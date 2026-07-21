Canicule : 13 départements maintenus en vigilance... Les prévisions avant la fin de l'épisode

Encore 13 départements sont placés en vigilance canicule ce mardi 21 juillet, dont 6 en alerte orange. L'épisode de chaleur a déjà pris fin dans la majeure partie de la France, mais persiste dans le Sud et particulièrement sur le pourtour méditerranéen.

L'essentiel

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08:09 - Plus de 23 et même 25°C dans les départements en vigilance canicule La nuit de lundi à mardi a de nouveau été tropicale dans le Sud et surtout dans les départements en vigilance orange canicule. La preuve ce matin avec les températures relevées à 5 heures par Météo-France : 23°C à Montpellier, 24°C à Nîmes, 26°C à Marseille, 24°C à Calvi ou encore 26°C à Bonifacio.

07:55 - Six départements en vigilance orange canicule ce mardi Les jours de canicule se suivent et se ressemblent puisqu'encore six départements sont placés en vigilance orange ce mardi, les mêmes que ceux qui étaient déjà en alerte hier : les Bouches-du-Rhône, la Corse-du-Sud, la Haute-Corse, l'Hérault, le Gard et le Var. Mais en comptant les vigilances jaunes, c'est un total de 13 départements en alerte avec les Alpes-Maritimes, l'Aube, la Haute-Garonne, les Pyrénées-Orientales, le Tarn, le Tarn-et-Garonne et le Vaucluse.

Cette carte affiche les vigilances Météo France pour la journée du lendemain et se met à jour automatiquement après chaque nouveau bulletin de vigilance.

20/07/26 - 23:09 - Une nouvelle nuit tropicale de lundi à mardi FIN DU DIRECT - La nuit de lundi à mardi s'annonce encore chaude dans les départements en vigilance orange canicule. Au programme : des températures minimales comprises entre 22°C et 27°C, selon Météo-France, soit plus que 20°C qui caractérise une nuit tropicale. La matinée de mardi s'annonce donc chaude dans les territoires en alerte. Quant à l'après-midi, il sera marqué par des "maximales assez similaires" à celles de lundi soit jusqu'à 38°C, avec des pointes à 40°C.

20/07/26 - 22:08 - Pas de nouvelle canicule en vue cette semaine, confirme Météo-France Dans son bulletin, Météo-France confirme les prévisions de La Chaîne Météo, annonçant très clairement : "Il n'est pas prévu de nouvel épisode caniculaire à l'échelle du pays cette semaine à venir, hormis cet épisode en cours près de la Méditerranée, et un épisode également très chaud sur le Sud-Ouest du pays."

20/07/26 - 21:03 - En parallèle de la canicule en France, une situation "exceptionnelle" en Tunisie Si les températures atteintes en France pendant la canicule prêtent à sourire de l'autre côté de la Méditerranée, le thermomètre atteignant des sommets pareils très régulièrement, le météorologue Guillaume Séchet pointe qu'en cette fin juillet, la canicule est pour le moins "exceptionnelle" en Tunisie, mais aussi en Algérie. Des records sont battus, comme à Kairouan (Tunisie) où la température est arrivée à 49,7°C le 17 juillet, soit 11,8°C de plus que la normale de saison. Ces fortes chaleurs engendrent des coupures d'électricité quotidiennes, un peu partout dans le pays. En effet, alors que la consommation d'électricité a bondi de plus de 30%, la société nationale STEG a instauré des coupures tournantes afin d'éviter un black-out total. On en parle peu, car lAfrique du Nord est habituée aux fortes chaleurs. Pourtant, la situation est exceptionnelle en Tunisie et dans le nord de lAlgérie, avec des records. Ce dôme de chaleur, remarquable par son ampleur et son intensité, alimente aussi lété torride en France. pic.twitter.com/n6jHRyidOU — Guillaume Séchet (@Meteovilles) July 20, 2026

20/07/26 - 20:01 - Des températures très contrastées ce lundi de canicule en France Il fallait s'y attendre. Alors que la canicule ne concerne désormais plus qu'une partie du pays, ce lundi 20 juillet en début d'après-midi, La Chaîne Météo constatait pas moins de 22°C d'écart entre Cuges-les-Pins, dans les Bouches-du-Rhône, et Fécamp, en Seine-Maritime : 40,2°C pour le premier, 18,2°C pour le second. Comme prévu, les températures sont très contrastées sur la France ce lundi après-midi. A 14 heures, c'est à Fécamp qu'il faisait le plus frais avec 18C au thermomètre et un vent de nord soufflant à 40 km/h en rafales. Les très fortes chaleurs persistaient en Provence avec pic.twitter.com/6gCopUOoR7 — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) July 20, 2026

20/07/26 - 19:02 - Dans le Var, le thermomètre dépasse les 40°C depuis trois jours 40,8°C samedi, 40,9°C dimanche et encore 40,6°C ce lundi. À Cogolin, dans le Var, les 40°C ont été dépassés trois jours consécutifs, relève le météorologue Guillaume Séchet sur X. Car si la canicule de juillet se cantonne désormais au Sud-Est, elle reste bel et bien une réalité en ce début de semaine.

20/07/26 - 17:40 - Au moins deux départements repasseront en vigilance jaune mardi soir Les six départements placés en vigilance orange ce lundi resteront au même niveau d'alerte pour la journée de mardi selon le dernier bulletin de Météo-France, toutefois d'eux d'entre eux devraient être rétrogradés en vigilance jaune à 22 heures. Il s'agit des Bouches-du-Rhône et du Gard. L'agence météorologique prévoit en effet une baisse des températures suffisantes pour diminuer le niveau d'alerte.

20/07/26 - 16:27 - 13 vigilances canicule activées mardi, le nombre d'alerte diminue Encore 13 départements seront placés en vigilance canicule pour la journée de mardi indique Météo-France dans son bulletin : les Alpes-Maritimes, l'Aude, les Bouches-du-Rhône, la Corse-du-Sud, la Haute-Corse, l'Hérault, le Gard, la Haute-Garonne, les Pyrénées-Orientales, le Tarn, le Tarn-et-Garonne, le Var et le Vaucluse. A noter que les six départements actuellement en orange le resteront demain.

20/07/26 - 16:02 - Les températures maximales n'ont pas encore été atteintes dans le sud-est Météo-France maintient les 16 mêmes vigilances canicule dans son point de 16 heures. L'agence indique que des températures comprises entre 33 et 36 degrés ont été relevées sur le pourtour méditerranéen et que le mercure est monté jusqu'à 39 et 40°C à l'intérieur du Var. Elle prévient toutefois que les températures maximales n'ont pas encore été atteintes à cette heure.

20/07/26 - 15:26 - Troisième jour consécutif à 40°C dans le Var Sous l'effet de la canicule, les températures atteignent localement les 40°C dans l'intérieur du Var ce lundi après-midi. Des valeurs similaires avaient déjà été atteintes durant le week-end si bien que des stations météo comme le Luc, Cuges-les-Pins ou Cogolin sont à trois jours consécutifs de chaleur extrême, c'est-à-dire supérieures à 40°C.

20/07/26 - 14:40 - Pas de nouvelle canicule d'ici la fin du mois de juillet ? La canicule encore en cours dans le sud de la France doit prendre fin cette semaine et aucun autre épisode caniculaire n'est en vue pour le reste de la semaine, ni pour la dernière semaine de juillet selon La Chaîne Météo. Le temps restera cependant sec et chaud avec des températures estivales supérieures aux normales de saison de quelques degrés à peine.

20/07/26 - 13:58 - De la chaleur au sud et et de la douceur au nord ce lunid Le temps est très contrasté entre le nord et le sud de la France ce lundi. Les températures sont plutôt douces dans la moitié septentrionale du pays avec des maximales comprises entre 22 et 27°C, voire plus bas sur la pointe bretonne et celle du Cotentin. Tandis que dans les régions du sud, dont une partie est encore en alerte canicule, le mercure doit montre jusqu'à 38°C par endroits. Les #températures attendues ce lundi après-midi seront très contrastées entre la moitié nord (24 à 27C, ce qui est de saison finalement), et le sud où la #chaleur est généralisée (de 30 à 37C) pic.twitter.com/Rk5OCjbZvX — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) July 20, 2026

20/07/26 - 13:09 - Déjà plus de 35°C relevés dans les Bouches-du-Rhône et en Corse à la mi-journée A la mi-journée ce lundi, les températures atteignaient déjà 35°C sur les départements en alerte orange selon La Chaîne Météo avec 35°C à Aubagne, 36°C à Marseille et 38°C à Calvi. Or, les températures n'ont pas encore atteint leur pic à cette heure de la journée et laissent présager des maximales proches de 40°C cet après-midi. Seuls les littoraux doivent voir la hausse du mercure stoppée en début d'après-midi sous l'effet de la brise marine.