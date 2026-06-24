Euromillions : résultat du tirage du mardi 23 juin 2026, les numéros tirés [EN LIGNE]

Bonne nouvelle pour les joueurs français : les gains remportés à l'Euromillions ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu. La France considère ces sommes comme un accroissement de patrimoine non imposable, contrairement à l'Espagne, au Portugal ou à la Suisse, où les gains dépassant certains seuils sont taxés entre 10 % et 35 %. Attention toutefois : cette exonération ne concerne que la somme perçue au moment du tirage. Dès l'année suivante, les revenus générés par son placement — intérêts, dividendes, loyers — restent soumis à la fiscalité classique, notamment la flat tax et l'impôt sur la fortune immobilière.

Pour les joueurs qui préfèrent ne pas sélectionner eux-mêmes leurs numéros, l'Euromillions propose l'option "flash", qui génère automatiquement une combinaison aléatoire. Cette fonctionnalité est accessible aussi bien en point de vente que sur le site ou l'application de la FDJ. Par ailleurs, la fiscalité des gains est relativement avantageuse en France : les sommes remportées ne sont pas imposables en tant que revenu. En revanche, si un gagnant souhaite partager ses gains avec ses proches, l'administration fiscale considère cela comme un don manuel, potentiellement très lourdement imposé.

En août 2025, cinq amis originaires d'Île-de-France ont remporté ensemble 250 millions d'euros à l'Euromillions, soit le plafond maximal du jeu. Selon les informations rapportées, c'était "la toute première fois qu'ils jouaient tous ensemble". Ce gain record dépasse les précédents sommets atteints en France : 220 millions décrochés par un joueur de Tahiti en 2021, 200 millions remportés par un retraité du Sud de la France en décembre 2020, et 178 millions gagnés par un couple alsacien en novembre 2025.

23:28 - Comment récupérer ses gains à l'Euromillions selon le montant remporté Pour les joueurs en ligne, le gain est automatiquement crédité sur le compte joueur, sauf pour les très gros lots. En point de vente, les gains inférieurs à 30 000 euros se récupèrent directement sur place avec son reçu. Entre 30 000 et 500 000 euros, il faut se rendre dans un centre de paiement FDJ. Au-delà de 500 000 euros, que la grille ait été jouée en ligne ou en point de vente, le joueur doit contacter le service des grands vainqueurs au 09 69 36 60 60. Par ailleurs, les jackpots de l'Euromillions sont toujours libellés en euros, quelle que soit la monnaie du pays participant.

23:16 - La combinaison 1-2-3-4-5 a autant de chances que les autres Tous les résultats de l'Euromillions sont parfaitement aléatoires et imprévisibles. La combinaison 1-2-3-4-5, accompagnée des numéros étoile 6 et 7, a exactement autant de chances d'être tirée au sort que n'importe quelle autre combinaison. Le hasard reste le seul maître du jeu, rendant toute prédiction impossible. Par ailleurs, le nombre d'étoiles a évolué au fil du temps : initialement fixé à 9, il est passé à 11 en mai 2011, puis à 12 depuis septembre 2016. Ces modifications successives ont considérablement réduit la probabilité de décrocher le jackpot, passée d'environ 1 sur 76 millions à 1 sur 140 millions.

23:04 - Soixante jours pour réclamer ses gains à l'Euromillions Les participants à l'Euromillions disposent de soixante jours pour récupérer leurs gains auprès de la Française des Jeux. Ce délai court "à compter de la date du dernier tirage ou événement auquel le reçu a participé", et non nécessairement à partir du tirage gagnant. Pour les gains supérieurs à 500 000 euros, un service dédié aux grands vainqueurs est joignable au 09 69 36 60 60. Par ailleurs, la FDJ rappelle qu'en moyenne un ticket sur 12 remporte un gain, des lots étant distribués dès que quelques numéros de la combinaison sont trouvés. Il est donc conseillé de vérifier attentivement ses tickets après chaque tirage.

22:52 - Le chiffre d'affaires de l'Euromillions a explosé en quinze ans Depuis son lancement, l'Euromillions a connu une croissance spectaculaire. Son chiffre d'affaires total est passé de 1,5 milliard d'euros en 2004 à 6,6 milliards en 2013, avant d'atteindre 15,8 milliards en 2018. En France, dès 2006, le jeu représentait déjà près de 10 % du chiffre d'affaires de la Française des Jeux. Un succès directement lié au montant des cagnottes annoncées : plus le jackpot est élevé, plus le taux de participation grimpe. Un engouement qui ne se dément pas au fil des tirages.

22:42 - Comment tenter sa chance à l'Euromillions ? Chaque mardi et vendredi, les joueurs cochent cinq chiffres entre 1 et 50 et deux numéros étoile parmi 12. Les grilles peuvent être validées dans un point de vente agréé par la FDJ, généralement un bureau de tabac, ou en ligne via le site et l'application de la Française des jeux. La date limite de validation est fixée à 20h15 le jour du tirage. Pour choisir ses numéros, deux approches existent : miser sur des chiffres porte-bonheur ou opter pour un "flash", laissant le hasard décider à la place du joueur.

22:30 - Une fraude à 35 millions d'euros ciblant l'Euromillions En juin 2007, un couple propriétaire d'un débit de tabac parisien et un complice ont été mis en examen pour escroquerie portant sur 35,565 millions d'euros. Le buraliste aurait subtilisé deux tickets gagnants à un joueur régulier en lui indiquant qu'il n'avait rien gagné, avant de les faire encaisser par un complice. Des signaux d'alerte ont déclenché une enquête judiciaire : les mêmes numéros continuant d'être joués et un transfert bancaire suspect vers l'étranger ont alerté les autorités.

22:18 - Les records de gains à l'Euromillions en France Certains jackpots de l'Euromillions restent gravés dans les mémoires. En août 2025, cinq amis originaires d'Île-de-France ont partagé 250 millions d'euros, le plafond maximal du jeu. Avant eux, un joueur de Tahiti avait décroché 220 millions en 2021, et un retraité du Sud de la France 200 millions en décembre 2020. Plus récemment, un couple alsacien a remporté 178 millions d'euros en novembre 2025. Quant aux numéros "chanceux", la FDJ est formelle : chaque boule a strictement la même probabilité d'être tirée, soit 1/50 pour les numéros et 1/12 pour les étoiles.

22:06 - Le plafond de l'Euromillions atteint trois fois en 2025 La cagnotte maximale de l'Euromillions est fixée à 250 millions d'euros, un seuil relevé par rapport à l'ancien plafond de 190 millions. Ce montant record a déjà été atteint et remporté à trois reprises en 2025 : en Autriche le 28 mars, en Irlande le 17 juin, puis en France le 19 août par un groupe de cinq amis d'Île-de-France qui jouaient "tous ensemble" pour la toute première fois. Pour les joueurs en ligne, les gains sont automatiquement crédités sur le compte joueur, sauf pour les très gros montants.

22:00 - Ce que le code My Million change pour les joueurs de l'Euromillions Acheter une grille Euromillions, c'est automatiquement recevoir un code My Million. Composé de deux lettres et sept chiffres, ce code est attribué par un ordinateur sans que le joueur puisse le choisir ou le refuser. Il est impossible de participer sans en obtenir un. Son coût est intégré au prix de la grille, fixé à 2,50 euros, sans supplément. Par ailleurs, les chances de gagner restent identiques quelle que soit la fréquentation du tirage : elles dépendent uniquement des 139 838 160 combinaisons possibles, pas du nombre de participants.

21:54 - Quand l'Euromillions a fait cinq millionnaires d'un coup En août 2025, cinq amis originaires d'Île-de-France ont remporté ensemble 250 millions d'euros à l'Euromillions, soit le plafond maximal autorisé par le jeu. Selon les informations rapportées, c'était "la toute première fois qu'ils jouaient tous ensemble". Ce gain record dépasse les victoires précédentes : un joueur de Tahiti avait décroché 220 millions en 2021, un retraité du Sud de la France 200 millions en décembre 2020, et un couple alsacien 178 millions en novembre 2025. Les résultats de l'Euromillions et le code My Million sont généralement dévoilés aux alentours de 20h30-45, pendant ou peu après le journal de 20 heures de TF1.

21:48 - Comment récupérer ses gains à l'Euromillions selon le montant remporté Gagner à l'Euromillions ne signifie pas forcément récupérer son argent de la même façon. En point de vente, les gains inférieurs à 30 000 euros peuvent être encaissés directement sur place, sur présentation du reçu. Pour des montants compris entre 30 000 et 500 000 euros, il faut se rendre dans un centre de paiement FDJ. Au-delà de 500 000 euros, que la grille ait été jouée en ligne ou en boutique, le gagnant doit contacter le service des grands vainqueurs au 09 69 36 60 60.

21:42 - L'option "flash" de l'Euromillions : jouer sans choisir ses numéros Pour les joueurs qui ne souhaitent pas sélectionner eux-mêmes leur combinaison, l'Euromillions propose une option appelée "flash". Celle-ci génère automatiquement une grille de jeu, sans intervention du joueur. Elle est accessible aussi bien en point de vente que sur le site ou l'application de la FDJ. Par ailleurs, l'Euromillions est aujourd'hui présent dans douze territoires européens, avec un bassin de joueurs qui avait déjà atteint environ 214 millions d'habitants dès octobre 2004, après l'élargissement à six nouveaux pays.

21:36 - Comment les règles de l'Euromillions ont évolué depuis ses débuts Pour jouer à l'Euromillions, chaque participant doit sélectionner 5 numéros entre 1 et 50, ainsi que 2 étoiles parmi 12. Mais ce n'a pas toujours été le cas. À l'origine, les joueurs ne choisissaient leurs étoiles que parmi 9. Ce nombre est passé à 11 en mai 2011, puis à 12 en septembre 2016. Chaque modification a mécaniquement réduit les chances de décrocher le jackpot : la probabilité est ainsi tombée d'environ 1 sur 76 millions à 1 sur 140 millions aujourd'hui. Deux tirages sont organisés chaque semaine.

21:30 - Comment le jackpot de l'Euromillions peut atteindre 250 millions d'euros Lorsque personne ne décroche la combinaison gagnante à l'Euromillions, le jackpot n'est pas perdu : il est automatiquement remis en jeu au tirage suivant, augmenté de plusieurs millions d'euros supplémentaires. Ce mécanisme d'accumulation progressive pousse la cagnotte à grimper de tirage en tirage, attirant un nombre croissant de joueurs à mesure que les sommes deviennent spectaculaires. Cette escalade se poursuit jusqu'à ce qu'un joueur trouve la bonne combinaison ou que le jackpot atteigne son plafond légal fixé à 250 millions d'euros.

21:24 - Le My Million, un millionnaire français garanti à chaque tirage de l'Euromillions Chaque grille d'Euromillions achetée en France est assortie d'un code My Million, tiré au sort indépendamment de la combinaison principale. Ce tirage 100 % national garantit qu'un joueur français devient millionnaire à chaque tirage, tous les mardis et vendredis. Aucun surcoût : le prix du My Million est inclus dans celui de la grille. Au 7 avril 2026, pas moins de 28 millionnaires avaient déjà été créés depuis le début de l'année, dans des régions aussi variées que l'Île-de-France, l'Occitanie, la Bourgogne-Franche-Comté, le Centre-Val de Loire ou encore les DOM-TOM.

21:18 - Les plus gros jackpots Euromillions jamais remportés en France Le record absolu appartient à cinq amis originaires d'Île-de-France, qui ont décroché 250 millions en août 2025. Avant eux, un joueur de Tahiti avait remporté 220 millions en 2021, et un retraité du Sud de la France avait empoché 200 millions en décembre 2020. Plus récemment, en novembre 2025, un couple alsacien a gagné 178 millions. Bonne nouvelle pour tous ces heureux gagnants : en France, les gains Euromillions ne sont pas taxés, contrairement à l'Espagne, au Portugal ou à la Suisse, où ils peuvent l'être entre 10 % et 35 %.