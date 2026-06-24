Euromillions : résultat du tirage du mardi 23 juin 2026, les numéros tirés [EN LIGNE]

Euromillions : résultat du tirage du mardi 23 juin 2026, les numéros tirés [EN LIGNE]
La Rédaction

Le tirage Euromillions du mardi 23 juin 2026 a livré son résultat et le jackpot repart, aucun joueur n'ayant décroché le rang suprême ce soir.

Le résultat du tirage de l'Euromillions du mardi 23 juin 2026 est disponible ci-dessous. Ce soir, une cagnotte de 48 millions était en jeu, mobilisant des millions de joueurs à travers toute l'Europe. La combinaison gagnante a été officiellement dévoilée par la FDJ à l'issue du tirage.

 

Lors de ce tirage de l'Euromillions du mardi 23 juin 2026, aucune grille n'a réuni les cinq bons numéros accompagnés des deux étoiles : le jackpot repart donc pour un prochain tirage. Les gains se répartissent comme suit : 1 grille gagnante en France et 3 en Europe ont validé les cinq numéros avec une seule étoile pour 166 282 €, 1 grille gagnante en France et 5 en Europe ont affiché les cinq numéros sans étoile pour 23 318 €, 5 grilles françaises et 22 européennes ont combiné quatre numéros et deux étoiles pour 1 651 €, et 77 grilles françaises parmi 408 européennes ont associé quatre numéros à une étoile pour 164 €.

Résultat de l'Euromillions en report, ce jackpot qui enfle de semaine en semaine

La mécanique du report est au cœur de la montée en puissance des jackpots de l'Euromillions. Vendredi 19 juin 2026, la combinaison 8-34-39-41-42 assortie des étoiles 2 et 7 n'avait trouvé aucun preneur au rang suprême, propulsant ainsi la mise en jeu de ce mardi à 48 millions. Ce résultat de l'Euromillions sans grand vainqueur avait tout de même récompensé plusieurs joueurs : une grille française et sept européennes avaient décroché 110 335 euros en validant les cinq numéros sans étoile, tandis que trois grilles françaises et dix-neuf européennes avaient touché 2 399 euros chacune avec quatre numéros et deux étoiles.

Tirage de l'Euromillions, quand les statistiques racontent leur propre histoire

Depuis le 4 février 2020, les archives de la FDJ révèlent des disparités marquées dans les fréquences d'apparition des numéros de l'Euromillions. Le 42 caracole en tête avec 83 occurrences, suivi du 21 à 80 apparitions, le 29 et le 34 fermant le podium à égalité avec 78 sorties chacun. Ces chiffres alimentent la curiosité des joueurs, mais la FDJ le rappelle sans ambiguïté : chaque tirage de l'Euromillions repose sur un mécanisme purement aléatoire, insensible à tout historique accumulé.

La France s'est imposée au fil des années comme l'une des nations les plus titrées à l'Euromillions, portée par une succession de victoires qui ont nourri la fascination collective pour ce jeu. En novembre 2025, un couple alsacien avait vu sa vie se transformer du tout au tout en remportant 178 millions lors d'un résultat de l'Euromillions retentissant. Cette promesse d'un destin renversé en une soirée continue d'attirer des millions de participants à chaque nouveau tirage à travers le continent.

Dernières mises à jour

- En France, les gains de l'Euromillions ne sont pas taxés

Bonne nouvelle pour les joueurs français : les gains remportés à l'Euromillions ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu. La France considère ces sommes comme un accroissement de patrimoine non imposable, contrairement à l'Espagne, au Portugal ou à la Suisse, où les gains dépassant certains seuils sont taxés entre 10 % et 35 %. Attention toutefois : cette exonération ne concerne que la somme perçue au moment du tirage. Dès l'année suivante, les revenus générés par son placement — intérêts, dividendes, loyers — restent soumis à la fiscalité classique, notamment la flat tax et l'impôt sur la fortune immobilière.

- L'option "flash" de l'Euromillions : laisser le hasard décider à sa place

Pour les joueurs qui préfèrent ne pas sélectionner eux-mêmes leurs numéros, l'Euromillions propose l'option "flash", qui génère automatiquement une combinaison aléatoire. Cette fonctionnalité est accessible aussi bien en point de vente que sur le site ou l'application de la FDJ. Par ailleurs, la fiscalité des gains est relativement avantageuse en France : les sommes remportées ne sont pas imposables en tant que revenu. En revanche, si un gagnant souhaite partager ses gains avec ses proches, l'administration fiscale considère cela comme un don manuel, potentiellement très lourdement imposé.

- Le record de l'Euromillions : 250 millions d'euros partagés entre cinq amis

En août 2025, cinq amis originaires d'Île-de-France ont remporté ensemble 250 millions d'euros à l'Euromillions, soit le plafond maximal du jeu. Selon les informations rapportées, c'était "la toute première fois qu'ils jouaient tous ensemble". Ce gain record dépasse les précédents sommets atteints en France : 220 millions décrochés par un joueur de Tahiti en 2021, 200 millions remportés par un retraité du Sud de la France en décembre 2020, et 178 millions gagnés par un couple alsacien en novembre 2025.

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