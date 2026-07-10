Canicule : ces départements passent en vigilance rouge, les prévisions annoncent un week-end étouffant

Le canicule se poursuit et se renforce ce vendredi 10 juillet avec l'activation de la vigilance rouge dans neuf départements. Ce n'est toutefois que le début d'un week-end très chaud qui pourrait annoncer le pic de chaleur.

La canicule, la troisième qui touche la France depuis le début de l'année, se renforce ce vendredi 10 juillet avec l'activation des premières vigilances rouges. A midi, neuf départements de l'ouest passent en alerte maximale : le Morbihan, l'Ille-et-Vilaine, la Mayenne, la Sarthe, la Loire-Atlantique, le Maine-et-Loire, la Vendée, les Deux-Sèvres et la Vienne. 72 autres départements sont, eux, placés en vigilance orange, soit la quasi totalité du pays. Seuls les Hauts-de-France et le Sud-Est sont encore en alerte jaune après notamment la rétrogradation des Alpes-de-Haute-Provence, du Gard, de l'Hérault et des Pyrénées-Orientales.

La hausse des températures se poursuit avec ce nouveau jour de canicule avec des maximales plus élevées ce vendredi prévient Météo-France. "On attend 38 à 40 degrés du Poitou-Charente au sud des régions Pays-de-la-Loire et Centre-Val-de-Loire. Ailleurs sur la moitié nord il est prévu entre 36 et 38 degrés, excepté des Hauts-de-France à l'Alsace où il est prévu entre 32 et 35 degrés." Le thermomètre doit afficher 37°C à Paris. Il n'y a que dans le Sud-Est que les maximales baissent légèrement à l'approche d'un épisode orageux. Des chaleurs qui se poursuivent jusque dans la nuit avec des soirées tropicales durant lesquelles les températures sont souvent comprises entre 20 et 25°C.

24 vigilances rouges samedi, le pic de la canicule atteint ce week-end ?

Les vigilances rouges seront plus nombreuses ce week-end avec déjà 24 alertes prévues pour la journée de samedi. Elles concerneront les neufs départements déjà en rouge vendredi, mais aussi le Cher, l'Eure-et-Loir, l'Indre, l'Indre-et-Loire, le Loir-et-Cher, le Loiret, l'Orne et les huit départements d'Ile-de-France. Samedi après-midi, "les maximales sont comprises entre 35 et 38 degrés sur la plupart des régions, avec des pointes à 39 degrés sur le Val-de-Loire", prévient Météo-France. "Seuls le pourtour méditerranéen, les côtes de Manche, et les Hauts-de-France restent en dessous des 35 degrés".

Mais ce n'est que dimanche, voire en dimanche et lundi que le pic de la canicule devrait être atteint selon les prévisions de La Chaîne Météo. Les températures maximales risquent donc d'augmenter les prochains jours et les vigilances rouges risquent de se multiplier. L'indicateur thermique national évalué à 27,9°C ce vendredi, mais il pourrait grimper jusqu'à 29,2°C dimanche d'après La Chaîne Météo.

La fin de la canicule pas avant mi-juillet ?

"La canicule se prolonge jusqu'en milieu de semaine prochaine au moins", soit pas avant le 15 juillet, prévient Météo-France. De petites améliorations pourraient cependant "s'amorcer sur la façade ouest du pays mardi ou mercredi". La Chaîne Météo, elle, mise sur une fin de canicule à partir du 16 ou du 17 juillet. "De l'air océanique moins chaud, venu de l'Atlantique, devrait finir par remplacer l'air très chaud d'origine subtropicale. Cette transition pourrait se faire avec le passage de quelques orages mais l'échéance est trop lointaine pour préciser ce risque", indique le site spécialisé. D'ici là, le blocage anticyclonique pourrait se maintiendrait et provoquer l'effet d'une "pompe à chaleur".

Météo-France avait précisé que ce nouvel épisode de chaleur devrait toutefois être "de moindre intensité que le précédent, mais durable". L'indicateur thermique national avait franchi le seuil des 30 degrés lors de la précédente canicule, le 25 juin dernier. Il nécessite toutefois "une vigilance particulière notamment pour les personnes sensibles ou exposées". L'établissement appelle également à la prudence en raison de la répétition des épisodes caniculaires depuis le début de l'été et de leurs effets cumulés sur les organismes ainsi que sur des sols déjà très asséchés.

Dernières mises à jour

10:30 - La canicule partie pour durer jusqu'à la mi juillet, voire plus La canicule doit durer jusqu'au mardi 14 juillet minimum a fait savoir Météo France, mais elle va surement se prolonger au-delà de cette date. L'agence météorologique parle du mercredi 15 juillet et la Chaine Météo parle, elle du 16 et du 17 juillet comme étant possiblement la fin de l'épisode de chaleur. Des prévisions qui restent à ajuster, mais qui indiquent déjà que la semaine prochaine sera chaude. 10:08 - Une cellule de crise organisée par le Premier ministre Le Premier ministre a convoqué les membres du gouvernement pour une nouvelle cellule de crise au sujet de la canicule ce vendredi à 10 heure. Neuf ministres sont présents : Gérald Darmanin (Justice), Serge Papin (Petites et moyennes entreprises), Édouard Geffray (Education), Stéphanie Rist (Santé), Marina Ferrari (Sport), Philippe Tabarot (Transports), Maud Bregeon (Porte-parolat et Energie), mais aussi Annie Genevard (Agriculture) et Vincent Jeanbrun (Logement) qui assistent à la réunion à distance. Cette carte affiche les vigilances Météo France pour la journée du lendemain et se met à jour automatiquement après chaque nouveau bulletin de vigilance. 09:47 - Où va-t-il faire le plus chaud ce vendredi ? Les températures oscillent entre 30 et 39°C ce vendredi, même s'il fera plus frais sur la côte de la Manche et la côte basque avec des prévisions entre 24 et 28°C. A l'inverse, des pointes plus chaudes sont attendues dans l'ouest du pays, notamment du pays nantais jusqu'à la vallée de la Garonne selon la Chaîne Météo. Les 40 ou 41°C pourraient être atteints. La #canicule se poursuit ce vendredi en France, avec de très fortes #chaleurs généralisées en cours d'après-midi. On attend jusqu'à 36C à #Paris, 37 C à #Orléans, 38C à #Nantes et #Bordeaux. pic.twitter.com/DjNWlbZIyr — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) July 10, 2026 LIRE PLUS

La France a déjà été touchée par deux canicules en 2026, une à la mi-mai et une autre du 21 au 30 juin. Cette deuxième vague de chaleur a été historique et comparable à la canicule d'août 2003. Une nouvelle canicule se profile cette semaine, mais des incertitudes demeurent sur l'intensité et la durée.