Canicule : 61 départements en vigilance orange, voici comment ça évolue

La canicule s'étend en France ce mardi 7 juillet. Les trois quarts du pays sont en vigilance orange pour canicule. Les très fortes chaleurs remontent jusqu'en région parisienne

La canicule touche de nouveau la France et prend de l'ampleur ce mardi 7 juillet. Un anticyclone bloque le retour des précipitations et un dôme de chaleur se met en place. Avec déjà deux canicules et donc des sols très secs, mais aussi une température de mer anormalement élevée, chaque poussée chaude part d'un niveau très élevé et les seuils caniculaires peuvent être rapidement atteints. Un épisode intense et durable est annoncé. Lundi 6 juillet, déjà une dizaine de records mensuels ont été battus et la barre des 40 degrés a été franchie, notamment dans l'Aude et l'Hérault.

Ce mardi 7 juillet après-midi, les températures montent d'un cran et la canicule s'étend vers le nord et l'est. A part près de la Manche, les températures restent en dessous de 30 degrés. Il fait entre 30 et 35 degrés des Hauts-de-France au Grand-Est. Des pointes à 39, voire 40/41 degrés de la Nouvelle-Aquitaine à l'Occitanie. Ils annoncent 42 à Bordeaux, 40 à Nantes et Lyon, 39 à Toulouse et Tours, 38 à Montpellier, 37 à Rennes et 35 à Paris. Les températures se situent 10 à 12 degrés au-dessus des normales au nord du pays et même 15 à 17°C au-dessus des normales dans le centre et l'ouest de la France.

Météo-France a ainsi placé 61 départements en vigilance orange canicule ce mardi 7 juillet : l'Allier, les Alpes-de-Haute-Provence, l'Ardèche, l'Ariège, l'Aude, l'Aveyron, la Charente, la Charente-Maritime, le Cher, la Corrèze, la Côte-d'Or, la Creuse, la Dordogne, la Drôme, l'Eure-et-Loir, le Finistère, le Gard, la Haute-Garonne, le Gers, la Gironde, l'Hérault, l'Ille-et-Vilaine, l'Indre, l'Indre-et-Loire, l'Isère, les Landes, le Loir-et-Cher, la Loire, la Loire-Atlantique, le Loiret, le Lot, le Lot-et-Garonne, le Maine-et-Loire, la Mayenne, le Morbihan, la Nièvre, le Puy-de-Dôme, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, les Pyrénées-Orientales, le Rhône, la Saône-et-Loire, la Sarthe, la Savoie, la Haute-Savoie, les Deux-Sèvres, le Tarn, le Tarn-et-Garonne, le Vaucluse, la Vendée, la Vienne, la Haute-Vienne, l'Yonne, Paris, l’Essonne, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne, la Seine-et-Marne, les Yvelines et le Val-d’Oise. Une dizaine d'autres sont en vigilance jaune.

La canicule s'accentue au fil des jours

La canicule progresse actuellement vers le bassin parisien, avant de remonter plus au nord dans les jours suivants. Les alertes météo devraient s'étendre progressivement vers le nord et le nord-est. Selon La Chaine météo, "un passage en alerte de niveau rouge est envisagé dans certains départements".

A part près de la Manche, les températures finiront par être comprises entre 35 et 40 degrés, avec de possibles pics à 43 dans l'ouest. Les minimales vont également se renforcer restant souvent comprises entre 20 et 25°C, voire davantage dans certaines grandes agglomérations, limitant le rafraîchissement nocturne. Le pic pourrait être atteint le vendredi 10 juillet avec un indicateur thermique national dépassant les 28 degrés. Quelques incertitudes demeurent sur l'intensité de la canicule en fin de semaine.

La fin de la canicule pas avant mi-juillet ?

La canicule s'annonce durable. Selon La Chaine météo, "les principaux scénarios envisagent la formation d'une goutte froide au large de la péninsule ibérique, tandis que le blocage anticyclonique se maintiendrait plus à l'est" pour ce week-end et la semaine prochaine. Cette configuration provoquerait l'effet de la "pompe à chaleur". "À ce stade, aucune véritable baisse des températures n'est envisagée. Cette vague de chaleur se prolongera jusqu'aux alentours du 15 juillet", prévient le site spécialisé. Des orages sont possibles autour du 11/12 juillet, mais resteraient très localisés. La sécheresse va alors s'intensifier et les feux de forêts pourraient perdurer. Cette canicule va aussi dégrader la qualité de l'air.

Météo-France précise que ce nouvel épisode de chaleur devrait toutefois être "de moindre intensité que le précédent, mais durable". L'indicateur thermique national avait franchi le seuil des 30 degrés lors de la précédente canicule, le 25 juin dernier. Il nécessite toutefois "une vigilance particulière notamment pour les personnes sensibles ou exposées". L'établissement appelle également à la prudence en raison de la répétition des épisodes caniculaires depuis le début de l'été et de leurs effets cumulés sur les organismes ainsi que sur des sols déjà très asséchés.

Dernières mises à jour

12:00 - Jusqu'à quand la canicule va-t-elle durer ? La canicule s'annonce intense et durable. Elle devrait durer au moins toute la semaine. Voici notre article dédié à sa durée ci-dessous, avec les premières dates de fin évoquées. Combien de temps va durer la nouvelle canicule ? Une date de fin déjà avancée 11:15 - Une évolution de la situation la semaine prochaine ? La canicule s'annonce durable en France. La situation météo pourrait évoluer la semaine prochaine. Cette semaine, c'est un blocage anticyclonique qui se compile au dôme de chaleur. La semaine prochaine, la canicule pourrait perdurer, mais en étant cette fois-ci, alimentée par une goutte froide avec un effet de "pompe à chaleur", explique La Chaine météo. Le blocage anticyclonique se maintiendrait, pour sa part, à l'est. Si ce scénario venait à se confirmer, les fortes chaleurs pourraient persister, voire se renforcer. Pourquoi la #canicule s'annonce durable en France ? Tout d'abord, un blocage anticyclonique permet à un dôme de #chaleur de se former cette semaine. Puis, la chaleur serait alimentée par une goutte froide, avec un effet "pompe à chaleur" vers le pays. Une situation à surveiller. pic.twitter.com/Ekm3JGdgSE — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) July 6, 2026 10:55 - Où le seuil de très fortes chaleurs sera franchi ce mardi ? Le seuil de très fortes chaleurs, soit la barre des 35 degrés, est dépassé dans le sud et notamment le Languedoc, la Provence, la vallée du Rhône, le sud-ouest. Les fortes chaleurs remontent jusqu'en Centre-Val-de-Loire. L'ouest est également touché avec jusqu'à 37 à Rennes, 40 à Nantes ou encore 42 à Bordeaux. Selon La Chaine météo, cela correspond à des températures entre + 10 et + 17 degrés au-dessus des normales de saison dans ces zones chaudes. LIRE PLUS

La France a déjà été touchée par deux canicules en 2026, une à la mi-mai et une autre du 21 au 30 juin. Cette deuxième vague de chaleur a été historique et comparable à la canicule d'août 2003. Une nouvelle canicule se profile cette semaine, mais des incertitudes demeurent sur l'intensité et la durée.