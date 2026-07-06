Canicule de juillet : 16 départements déjà en vigilance orange, les prévisions sont préoccupantes

La canicule fait déjà son retour en France. Ce lundi 6 juillet, le sud et l'ouest commencent à bouillir. La chaleur va s'étendre et s'intensifier tout au long de la semaine.

Une canicule menace de nouveau la France cette semaine. Après un court retour de températures agréables, un anticyclone s'affirme sur le pays et bloque le retour de précipitations. De plus, un dôme de chaleur se met en place. La chaleur s'intensifie et prend un caractère caniculaire dans le sud et l'ouest du pays. Selon La Chaine météo, elle s'étendra jusqu'à "la vallée de la Loire, à l'ouest du Massif central, puis vers le centre du pays" entre ce lundi 6 juillet et ce mardi. Avec déjà deux canicules et donc des sols très secs, mais aussi une température de mer anormalement élevée, chaque poussée chaude part d'un niveau très élevé et les seuils caniculaires sont atteints plus rapidement.

Météo-France a ainsi placé 16 départements en vigilance orange canicule ce lundi : l’Ardèche, l’Aude, la Drôme, le Gard, l’Hérault, les Pyrénées-Orientales et le Vaucluse ont été rejoints à 12h par la Charente, la Charente-Maritime, la Dordogne, la Gironde, les Landes, le Lot, le Lot-et-Garonne, les Deux-Sèvres et la Vendée. En parallèle, une quarantaine de départements sont en vigilance jaune canicule, s'étendant jusqu'à la région parisienne. "Ce lundi, les températures maximales souvent comprises entre 35 et 38°C au sud de la Seine avec des pointes voisines de 40°C en Languedoc, sud-ouest", précise Météo-France. Il est annoncé jusqu'à 40 à Bordeaux et Montpellier, 39 à Biarritz, 38 à La Rochelle, Nantes, Perpignan et Toulouse, 36 à Rennes et 35 à Paris.

La canicule s'accentue sur la semaine

Mardi 7 juillet, les prévisions visent une expansion de la canicule avec des maximales entre 35 et 38 degrés sur la plupart des régions. Les fortes chaleurs devraient gagner du terrain vers le nord. Seuls les Hauts-de-France, et notamment les bords de Manche, et la façade est resteront en dessous des 35 degrés. Au nord, toutefois, les températures nocturnes resteront supportables, sous les 20 degrés, alors qu'au sud, elles pourront aller jusqu'à 25. Une extension des vigilances orange est attendue.

Dans les jours suivants, à part près de la Manche, les températures seront comprises entre 35 et 40 degrés, avec de possibles pics à 43 dans l'ouest. Quelques incertitudes demeurent sur son intensité, mais les anomalies de températures pourraient atteindre, voire dépasser 15 degrés au-dessus aux normales de saison, selon La Chaine météo. Cette carte du Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme (ECMWF), montre les "anomalies" de températures prévue pour la période du 6 au 13 juillet.

La fin de la canicule pas avant mi-juillet ?

L'épisode caniculaire pourrait se perpétuer sur la semaine. Le pic pourrait être atteint le vendredi 10 juillet avec un indicateur thermique national dépassant les 28 degrés. "À ce stade, aucune véritable baisse des températures n'est envisagée. Cette vague de chaleur se prolongera jusqu'aux alentours du 15 juillet", prévient La Chaine météo. Des orages sont possibles autour du 11/12 juillet, mais resteraient trop localisés. La sécheresse va alors s'intensifier et les feux de forêts pourraient perdurer. Cette canicule va aussi dégrader la qualité de l'air.

Météo-France précise que ce nouvel épisode de chaleur devrait être "de moindre intensité que le précédent, mais durable et nécessitant une vigilance particulière notamment pour les personnes sensibles ou exposées". L'indicateur thermique national avait franchi le seuil des 30 degrés lors de la précédente canicule, le 25 juin dernier.

Dernières mises à jour

12:30 - Des facteurs aggravants qui pourraient rendre la canicule plus intense La canicule qui est annoncée pourrait être plus intense que ce qui était attendu. Plusieurs facteurs aggravants ont été identifiés. Suite aux séquences très chaudes qu'a déjà connues le pays, les températures de fond sont déjà élevées. Chaque nouvelle poussée d'air chaud part d'un niveau élevé et peut donc monter très haut. Les sols manquent d'humidité et donc cela empêche l'évaporation qui peut limiter la hausse des températures. De plus, la température de l'eau est actuellement anormalement élevée et limite donc le rafraichissement près des côtes. La chaleur maritime peut intensifier les nuits tropicales. Il ne faut aussi pas oublier que le mois de juillet est propice aux fortes chaleurs, avec des journées longues et un puissant ensoleillement. 12:15 - Des températures minimales élevées dans le sud Ce dimanche, des pointes à 40 degrés ont été observées dans le Languedoc. Dans le sud, ce lundi, les températures étaient très élevées dès la matinée. Près de la Méditerranée, les minimales ont dépassé les 25 degrés : 28,3°C à Fitou (Aude), 27,5°C à Sète (Hérault), 26,2°C à Leucate (Aude), 26,1°C à Nîmes (Gard) et 26°C à Istres (13). 12:07 - 9 nouveaux départements en vigilance orange La Charente, la Charente-Maritime, la Dordogne, la Gironde, Les Landes, Le Lot, le Lot-et-Garonne, les Deux-Sèvres et la Vendée basculent en vigilance orange ce midi. Ils rejoignent l’Ardèche, l’Aude, la Drôme, le Gard, l’Hérault, les Pyrénées-Orientales et le Vaucluse. La canicule s'étend vers l'ouest et remonte un peu vers le nord. LIRE PLUS

La France a déjà été touchée par deux canicules en 2026, une à la mi-mai et une autre du 21 au 30 juin. Cette deuxième vague de chaleur a été historique et comparable à la canicule d'août 2003. Une nouvelle canicule se profile cette semaine, mais des incertitudes demeurent sur l'intensité et la durée.