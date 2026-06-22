Loto : résultat du tirage du lundi 22 juin 2026, les numéros tombés [EN LIGNE]

Le résultat du tirage du Loto du lundi 22 juin 2026 est tombé et le jackpot repart en jeu, aucun joueur n'ayant décroché les 5 millions mis en jeu ce soir.

Le résultat du tirage du Loto de ce lundi 22 juin 2026 est disponible ci-dessous. Avec une cagnotte de 5 millions en jeu, des millions de Français attendaient de savoir si leur grille allait enfin décrocher le précieux jackpot. La FDJ a officialisé les chiffres gagnants, mettant fin à l'attente pour tous les détenteurs de tickets.

Lors de ce tirage du Loto, aucune grille n'a réuni les cinq bons numéros accompagnés du numéro Chance : le jackpot est donc remis en jeu au prochain tirage. Un seul joueur tire cependant son épingle du jeu au rang 2, en alignant les cinq bons numéros sans le numéro Chance, pour un gain de 116 344 €. Au rang 3, 61 grilles affichant quatre numéros corrects avec le numéro Chance ont été récompensées à hauteur de 466 € chacune, tandis que 310 tickets au rang 4, avec quatre bons numéros sans numéro Chance, ont rapporté 330 € à leurs heureux détenteurs.

Le résultat du Loto relance une cagnotte déjà en pleine ascension

Pour saisir l'ampleur de ce nouveau report, il faut regarder le tirage du Loto du samedi 20 juin 2026. Ce soir-là, la combinaison gagnante était elle aussi restée sans preneur aux deux premiers rangs, seuls les rangs inférieurs distribuant des gains, avec 49 joueurs primés à 5 349 € et 318 billets récompensés à 583 €. La cagnotte n'a donc cessé de croître, et ce deuxième report consécutif accentue encore sa progression.

Tirage du Loto, un jackpot qui grossit à l'approche des grands rendez-vous de l'année

La mécanique de report qui s'enclenche ce soir intervient dans un calendrier 2026 particulièrement chargé, que la FDJ a construit autour de plusieurs événements majeurs. Six Super Loto sont programmés cette année, dont trois coïncidant avec un vendredi 13, auxquels vient s'ajouter un Super Loto du Patrimoine. Deux tirages du Loto se distinguent notamment par des jackpots de départ fixés à 20 millions minimum, l'un prévu en juillet, l'autre à Noël, des périodes historiquement associées aux plus fortes participations nationales.

Ce contexte calendaire confère à chaque report une dimension supplémentaire : la cagnotte actuelle pourrait bien alimenter ces grandes échéances bien au-delà de leur seuil de départ. La dynamique des vacances estivales, puis celle des fêtes de fin d'année, attire traditionnellement un nombre record de joueurs vers le tirage du Loto, démultipliant la portée des jackpots en jeu.

Les joueurs n'ayant pas encore vérifié leur grille sont invités à confronter leur combinaison aux résultats officiels du Loto publiés par la FDJ, que le ticket ait été acheté en bureau de tabac ou validé sur la plateforme numérique. Ce soir, un seul participant peut se prévaloir d'un gain à six chiffres, tandis que le jackpot du Loto, lui, continue de grossir en attendant son futur vainqueur.

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