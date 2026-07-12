Canicule de juillet 2026 : la date de fin n'est pas pour tout de suite, les départements en alerte et les prévisions cette semaine

La canicule s'intensifie ce dimanche 12 juillet, avec 37 départements désormais placés en vigilance rouge par Météo-France, tandis que 46 autres restent en vigilance orange.

La canicule, la troisième de l’année en France, se renforce encore ce dimanche 12 juillet. Météo-France a placé 37 départements en vigilance rouge canicule, soit 13 de plus que les 24 déjà concernés samedi. S’ajoutent à la liste l’Allier, l’Aveyron, la Charente, la Corrèze, la Creuse, la Dordogne, le Lot, le Lot-et-Garonne, la Nièvre, le Tarn, le Tarn-et-Garonne, la Haute-Vienne et l’Yonne. Au total, 26 millions d’habitants sont concernés par cette vigilance rouge.

Le reste d’une large partie du pays reste également sous surveillance, avec 46 départements placés en vigilance orange canicule. La Corse rejoint de son côté les départements en vigilance jaune. Le pic de chaleur est attendu entre ce dimanche soir et lundi, avec des températures particulièrement élevées dans les zones en vigilance rouge : les minimales devraient rester souvent comprises entre 23°C et 26°C, avant des maximales pouvant atteindre 38°C à 41°C dans la journée.

Dimanche, les températures restent très élevées sur une grande partie du pays. Dans les départements placés en vigilance rouge canicule, les minimales sont souvent comprises entre 23°C et 26°C, avant des maximales attendues entre 38°C et 41°C dans l’après-midi, notamment dans le Sud-Ouest.

Trois départements du Sud restent toutefois en vert, sans vigilance canicule : les Pyrénées-Orientales, l’Aude et l’Hérault. La situation pourrait cependant encore évoluer au fil des prochains bulletins de Météo-France.

Le pic de la canicule atteint ce week-end ?

Cette journée de dimanche pourrait être encore plus chaude, avant un pic attendu entre ce dimanche soir et lundi 13 juillet, selon les prévisions de La Chaîne Météo. En ce sens, Météo-France a ajouté 13 départements au 24 déjà concernés par une alerte rouge canicule, pour ce dimanche 12 juillet, portant le total à 37 départements. Il s'agit de l'Allier, l'Aveyron, la Charente, la Corrèze, la Creuse, la Dordogne, le Lot, le Lot-et-Garonne, la Nièvre, le Tarn, le Tarn-et-Garonne, la Haute-Vienne et l'Yonne. Les minimales varieront entre 23°C à 26°C avant que les maximales en journée atteignent entre 38°C et 41°C pour les départements dont la vigilance canicule est de niveau rouge.

Les températures maximales devraient donc continuer à grimper dans les prochains jours, avec un risque d’extension des vigilances rouges. L’indicateur thermique national, évalué à 27,9°C ce vendredi, pourrait atteindre 29,2°C ce dimanche, toujours d’après La Chaîne Météo.

La fin de la canicule pas avant mi-juillet ?

"La canicule se prolonge jusqu'en milieu de semaine prochaine au moins", soit pas avant le mercredi 15 juillet, prévient Météo-France. De petites améliorations pourraient cependant "s'amorcer sur la façade ouest du pays mardi ou mercredi". La Chaîne Météo, elle, mise sur une fin de canicule à partir du jeudi 16 ou du vendredi 17 juillet. "De l'air océanique moins chaud, venu de l'Atlantique, devrait finir par remplacer l'air très chaud d'origine subtropicale. Cette transition pourrait se faire avec le passage de quelques orages mais l'échéance est trop lointaine pour préciser ce risque", indique le site spécialisé. D'ici là, le blocage anticyclonique pourrait se maintiendrait et provoquer l'effet d'une "pompe à chaleur".

Météo-France avait précisé que ce nouvel épisode de chaleur devrait toutefois être "de moindre intensité que le précédent, mais durable". L'indicateur thermique national avait franchi le seuil des 30 degrés lors de la précédente canicule, le 25 juin dernier. Il nécessite toutefois "une vigilance particulière notamment pour les personnes sensibles ou exposées". L'établissement appelle également à la prudence en raison de la répétition des épisodes caniculaires depuis le début de l'été et de leurs effets cumulés sur les organismes ainsi que sur des sols déjà très asséchés.

Une baisse temporaire des températures attendue lundi à l'ouest

Dans la nuit du vendredi 10 au samedi 11 juillet, des orages se sont abattus sur le Sud-Ouest. Ces derniers entraîneront une baisse des températures à partir de lundi "sur la façade ouest", selon Météo-France. Toutefois, il s'agît d'une baisse "temporaire", prévient l'institut météorologique, et qu'elle devrait être "à préciser" dans les prochains jours. La chaleur, elle, glissera alors vers l'est du pays, où les "plus fortes chaleurs" atteindront "le Centre, la Bourgogne et le nord de l’Auvergne et Rhône-Alpes".

Dernières mises à jour

10:46 - Un nuage de sable du Sahara attendu sur la France Un nouveau nuage de sable venu du Sahara est attendu en début de semaine sur l’Hexagone. Il pourrait donner au ciel un aspect laiteux et accentuer la chaleur nocturne, alors que la canicule se poursuit sur une grande partie du pays. Ce phénomène risque de rendre les nuits de dimanche à lundi et de lundi à mardi particulièrement étouffantes, en limitant le refroidissement nocturne déjà très faible dans les zones les plus touchées par les fortes chaleurs. 09:52 - La veille, des températures proches de 40°C dans plusieurs villes Samedi après-midi, la canicule a fortement touché une large partie du territoire. Saintes et Saint-Girons ont atteint 39°C, tandis que 38°C ont été relevés à Montluçon, Vierzon, Rennes, Angoulême et Le Mans. De nombreuses villes, dont Paris, Bordeaux et Toulouse, affichaient encore 37°C. Plus au nord, la chaleur était également marquée, avec plus de 35°C relevés à Metz et Évreux. Les fortes chaleurs devraient persister encore jusqu'au milieu de la semaine prochaine. Cette carte affiche les vigilances Météo France pour la journée du lendemain et se met à jour automatiquement après chaque nouveau bulletin de vigilance. 09:35 - Déjà plus de 25°C à l’aube dans plusieurs villes La chaleur est restée très marquée dans la nuit de samedi à dimanche. À 5 heures, Météo-France relevait déjà 26°C à Bordeaux et 25°C à Angoulême, Lorient, Rennes et Le Mans. Les températures restaient également élevées ailleurs, avec 24°C à Toulouse, Nantes et Tours, 23°C à Paris-Montsouris, 22°C à Mulhouse, Lyon Tête d’Or, Grenoble et Blois, ou encore 21°C à Dijon. LIRE PLUS

La France a déjà été touchée par deux canicules en 2026, une à la mi-mai et une autre du 21 au 30 juin. Cette deuxième vague de chaleur a été historique et comparable à la canicule d'août 2003. Une nouvelle canicule se profile cette semaine, mais des incertitudes demeurent sur l'intensité et la durée.