Libourne le 19 mai 2014.
- En 2025, le Loto a souri à trois grands gagnants
Le plus gros gain du Loto en 2025 a atteint 23 millions d'euros, remporté en Gironde le 29 septembre. Deux autres jackpots impressionnants ont suivi : 20 millions d'euros ont été décrochés en Bretagne le 15 novembre, et 19 millions d'euros en Occitanie le 26 février. Si certains joueurs s'appuient sur les statistiques pour choisir leurs numéros — le 22, le 26 et le 31 étant les plus fréquemment sortis entre novembre 2019 et septembre 2022 —, chaque tirage reste totalement imprévisible. Le hasard demeure le seul maître du jeu.
- Au Loto, gagner sans décrocher le jackpot, c'est possible
Au Loto, remporter un gain ne nécessite pas de trouver la combinaison complète. Trouver cinq bons numéros sans le numéro Chance, c'est le rang 2, tandis que quatre bons numéros accompagnés du numéro Chance correspondent au rang 3. Ces deux configurations permettent déjà de toucher des sommes significatives. Autre point à noter : lorsque plusieurs joueurs trouvent la même combinaison gagnante lors d'un même tirage, le jackpot est partagé entre eux. Un mécanisme qui peut donc diviser la mise en jeu en autant de gagnants.
- En 2025, le Loto a créé un millionnaire tous les deux jours
En 2025, la FDJ a atteint un rythme record en créant un millionnaire tous les deux jours, portant le total annuel à 189. La grande majorité de ces heureux gagnants, soit 87,5 %, ont empoché entre 1 et 5 millions d'euros, principalement grâce aux jackpots LOTO® eux-mêmes. Pour les joueurs ayant participé en ligne sur FDJ.fr ou via l'application mobile, les gains sont automatiquement crédités sur le compte joueur. Si les coordonnées bancaires ont été renseignées, un virement automatique est possible pour des sommes allant jusqu'à 500 000 euros.
- Le Loto Mission Nature, un tirage engagé pour la biodiversité
Parmi les offres de la Française des Jeux, le Loto Mission Nature occupe une place à part. Lancée en partenariat avec l'Office français de la biodiversité (OFB) à l'occasion de la Fête de la Nature, cette quatrième édition en 2026 est "destinée à la préservation et la restauration de la biodiversité et à la sensibilisation du grand public à cet enjeu". Depuis 2023, ce sont déjà 64 projets répartis sur l'ensemble du territoire qui ont bénéficié du soutien financier de la FDJ grâce à ce dispositif.
- Récupérer ses gains du Loto : ce qu'il faut savoir
Vous avez une grille gagnante du Loto ? Les démarches pour récupérer vos gains dépendent du montant remporté. Pour des gains inférieurs à 30 000 euros, il est possible de les retirer directement chez le commerçant partenaire où la grille a été achetée. Au-delà de ce plafond, un centre de paiement FDJ prend le relais. Pour les gains supérieurs à 500 000 euros, un service Relations Gagnants propose un accompagnement personnalisé. Attention : le gagnant dispose d'un délai de 60 jours pour récupérer ses gains, passé ce délai, toute réclamation devient impossible.
- Gagner au Loto, plus dur qu'avoir un enfant astronaute
Décrocher le jackpot du Loto relève de l'exploit statistique. Un joueur n'a qu'une chance sur 19 068 840 de trouver la bonne combinaison avec une grille classique. Pour mieux saisir cette réalité, il est plus probable d'être né avec un sixième doigt (une chance sur 20 000), d'être touché par un astéroïde (une sur 720 000) ou même d'avoir un enfant astronaute (une sur 12 millions) que de remporter le gros lot. Des chiffres qui donnent le vertige, mais qui n'empêchent pas des millions de Français de tenter leur chance à chaque tirage du Loto.
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